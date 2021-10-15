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Baikal Electronics
Байкал Электроникс


15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 4
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 2
08.10.2021 Вaikal Electronics заключила партнерское соглашение с дизайн-центрами для производства материнских плат в России 10
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 2
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» 1
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 1
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 1
15.09.2021 Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 1
23.08.2021 В Реестр российской электроники вписали центральный процессор отечественной архитектуры. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux 4
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 4
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 2
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 1
30.07.2021 ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 3
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 2
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли 1
19.07.2021 В ФИОП «Роснано» назначен генеральный директор 1
19.07.2021 Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения 1
16.07.2021 TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
06.07.2021 «Тионикс» подтвердила корректную работу Tionix VDI с российскими процессорами Baikal 2
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников 2
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 2
30.06.2021 Продукты Astra Linux и Baikal Electronics изучают в «Летней олимпиадной школе» МФТИ 2
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 3
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 1
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 3
18.06.2021 Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны 1
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста 1
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 1
31.05.2021 Разработчики просят власти заклеймить «железо» на импортных чипах и ограничить его финансирование 1
31.05.2021 Сергей Дементьев, «АТБ Электроника»: Когда в России появятся полностью отечественные одноплатные компьютеры 2

Публикаций - 210, упоминаний - 370

Baikal Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т-Платформы 272 34
Intel Corporation 4152 26
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 23
Базальт СПО 206 18
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 17
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 17
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 14
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 13
Edelweiss - Эдельвейс 29 12
Microsoft Corporation 11017 12
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 11
Ростех - Ростехнологии 2230 11
AMD - Advanced Micro Devices 1664 10
Google LLC 7128 8
Nvidia Corp 2011 8
Huawei 2726 7
Facebook 3765 7
IBM 3527 7
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 6
Samsung Electronics 5633 6
Mali 54 6
ALT Linux - Альт Линукс 138 5
Крипто-ПРО 200 5
Apple Inc - Эппл Рус 7680 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 5
Вартон - Varton 15 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Dr.Web - Доктор Веб 975 5
Крок 1219 4
Multiclet - Мультиклет 15 4
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 4
Aquarius - Аквариус 209 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 4
Yandex - Яндекс 4099 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Infotecs - ИнфоТеКС 249 4
Cisco Systems 2037 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 4
Газпром ПАО 518 3
ИТЭЛМА НПП 15 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
ВТБ24 583 2
Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 2
Чип и Дип 5 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Почта России ПАО 1570 2
BLF Partners 4 1
CGF - студия визуальных эффект 5 1
Калининградгазприборавтоматика 1 1
ESW Capital 5 1
Миландр ПКК 26 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
АвтоВАЗ 118 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Совкомбанк ПАО 147 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Уралкалий ПАО 62 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Россети ПАО 168 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1123 1
Почта Банк 289 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 13
Правительство РФ 2200 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 6
Роснано 456 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Федеральное казначейство России 766 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 2
Охрана Росгвардии ФГУП 7 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство Москвы - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 65
ARM64 - Архитектура процессора 1017 30
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 27
DDR - Double data rate 1066 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 20
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 20
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 16
ARMv8 - Архитектура процессора 60 16
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 12
ARM - Advanced RISC Machine 225 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 8
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 6
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 5
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 40 4
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 3
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 3
Gigabit Ethernet 356 3
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 118 3
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 472 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 3
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик 13 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 89
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 54
Linux OS 4243 39
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 38
Intel x86 - Архитектура процессора 991 28
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 27
Microsoft Windows 10 6612 17
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 16
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 15
Новые облачные технологии - МойОфис 311 13
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 9
Nvidia GeForce GTX 2054 8
Т-Платформы Таволга терминал 26 7
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 131 7
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 7
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 6
Linux - Debian GNU 272 6
Infotecs - ViPNet Client 53 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 5
Microsoft Windows 850 5
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 5
Google Android 10750 5
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров 6 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 4
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 4
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 4
Ред ОС 239 4
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 4
Intel Itanium 80 3
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
QEMU 22 3
Microsoft Excel 435 3
Java - Язык программирования 1167 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple iOS 5741 3
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 3
Евдокимов Андрей 54 30
Опанасенко Всеволод 100 17
Путин Владимир 1820 8
Махсон Михаил 13 8
Трушкин Константин 43 6
Покровский Иван 46 6
Смирнов Алексей 142 5
Новодворский Алексей 95 5
Бурмистров Роман 5 5
Стаин Владислав 4 4
Гольденберг Леонид 15 4
Титов Борис 27 4
Щербаков Константин 3 3
Огурцов Артем 5 3
Грищенков Александр 10 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Кисляков Евгений 83 3
Малафеев Андрей 8 2
Копосов Максим 7 2
Краснюков Андрей 3 2
Одинцов Дмитрий 83 2
Борисов Юрий 91 2
Макаров Алексей 49 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Мылицын Роман 79 2
Касперская Наталья 197 2
Емельченков Сергей 83 2
Носков Константин 201 2
Александрова Александра 8 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Моисеев Алексей 30 2
Щетинин Павел 3 2
Александров Александр 18 2
Шайков Игорь 3 2
Шпак Василий 39 2
Волож Аркадий 181 1
Терещенко Денис 38 1
Мурашов Александр 1 1
Акимов Максим 167 1
Бойко Елена 151 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 146
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 9
Германия - Федеративная Республика 3614 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 6
Китай - Тайвань 589 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 5
Европа 3730 4
Казахстан - Республика 2621 3
Беларусь - Белоруссия 2081 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - Иркутская область 537 2
Япония 2760 2
Россия - Республика Крым -Ялта 28 2
Россия - Ростовская область 860 2
Россия - СФО - Новосибирск 1956 2
Африка 1482 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Севастополь 420 2
Армения - Республика 687 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Россия - Республика Крым 625 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 1
Мадагаскар - Республика 15 1
Камерун - Республика 25 1
Гана - Республика 35 1
Танзания - Объединённая Республика 37 1
Кения - Республика 61 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Судан - Республика 41 1
Тунис - Тунисская Республика 76 1
Россия - Новороссийск 140 1
Намибия - Республика 26 1
Мавритания 6 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Турция - Стамбул 51 1
Россия - Хабаровский край 414 1
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 8
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 1
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