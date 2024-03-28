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ЭР-Телеком Холдинг Дом.ru Бизнес

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес
 

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28.03.2024 «Дом.ру Бизнес» и «Авентин Сервис» обеспечат видеонаблюдением жилые комплексы Санкт-Петербурга

Оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» и организация в области обслуживания комплексных систем безопасности «Авентин Сервис» приступили к реализации проекта по оснащению системой облачного видеонаблюдения многоквартир
08.12.2022 «Дом.ру бизнес» запустил в коммерческую эксплуатацию новую версию облачной АТС

Оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру бизнес» запустил новую версию облачной АТС, одну из ключевых услуг для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга». Обновления затронули внутреннюю
15.07.2022 «Дом.ру бизнес» запустил интернет-магазин услуг связи и сервисов на своем сайте

Федеральный телеком-оператор «Дом.ру бизнес» представил интернет-магазин услуг связи и цифровых сервисов для предпринимателей и компаний. Это позволит посетителям сайта максимально просто и быстро оформить заказ, как в обыч
08.07.2022 За порядком в сквере «Самбо» Нижнего Новгорода теперь будут следить с помощью видеонаблюдения

Федеральный оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру бизнес» по заказу администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода организовал круглосуточное видеонаблюдение в сквере «Самбо». Для этого специалисты оператора смонтировали радиокан
07.12.2021 «Дом.ру бизнес» представил новый сервис «Контроль QR-кодов»

АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру бизнес») представил новый сервис «Контроль QR-кодов», который в автоматическом режиме решает задачи проверки подлинности сертификатов о вакцинации. Благодаря технологиям машинного зрения
22.05.2020 «Дом.ru бизнес» запустил сервис «Виртуальный офис под ключ»

«ЭР-Телеком холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») разработал для бизнес-клиентов сервис «Виртуальный офис под ключ». Он реализуется в рамках специальной программы антикризисных предложений. Корпоративным клиентам компании предл
12.11.2019 «Дом.ru бизнес» принял участие в реализации проекта «Умные остановки» в Ижевске

Российский телеком-оператор «Дом.ru бизнес» принял участие в реализации проекта «Умные остановки» в Ижевске. Заказчиком выступило МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» города. Основной задачей учреждения являе
07.08.2019 «Дом.ru бизнес» в Москве увеличил емкость радиосети в шесть раз

Федеральный телеком-оператор «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru бизнес») завершил в Москве первый этап модернизации существующей беспроводной сети. Технология WNGN (wireless next generation networks), по сравнению с параметрами сети предыдущего покол
20.05.2019 «Дом.ru бизнес» открыл «умный» офис по обслуживанию корпоративных клиентов в Москве

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru бизнес» («ЭР-телеком холдинг») открыл двери нового офиса по обслуживанию корпоративных клиентов в Москве и теперь находится по адресу ул. 8 марта, дом 12 (м. Динамо). Новый офис компании
05.09.2018 «Дом.ru бизнес» запустил продажи amoCRM

«Дом.ru бизнес», российский федеральный телеком-оператор, объявил о запуске продаж онлайн-CRM-системы для управления бизнесом в режиме реального времени – amoCRM. Оператор является участником па
22.03.2018 «ЭР-Телеком» и «Энфорта» завершили процесс интеграции

«ЭР-Телеком», российский телекоммуникационный холдинг, и оператор связи «Энфорта» завершили процесс интеграции. С 2018 г. в городах присутствия «Дом.ru Бизнес» на b2b-рынке в сегменте среднего и малого бизнеса услуги корпоративным клиентам предоставляются под единым брендом «Дом.ru Бизнес».Данное событие является ключевым элемент
01.03.2018 «Дом.ru Бизнес» предложил клиентам возможность перейти на IPv6

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приступил к рабочей эксплуатации современного сетевого протокола IPv6. В рамках услуги «Доступ к IPv6» оператор готов выдавать IP-адреса шестой версии и обеспечивать плавную мигр
14.12.2016 «Дом.ru Бизнес» в партнерстве с «Моим делом» запустил облачную бухгалтерию

