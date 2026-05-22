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OIBDA Operating Income Before Depreciation and Amortization Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов

СОБЫТИЯ


22.05.2026 «МТС AdTech» в первом квартале 2026 года увеличила OIBDA на 33%

«МТС AdTech» объявляет о росте OIBDA в I квартале 2026 г. на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Результат обеспечен последовательной переориентацией контрактного портфеля на наиболее маржинальные направления. Вы
22.05.2026 Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году

ости Лидером по выручке остается «Ростелеком». Компания заработала в 2025 г. 872,8 млрд руб., операционная прибыль составила 149,36 млрд руб., рентабельность по операционной прибыли — 17%. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) составил 331 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 37,9%, чистая прибыль — 18,7 млрд руб.,
15.08.2025 Рентабельность «ЭР-Телеком Холдинга» по OIBDA достигла 47%

тратегии. Благодаря реализованным мерам по росту операционной эффективности бизнеса, рентабельность OIBDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 47%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г.

уб. (17,6% от выручки). FCF улучшился на 10,7 млрд руб. и составил 1,1 млрд руб. Чистый долг вкл. АО увеличился на 6% с начала года и составил 493,8 млрд руб. или 2,4х показателя «Чистый долг вкл. АО/OIBDA». Выручка по сравнению с I полугодием 2020 г. выросла на 9%, до 270,5 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 16%, до 111,4 млрд руб. Рентабельность по OIBDA увеличилась на 2,6

13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО

сти по МСФО. Выручка по сравнению с I кварталом 2020 г. выросла на 9% до 132,0 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 18% до 55,4 млрд руб. Рентабельность по OIBDA увеличилась на 3,3 п. п.

08.08.2019 Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%, OIBDA на 20,6%

кв. 2019 г. компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей при сохранении лояльной базы абонентов. Выручка компании выросла на 4,5% год к году и составила 85,6 млрд руб. Показатель OIBDA с учетом положительного влияния МСФО (IFRS) 16 вырос на 20,6% год к году до 38,9 млрд руб., без учета МСФО (IFRS) 16 показатель OIBDA продемонстрировал рост на 4,7% и составил 33,8
22.03.2019 Итоги 2018 года: «Мегафон» потратил в России больше «Билайна» и МТС

«Мегафон» представил итоги 2018 года «Мегафон» объявил финансовые итоги 2018 г. Выручка компании выросла на 4%, составив 335,5 млрд руб. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 2% до 124 млрд руб. Рентабельность по показателю OIBDA составила 37%. Чистая прибыль выросла н
20.11.2018 Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей

выросла на 11,7% в годовом выражении и достигла 128 миллиардов рублей, скорректированный показатель OIBDA составил 59,3 миллиарда рублей, показав рост на 21,6% по сравнению с аналогичным период
20.03.2018 «Билайн», МТС и «Мегафон»: кто больше заработал за год. Цифры

МТС отчиталась за 2017 год Компания «Мобильные телесистемы» (оператор МТС) представила финансовые и операционные итоги 2017 г. Выручка компании выросла на 1,7% до 442,9 млрд руб, показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился на 6,2% до 179,8 млрд руб, чистая прибыль – на 13% до 56 млрд руб. Чистый долг снизился на 2,1% до

06.03.2017 «Ростелеком» представил результаты работы за 4 квартал и 2016 финансовый год

по стандартам МСФО. Компания выполнила годовой прогноз по основным финансовым показателям: выручке, OIBDA, CAPEX к выручке. Выручка в 2016 г. выросла на 91 млн руб. до 297,4 млрд руб., свободны
19.08.2015 Выручка «Ростелекома» по итогам второго квартала 2015 г. составила 72,1 млрд руб.

