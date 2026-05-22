«МТС AdTech» в первом квартале 2026 года увеличила OIBDA на 33% «МТС AdTech» объявляет о росте OIBDA в I квартале 2026 г. на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Результат обеспечен последовательной переориентацией контрактного портфеля на наиболее маржинальные направления. Вы

Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году ости Лидером по выручке остается «Ростелеком». Компания заработала в 2025 г. 872,8 млрд руб., операционная прибыль составила 149,36 млрд руб., рентабельность по операционной прибыли — 17%. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) составил 331 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 37,9%, чистая прибыль — 18,7 млрд руб.,

Рентабельность «ЭР-Телеком Холдинга» по OIBDA достигла 47% тратегии. Благодаря реализованным мерам по росту операционной эффективности бизнеса, рентабельность OIBDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 47%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

«Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. уб. (17,6% от выручки). FCF улучшился на 10,7 млрд руб. и составил 1,1 млрд руб. Чистый долг вкл. АО увеличился на 6% с начала года и составил 493,8 млрд руб. или 2,4х показателя «Чистый долг вкл. АО/OIBDA». Выручка по сравнению с I полугодием 2020 г. выросла на 9%, до 270,5 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 16%, до 111,4 млрд руб. Рентабельность по OIBDA увеличилась на 2,6

«Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО сти по МСФО. Выручка по сравнению с I кварталом 2020 г. выросла на 9% до 132,0 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 18% до 55,4 млрд руб. Рентабельность по OIBDA увеличилась на 3,3 п. п.

Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%, OIBDA на 20,6% кв. 2019 г. компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей при сохранении лояльной базы абонентов. Выручка компании выросла на 4,5% год к году и составила 85,6 млрд руб. Показатель OIBDA с учетом положительного влияния МСФО (IFRS) 16 вырос на 20,6% год к году до 38,9 млрд руб., без учета МСФО (IFRS) 16 показатель OIBDA продемонстрировал рост на 4,7% и составил 33,8

Итоги 2018 года: «Мегафон» потратил в России больше «Билайна» и МТС «Мегафон» представил итоги 2018 года «Мегафон» объявил финансовые итоги 2018 г. Выручка компании выросла на 4%, составив 335,5 млрд руб. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 2% до 124 млрд руб. Рентабельность по показателю OIBDA составила 37%. Чистая прибыль выросла н

Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей выросла на 11,7% в годовом выражении и достигла 128 миллиардов рублей, скорректированный показатель OIBDA составил 59,3 миллиарда рублей, показав рост на 21,6% по сравнению с аналогичным период

«Билайн», МТС и «Мегафон»: кто больше заработал за год. Цифры МТС отчиталась за 2017 год Компания «Мобильные телесистемы» (оператор МТС) представила финансовые и операционные итоги 2017 г. Выручка компании выросла на 1,7% до 442,9 млрд руб, показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился на 6,2% до 179,8 млрд руб, чистая прибыль – на 13% до 56 млрд руб. Чистый долг снизился на 2,1% до

«Ростелеком» представил результаты работы за 4 квартал и 2016 финансовый год по стандартам МСФО. Компания выполнила годовой прогноз по основным финансовым показателям: выручке, OIBDA, CAPEX к выручке. Выручка в 2016 г. выросла на 91 млн руб. до 297,4 млрд руб., свободны

Выручка «Ростелекома» по итогам второго квартала 2015 г. составила 72,1 млрд руб. ением объемов услуг присоединения и пропуска трафика, предоставляемых другим операторам. Показатель OIBDA составил i25,3 млрд против i26,2 млрд во 2 квартале 2014 г. Рентабельность по OIBDA<

Итоги 2014 г.: сколько заработали МТС, «Мегафон» и «Билайн» МТС последним из операторов «большой тройки» отчиталась по итогам 2014 г. Выручка компании по всем странам составила i410,8 млрд, увеличившись на 3%. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) практически не изменился и составил i175,5 млрд. Рентабельность по этому показателю составила 42,7%. Чистая пр

