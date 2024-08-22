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Электроника SoC System on Chip Система на кристалле, чипе Технология мобильных систем на кристалле SoIC System on Integrated Chips Вертикальное объединение чиплетов различных типов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.08.2024 Yadro и НГУ открыли совместную лабораторию по разработке программного обеспечения и систем на кристалле

естную многофункциональную лабораторию, специализирующуюся на разработке программного обеспечения и систем на кристалле. Новое пространство открылось на базе факультета информационных технологи
10.01.2020 Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для автономного вождения

родвинутых, масштабируемых и открытых решений для автономного вождения. В составе платформы линейка однокристальных систем Snapdragon Ride Safety, ускоритель Snapdragon Ride Safety Accelerator

18.06.2019 «Рикор» разработал энергоэффективные сервера начального уровня на System-on-Chip процессорах

«Рикор» разработал энергоэффективные сервера начального уровня на System-on-Chip процессорах. Сервера на SoС процессорах разработанные «Рикор» для поддержания

25.10.2018 Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ

Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле (SoC) Helio P70 с поддержкой передовых технологий ИИ и модернизированных центрального (CPU) и графического (GPU) процессоров для более производительной работы ИИ. Helio P70
17.04.2018 MediaTek представил систему на кристалле, которая станет частью решения Microsoft Azure Sphere

тва на базе контроллеров между собой. При этом пользователи будут уверены, что их данные и девайсы надежно защищены Microsoft.  «MediaTek давно сотрудничает с Microsoft в области создания специальных систем на кристалле, которые удовлетворяют актуальные потребности в области связи устройств, — сказал Джерри Ю (Jerry Yu), Корпоративный Вице-президент MediaTek и Генеральный менеджер Intellige
17.10.2016 Samsung начала массовое производство системы System-on-Chip по техпроцессу 10-нм FinFET

Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства однокристальной системы System-on-Chip (SoC) по техпроцессу 10-нм FinFET. Новый процессор Samsung 10-нм FinFET (10LPE) имеет передовую транзисторную 3D-структуру. Его операционная технология и дизайн были оптимизирова
31.03.2016 Fujitsu расширила линейку промышленных системных плат на базе однокристальных решений AMD G-серии

Компания Fujitsu расширила линейку промышленных системных плат, разработанных на основе однокристальных решений AMD G-серии. Так, новая модель пополнила семейство материнских плат серии D3313-S в форм-факторе mini-ITX. Модель D3313-S6 построена на базе высокопроизводительной 4-яде
15.01.2016 AMD представила систему на чипе AMD Opteron A1100

ересованных в развитии конвергентных инфраструктур хранения, сетевого взаимодействия и вычислений». Система на чипе AMD Opteron A1100 проходила расширенный цикл разработки вместе с технологичес
02.06.2008 Разработан видеоконтроллер высокого разрешения для бытовой электроники

видеоконтроллера высокого разрешения для применения в составе мультимедийных «систем-на-кристалле» (СнК) для бытовой электроники, сообщается в пресс-релизе ИТМиВТ. Видеоконтроллер рассчитан на

30.07.2007 STMicroelectronics и IBM будут сотрудничать в разработке микросхем

традиционные базовые КМОП-технологии, так и инновационные технологии «однокристальных систем» SoC ("System-on-Chip" – «система на чипе»), что выводит обе компании на передний край развития полу
15.12.2003 Flextronics создал систему на чипе на базе процессора с открытым исходным кодом

тем на базе этой спецификации компания берет символическую сумму - $99. Три года назад была создана система на чипе LEON, покрытая лицензией GPL. В августе сооснователь OpenCores, Джамиль Хатиб
14.07.2003 Тайны «Закона Мура»

развития микропроцессоров и больших интегральных схем. В этом и заключается цель данной статьи. С позиций математики «закон Мура» представляется простым выражением: N0 — количество транзисторов на кристалле в некоторый год (условно считаем его нулевым), N(y) — число транзисторов на кристалле спустя лет, yy — срок (в годах и долях года) за который число транзисторов во
14.07.2003 Тайны «Закона Мура»

развития микропроцессоров и больших интегральных схем. В этом и заключается цель данной статьи. С позиций математики «закон Мура» представляется простым выражением: N0 — количество транзисторов на кристалле в некоторый год (условно считаем его нулевым), N(y) — число транзисторов на кристалле спустя лет, yy — срок (в годах и долях года) за который число транзисторов во
13.01.2003 Toshiba первой начнет производство 90-нанометровых систем-на-чипе

По данным Dow Jones, Toshiba планирует начать массовое производство 90-нанометровых систем-на-чипе (system-on-chip -SoC) уже этой весной, тем самым значительно опередив всех своих конкурентов.

15.10.2002 Системы-на-чипе будут 64-разрядными

Разработчики встроенных систем пытаются реализовать идею интеграции механизмов 64-битного процессора в свои разработки систем-на-чипе (system-on-chip - SoC) хотя бы в малых дозах. Одна из компаний, сделавшая шаг в этом направлении - американская Tensilica - расскажет на Микропроцессорном Форуме, проходящем на этой неделе в Сан
08.08.2002 NEC представил новую высокопроизводительную "систему на чипе"

Компания NEC объявила о выходе новой "системы на чипе" (SoC) - аудио/видео декодера для использования в различных телеприставках и устройствах. SoC (маркирован как NEC uPD61120) оснащен двумя 32-разрядными процессорами MIPS, повыша
06.02.2001 SiS представила свой вариант "системы-на-чипе"

темы Linux. Список приложений, которые будут поддерживать устройства на основе SiS550, достаточно широк - это интернет-браузер, клиент e-mail, проигрыватели DVD, CD и MP3, игры на технологии OpenGL. "Системы-на-чипе" от SiS ожидаются в марте 2001 года.
28.06.2000 GTi лицензировала технологию IBM, которая позволяет снизить размеры элементов, формируемых на кристалле

GT Equipment Technologies Inc. (GTi) лицензировала технологию IBM, которая позволит формировать на кристалле элементы с меньшими размерами и, как следствие, увеличить степень интеграции микросхем. Технология заключается в применении новых очищающих растворов, которые применяются на стадии
23.02.1999 IBM развивает технологию "system-on-a-chip"

Компания IBM сообщила о продвижении технологии "system-on-a-chip". Эта технология позволит создавать чипы полностью на одном кристалле. Если ранее логические контуры и контуры памяти изготавливались на двух разных кристаллах, а затем соединя

Публикаций - 690, упоминаний - 839

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12870 172
Samsung Electronics 11140 84
AMD - Advanced Micro Devices 4700 83
Apple Inc 13284 76
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1121 73
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 495 62
Qualcomm Technologies 1990 59
Microsoft Corporation 25867 52
Nvidia Corp 4091 51
IBM - International Business Machines Corp 9718 41
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3476 38
Элемент ГК - Микрон - Micron 1712 33
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 310 33
MediaTek - Ralink 600 32
Google LLC 12795 31
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1848 25
Huawei 4717 25
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 25
Philips 2101 23
HP Inc. 5907 22
Toshiba Corporation 2986 21
Sony 6755 20
TI - Texas Instruments Incorporated 851 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3180 19
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 72 19
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 19
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 19
Т-Платформы - T-Platforms 412 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1277 17
Broadcom Inc - Avago Technologies 617 16
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 16
Fujitsu 2109 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 14
Xiaomi - Сяоми 2284 13
Oracle Corporation 7110 13
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 812 13
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 998 13
Dell EMC 5204 12
Lenovo Motorola 3573 12
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 79 12
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LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1822 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9043 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 5
Возрождение - Коммерческий банк 359 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 71 5
Россети Ленэнерго 1699 5
РЖД - Российские железные дороги 2106 4
Газпром ПАО 1498 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 330 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1959 4
EPIC Telecom Invest 212 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 4
Intel Capital 151 4
Чип и Дип 12 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1157 3
Связной ГК 1401 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 74 3
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 2
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НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 2
Русский Стиль 45 2
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 48 2
GS Group - GS Venture 6 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1296 2
eBay Inc 1642 2
Почта России ПАО 2392 2
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Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 345 2
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DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 186 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 5
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 4
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Linux Foundation - Free Standards Group 207 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
WiMAX Forum 69 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 12 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
OpenCores 4 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 823 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
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Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 51 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
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IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 1
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Linux OS 11653 62
Intel x86 - архитектура процессора 2186 62
Google Android 15365 48
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 378 43
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 256 38
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 34
Apple iPhone - серия смартфонов 7703 33
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 32
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Apple iPhone 6 4860 14
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
iF Design Awards 26 3
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 234 1
ВЭБ.РФ Премия развития 1 1
День молодёжи - 27 июня 1114 1
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
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