ением объемов услуг присоединения и пропуска трафика, предоставляемых другим операторам. Показатель OIBDA составил i25,3 млрд против i26,2 млрд во 2 квартале 2014 г. Рентабельность по OIBDA<
18.03.2015 Итоги 2014 г.: сколько заработали МТС, «Мегафон» и «Билайн»

МТС последним из операторов «большой тройки» отчиталась по итогам 2014 г. Выручка компании по всем странам составила i410,8 млрд, увеличившись на 3%. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) практически не изменился и составил i175,5 млрд. Рентабельность по этому показателю составила 42,7%. Чистая пр
16.03.2015 В 2014 г. выручка «Ростелекома» в фиксированном сегменте выросла на 3%

о данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО. Выручка в сегменте продолжающейся деятельности (фиксированный бизнес) за 2014 г. выросла на 3% год-к-году и составила i298,9 млрд. Показатель OIBDA составил i102,5 млрд против i104,1 млрд в 2013 г. Рентабельность по OIBDA составила 34,3% по сравнению с 35,8% за 2013 г. Капитальные вложения составили i53,8 млрд (18,0% от выручк
30.05.2012 «Ситроникс» подзаработал на выборах президента России

«Ситроникс» опубликовал итоги I квартала 2012 г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка компании выросла на 20% до $333,7 млн, показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов и расходов на амортизацию) увеличился на 67% до $9,7 млн, чистый убыток сократился на 34% до $8,4 млн. Наибольший рост показал сегмент ИТ: выручка за год увелич
19.04.2012 «Ситроникс» пострадал за науку

«Ситроникс» представил финансовые результаты за 2011 г. Выручка компании выросла на четверть - до $1,475 млрд, при этом показатель OIBDA снизился на 8% до $97,1 млн, а операционная прибыль упала более чем в 7 раз до $2,08 млн. Рентабельность по OIBDA также снизилась с 9,1% до 6,6%, а чистый убыток увеличился более ч
08.06.2011 «Ситроникс» вдвое сократил убыток в первом квартале 2011 г., увеличив выручку на 46%

с аналогичным показателем 2010 г. ($190,8 млн) на 46% до $277,6 млн. Чистый убыток «Ситроникса» сократился на 49%, составив $12,7 млн ($25 млн годом ранее), говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA в первом квартале составил $5,8 млн, маржа по OIBDA — 2,1%. Выручка бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения» в первом квартале 2011 г. по сравнению с аналогичным
11.03.2011 «Мегафон» поднялся на мобильном интернете

«Мегафон» опубликовал финансовые итоги 2010 г. Выручка компании увеличилась на 18,5%, составив 215,5 млрд руб., в том числе мобильный бизнес вырос на 14,7% до 181,2 млрд руб. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов и расходов на амортизацию) вырос на 10,9% до 88,2 млрд руб, рентабельность по OIBDA сократилась на 3,1% до 45,4% (в компании объясняют это инвестициями в
03.12.2009 «Ситроникс» снова не смог

ей отчетности. В частности, продолжилось падение выручки (до $221,4 млн - на 10,4% к уровню 2-го квартала этого года). Более чем на 44% по сравнению с уровнем предыдущего квартала снизился показатель OIBDA (до $11,6 млн), почти на 6% (до $1,7 млрд) - совокупные активы компании. Чистый убыток составил $14,8 млн. Результаты «Ситроникса» не стали неожиданностью для аналитиков. Так, в Goldman S
25.11.2008 «Билайн» приостановил капвложения и набор новых сотрудников

учка достигла $2 843 млн, увеличившись на 45,3% по сравнению с третьим кварталом 2007 г. Показатель OIBDA достиг $1 388 млн, увеличившись по сравнению с третьим кварталом 2007 г. на 36,7%. Марж
05.06.2008 «Билайн» впервые опередил МТС

рталу 2008 г. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года чистая операционная выручка увеличилась на 4,9% и составила $2,108 млрд, прибыль до уплаты налогов и расходов на амортизацию (показатель OIBDA) увеличилась на 22,7% и составила $1,126 млрд, чистая прибыль — $601 млн (рост — 63,3%). Без учета показателей работы в странах СНГ чистая операционная прибыль «Вымпелкома» сост
17.11.2005 "ВымпелКом" объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2005 года

таты за 3 квартал и девять месяцев 2005 года, завершившиеся 30 сентября 2005 года. В 3 квартале 2005 года «ВымпелКом» продемонстрировал дальнейшее улучшение показателей по общей операционной выручке, OIBDA и чистой прибыли на фоне стремительного роста абонентской базы. Сводная консолидированная финансовая отчетность «ВымпелКома» прилагается. Комментируя сегодняшнее заявление, Александр Изос
22.03.2005 Чистая прибыль МТС увеличилась в 2 раза до $1 млрд.

