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Baikal Electronics Байкал Электроникс

Baikal Electronics - Байкал Электроникс

«Байкал Электроникс» - фаблесс-компания, специализирующаяся на проектировании интегральных микросхем и систем на кристалле на базе архитектур ARM и MIPS. Разработки предназначены для энергоэффективных компьютерных и промышленных систем с разным уровнем производительности и функциональности, используемых на российском и международном рынках.  Процессоры Baikal производятся фабрикой TSMC -  крупнейшим в мире производителем микроэлектронных компонентов. Технические характеристики изделий и широкий выбор ПО позволяют клиентам «Байкал Электроникс» получать конечные устройства, отвечающие их актуальным потребностям.

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Судебные дела (7) на сумму 1 263 839 910 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 5 776 898 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 1 257 995 512 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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20.05.2026 «Аквариус», «Байкал Электроникс» и «Группа Астра» формируют единую экосистему российских программно-аппаратных комплексов на процессорах Baikal

Компании «Аквариус», «Байкал Электроникс» и «Группа Астра» объявили о намерении совместно создавать и развивать целостную экосистему полностью российских программно-аппаратных комплексов на базе процессоров семейств
18.05.2026 Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

ИИ-чипы к 2030 году Как стало известно CNews, российский разработчик процессоров «Байкал Электроникс» планирует выпустить два специализированных чипа для искусственного интелл
03.03.2026 Рекордная поставка «Байкалов». Будет отгружено полтора миллиона микроконтроллеров на популярной открытой архитектуре

Полтора миллиона в обмен на миллиард Компания «Байкал Электроникс» сообщила CNews о заключении гигантской сделки по поставке микроконтроллер
16.02.2026 «Байкал Электроникс» за год поставит в Россию миллион своих новых чипов

Миллион Baikal-U Как стало известно CNews, разработчик российских процессоров «Байкал Электроникс» планирует поставить 1 млн новых микроконтроллеров Baikal-U (BE-U1000) в 2026 г. Об этом редакции рассказал глава компании Андрей Евдокимов. Baikal-U могут применяться на объ
03.02.2026 «Байкал Электроникс» открыла свободный доступ к документации на серийный микроконтроллер Baikal-U

Компания «Байкал Электроникс», российский разработчик микропроцессоров и микроконтроллеров, запустила публичный информационный портал, содержащий полный комплект документации на серийный микроконтроллер

22.09.2025 «Наш прекрасный микроконтроллер Baikal-U достойно выглядит»: российский производитель готов к заказам на сотни тысяч микросхем

Готовность к серийному производству Компания «Байкал Электроникс» официально представила универсальный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000)

22.09.2025 Компания «Байкал Электроникс» представила серийный микроконтроллер Baikal-U

«Байкал Электроникс», российский разработчик микропроцессоров и микроконтроллеров, официально

01.08.2025 Россия на пороге массовых продаж отечественных процессоров «Байкал». Производить их в стране по-прежнему негде

«Байкалы» возвращаются В России вот-вот начнутся массовые продажи отечественных процессоров «Б
24.07.2025 «Байкал Электроникс» начала выпуск микроконтроллеров на архитектуре RISC-V

Микроконтроллер от «Байкала» Как стало известно CNews, компания «Байкал Электроникс» произвела первую партию опытных образцов новых микроконтроллеров BE-U1000
30.04.2025 В Россию привезли десятки тысяч процессоров Baikal и все уже распродали. На подходе Baikal-L для ноутбуков и планшетов

о правительства. Как сообщал CNews со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева, уже произведенные «Байкалы» и «Эльбрусы» в количестве нескольких партий в декабре 2022 г. застряли за границей.

