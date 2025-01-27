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Базис Консалтинговая компания



27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
10.12.2024 Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов 1
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1
21.08.2024 Российский вендор «Базис» научил свой DevOps-конвейер разрабатывать ПО в закрытом контуре 1
15.07.2024 ВТБ отказывается от продукта Citrix в пользу российского решения 1
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» расширяют работу по повышению безопасности российских облачных решений 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» будут вместе искать уязвимости 1
18.12.2023 Алексей Ионов -

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

 1
10.05.2023 Перезагрузка по-тотальному: как команда Wone IT обеспечила бесперебойную работу всемирного проекта «Тотальный диктант» 1
Как начать работать с большими данными без капитальных затрат 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
22.05.2017 AMD анонсировала широкий спектр продуктов и технологий в рамках долгосрочной стратегии роста 1
29.01.2016 Казначейство потратит на ПО Microsoft и Oracle более 1,5 млрд 1
01.12.2014 Food Gate при поддержке GS1 Russia запустила электронную торговую площадку продовольственных товаров 1
17.10.2013 GMCS: Независимые торговые сети способны успешно конкурировать с федеральными 1
17.06.2013 Умный город: рождение детальной концепции 1
13.08.2012 В Рунете заработал сервис готовых шаблонов управленческих, финансовых и кадровых регламентов 2
27.11.2009 BPM системы покупаются в дополнение к СЭД 1
25.12.2008 Миллион игроков в проектах Nival Online 1
11.10.2005 Softool –2005: выставка превращается в форум 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Базис Консалтинговая компания и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24632 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 5
Oracle Corporation 6692 4
Citrix Systems 812 4
Broadcom - VMware 2361 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4878 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
Directum - Директум 1092 2
1С-Битрикс - Bitrix 580 2
Цифра ГК 2427 2
InterTrust - ИнтерТраст 328 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Huawei 3938 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Red Hat 1306 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
Softline - Софтлайн 2817 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Рексофт - Reksoft 419 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Cisco Systems 5114 1
OpenText 207 1
SAP SE 5279 1
8220 1
Philips 2053 1
Sony 6545 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Максима ГК - GMCS 359 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
Witology - Витология 12 1
RedSys - РедСис 74 1
Promt - Промт 293 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 2
IKEA - ИКЕА 155 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Связной ГК 1369 1
OR Group - Обувь России 29 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
eBay Inc 1619 1
Tesco 82 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Миракс Парк 1 1
Ионов и Партнеры 9 1
Светлый город ГК 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7317 1
Unsplash 775 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 3
Федеральное казначейство России 1773 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11645 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5441 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29711 11
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25369 7
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13124 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20806 4
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12530 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15730 2
Linux OS 9957 6
Microsoft Windows 15667 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 4
Basis - Базис.Workplace 39 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 57 3
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1420 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 591 2
Новые облачные технологии - МойОфис 779 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 922 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 787 2
libvirt 23 2
QEMU 54 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 2
Apache ActiveMQ 30 2
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 2
Basis - Базис.Migration Assistant 6 2
Basis - Базис.Guard 7 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 2
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 145 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 265 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 979 1
Apache Hadoop 427 1
Kaspersky Internet Security 457 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1250 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 1
Мартиросов Давид 57 3
Евдокимов Андрей 82 2
Аветисян Арутюн 37 2
Lisa Su - Лиза Су 51 1
Елин Евгений 5 1
Четвериков Василий 2 1
Кузьменко Юрий 5 1
Потапенко Михаил 45 1
Насонов Георгий 2 1
Федосеев Алексей 20 1
Анциферов Денис 3 1
Казарин Станислав 175 1
Коробова Анна 25 1
Осипов Сергей 41 1
Макаров Станислав 117 1
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Пикалев Валерий 1 1
Орловский Сергей 33 1
Беляков Вячеслав 1 1
Галимов Максим 33 1
Брейдер Александр 1 1
Голдовский Павел 1 1
Отрубчак Сергей 1 1
Шиколев Ярослав 1 1
Козлов Павел 21 1
Блудовский Дмитрий 3 1
Белокрылов Александр 27 1
Осипов Александр 87 1
Волков Владимир 56 1
Курьянов Сергей 162 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Афанасьев Алексей 25 1
Бейдер Александр 75 1
Чимиричкина Мария 30 1
Кубликова Ирина 28 1
Шевченко Григорий 18 1
Антониади Георгий 16 1
Лесь Алексей 10 1
Максименко Владимир 10 1
Каштанов Михаил 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52127 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1766 2
Индия - Bharat 5448 2
Европа 21773 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3095 2
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13319 1
Швеция - Королевство 3620 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2454 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7434 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14193 1
Украина 7611 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Дания - Королевство 1296 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1162 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 718 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 839 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Россия - ПФО - Самарская область 1313 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 1
Россия - ПФО - Саратовская область 729 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14338 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 3
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Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 1
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