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» (бренд «ЭР-Телеком Холдинг» на рынке B2B) в партнерстве с компанией «Мое дело» запустил новый продукт для корпоративных клиентов — облачную бухгалтерию. Благодаря совместной прог
24.08.2016 «Дом.ru Бизнес» развивает сотрудничество с сегментом HoReCa

В июле клиентами федерального телеком-оператора «Дом.ru Бизнес» (бренд компании «ЭР-Телеком» для корпоративных клиентов) стали 49 компаний из разных городов России, представляющие сегмент HoReCa: среди них - 33 ресторана и кафе и 16 гостиниц.
30.06.2016 «Дом.ru Бизнес» обеспечил услугами связи самарское подразделение ЦСКА

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» (бренд компании «ЭР-Телеком» для корпоративных клиентов) обеспечил услугами связи самарское подразделение федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ «Центральный
25.05.2016 «Дом.ru Бизнес» расширяет возможности облачной телефонии

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» (бренд компании «ЭР-Телеком Холдинг» на рынке B2B) реализовал для своих клиентов возможность использования софтфонов вместо стационарных телефонных аппаратов и голосовых шлюзов п
17.05.2016 «Дом.ru Бизнес» запускает услугу «Пакет минут Премиум»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» (бренд компании «ЭР-Телеком Холдинг» на рынке B2B) запускает услугу телефонии «Пакет минут Премиум». Как и стандартный «Пакет минут», новая услуга позволит совершать зоновые, меж
27.04.2016 «Дом.ru Бизнес» начал предоставлять услуги телефонии в Москве

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» (бренд компании «ЭР-Телеком Холдинг» на рынке B2B) начал предоставлять корпоративным клиентам услугу IP-телефонии в Москве. Для реализации данной возможности оператор построил и 
06.04.2016 «Дом.ru Бизнес» приступил к оказанию услуг связи Администрации города Оренбурга

Федеральный телеком-оператор «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд Дом.ru Бизнес) выиграл тендер на оказание услуг широкополосного доступа в интернет и передачи данных по резервному каналу Администрации города Оренбурга в 2016 г. Условия тендера предполагали с
24.03.2016 «Дом.ru Бизнес» обеспечил услугой IP-VPN учреждения здравоохранения Тюменской области

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» выиграл тендер на организацию защищённой VPN-сети для ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области». В соответствии с условиями контракта оператор обеспечил беспереб
17.03.2016 «Дом.ru Бизнес» расширяет географию услуги «Облачное видеонаблюдение»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» начал предоставлять услугу облачного видеонаблюдения корпоративным клиентам во всех филиалах компании. Облачная услуга VSaaS (Video Surveillance as a Service – Видеонаблюдение ка
28.01.2016 «Дом.ru Бизнес» обеспечит услугами связи госструктуры Оренбургской области

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» выиграл тендер Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области на оказание услуг передачи данных государственным учреждениям и ведомст
16.12.2015 «Дом.ru Бизнес» реализовал первый проект публичного беспроводного доступа в интернет в Москве

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» организовал Wi-Fi в столичном торговом центре «Компас». Это первая на территории Москвы зона бесплатного Wi-Fi, входящая в крупнейшую региональную общедоступную сеть «Дом.ru Wi-F
09.12.2015 «Дом.ru Бизнес» увеличил абонентскую базу корпоративного ШПД на 20%

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» увеличил базу корпоративного ШПД. В 2014 г. абонентская база по услуге увеличилась на 20% по сравнению с 2013 г., составив 65500 клиентов. ШПД остается главным драйвером подключе
17.11.2015 «Дом.ru Бизнес» обеспечил интернетом филиал агропромышленной компании «Русский Огород-НК»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» предоставил скоростной интернет-доступ сельскохозяйственной компании «Волгоградпрофсемовощ», входящей в ГК «Русский Огород-НК», являющейся крупнейшим производителем семян. Операт
28.10.2015 «Дом.ru Бизнес» увеличил количество подключений по услуге «Облачная АТС» на 64%

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» отмечает рост количества подключений услуги «Облачная АТС» среди корпоративных клиентов. После запуска в мае 2015 г. обновленной версии сервиса – «Облачная АТС 2.0» - количество

28.09.2015 «Дом.ru Бизнес» обеспечил резервными каналами передачи данных «Тульский оружейный завод»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» предоставил резервные каналы передачи данных для бесперебойной работы оборонного предприятия Тулы «Тульский оружейный завод» с полным круглосуточным резервированием основных кана
24.09.2015 «Дом.ru Бизнес» обеспечил услугой видеонаблюдения 6 филиалов «Стоматологической поликлиники №12» в Екатеринбурге

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» предоставил «Стоматологической поликлинике №12» в в Екатеринбурге услугу облачного видеонаблюдения (VSaaS), оснастив 22 IP-камерами шесть филиалов поликлиники. Телекоммуникационн
24.08.2015 «Дом.ru Бизнес» запустил конфигуратор пакетов услуг

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» объявил о запуске интерактивного сервиса, с помощью которого корпоративные клиенты могут самостоятельно подобрать телекоммуникационные услуги, исходя из потребностей и специфики

12.08.2015 «Дом.ru Бизнес» расширяет возможности электронного документооборота

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» внедрил систему ЭДО «Контур. Диадок» для передачи отчетных документов корпоративным клиентам в электронном виде. Новая система от разработчика СКБ «Контур» дополнила систему ЭДО

30.07.2015 «Дом.ru Бизнес» подключил к интернету «Областную клиническую больницу №4» в Челябинске

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» обеспечил ГБУЗ «Областная клиническая больница №4» в Челябинске широкополосным доступом в интернет на скорости 30 Мбит/с. ГБУЗ «ОКБ № 4» оказывает все виды амбулаторно-поликлинич
28.07.2015 «Дом.ru Бизнес» организовал Wi-Fi на домашнем стадионе ФК «Амкар»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» обеспечил услугами связи стадион «Звезда» в Перми. Комплекс телекоммуникационных услуг включает Wi-Fi Hot Spot на всей территории стадиона, а также высокоскоростной доступ в инте
15.07.2015 «Дом.ru Бизнес» запустил услугу фильтрации контента для корпоративных клиентов

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» объявил о запуске услуги фильтрации контента для бизнеса и государственных заказчиков. С помощью нового сервиса клиенты могут самостоятельно настраивать ограничения корпоративног
01.07.2015 «Дом.ru Бизнес» обеспечил услугами связи «Городскую поликлинику №12» в Перми

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» предоставил «Городской поликлинике №12» (ГБУЗ) в Перми услугу высокоскоростного доступа в интернет и организовал VPN-канал для передачи данных между территориально удаленными отд
22.06.2015 «Дом.ru Бизнес» обеспечил резервными каналами передачи данных отделение ФСС РФ в Нижнем Новгороде

Федеральный оператор «Дом.ru Бизнес» предоставил услугу доступа в интернет для бесперебойной работы 10 подразделений Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) с полным резервир
11.06.2015 «Дом.ru Бизнес» подключил к интернету «Центр косметологии и пластической хирургии» в Екатеринбурге

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» предоставил доступ в интернет и обеспечил равномерное покрытие сети Wi-Fi на территории одного из крупнейших российских медицинских центров, специализирующихся в области пластиче
25.03.2015 «Дом.ru Бизнес» запустил конструктор пакетов услуг для бизнеса

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» анонсировал интерактивный сервис, с помощью которого корпоративные заказчики могут самостоятельно подобрать пакет услуг связи, исходя из потребностей компании и количества сотруд
12.03.2015 «Дом.ru Бизнес» увеличил выручку в 2 раза до 3,1 млрд руб.

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» объявил результаты трехлетней работы на корпоративном рынке За 3 года выручка оператора от услуг для b2b-клиентов увеличилась вдвое, превысив i3 млрд. Абонентская база выросла бо
02.03.2015 Новое предложение «Дом.ru Бизнес» снизит расходы на звонки по России и за границу

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» запустил новое предложение для корпоративных клиентов, включающее пакеты минут для совершения телефонных вызовов в другие города России и за рубеж. Предложение позволяет снизить

19.02.2015 «Альфа-Банк» и «Дом.ru Бизнес» запустили сервис оплаты телеком-услуг для корпоративных клиентов

«Альфа-Банк» и компания «Дом.ru Бизнес» (b2b-бренд компании «ЭР-Телеком Холдинг») запустили специальный сервис пополне

Публикаций - 151, упоминаний - 156

ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

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LG Electronics 3735 2
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