17.04.2025 В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах

Серверы на Baikal-S Как стало известно CNews, компания «Элпитех» выпустила первую партию серверов на отечественных процессорах Baikal-S (разрабатывает «Байкал Электроникс»). Об этом CNews рассказал представитель «Элпитеха». Сами серверы были представлены на форуме Expo Electronica в апреле 2025 г. в двух исполнениях: с одним и двумя процессора
17.02.2025 Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года

Сертификат на продажу Как выяснил CNews, российский разработчик процессоров «Байкал электроникс» получил декларацию о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭ
26.11.2024 «Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию

а Как выяснил CNews, в Россию пришла 1 тыс. российских серверных процессоров Baikal-S (разработчик «Байкал Электроникс»). Об этом во время обхода стендов в рамках форума «Электроника России» со
27.10.2023 «Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки

платформы» контролировали компанию «Байкал электроникс» — разработчика процессоров линейки Baikal. «Байкалы» на аукционе В августе 2023 г. CNews писал о том, что имущество и интеллектуальная со
03.10.2023 Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М

Компания PIX Robotics, российский разработчик экосистемы ИТ-решений, и «Байкал электроникс» завершили испытания на совместимость программных продуктов экосистемы PIX
24.08.2023 «Байкалы» выставлены на аукцион. Связанные с российскими чипами наработки уйдут с молотка из-за банкротства «Т-платформ»

альная ее собственность, включая разработки и патенты, имеющие отношение к чипам «Байкал». Причина того, что они оказались в собственности «Т-платформ», а не непосредственного разработчика, компании «Байкал электроникс», заключается в том, что именно «Т-платформы» создала «Байкал электроникс» 11 лет назад, в 2012 г. Свои первые чипы компания показала в мае 2015 г. По информации издан
28.07.2023 Российские «Байкалы» дали бой чипам Intel и Huawei. Неожиданные для скептиков результаты тестов

Тестирование Baikal-S Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс», известная разработкой линейки российских процессоров «Байкал», завершила
25.07.2023 Разработчики «Байкалов» начали создавать линейку ИИ-процессоров, чтобы потягаться с Nvidia

о правительства. Как сообщал CNews со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева, уже произведенные «Байкалы» и «Эльбрусы» в количестве нескольких партий в декабре 2022 г. застряли за границей.

12.05.2023 Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое

Чипы любой ценой Российские процессоры от МЦСТ и «Байкал Электроникс» подорожали вдвое с начала 2023 г. Отечественные чипы BE-T1000 в ритейлере «Чип и Дип» подорожали на 55%, до 8,9 тыс. руб. за штуку. Об этом «Коммерсанту» рассказали участник
16.03.2023 Разработчики Linux начали гонения на россиян. «Байкал Электроникс» запретили работать над ядром ОС

Linux отказался принимать правки в код ядра от «Байкал Электроникс» Американская некоммерческая организация Linux Kernel Organization, занимающая разработкой ядра операционной системы Linux, отказалась принимать правки в код своего продукта

21.02.2023 «Байкал электроникс» собрался обанкротить разработчика электронки на собственных чипах

Желание обанкротить «Эдельвейс» Как выяснил CNews, «Байкал электроникс» собирается обратиться в арбитражный суд для признания банкротом компании

19.12.2022 Тайвань взял «Байкалы» и «Эльбрусы» в заложники и не хочет отпускать

Россию, а также не назвал компанию, которая ответственна за это. Однако известно, все современные «Байкалы», равно как и «Эльбрусы», выпускала компания TSMC. Это тайваньское предприятие, являю
16.06.2022 Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой

Неудача с серверными CPU Компания «Байкал электроникс», разработчик процессоров серии «Байкал», отменила выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники на российском рынке
21.04.2022 У главного разработчика российских ARM-процессоров выручка рванула вверх. Рост более 1000%

ак выяснил CNews, один из самых известных российских разработчиков отечественных микропроцессоров, «Байкал электроникс» по итогам 2021 г. очень резко нарастил свою выручку. По данным «Контур.фо
25.02.2022 США блокируют производство российских процессоров. «Байкалы» и «Эльбрусы» под ударом

ра. Именно на ее заводах выпускаются процессоры AMD, Qualcomm и MediaTek, а также графические чипы Nvidia. Среди российских компаний, разрабатывающих процессоры, услугами TSMC пользуется как минимум «Байкал электроникс», создатель чипов «Байкал». Сама TSMC, может, даже не заметит потери горстки небольших клиентов из России Также среди клиентов TSMC числятся НТЦ «Модуль», и МЦСТ. Помимо этог
04.02.2022 Госорганы и госкомпании выстроились в очередь, чтобы протестировать ПК на «Байкалах». Первые отзывы

«Байкалы» — на тесты Как выяснил CNews, целый ряд госорганов и компаний с госучастием взяли на
10.01.2022 Власти требуют четверть миллиарда от разработчика процессоров «Байкал»

» Как выяснил CNews, Минпромторг через суд пытается взыскать с разработчика российских процессоров «Байкал электроникс» 257,3 млн руб. Информация об этом содержится в карточке Арбитражного суда
23.12.2021 «Нуматех» и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов

«Байкал электроникс» и «Нуматех» объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие экосистемы ПО и создание средств защиты информации для вычислительной техники, реали
17.12.2021 Российский Baikal-S превзошел заявленные характеристики. Представлены первые результаты полномасштабных испытаний

В Москве прошла ежегодная итоговая конференция компании «Байкал электроникс», на которой состоялась презентация отечественного серверного процессора Baikal-S с 48 ядрами ARM Cortex-A75. Он подтвердил все основные и превзошел некоторые из заявленных р
13.12.2021 Власти хотят пересадить российских студентов на «Эльбрусы» и «Байкалы»

т около 60 тыс. руб. «Если говорить о переоснащении вузов и рассчитывать, допустим, на 1,5 тыс. рабочих мест, то в целом это обойдется примерно в 100 млн руб.», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Байкал электроникс» (разрабатывает процессоры «Байкал») Андрей Евдокимов. Однако из-за того, что помимо перехода на российские процессоры, потребуется миграция и на российские системы автоматиз
09.12.2021 Создатели «Байкалов» стали совладельцами одного из сильнейших российских разработчиков процессорных ядер

«Байкал» породнился с Cloudbear Как стало известно CNews, группа «Вартон» — материнская структура «Байкал электроникс» (разработчик линейки процессоров «Байкал») — приобрела долю санкт-петербу
30.11.2021 «Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы

«Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы. Соглашение, которое заключили между собой компании, предусматривает сотрудничес
29.11.2021 Разработчики процессоров «Байкал» переносят их выпуск в Россию

Сборка в России Компания «Байкал электроникс», разработчик линейки отечественных процессоров «Байкал» собирается корпусировать их (устанавливать микросхемы в корпусы) в России. Компания протестирует данный технологическ
18.11.2021 CommuniGate Systems и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов

Разработчик отечественного коммуникационного программного обеспечения CommuniGate Systems и российский производитель современных процессоров «Байкал электроникс» подтвердили технологическую совместимость своих продуктов. Инженеры двух компаний завершили серию испытаний, в ходе которых была подтверждена корректность и надежность совме
16.11.2021 Разработчики «Байкалов» получили 9,4 млрд руб. Будет создан процессор, сопоставимый с еще не вышедшим чипом AMD

Госсубсидии на новые «Байкалы» Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» получила от Минпромторга гос
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников

только входит в число ее учредителей, но и занимает пост ее гендиректора. На момент публикации материала «Лассард» на 65% принадлежала Фролову, являющемуся также совладельцем Astra Linux и компании «Байкал электроникс». Еще 27,5% удерживал Игорь Корнеенков, а оставшиеся 7,5% принадлежали Илье Сивцеву. По итогам 2020 г. выручка компании превысила 1,5 млрд руб. при чистой прибыли свыше 356 м
11.11.2021 «Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле

«Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» выводят на рынок инструмент комплексного обеспечения безопасности ПК, серверов и других устройств на базе отечественных процессоров Baikal –
25.10.2021 Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается

рной корпорации» (НКК) признано недействительным. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы от 22 октября 2021 г. Группе «Вартон» фактически принадлежат компании Astra Linux (разработчик ОС) и «Байкал электроникс» (разработчик линейки процессоров «Байкал»). Иск против назначения Фролова главой НКК был подан Александром Калининым, одним из совладельцев НКК с долей в 33%, к Евгению Лачк
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров

«Байкалы» в Москве Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» получила первую кру
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах

Платы на «Байкалах» Российская компания «Байкал электроникс», известная разработкой линейки отечественных процессоров «Байкал», заключ

