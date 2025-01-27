Базис Консалтинговая компания
Базис Консалтинговая компания и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартиросов Давид 57 3
|Евдокимов Андрей 82 2
|Аветисян Арутюн 37 2
|Lisa Su - Лиза Су 51 1
|Елин Евгений 5 1
|Четвериков Василий 2 1
|Кузьменко Юрий 5 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Насонов Георгий 2 1
|Федосеев Алексей 20 1
|Анциферов Денис 3 1
|Казарин Станислав 175 1
|Коробова Анна 25 1
|Осипов Сергей 41 1
|Макаров Станислав 117 1
|Борушевский Денис 37 1
|Пикалев Валерий 1 1
|Орловский Сергей 33 1
|Беляков Вячеслав 1 1
|Галимов Максим 33 1
|Брейдер Александр 1 1
|Голдовский Павел 1 1
|Отрубчак Сергей 1 1
|Шиколев Ярослав 1 1
|Козлов Павел 21 1
|Блудовский Дмитрий 3 1
|Белокрылов Александр 27 1
|Осипов Александр 87 1
|Волков Владимир 56 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
|Афанасьев Алексей 25 1
|Бейдер Александр 75 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Кубликова Ирина 28 1
|Шевченко Григорий 18 1
|Антониади Георгий 16 1
|Лесь Алексей 10 1
|Максименко Владимир 10 1
|Каштанов Михаил 5 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
|НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166763.
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