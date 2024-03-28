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«Дом.ру бизнес» запустил интернет-магазин услуг связи и сервисов на своем сайте Федеральный телеком-оператор «Дом.ру бизнес» представил интернет-магазин услуг связи и цифровых сервисов для предпринимателей и компаний. Это позволит посетителям сайта максимально просто и быстро оформить заказ, как в обыч

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«Дом.ру бизнес» представил новый сервис «Контроль QR-кодов» АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру бизнес») представил новый сервис «Контроль QR-кодов», который в автоматическом режиме решает задачи проверки подлинности сертификатов о вакцинации. Благодаря технологиям машинного зрения

«Дом.ru бизнес» запустил сервис «Виртуальный офис под ключ» «ЭР-Телеком холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») разработал для бизнес-клиентов сервис «Виртуальный офис под ключ». Он реализуется в рамках специальной программы антикризисных предложений. Корпоративным клиентам компании предл

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«Дом.ru бизнес» в Москве увеличил емкость радиосети в шесть раз Федеральный телеком-оператор «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru бизнес») завершил в Москве первый этап модернизации существующей беспроводной сети. Технология WNGN (wireless next generation networks), по сравнению с параметрами сети предыдущего покол

«Дом.ru бизнес» открыл «умный» офис по обслуживанию корпоративных клиентов в Москве Федеральный телеком-оператор «Дом.ru бизнес» («ЭР-телеком холдинг») открыл двери нового офиса по обслуживанию корпоративных клиентов в Москве и теперь находится по адресу ул. 8 марта, дом 12 (м. Динамо). Новый офис компании

«Дом.ru бизнес» запустил продажи amoCRM «Дом.ru бизнес», российский федеральный телеком-оператор, объявил о запуске продаж онлайн-CRM-системы для управления бизнесом в режиме реального времени – amoCRM. Оператор является участником па

«ЭР-Телеком» и «Энфорта» завершили процесс интеграции «ЭР-Телеком», российский телекоммуникационный холдинг, и оператор связи «Энфорта» завершили процесс интеграции. С 2018 г. в городах присутствия «Дом.ru Бизнес» на b2b-рынке в сегменте среднего и малого бизнеса услуги корпоративным клиентам предоставляются под единым брендом «Дом.ru Бизнес».Данное событие является ключевым элемент

«Дом.ru Бизнес» предложил клиентам возможность перейти на IPv6 Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приступил к рабочей эксплуатации современного сетевого протокола IPv6. В рамках услуги «Доступ к IPv6» оператор готов выдавать IP-адреса шестой версии и обеспечивать плавную мигр

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«Дом.ru Бизнес» обеспечил услугами связи самарское подразделение ЦСКА Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» (бренд компании «ЭР-Телеком» для корпоративных клиентов) обеспечил услугами связи самарское подразделение федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ «Центральный

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