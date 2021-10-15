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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Baikal Electronics
Байкал Электроникс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 210, упоминаний - 370
Baikal Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евдокимов Андрей 54 30
|Опанасенко Всеволод 100 17
|Путин Владимир 1820 8
|Махсон Михаил 13 8
|Трушкин Константин 43 6
|Покровский Иван 46 6
|Смирнов Алексей 142 5
|Новодворский Алексей 95 5
|Бурмистров Роман 5 5
|Стаин Владислав 4 4
|Гольденберг Леонид 15 4
|Титов Борис 27 4
|Щербаков Константин 3 3
|Огурцов Артем 5 3
|Грищенков Александр 10 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Кисляков Евгений 83 3
|Малафеев Андрей 8 2
|Копосов Максим 7 2
|Краснюков Андрей 3 2
|Одинцов Дмитрий 83 2
|Борисов Юрий 91 2
|Макаров Алексей 49 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Мылицын Роман 79 2
|Касперская Наталья 197 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Носков Константин 201 2
|Александрова Александра 8 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Моисеев Алексей 30 2
|Щетинин Павел 3 2
|Александров Александр 18 2
|Шайков Игорь 3 2
|Шпак Василий 39 2
|Волож Аркадий 181 1
|Терещенко Денис 38 1
|Мурашов Александр 1 1
|Акимов Максим 167 1
|Бойко Елена 151 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756995, в очереди разбора - 660685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756995, в очереди разбора - 660685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru