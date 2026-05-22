Получите все материалы CNews по ключевому слову
OIBDA Operating Income Before Depreciation and Amortization Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов
СОБЫТИЯ
|22.05.2026
|
«МТС AdTech» в первом квартале 2026 года увеличила OIBDA на 33%
«МТС AdTech» объявляет о росте OIBDA в I квартале 2026 г. на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Результат обеспечен последовательной переориентацией контрактного портфеля на наиболее маржинальные направления. Вы
|22.05.2026
|
Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году
ости Лидером по выручке остается «Ростелеком». Компания заработала в 2025 г. 872,8 млрд руб., операционная прибыль составила 149,36 млрд руб., рентабельность по операционной прибыли — 17%. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) составил 331 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 37,9%, чистая прибыль — 18,7 млрд руб.,
|15.08.2025
|
Рентабельность «ЭР-Телеком Холдинга» по OIBDA достигла 47%
тратегии. Благодаря реализованным мерам по росту операционной эффективности бизнеса, рентабельность OIBDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 47%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
|05.08.2021
|
«Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г.
уб. (17,6% от выручки). FCF улучшился на 10,7 млрд руб. и составил 1,1 млрд руб. Чистый долг вкл. АО увеличился на 6% с начала года и составил 493,8 млрд руб. или 2,4х показателя «Чистый долг вкл. АО/OIBDA». Выручка по сравнению с I полугодием 2020 г. выросла на 9%, до 270,5 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 16%, до 111,4 млрд руб. Рентабельность по OIBDA увеличилась на 2,6
|13.05.2021
|
«Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО
сти по МСФО. Выручка по сравнению с I кварталом 2020 г. выросла на 9% до 132,0 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 18% до 55,4 млрд руб. Рентабельность по OIBDA увеличилась на 3,3 п. п.
|08.08.2019
|
Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%, OIBDA на 20,6%
кв. 2019 г. компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей при сохранении лояльной базы абонентов. Выручка компании выросла на 4,5% год к году и составила 85,6 млрд руб. Показатель OIBDA с учетом положительного влияния МСФО (IFRS) 16 вырос на 20,6% год к году до 38,9 млрд руб., без учета МСФО (IFRS) 16 показатель OIBDA продемонстрировал рост на 4,7% и составил 33,8
|22.03.2019
|
Итоги 2018 года: «Мегафон» потратил в России больше «Билайна» и МТС
«Мегафон» представил итоги 2018 года «Мегафон» объявил финансовые итоги 2018 г. Выручка компании выросла на 4%, составив 335,5 млрд руб. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 2% до 124 млрд руб. Рентабельность по показателю OIBDA составила 37%. Чистая прибыль выросла н
|20.11.2018
|
Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей
выросла на 11,7% в годовом выражении и достигла 128 миллиардов рублей, скорректированный показатель OIBDA составил 59,3 миллиарда рублей, показав рост на 21,6% по сравнению с аналогичным период
|20.03.2018
|
«Билайн», МТС и «Мегафон»: кто больше заработал за год. Цифры
МТС отчиталась за 2017 год Компания «Мобильные телесистемы» (оператор МТС) представила финансовые и операционные итоги 2017 г. Выручка компании выросла на 1,7% до 442,9 млрд руб, показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился на 6,2% до 179,8 млрд руб, чистая прибыль – на 13% до 56 млрд руб. Чистый долг снизился на 2,1% до
|06.03.2017
|
«Ростелеком» представил результаты работы за 4 квартал и 2016 финансовый год
по стандартам МСФО. Компания выполнила годовой прогноз по основным финансовым показателям: выручке, OIBDA, CAPEX к выручке. Выручка в 2016 г. выросла на 91 млн руб. до 297,4 млрд руб., свободны
|19.08.2015
|
Выручка «Ростелекома» по итогам второго квартала 2015 г. составила 72,1 млрд руб.