Публикаций - 484, упоминаний - 603

Baikal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 135
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 132
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 111
Intel Corporation 12811 104
Т-Платформы - T-Platforms 412 93
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 83
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 64
AMD - Advanced Micro Devices 4641 61
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 58
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 54
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 46
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 40
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 37
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 34
Varton - Вартон ТПК - Gauss 53 33
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 32
Huawei 4676 32
Nvidia Corp 4002 30
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 30
Apple Inc 13154 30
Edelweiss - Эдельвейс 71 28
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 28
СалютДевайсы - Элпитех 41 27
Ростелеком 10948 27
9594 26
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 23
Samsung Electronics 11064 23
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 22
Microsoft Corporation 25775 21
Qualcomm Technologies 1974 20
Норси-Транс - НТ 146 19
Google LLC 12688 18
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 18
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 17 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 15
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 14
Merlion iRU - Деловой офис 352 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 15
Почта России ПАО 2370 9
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 8
Чип и Дип 12 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Газпром ПАО 1493 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
Транснефть 335 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Альфа-Банк 1979 3
Русагро Группа Компаний 379 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
SoftBank Group 284 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
КонсультантПлюс 161 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 191
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 83
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 59
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 37
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 36
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 26
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 11
Судебная власть - Judicial power 2500 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 7
Федеральное казначейство России 1949 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 36
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 18
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 4
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
Gen-Z Consortium 11 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
ГосИнформСистемы 160 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 380
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 336
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 221
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 189
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 187
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 142
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 97
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 93
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 92
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 91
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 91
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 88
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 81
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 68
DDR - Double data rate 3083 68
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 60
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 60
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 53
ARM - Advanced RISC Machine 494 52
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 47
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 44
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 43
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 42
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 41
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 39
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 37
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 36
Моноблок - Monoblock PC 1115 36
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 36
ARM Holdings - ARMv8 - Архитектура процессора 118 35
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 33
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 33
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 32
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 207
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 170
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 163
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 123
Linux OS 11533 107
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 87
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 82
Intel x86 - архитектура процессора 2151 65
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 63
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 54
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 39
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 36
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 36
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 32
Microsoft Windows 16882 32
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 23
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 24 22
Новые облачные технологии - МойОфис 958 22
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 21
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 19
Linux - Debian GNU 567 17
Google Android 15243 15
FreePik 1841 14
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 13
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 13
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 12
Т-Платформы - Таволга терминал 27 12
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 11
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 11
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 11
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 10
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 10
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 65 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 9
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 8
Евдокимов Андрей 95 90
Опанасенко Всеволод 139 48
Покровский Иван 136 30
Фролов Денис 73 29
Копосов Максим 74 22
Сивцев Илья 174 21
Шпак Василий 279 20
Трушкин Константин 60 17
Легостаева Светлана 96 17
Шадаев Максут 1210 17
Калинин Александр 189 15
Путин Владимир 3454 15
Махсон Михаил 14 14
Грищенков Александр 17 12
Гольденберг Леонид 63 12
Богданов Виталий 12 12
Лачков Евгений 40 12
Мишустин Михаил 787 12
Петричкович Ярослав 30 10
Алифанов Кирилл 84 9
Калинин Алексей 77 9
Горшенин Максим 39 9
Квашенкина Ольга 56 9
Новодворский Алексей 114 8
Малафеев Андрей 52 8
Степанов Владимир 91 8
Огурцов Артем 8 8
Комиссаров Дмитрий 248 6
Усманов Алишер 311 6
Титов Борис 64 6
Смирнов Алексей 269 6
Изумрудов Олег 41 6
Александров Александр 86 6
Пахоменкова Зинаида 6 6
Рустамов Рустам 548 6
Черепенников Антон 86 5
Борисов Юрий 122 5
Овчинников Сергей 50 5
Бурмистров Роман 6 5
Ким Александр 47 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 453
Китай - Тайвань 4245 114
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 104
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 82
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 30
Украина 7928 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Европа 24964 17
Азия - Азиатский регион 5920 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Япония 13807 11
Казахстан - Республика 6048 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Южная Корея - Республика 7052 10
Армения - Республика 2449 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 8
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 6
Индия - Bharat 5869 6
Ближний Восток 3154 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 5
Нидерланды 3746 5
Кипр - Республика 636 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 5
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Евразия - Евразийский континент 643 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 232
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 97
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 77
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 24
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ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 16
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 16
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Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 9
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 2
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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