В 2014 г. выручка «Ростелекома» в фиксированном сегменте выросла на 3% о данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО. Выручка в сегменте продолжающейся деятельности (фиксированный бизнес) за 2014 г. выросла на 3% год-к-году и составила i298,9 млрд. Показатель OIBDA составил i102,5 млрд против i104,1 млрд в 2013 г. Рентабельность по OIBDA составила 34,3% по сравнению с 35,8% за 2013 г. Капитальные вложения составили i53,8 млрд (18,0% от выручк

«Ситроникс» подзаработал на выборах президента России «Ситроникс» опубликовал итоги I квартала 2012 г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка компании выросла на 20% до $333,7 млн, показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов и расходов на амортизацию) увеличился на 67% до $9,7 млн, чистый убыток сократился на 34% до $8,4 млн. Наибольший рост показал сегмент ИТ: выручка за год увелич

«Ситроникс» пострадал за науку «Ситроникс» представил финансовые результаты за 2011 г. Выручка компании выросла на четверть - до $1,475 млрд, при этом показатель OIBDA снизился на 8% до $97,1 млн, а операционная прибыль упала более чем в 7 раз до $2,08 млн. Рентабельность по OIBDA также снизилась с 9,1% до 6,6%, а чистый убыток увеличился более ч

«Ситроникс» вдвое сократил убыток в первом квартале 2011 г., увеличив выручку на 46% с аналогичным показателем 2010 г. ($190,8 млн) на 46% до $277,6 млн. Чистый убыток «Ситроникса» сократился на 49%, составив $12,7 млн ($25 млн годом ранее), говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA в первом квартале составил $5,8 млн, маржа по OIBDA — 2,1%. Выручка бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения» в первом квартале 2011 г. по сравнению с аналогичным

«Мегафон» поднялся на мобильном интернете «Мегафон» опубликовал финансовые итоги 2010 г. Выручка компании увеличилась на 18,5%, составив 215,5 млрд руб., в том числе мобильный бизнес вырос на 14,7% до 181,2 млрд руб. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов и расходов на амортизацию) вырос на 10,9% до 88,2 млрд руб, рентабельность по OIBDA сократилась на 3,1% до 45,4% (в компании объясняют это инвестициями в

«Ситроникс» снова не смог ей отчетности. В частности, продолжилось падение выручки (до $221,4 млн - на 10,4% к уровню 2-го квартала этого года). Более чем на 44% по сравнению с уровнем предыдущего квартала снизился показатель OIBDA (до $11,6 млн), почти на 6% (до $1,7 млрд) - совокупные активы компании. Чистый убыток составил $14,8 млн. Результаты «Ситроникса» не стали неожиданностью для аналитиков. Так, в Goldman S

«Билайн» приостановил капвложения и набор новых сотрудников учка достигла $2 843 млн, увеличившись на 45,3% по сравнению с третьим кварталом 2007 г. Показатель OIBDA достиг $1 388 млн, увеличившись по сравнению с третьим кварталом 2007 г. на 36,7%. Марж

«Билайн» впервые опередил МТС рталу 2008 г. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года чистая операционная выручка увеличилась на 4,9% и составила $2,108 млрд, прибыль до уплаты налогов и расходов на амортизацию (показатель OIBDA) увеличилась на 22,7% и составила $1,126 млрд, чистая прибыль — $601 млн (рост — 63,3%). Без учета показателей работы в странах СНГ чистая операционная прибыль «Вымпелкома» сост

"ВымпелКом" объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2005 года таты за 3 квартал и девять месяцев 2005 года, завершившиеся 30 сентября 2005 года. В 3 квартале 2005 года «ВымпелКом» продемонстрировал дальнейшее улучшение показателей по общей операционной выручке, OIBDA и чистой прибыли на фоне стремительного роста абонентской базы. Сводная консолидированная финансовая отчетность «ВымпелКома» прилагается. Комментируя сегодняшнее заявление, Александр Изос

Чистая прибыль МТС увеличилась в 2 раза до $1 млрд. чка МТС в 2004 году составила $3,9 млрд., увеличившись на 53% по сравнению с 2003 годом. Показатель OIBDA за год вырос на 57% и составил $2,1 млрд. Маржа OIBDA составила 54%, что являетс