чка МТС в 2004 году составила $3,9 млрд., увеличившись на 53% по сравнению с 2003 годом. Показатель OIBDA за год вырос на 57% и составил $2,1 млрд. Маржа OIBDA составила 54%, что являетс
23.11.2004 МТС подвели итоги деятельности в 3 квартале

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла на 117% до $338,3 млн. Маржа OIBDA достигла уровня 58,4%. За девять месяцев 2004 г. МТС получили свободных денежных средст

Публикаций - 489, упоминаний - 691

OIBDA и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 146
Ростелеком 10948 120
МегаФон 10742 74
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 71
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 55
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 42
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 39
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 32
Ростелеком - Связьинвест 1719 27
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 26
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 22
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 18
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 15
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 15
Киевстар - Kyivstar 569 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 11
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 10
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 10
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 9
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 8
Ростелеком - Сахателеком 65 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 8
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 7
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
NVision Group - Энвижн Груп 699 6
К Телеком - Исеть Телеком 97 6
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 6
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 6
Yandex - Яндекс 9216 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 10
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 7
Почта России ПАО 2370 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
О2О Холдинг 61 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 4
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 4
Велес Капитал 21 4
Айбизнесбанк 4 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Газпром ПАО 1493 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 3
Альфа-Банк 1979 3
Евросеть 1421 2
Альфа-Групп 745 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 43
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 41
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 134 39
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 35
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 33
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 32
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 28
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 26
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 24
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 18
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 17
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 16
Аксессуары 4282 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 15
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 12
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 9
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 8
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Apple iPhone 6 4861 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 60 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 50 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 18 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 3
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
VK - My.Games 81 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 2
Oracle Hyperion 259 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Осеевский Михаил 350 22
Асланян Сергей 104 14
Меламед Леонид 150 13
Анохин Сергей 121 12
Кузяев Андрей 72 10
Шамолин Михаил 124 9
Приданцев Сергей 149 9
Брюквин Юрий 300 8
Изосимов Александр 192 8
Корня Алексей 80 7
Меламед Александр 95 7
Кириенко Владимир 148 6
Солдатенков Сергей 162 6
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 6
Вермишян Геворк 67 5
Усманов Алишер 311 5
Кочетков Владислав 248 5
Мартиросов Давид 123 5
Путин Владимир 3454 5
Лацанич Василь 106 5
Ляпунов Игорь 132 4
Каплунов Павел 46 4
Калугин Сергей 169 4
Либин Сергей 24 4
Провоторов Александр 158 4
Есаян Александр 7 4
Анкилов Константин 121 4
Зайцева Анна 70 4
Пустовой Максим 36 4
Есаян (братья) 10 4
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 4
Каршков Сергей 5 4
Казорин Дмитрий 4 4
Семенихин Роман 4 4
Галактионова Инесса 120 3
Ермаков Валерий 140 3
Николаев Вячеслав 104 3
Кусков Денис 221 3
Шматова Елена 29 3
Ткачук Лариса 53 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 283
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 49
Украина 7928 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Узбекистан - Республика 2005 27
Армения - Республика 2449 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Казахстан - Республика 6048 17
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Туркмения - Туркменистан 456 12
Европа 24964 12
Индия - Bharat 5870 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Таджикистан - Республика 953 9
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Африка - Африканский регион 3641 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 6
Россия - ДФО - Магаданская область 533 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
Южная Осетия - Государство Алания 119 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 5
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 5
Абхазия - Республика 196 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Грузия 1332 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Россия - ДФО - Амурская область 954 4
Греция - Греческая Республика 1017 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 392
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 268
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 245
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 184
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 119
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 115
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 77
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 74
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 66
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 48
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 44
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 40
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 39
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 38
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 37
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 36
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 31
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 295 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 26
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 25
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 24
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 23
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 21
Аренда 2687 20
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 13
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 61
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
Стрим-ТВ - телекомпания 166 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 4
Economic Times 43 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Bloomberg 1627 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
РБК ТВ - телеканал 83 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
РИА Новости 1033 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Business Standart 5 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Рустелеком ТК 305 8
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Moody's Investors Service 136 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Reuters Estimates 16 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Pearson VUE 55 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
Арсенал Школа менеджеров 3 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 72
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
Единый день голосования 143 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
Effie Awards 11 1
Oracle AppsForum 24 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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