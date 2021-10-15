В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 4

Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 1

ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 3

Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли 1

Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения 1

Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 3

Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны 1