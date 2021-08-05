«Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г.

«Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. Капитальные вложения без учета госпрограмм снизились на 2%, до 24,4 млрд руб. (17,6% от выручки). FCF улучшился на 10,7 млрд руб. и составил 1,1 млрд руб. Чистый долг вкл. АО увеличился на 6% с начала года и составил 493,8 млрд руб. или 2,4х показателя «Чистый долг вкл. АО/OIBDA».

Выручка по сравнению с I полугодием 2020 г. выросла на 9%, до 270,5 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 16%, до 111,4 млрд руб. Рентабельность по OIBDA увеличилась на 2,6 п. п., до 41,2%.

Чистая прибыль выросла на 52%, до 23,0 млрд руб. Капитальные вложения без учета госпрограмм выросли на 11%, до 51,6 млрд руб. (19,1% от выручки). FCF улучшился на 19,1 млрд руб. и составил 3,2 млрд руб. Чистый долг вкл. АО увеличился на 6% с начала года и составил 493,8 млрд руб. или 2,4х показателя «Чистый долг вкл. АО/OIBDA».

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский сказал: «Во втором квартале 2021 года компания продолжила уверенно наращивать финансовые и операционные показатели, продемонстрировав двухзначный темп роста выручки от цифровых услуг и мобильной связи, OIBDA и чистой прибыли. Второй квартал подряд мы заметно улучшаем показатель свободного денежного потока, что важно для формирования базы роста дивидендных выплат в будущем. Главным событием прошедшего квартала стало принятие обновленной стратегии “Ростелекома”. Наша ключевая цель на ближайшие пять лет — дальнейшее развитие компании по модели интегрированного провайдера цифровых услуг и решений с акцентом на умный рост в традиционном бизнесе, а также лидерство в таких инновационных кластерах, как дата-центры и облачные сервисы, кибербезопасность, онлайн-медицина, цифровые регионы, государственные цифровые сервисы. В нашей компании работает сильная профессиональная команда, которой по плечу не только заявленные в стратегии цели по росту бизнеса, но и радикальное сокращение издержек. Это обеспечит устойчивое развитие компании и создаст дополнительную стоимость в интересах всех наших акционеров и стейкхолдеров. Для успешной реализации стратегических инициатив “Ростелеком” постепенно переходит к сегментно-кластерной модели управления и раскрытию результатов деятельности по каждому из них. Это позволит проводить мониторинг деятельности компании согласно приоритетам обновленной стратегии.»

Первый вице-президент ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко сказал: «Амбициозный рост бизнеса, заложенный в новой стратегии, — серьезный вызов для нашей команды. Вместе с тем результаты, которых мы добились в рамках цифровой трансформации в последние годы, вселяют уверенность, что “Ростелеком” сможет перешагнуть отметку в 700 млрд руб. по выручке в 2025 году с ростом OIBDA в полтора раза и чистой прибыли — не менее чем в два раза. Мы делаем ставку на быстрорастущие цифровые сегменты, где сможем формировать уверенную лидерскую позицию и обеспечивать привлекательный возврат на инвестиции. Набранный темп, сплоченная профессиональная команда и поддержка акционеров позволят нам реализовать эти цели.»

Старший вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин сказал: «Во втором квартале и первом полугодии 2021 года компания продемонстрировала стабильный рост бизнеса и высокий уровень контроля затрат, что в совокупности обеспечило сильные финансовые результаты. Начавшаяся программа трансформации, предусмотренная обновленной стратегией, уже дает результаты, в том числе по сдерживанию роста затрат на фоне активного масштабирования бизнеса. Реализация этой стратегии закладывает основу для роста акционерной стоимости компании и отдачи на вложенный капитал. Перевыполнение намеченных планов по итогам первого полугодия 2021 года, умеренный характер факторов макроэкономического риска, способных оказать негативное влияние на динамику результатов последующих периодов, позволяют оптимистично смотреть на прогноз итогов второго полугодия и дают возможность улучшить опубликованный ранее годовой прогноз на 2021 год. Мы поднимаем прогноз ожидаемого увеличения консолидированной OIBDA до 8–10% с возможностью дополнительного уточнения по результатам третьего квартала 2021 года; в части выручки сохраняем ранее данный прогноз обеспечить рост не менее чем на 5%; в части СAPEX ожидаем расходы в пределах 110–115 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм)».

Количество интернет-абонентов в сегменте домохозяйств в II квартале 2021 г. выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,4 млн. ARPU увеличился на 0,5% и достиг 396 руб.

Количество абонентов доступа в интернет и VPN в корпоративном сегменте выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,1 млн. ARPU увеличился на 8% и составил 3 623 руб.

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Количество абонентов платного ТВ выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 10,8 млн со средним ARPU 254 руб. по частным пользователям; из них количество абонентов IPTV выросло на 8%, до 6,3 млн подписчиков, показатель ARPU для частных пользователей составил 302 руб.

Количество активных пользователей мобильного интернета в II квартале 2021 г. выросло на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., при этом рост интернет-трафика в мобильных сетях достиг 31%, показатель оттока сотовых абонентов снизился до 7,2%. Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 11%, до 13,3 млн.

«Ростелеком» продолжил расширять и улучшать продуктовое предложение для своих клиентов: в рамках развития тарифного плана «Игровой»: проведена масштабная федеральная рекламная кампания «Присоединяйся к команде победителей» с участием амбассадоров бренда «Игровой» — профессиональных геймеров RAMZES666, LeBwa, AlinaRinRin; в игре World of Tanks проведены турниры «Стальной охотник» и «Время танков» с эксклюзивными условиями для абонентов тарифного плана «Игровой»; на 10% выросла выручка от подписчиков тарифа «Игровой» в II квартале 2021 г.; в рамках развития цифровой платформы впечатлений Wink, вошедшей в топ-5 онлайн кинотеатров страны: запущен новый сервис «Обмен фильма», позволяющий клиентам бесплатно заменить купленный фильм, если просмотрено не более 20 минут от картины; по итогам I полугодия 2021 г. до 2,3 млн выросло число клиентов Wink, которые смотрят контент цифрового видеосервиса на двух и более устройствах; дополнены возможности сервиса «Ростелеком. Ключ»: расширена линейка совместимого оборудования, интегрирована домофонная панель «Спутник»; реализована возможность получить учетную запись для управления домофоном прямо из приложения, без дополнительных звонков и контактов с продавцами; по итогам I полугодия 2021 г. сервис «Ростелеком. Ключ» охватил более 165 тыс. квартир; в рамках развития услуг «Умный дом» и домашнее видеонаблюдение: реализована опция «Автоплатеж»; реализован комплекс мероприятий по повышению устойчивости сервиса к DDoS/Brutforce-атакам; на 36% выросла сервисная выручка по сравнению с предыдущим кварталом по услуге «Умный дом» и домашнее видеонаблюдение; запущен облачный сервис «Умный офис» для дистанционного управления служебными помещениями из любой точки мира, где есть интернет; запущен сервис «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка; запущена услуга «Аналитика речи» в рамках сервиса виртуальной телефонии; «Ростелеком» продолжил расширять цифровой сегмент: в рамках развития сервисов кибербезопасности: выведены на рынок: первая в России система мониторинга продуктивности персонала Solar addVisor; обновленная версия флагманского программного продукта Solar Dozor 7.4; новая версия шлюза веб-безопасности с функциональностью обратного прокси-сервера (Reverse Proxy) Solar webProxy 3.6; новая версия продукта для контроля защищенности исходного кода Solar appScreener 3.9.

«Ростелеком» и футбольный клуб «Зенит» заключили договор на поставку комплекса защиты от утечек информации Solar Dozor; на национальном киберполигоне «Ростелекома» прошли киберучения, в которых приняли участие Минэнерго и ключевые игроки электроэнергетической отрасли, представители силовых ведомств, регуляторов и госорганов; реализован проект по поставке анализатора кода Solar appScreener в «Единый накопительный пенсионный фонд» Республики Казахстан для повышения безопасности обслуживания клиентов в цифровой среде; финтех хаб Банка России и «Ростелеком-Солар» провели в «Сириусе» образовательную программу по кибербезопасности финансового сектора; в части развития операторского направления бизнеса: доходы «Ростелекома» по проекту О2О выросли на 4% в I полугодии 2021 г.; предоставлены два канала 100 Гбит/с для China Telecom на условиях долгосрочной аренды; реализован сервис IP-транзит для лидера рынка мобильной связи Киргизии компании «Альфа Телеком» (ТМ Megacom); в части реализации прочих крупных проектов и контрактов: «Ростелеком» предоставил инфраструктуру автоматизированных рабочих мест для компании «РСХБ-Интех»; «Ростелеком» заключил договор на оказание услуг центра обработки вызовов для нужд АО «Мособлгаз»; «Ростелеком» заключил договор на оказание технологических услуг по предоставлению доступа к облачным ресурсам для компании ООО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль»).

Мобильный бизнес «Ростелекома» на базе дочерней компании Tele2 продолжает динамично развиваться: клиенты компании теперь могут: менять минуты на кино; заказать доставку сим-карты через «Яндекс.Лавку», а также получить ее в постаматах PickPoint; приобрести сим-карты на AliExpress; запущена услуга для контроля передвижения транспорта и сотрудников, а также образовательный портал; Tele2 Россия первой связала eSIM с Единой биометрической системой; Tele2 Россия завоевала восемь наград престижной премии в области рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий».

Ростелеком» представил одобренную советом директоров стратегию до 2025 года и дивидендную политику на 2021–2023 годы; Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды в размере 5 руб. на акцию и избрали новый совет директоров; Андрей Патока стал генеральным директором Tele2 Россия; «Ростелеком» разместил биржевые облигации на 15 млрд руб. со ставкой купона 7,7% годовых; «Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi; «Ростелеком» лидирует на российском рынке по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц; «Ростелеком» лидирует на рынке услуги «Бесплатный вызов»; «Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС; «Ростелеком» сохранил безоговорочное лидерство на рынке ЦОД; Видеосервис Wink завоевал премии «Золотой луч» и «Большая цифра» в категории лучший ОТТ-сервис; Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO; «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции; «Ростелеком» стал лидером ESG-ренкинга по версии Национального рейтингового агентства.