ением объемов услуг присоединения и пропуска трафика, предоставляемых другим операторам. Показатель OIBDA составил i25,3 млрд против i26,2 млрд во 2 квартале 2014 г. Рентабельность по OIBDA<
|18.03.2015
|
Итоги 2014 г.: сколько заработали МТС, «Мегафон» и «Билайн»
МТС последним из операторов «большой тройки» отчиталась по итогам 2014 г. Выручка компании по всем странам составила i410,8 млрд, увеличившись на 3%. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) практически не изменился и составил i175,5 млрд. Рентабельность по этому показателю составила 42,7%. Чистая пр
|16.03.2015
|
В 2014 г. выручка «Ростелекома» в фиксированном сегменте выросла на 3%
о данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО. Выручка в сегменте продолжающейся деятельности (фиксированный бизнес) за 2014 г. выросла на 3% год-к-году и составила i298,9 млрд. Показатель OIBDA составил i102,5 млрд против i104,1 млрд в 2013 г. Рентабельность по OIBDA составила 34,3% по сравнению с 35,8% за 2013 г. Капитальные вложения составили i53,8 млрд (18,0% от выручк
|30.05.2012
|
«Ситроникс» подзаработал на выборах президента России
«Ситроникс» опубликовал итоги I квартала 2012 г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка компании выросла на 20% до $333,7 млн, показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов и расходов на амортизацию) увеличился на 67% до $9,7 млн, чистый убыток сократился на 34% до $8,4 млн. Наибольший рост показал сегмент ИТ: выручка за год увелич
|19.04.2012
|
«Ситроникс» пострадал за науку
«Ситроникс» представил финансовые результаты за 2011 г. Выручка компании выросла на четверть - до $1,475 млрд, при этом показатель OIBDA снизился на 8% до $97,1 млн, а операционная прибыль упала более чем в 7 раз до $2,08 млн. Рентабельность по OIBDA также снизилась с 9,1% до 6,6%, а чистый убыток увеличился более ч
|08.06.2011
|
«Ситроникс» вдвое сократил убыток в первом квартале 2011 г., увеличив выручку на 46%
с аналогичным показателем 2010 г. ($190,8 млн) на 46% до $277,6 млн. Чистый убыток «Ситроникса» сократился на 49%, составив $12,7 млн ($25 млн годом ранее), говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA в первом квартале составил $5,8 млн, маржа по OIBDA — 2,1%. Выручка бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения» в первом квартале 2011 г. по сравнению с аналогичным
|11.03.2011
|
«Мегафон» поднялся на мобильном интернете
«Мегафон» опубликовал финансовые итоги 2010 г. Выручка компании увеличилась на 18,5%, составив 215,5 млрд руб., в том числе мобильный бизнес вырос на 14,7% до 181,2 млрд руб. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов и расходов на амортизацию) вырос на 10,9% до 88,2 млрд руб, рентабельность по OIBDA сократилась на 3,1% до 45,4% (в компании объясняют это инвестициями в
|03.12.2009
|
«Ситроникс» снова не смог
ей отчетности. В частности, продолжилось падение выручки (до $221,4 млн - на 10,4% к уровню 2-го квартала этого года). Более чем на 44% по сравнению с уровнем предыдущего квартала снизился показатель OIBDA (до $11,6 млн), почти на 6% (до $1,7 млрд) - совокупные активы компании. Чистый убыток составил $14,8 млн. Результаты «Ситроникса» не стали неожиданностью для аналитиков. Так, в Goldman S
|25.11.2008
|
«Билайн» приостановил капвложения и набор новых сотрудников
учка достигла $2 843 млн, увеличившись на 45,3% по сравнению с третьим кварталом 2007 г. Показатель OIBDA достиг $1 388 млн, увеличившись по сравнению с третьим кварталом 2007 г. на 36,7%. Марж
|05.06.2008
|
«Билайн» впервые опередил МТС
рталу 2008 г. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года чистая операционная выручка увеличилась на 4,9% и составила $2,108 млрд, прибыль до уплаты налогов и расходов на амортизацию (показатель OIBDA) увеличилась на 22,7% и составила $1,126 млрд, чистая прибыль — $601 млн (рост — 63,3%). Без учета показателей работы в странах СНГ чистая операционная прибыль «Вымпелкома» сост
|17.11.2005
|
"ВымпелКом" объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2005 года
таты за 3 квартал и девять месяцев 2005 года, завершившиеся 30 сентября 2005 года. В 3 квартале 2005 года «ВымпелКом» продемонстрировал дальнейшее улучшение показателей по общей операционной выручке, OIBDA и чистой прибыли на фоне стремительного роста абонентской базы. Сводная консолидированная финансовая отчетность «ВымпелКома» прилагается. Комментируя сегодняшнее заявление, Александр Изос
|22.03.2005
|
Чистая прибыль МТС увеличилась в 2 раза до $1 млрд.
чка МТС в 2004 году составила $3,9 млрд., увеличившись на 53% по сравнению с 2003 годом. Показатель OIBDA за год вырос на 57% и составил $2,1 млрд. Маржа OIBDA составила 54%, что являетс
|23.11.2004
|
МТС подвели итоги деятельности в 3 квартале
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла на 117% до $338,3 млн. Маржа OIBDA достигла уровня 58,4%. За девять месяцев 2004 г. МТС получили свободных денежных средст
OIBDA и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 350 22
|Асланян Сергей 104 14
|Меламед Леонид 150 13
|Анохин Сергей 121 12
|Кузяев Андрей 72 10
|Шамолин Михаил 124 9
|Приданцев Сергей 149 9
|Брюквин Юрий 300 8
|Изосимов Александр 192 8
|Корня Алексей 80 7
|Меламед Александр 95 7
|Кириенко Владимир 148 6
|Солдатенков Сергей 162 6
|Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 6
|Вермишян Геворк 67 5
|Усманов Алишер 311 5
|Кочетков Владислав 248 5
|Мартиросов Давид 123 5
|Путин Владимир 3454 5
|Лацанич Василь 106 5
|Ляпунов Игорь 132 4
|Каплунов Павел 46 4
|Калугин Сергей 169 4
|Либин Сергей 24 4
|Провоторов Александр 158 4
|Есаян Александр 7 4
|Анкилов Константин 121 4
|Зайцева Анна 70 4
|Пустовой Максим 36 4
|Есаян (братья) 10 4
|Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 4
|Каршков Сергей 5 4
|Казорин Дмитрий 4 4
|Семенихин Роман 4 4
|Галактионова Инесса 120 3
|Ермаков Валерий 140 3
|Николаев Вячеслав 104 3
|Кусков Денис 221 3
|Шматова Елена 29 3
|Ткачук Лариса 53 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.