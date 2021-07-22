Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M

Bellsoft объявила о совместимости профессиональных программных продуктов Liberica JDK Pro и Libercat с российским процессором Baikal-M. Успешные тесты позволяют рекомендовать совместное использование прогрессивной среды исполнения Java и стандартизованного сервера приложений Bellsoft с отечественными ОС и оборудованием. Испытания проводились с операционными системами Astra Linux Special Edition и «Ред ОС» с архитектурой ARMv8, предназначенными для применения с процессором Baikal-M. Сквозные защищенные решения «Bellsoft – Astra Linux – Baikal-M» и «Bellsoft – Ред ОС – Baikal-M» обеспечивают перенос государственных информационных систем (ГИС), государственных автоматизированных систем (ГАС) и других Java-приложений на отечественный программно-аппаратный стек в кратчайшие сроки и с минимальными вложениями.

Java-приложения, написанные под x86 или другие архитектуры, можно безопасно запустить на российском оборудовании без модификации кода благодаря кросс-плаформенности Java-технологий Bellsoft. Основной принцип Java — «написал один раз, выполняй везде». Сквозные решения будут пользоваться спросом в проектах, где особенно важно отечественное происхождение внедряемых продуктов. Федеральные и региональные органы власти, компании с государственным участием, финансовые организации смогут исполнить обязательства, возложенные на них требованиями Минпромторга, разработчики Java-приложений — начать поставки своих решений под Baikal-M, а системные интеграторы — собрать полный стек Java и внедрять готовые отечественные системы и ПАКи для решения актуальных задач клиентов.

Программный продукт Liberica JDK Pro предлагает расширенную поддержку российских аппаратных платформ и все преимущества прогрессивной среды исполнения Java Liberica JDK. Это единое решение для облачных, серверных и десктопных систем, которое предназначено для применения в системах, требующих высокого уровня безопасности, сложных ИТ-ландшафтах финансовых, государственных, телеком-, розничных и топливно-энергетических компаний, для создания и поддержки разнообразной архитектуры — как монолитной, так и микросервисной.

В связке Liberica JDK Pro и стандартизованный сервер приложений Libercat предоставляют комплексное сертифицированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE, обеспечивающее разработку и исполнение Java-приложений критической информационной инфраструктуры (КИИ) в соответствии с требованиями цифрового суверенитета. Все сборки Liberica JDK Pro верифицированы на соответствие стандарту Java SE по лицензии Oracle на Technology Compatibility Kit (TCK). Благодаря этому клиентам гарантируется высочайший уровень безопасности и производительности, а техническая поддержка инженеров Bellsoft на родном языке снимает проблемы языкового барьера.

Сквозные решения, ядром которых являются технологии Bellsoft, позволяют использовать экспертизу по платформе Java на российском оборудовании и создавать системы, отвечающие задачам бизнеса и государства. Уже сегодня протестированы и доступны корпоративные порталы на базе Incomand, ГИС на базе «Ред платформа», ERP, CRM, АБС, ЭДО на базе JMIX, рабочее место разработчика на Cuba Platform, СЭД на базе «Тезис» и «Интертраст», инструментальная среда CROC Java eXtendable Framework.

Новый отечественный процессор Baikal-M представляет собой «систему на кристалле» высокой вычислительной мощности с восемью ядрами ARM Cortex-A57, восьмиядерным GPU Mali-T628 и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Тестирование показало сопоставимую производительность Baikal-M для Java-платформы с x86_64.

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«Цифровая трансформация, через которую сейчас проходит российское общество, должна иметь в своем базисе отечественные программные решения и программные комплексы. Продукты, основанные на стандартах Java, и подходы Bellsoft к развитию российского рынка полностью коррелируют с требованиями Минпромторга и нашим стремлением активно развивать экосистему отечественного оборудования, – сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор Baikal Electronics. – Успешное тестирование сквозных решений, центральным элементом которых является связка Java-технологий Liberica JDK Pro c Libercat, является гарантом быстрой и незатратной миграции Java-приложения на Baikal-М. Baikal-M показывает отличную производительность для Java программ, и мы активно поддерживаем промышленные проекты на сквозных решениях, стартовавшие в 2021 г.».

«Совместно с партнерами мы сделали важный шаг по построению референсной архитектуры ИТ-решений на основе стека Java, который отвечает требованиям рынка и государства. Мы стремимся гарантировать безопасность и совместимость наших профессиональных продуктов со всеми используемыми платформами, включая отечественные ОС, СУБД, приложения и оборудование. Теперь пользователи систем на базе Baikal-M получили возможность работать с привычными Java-приложениями на современных российских ARM64-процессорах – с высокой производительностью и без необходимости портирования, – отметил Александр Белокрылов, генеральный директор Bellsoft. – Мы будем продолжать инвестировать в обеспечение совместимости и сертификацию. Наши решения позволяют заказчикам стремиться к технологической независимости и цифровому суверенитету страны, опираясь на прогрессивные технологии с открытым кодом и надежной поддержкой 24/7/365 на родном языке. Число пользователей прогрессивной среды исполнения Java Liberica JDK превысило 2,5 млн в 2020 г., и мы уверены, что Liberica JDK Pro с расширенной поддержкой российских аппаратных платформ ждет такое же будущее».

Bellsoft планомерно развивает партнерскую экосистему и программу сертификаций в России. В настоящее время технологическое партнерство, гарантирующее совместимость продуктов, и бизнес-отношения связывают Bellsoft с более 50 ведущих ИТ-компаний: разработчиками ОС, СУБД, приложений и оборудования, системными интеграторами и дистрибьюторами.