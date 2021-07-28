Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ЭР-Телеком Холдинг
Дом.ru Бизнес


28.07.2021 «Эр-телеком холдинг» объявил о начале строительства интеллектуальных систем учета электроэнергии на Среднем Поволжье 1
18.05.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за 1 квартал 2021 года 2
28.04.2021 «Эр-телеком» автоматизирует основные бизнес-процессы при помощи IBM 1
21.04.2021 «ЭР-Телеком» начинает реализацию проектов по организации Wi-Fi-сетей 6-го поколения 1
19.04.2021 РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter 1
12.04.2021 «ЭР-Телеком холдинг» внедрил пилот мониторинга температуры зерна на складах 1
02.04.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые и операционные результаты за 2020 год 1
24.03.2021 «ЭР-Телеком» представил цифровые сервисы для жителей и бизнеса Краснодарского края 1
15.03.2021 «ЭР-Телеком» и Nokia совместно протестируют сеть 5G в Москве 1
31.12.2020 Андрей Кузяев приобрел 16,3% акций «ЭР-Телеком» у миноритариев 1
26.11.2020 «ЭР-Телеком холдинг» представил финансовые итоги за 9 месяцев 2020 года 2
25.11.2020 «Эр-Телеком» оцифрует социально значимые объекты культуры 1
05.11.2020 «ЭР-Телеком» внедрит искусственный интеллект 1
03.11.2020 «ЭР-Телеком» подключит сельских жителей к скоростному интернету 1
22.10.2020 «ЭР-Телеком» завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций 1
19.10.2020 В «ЭР-Телеком холдинге» назначен вице-президент 1
14.09.2020 «ЭР-Телеком Холдинг» запустил линейку скоростных тарифных планов «Дом.ru» 1
07.09.2020 «ЭР-Телеком» стал партнером Федерации регби России 1
31.08.2020 Чистая прибыль «Эр-Телекома» в первом полугодии 2020 г. выросла на 23%, превысив 1,7 миллиарда рублей 1
24.08.2020 «ЭР-Телеком» начал подключать к интернету частный сектор в Подмосковье 1
29.06.2020 Назначен председатель совета директоров «ЭР-Телеком холдинга» 1
22.05.2020 «Дом.ru бизнес» запустил сервис «Виртуальный офис под ключ» 1
14.05.2020 Россияне создали систему тотального контроля за нарушителями масочного режима 1
14.05.2020 «ЭР-Телеком холдинг» представил решение для контроля масочного режима 3
20.04.2020 «ЭР-Телеком» набирает сотрудников 1
13.04.2020 «ЭР-Телеком» представил решение для бесконтактного измерения температуры тела 1
07.04.2020 «ЭР-Телеком» объявила финансовые результаты за 2019 год 1
31.03.2020 «ЭР-Телеком» обеспечит бесперебойный доступ к услугам связи в условиях режима всеобщей самоизоляции 1
24.03.2020 Видеоаналитика «ЭР-Телекома» поможет бороться с COVID-19 1
20.03.2020 «ЭР-Телеком холдинг» провел всероссийский опрос по удаленной работе 1
20.01.2020 Трафик в сети «Дом.ru» превысил 3 млн ТБ 1
17.01.2020 «ЭР-телеком» присоединил «5 джи вайфай» 1
11.12.2019 «ЭР-Телеком» направит 1,5 млрд рублей на цифровизацию Воронежской области 1
10.12.2019 «ЭР-Телеком» и бизнес-школа «Сколково» запустили совместную образовательную программу 1
04.12.2019 «ЭР-Телеком» инвестирует в модернизацию сети 7,6 млрд рублей 2
03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ 1
28.11.2019 «ЭР-Телеком» внедрил решения в области интернета вещей в АПК «Красава» 1
15.11.2019 «ЭР-Телеком» приобрела телеком-оператора «Айхоум» 1
14.11.2019 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за девять месяцев 2019 г. 1
26.09.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету первый социально-значимый объект в Рязанской области 1

Публикаций - 113, упоминаний - 146

ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 50
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 7
Actility 5 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 3
IBM 3544 2
SAP CIS - САП СНГ 754 2
ИКС холдинг - Форпост 35 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
5 Джи Вайфай 4 1
iHome 2 1
Айхоум - iHome 3 1
Авиком - АЙПИ Медиа-Иркутск 1 1
Google LLC 7154 1
Акадо Екатеринбург 23 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Netcracker Technology 9 1
Wargaming 90 1
Yahoo! 1095 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
MediaTek 315 1
TP-Link 158 1
3748 1
LG Electronics 1853 1
Facebook 3766 1
Yandex - Яндекс 4101 1
SAP SE 3215 1
Samsung Electronics 5677 1
Альфа-Банк 1125 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Связной ГК 878 1
Открытие ФК 538 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 1
Евросеть 886 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Банк Оранжевый 25 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 6 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
Правительство РФ 2205 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Правительство Пермского края 15 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 23
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 5 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 2
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 2
ГОСТ VPN 5 1
B2O - Business-to-Operator - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 21 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
WNGN - Wireless Next Generation Networks 3 1
В2О - Business to operators - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи 3 1
Детектор масок 1 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ЭР-Телеком Загородный интернет 3 3
Google YouTube - Видеохостинг 1719 2
Apple iOS 5742 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 2
Microsoft Office 1942 1
Microsoft Bing 320 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Google Android 10751 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
Speedtest by Ookla 32 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
Netcracker Digital BSS 1 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
Кузяев Андрей 59 20
Романив Владимир 8 4
Венцлавович Елена 41 3
Ковалев Степан 2 2
Семериков Андрей 26 2
Пищальников Кирилл 5 2
Рамазанов Тимур 1 1
Wang Ernest - Ванг Эрнест 1 1
Корнаухова Мария 1 1
Дробязкин Александр 1 1
Чазов Андрей 18 1
Сиротинин Леонид 2 1
Елин Александр 7 1
Пономарева Ксения 5 1
Ивашенцева Елена 8 1
Мандрикова Елена 1 1
Петунин Алексей 58 1
Зайкова Виктория 1 1
Лерман Наталья 1 1
Коломбет Сергей 1 1
Жевак Сергей 3 1
Грибова Екатерина 1 1
Лапшина Екатерина 12 1
Бейюсов Константин 2 1
Горбунов Андрей 2 1
Самедов Александр 1 1
Гусев Александр 26 1
Русаков Александр 2 1
Любимов Николай 5 1
Сергеев Алексей 26 1
Шаронов Андрей 7 1
Городилов Михаил 17 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 45
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Россия - Пермь 739 5
Россия - Иркутск 466 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 5
Россия - Томская область 420 3
Россия - Иркутская область 545 3
Россия - Республика Бурятия 284 3
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Россия - Липецкая область 292 3
Россия - Ульяновская область 349 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Россия - Рязанская область 314 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Россия - Липецк 258 3
Россия - Саратов 404 2
Россия - Тамбовская область 322 2
Россия - Томск 450 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Россия - Волгоградская область 399 2
Россия - Саратовская область 344 2
Россия - Хабаровский край 417 2
Россия - Волгоград 540 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
Россия - Красноярск 848 2
Россия - Брянская область 86 2
Россия - Усолье-Сибирское 22 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 2
Россия - Республика Алтай 685 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Пензенская область 347 1
Россия - Хабаровск 623 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Рязань 354 1
Россия - Оренбург 258 1
Россия - Воронежская область 397 1
Россия - Архангельская область 338 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 7
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 11 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Межрегиональная Курская Коренская ярмарка 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще