Получите все материалы CNews по ключевому слову
НРА Национальное Рейтинговое Агентство
СОБЫТИЯ
НРА и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
|Шостак Кайл 3 1
|Тяньшу Сунь 7 1
|Давыдов Денис 46 1
|Осеевский Михаил 333 1
|Кириенко Владимир 143 1
|Анохин Сергей 109 1
|Осипов Александр 92 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Патока Андрей 110 1
|Горчаковская Лариса 6 1
|Осипов Сергей 42 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Махов Геннадий 11 1
|Шандалов Андрей 16 1
|Соколович Наталья 2 1
|Анпилогов Виталий 7 1
|Евгенов Никита 8 1
|Свистунов Вячеслав 1 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 2
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
|Moody's Investors Service 136 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
|ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.