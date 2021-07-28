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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭР-Телеком Холдинг
Дом.ru Бизнес
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Публикаций - 113, упоминаний - 146
ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 50
|ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 7
|Actility 5 3
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 3
|IBM 3544 2
|SAP CIS - САП СНГ 754 2
|ИКС холдинг - Форпост 35 2
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
|5 Джи Вайфай 4 1
|iHome 2 1
|Айхоум - iHome 3 1
|Авиком - АЙПИ Медиа-Иркутск 1 1
|Google LLC 7154 1
|Акадо Екатеринбург 23 1
|IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
|Netcracker Technology 9 1
|Wargaming 90 1
|Yahoo! 1095 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|MediaTek 315 1
|TP-Link 158 1
|1С 3748 1
|LG Electronics 1853 1
|Facebook 3766 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|SAP SE 3215 1
|Samsung Electronics 5677 1
|Кузяев Андрей 59 20
|Романив Владимир 8 4
|Венцлавович Елена 41 3
|Ковалев Степан 2 2
|Семериков Андрей 26 2
|Пищальников Кирилл 5 2
|Рамазанов Тимур 1 1
|Wang Ernest - Ванг Эрнест 1 1
|Корнаухова Мария 1 1
|Дробязкин Александр 1 1
|Чазов Андрей 18 1
|Сиротинин Леонид 2 1
|Елин Александр 7 1
|Пономарева Ксения 5 1
|Ивашенцева Елена 8 1
|Мандрикова Елена 1 1
|Петунин Алексей 58 1
|Зайкова Виктория 1 1
|Лерман Наталья 1 1
|Коломбет Сергей 1 1
|Жевак Сергей 3 1
|Грибова Екатерина 1 1
|Лапшина Екатерина 12 1
|Бейюсов Константин 2 1
|Горбунов Андрей 2 1
|Самедов Александр 1 1
|Гусев Александр 26 1
|Русаков Александр 2 1
|Любимов Николай 5 1
|Сергеев Алексей 26 1
|Шаронов Андрей 7 1
|Городилов Михаил 17 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru