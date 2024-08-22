Yadro и НГУ открыли совместную лабораторию по разработке программного обеспечения и систем на кристалле естную многофункциональную лабораторию, специализирующуюся на разработке программного обеспечения и систем на кристалле. Новое пространство открылось на базе факультета информационных технологи

Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для автономного вождения родвинутых, масштабируемых и открытых решений для автономного вождения. В составе платформы линейка однокристальных систем Snapdragon Ride Safety, ускоритель Snapdragon Ride Safety Accelerator

«Рикор» разработал энергоэффективные сервера начального уровня на System-on-Chip процессорах «Рикор» разработал энергоэффективные сервера начального уровня на System-on-Chip процессорах. Сервера на SoС процессорах разработанные «Рикор» для поддержания

Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле (SoC) Helio P70 с поддержкой передовых технологий ИИ и модернизированных центрального (CPU) и графического (GPU) процессоров для более производительной работы ИИ. Helio P70

MediaTek представил систему на кристалле, которая станет частью решения Microsoft Azure Sphere тва на базе контроллеров между собой. При этом пользователи будут уверены, что их данные и девайсы надежно защищены Microsoft. «MediaTek давно сотрудничает с Microsoft в области создания специальных систем на кристалле, которые удовлетворяют актуальные потребности в области связи устройств, — сказал Джерри Ю (Jerry Yu), Корпоративный Вице-президент MediaTek и Генеральный менеджер Intellige

Samsung начала массовое производство системы System-on-Chip по техпроцессу 10-нм FinFET Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства однокристальной системы System-on-Chip (SoC) по техпроцессу 10-нм FinFET. Новый процессор Samsung 10-нм FinFET (10LPE) имеет передовую транзисторную 3D-структуру. Его операционная технология и дизайн были оптимизирова

Fujitsu расширила линейку промышленных системных плат на базе однокристальных решений AMD G-серии Компания Fujitsu расширила линейку промышленных системных плат, разработанных на основе однокристальных решений AMD G-серии. Так, новая модель пополнила семейство материнских плат серии D3313-S в форм-факторе mini-ITX. Модель D3313-S6 построена на базе высокопроизводительной 4-яде

AMD представила систему на чипе AMD Opteron A1100 ересованных в развитии конвергентных инфраструктур хранения, сетевого взаимодействия и вычислений». Система на чипе AMD Opteron A1100 проходила расширенный цикл разработки вместе с технологичес

Разработан видеоконтроллер высокого разрешения для бытовой электроники видеоконтроллера высокого разрешения для применения в составе мультимедийных «систем-на-кристалле» (СнК) для бытовой электроники, сообщается в пресс-релизе ИТМиВТ. Видеоконтроллер рассчитан на

STMicroelectronics и IBM будут сотрудничать в разработке микросхем традиционные базовые КМОП-технологии, так и инновационные технологии «однокристальных систем» SoC ("System-on-Chip" – «система на чипе»), что выводит обе компании на передний край развития полу

Flextronics создал систему на чипе на базе процессора с открытым исходным кодом тем на базе этой спецификации компания берет символическую сумму - $99. Три года назад была создана система на чипе LEON, покрытая лицензией GPL. В августе сооснователь OpenCores, Джамиль Хатиб

Тайны «Закона Мура» развития микропроцессоров и больших интегральных схем. В этом и заключается цель данной статьи. С позиций математики «закон Мура» представляется простым выражением: N0 — количество транзисторов на кристалле в некоторый год (условно считаем его нулевым), N(y) — число транзисторов на кристалле спустя лет, yy — срок (в годах и долях года) за который число транзисторов во

Тайны «Закона Мура» развития микропроцессоров и больших интегральных схем. В этом и заключается цель данной статьи. С позиций математики «закон Мура» представляется простым выражением: N0 — количество транзисторов на кристалле в некоторый год (условно считаем его нулевым), N(y) — число транзисторов на кристалле спустя лет, yy — срок (в годах и долях года) за который число транзисторов во

Toshiba первой начнет производство 90-нанометровых систем-на-чипе По данным Dow Jones, Toshiba планирует начать массовое производство 90-нанометровых систем-на-чипе (system-on-chip -SoC) уже этой весной, тем самым значительно опередив всех своих конкурентов.

Системы-на-чипе будут 64-разрядными Разработчики встроенных систем пытаются реализовать идею интеграции механизмов 64-битного процессора в свои разработки систем-на-чипе (system-on-chip - SoC) хотя бы в малых дозах. Одна из компаний, сделавшая шаг в этом направлении - американская Tensilica - расскажет на Микропроцессорном Форуме, проходящем на этой неделе в Сан

NEC представил новую высокопроизводительную "систему на чипе" Компания NEC объявила о выходе новой "системы на чипе" (SoC) - аудио/видео декодера для использования в различных телеприставках и устройствах. SoC (маркирован как NEC uPD61120) оснащен двумя 32-разрядными процессорами MIPS, повыша

SiS представила свой вариант "системы-на-чипе" темы Linux. Список приложений, которые будут поддерживать устройства на основе SiS550, достаточно широк - это интернет-браузер, клиент e-mail, проигрыватели DVD, CD и MP3, игры на технологии OpenGL. "Системы-на-чипе" от SiS ожидаются в марте 2001 года.

GTi лицензировала технологию IBM, которая позволяет снизить размеры элементов, формируемых на кристалле GT Equipment Technologies Inc. (GTi) лицензировала технологию IBM, которая позволит формировать на кристалле элементы с меньшими размерами и, как следствие, увеличить степень интеграции микросхем. Технология заключается в применении новых очищающих растворов, которые применяются на стадии