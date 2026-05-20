«Аквариус», «Байкал Электроникс» и «Группа Астра» формируют единую экосистему российских программно-аппаратных комплексов на процессорах Baikal Компании «Аквариус», «Байкал Электроникс» и «Группа Астра» объявили о намерении совместно создавать и развивать целостную экосистему полностью российских программно-аппаратных комплексов на базе процессоров семейств

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году ИИ-чипы к 2030 году Как стало известно CNews, российский разработчик процессоров «Байкал Электроникс» планирует выпустить два специализированных чипа для искусственного интелл

Рекордная поставка «Байкалов». Будет отгружено полтора миллиона микроконтроллеров на популярной открытой архитектуре Полтора миллиона в обмен на миллиард Компания «Байкал Электроникс» сообщила CNews о заключении гигантской сделки по поставке микроконтроллер

«Байкал Электроникс» за год поставит в Россию миллион своих новых чипов Миллион Baikal-U Как стало известно CNews, разработчик российских процессоров «Байкал Электроникс» планирует поставить 1 млн новых микроконтроллеров Baikal-U (BE-U1000) в 2026 г. Об этом редакции рассказал глава компании Андрей Евдокимов. Baikal-U могут применяться на объ

«Байкал Электроникс» открыла свободный доступ к документации на серийный микроконтроллер Baikal-U Компания «Байкал Электроникс», российский разработчик микропроцессоров и микроконтроллеров, запустила публичный информационный портал, содержащий полный комплект документации на серийный микроконтроллер

«Наш прекрасный микроконтроллер Baikal-U достойно выглядит»: российский производитель готов к заказам на сотни тысяч микросхем Готовность к серийному производству Компания «Байкал Электроникс» официально представила универсальный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000)

Компания «Байкал Электроникс» представила серийный микроконтроллер Baikal-U «Байкал Электроникс», российский разработчик микропроцессоров и микроконтроллеров, официально

Россия на пороге массовых продаж отечественных процессоров «Байкал». Производить их в стране по-прежнему негде «Байкалы» возвращаются В России вот-вот начнутся массовые продажи отечественных процессоров «Б

«Байкал Электроникс» начала выпуск микроконтроллеров на архитектуре RISC-V Микроконтроллер от «Байкала» Как стало известно CNews, компания «Байкал Электроникс» произвела первую партию опытных образцов новых микроконтроллеров BE-U1000

В Россию привезли десятки тысяч процессоров Baikal и все уже распродали. На подходе Baikal-L для ноутбуков и планшетов о правительства. Как сообщал CNews со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева, уже произведенные «Байкалы» и «Эльбрусы» в количестве нескольких партий в декабре 2022 г. застряли за границей.

В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах Серверы на Baikal-S Как стало известно CNews, компания «Элпитех» выпустила первую партию серверов на отечественных процессорах Baikal-S (разрабатывает «Байкал Электроникс»). Об этом CNews рассказал представитель «Элпитеха». Сами серверы были представлены на форуме Expo Electronica в апреле 2025 г. в двух исполнениях: с одним и двумя процессора

Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года Сертификат на продажу Как выяснил CNews, российский разработчик процессоров «Байкал электроникс» получил декларацию о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭ

«Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию а Как выяснил CNews, в Россию пришла 1 тыс. российских серверных процессоров Baikal-S (разработчик «Байкал Электроникс»). Об этом во время обхода стендов в рамках форума «Электроника России» со

«Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки платформы» контролировали компанию «Байкал электроникс» — разработчика процессоров линейки Baikal. «Байкалы» на аукционе В августе 2023 г. CNews писал о том, что имущество и интеллектуальная со

Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М Компания PIX Robotics, российский разработчик экосистемы ИТ-решений, и «Байкал электроникс» завершили испытания на совместимость программных продуктов экосистемы PIX

«Байкалы» выставлены на аукцион. Связанные с российскими чипами наработки уйдут с молотка из-за банкротства «Т-платформ» альная ее собственность, включая разработки и патенты, имеющие отношение к чипам «Байкал». Причина того, что они оказались в собственности «Т-платформ», а не непосредственного разработчика, компании «Байкал электроникс», заключается в том, что именно «Т-платформы» создала «Байкал электроникс» 11 лет назад, в 2012 г. Свои первые чипы компания показала в мае 2015 г. По информации издан

Российские «Байкалы» дали бой чипам Intel и Huawei. Неожиданные для скептиков результаты тестов Тестирование Baikal-S Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс», известная разработкой линейки российских процессоров «Байкал», завершила

Разработчики «Байкалов» начали создавать линейку ИИ-процессоров, чтобы потягаться с Nvidia о правительства. Как сообщал CNews со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева, уже произведенные «Байкалы» и «Эльбрусы» в количестве нескольких партий в декабре 2022 г. застряли за границей.

Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое Чипы любой ценой Российские процессоры от МЦСТ и «Байкал Электроникс» подорожали вдвое с начала 2023 г. Отечественные чипы BE-T1000 в ритейлере «Чип и Дип» подорожали на 55%, до 8,9 тыс. руб. за штуку. Об этом «Коммерсанту» рассказали участник

Разработчики Linux начали гонения на россиян. «Байкал Электроникс» запретили работать над ядром ОС Linux отказался принимать правки в код ядра от «Байкал Электроникс» Американская некоммерческая организация Linux Kernel Organization, занимающая разработкой ядра операционной системы Linux, отказалась принимать правки в код своего продукта

«Байкал электроникс» собрался обанкротить разработчика электронки на собственных чипах Желание обанкротить «Эдельвейс» Как выяснил CNews, «Байкал электроникс» собирается обратиться в арбитражный суд для признания банкротом компании

Тайвань взял «Байкалы» и «Эльбрусы» в заложники и не хочет отпускать Россию, а также не назвал компанию, которая ответственна за это. Однако известно, все современные «Байкалы», равно как и «Эльбрусы», выпускала компания TSMC. Это тайваньское предприятие, являю

Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой Неудача с серверными CPU Компания «Байкал электроникс», разработчик процессоров серии «Байкал», отменила выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники на российском рынке

У главного разработчика российских ARM-процессоров выручка рванула вверх. Рост более 1000% ак выяснил CNews, один из самых известных российских разработчиков отечественных микропроцессоров, «Байкал электроникс» по итогам 2021 г. очень резко нарастил свою выручку. По данным «Контур.фо

США блокируют производство российских процессоров. «Байкалы» и «Эльбрусы» под ударом ра. Именно на ее заводах выпускаются процессоры AMD, Qualcomm и MediaTek, а также графические чипы Nvidia. Среди российских компаний, разрабатывающих процессоры, услугами TSMC пользуется как минимум «Байкал электроникс», создатель чипов «Байкал». Сама TSMC, может, даже не заметит потери горстки небольших клиентов из России Также среди клиентов TSMC числятся НТЦ «Модуль», и МЦСТ. Помимо этог

Госорганы и госкомпании выстроились в очередь, чтобы протестировать ПК на «Байкалах». Первые отзывы «Байкалы» — на тесты Как выяснил CNews, целый ряд госорганов и компаний с госучастием взяли на

Власти требуют четверть миллиарда от разработчика процессоров «Байкал» » Как выяснил CNews, Минпромторг через суд пытается взыскать с разработчика российских процессоров «Байкал электроникс» 257,3 млн руб. Информация об этом содержится в карточке Арбитражного суда

«Нуматех» и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов «Байкал электроникс» и «Нуматех» объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие экосистемы ПО и создание средств защиты информации для вычислительной техники, реали

Российский Baikal-S превзошел заявленные характеристики. Представлены первые результаты полномасштабных испытаний В Москве прошла ежегодная итоговая конференция компании «Байкал электроникс», на которой состоялась презентация отечественного серверного процессора Baikal-S с 48 ядрами ARM Cortex-A75. Он подтвердил все основные и превзошел некоторые из заявленных р

Власти хотят пересадить российских студентов на «Эльбрусы» и «Байкалы» т около 60 тыс. руб. «Если говорить о переоснащении вузов и рассчитывать, допустим, на 1,5 тыс. рабочих мест, то в целом это обойдется примерно в 100 млн руб.», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Байкал электроникс» (разрабатывает процессоры «Байкал») Андрей Евдокимов. Однако из-за того, что помимо перехода на российские процессоры, потребуется миграция и на российские системы автоматиз

Создатели «Байкалов» стали совладельцами одного из сильнейших российских разработчиков процессорных ядер «Байкал» породнился с Cloudbear Как стало известно CNews, группа «Вартон» — материнская структура «Байкал электроникс» (разработчик линейки процессоров «Байкал») — приобрела долю санкт-петербу

«Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы «Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы. Соглашение, которое заключили между собой компании, предусматривает сотрудничес

Разработчики процессоров «Байкал» переносят их выпуск в Россию Сборка в России Компания «Байкал электроникс», разработчик линейки отечественных процессоров «Байкал» собирается корпусировать их (устанавливать микросхемы в корпусы) в России. Компания протестирует данный технологическ

CommuniGate Systems и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов Разработчик отечественного коммуникационного программного обеспечения CommuniGate Systems и российский производитель современных процессоров «Байкал электроникс» подтвердили технологическую совместимость своих продуктов. Инженеры двух компаний завершили серию испытаний, в ходе которых была подтверждена корректность и надежность совме

Разработчики «Байкалов» получили 9,4 млрд руб. Будет создан процессор, сопоставимый с еще не вышедшим чипом AMD Госсубсидии на новые «Байкалы» Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» получила от Минпромторга гос

Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников только входит в число ее учредителей, но и занимает пост ее гендиректора. На момент публикации материала «Лассард» на 65% принадлежала Фролову, являющемуся также совладельцем Astra Linux и компании «Байкал электроникс». Еще 27,5% удерживал Игорь Корнеенков, а оставшиеся 7,5% принадлежали Илье Сивцеву. По итогам 2020 г. выручка компании превысила 1,5 млрд руб. при чистой прибыли свыше 356 м

«Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле «Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» выводят на рынок инструмент комплексного обеспечения безопасности ПК, серверов и других устройств на базе отечественных процессоров Baikal –

Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается рной корпорации» (НКК) признано недействительным. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы от 22 октября 2021 г. Группе «Вартон» фактически принадлежат компании Astra Linux (разработчик ОС) и «Байкал электроникс» (разработчик линейки процессоров «Байкал»). Иск против назначения Фролова главой НКК был подан Александром Калининым, одним из совладельцев НКК с долей в 33%, к Евгению Лачк

В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров «Байкалы» в Москве Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» получила первую кру