«Байкал электроникс» собрался обанкротить разработчика электронки на собственных чипах

Российский разработчик микросхем «Байкал электроникс» хочет обанкротить разработчика электроники на процессорах Baikal — «Эдельвейс». Сумма задолженности последнего не достигает и 2 млн руб. Должник сейчас согласовывает график платежей с кредитором. Примечательно, что «Байкал электроникс» исторически был связан с обанкроченной суперкомпьютерной компанией «Т-платформы». Владельца последней игроки рынка считают бенефициаром «Эдельвейса».

Желание обанкротить «Эдельвейс»

Как выяснил CNews, «Байкал электроникс» собирается обратиться в арбитражный суд для признания банкротом компании «Эдельвейс», разработчика электроники на процессорах Baikal. Сообщение об этом опубликовано на «Федресурсе» 10 февраля 2023 г.

Из сообщения следует, что «Эдельвейс» обладает признаками несостоятельности, что является основанием для введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения временного управляющего для проведения процедуры банкротства.

По данным картотеки Арбитражных судов, в 2022 г. «Байкал электроникс» подал к разработчику два иска на общую сумму 5,8 млн руб.

Как рассказал CNews представитель «Росэлектроники» (входит в «Ростех»), остаток задолженности «Эдельвейс» перед «Байкал электроникс» составляет 1,8 млн руб. По его словам, график погашения задолженности согласовывается. Он же заверил, что «Эдельвейс» не имеет признаков банкротства.

«Да действительно признаем, что существовал факт просрочки нескольких платежей в адрес “Байкал электроникс”, однако это носило сугубо технический характер», — заверили CNews представители «Эдельвейс». По их словам, компания работает в обычном режиме.



Представители «Байкала электроникс» назвали свое намерение обанкротить «Эдельвейс» формальностью в юридическом поле «из-за неисполнительности конкретных участников». По их заверению, все вопросы были урегулированы. «После исполнения достигнутых договоренностей со стороны “Эдельвейса”, мы сможем отозвать намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве и продолжить наше сотрудничество», — подчеркнули там.

Кто владеет «Эдельвейсом»

Крупная доля «Эдельвейса», согласно базе «Контур.фокус», принадлежит Зинаиде Пахоменковой. Это имя участникам рынка не известно. Но по данным двух источников CNews, так зовут тещу основателя ныне обанкроченной суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко. Он, по мнению представителей электронного рынка, и является бенефициаром «Эдельвейса».

В конце марта 2019 г. Всеволода Опанасенко отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. на российских процессорах «Байкал». В конце января 2022 г. он был отпущен на свободу под подписку о невыезде, в сентябре 2022 г. Всеволод Опанасенко был персонально признан банкротом.

На связь «Эдельвейса» и «Т-платформ» указывает и другой факт. Согласно ЕГРЮЛ, 22 июля 2021 г. гендиректором «Эдельвейса» стал Кирилл Алифанов, который с января 2021 г. выступал гендиректором «Т-платформ». Уже 25 марта 2022 г. должность Алифанова в «Эдельвейсе» занял Геннадий Иванов. Добавим к этому, что практика официального взаимодействия CNews с «Т-платформами» и «Эдельвейсом» показала, что в 2021 г. одновременно в двух этих структурах работали одни и те же люди, выполняя сходные обязанности.

В апреле CNews выяснил, что «Ростех» через дочерние структуры приобрел блокирующую долю (25,1%) «Эдельвейса» у Пахоменковой. О соответствующих планах госкорпорации CNews стало известно еще в августе 2021 г.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

В конце марта 2022 г. находящийся под следствием Всеволод Опанасенко начал работать на высокой позиции в одной из структур «Ростеха».

Для чего «Эдельвейс» «Ростеху»

Ранее источник CNews источник на микроэлектронном рынке пояснил, что, по его данным, «Ростех» в лице одного высокопоставленного руководителя планирует взять под контроль интеллектуальную собственность и конструкторскую документацию «Эдельвейса».

За компанией числятся весьма интересные с точки зрения импортозамещения разработки на российских процессорах из линейки «Байкал» (изначально акционером «Байкал электроникс» выступали «Т-платформы»). В частности в «Эдельвейсе» разработаны платы под чипы Baikal-T и Baikal-M, а также готовые моноблоки на Baikal-M.

Чем занимается «Эдельвейс»

Согласно официальному сайту компании, «Эдельвейс» разрабатывает электронные устройства пользовательского, промышленного или специального назначения, ИТ-оборудование различного класса, а также является поставщиком, проектировщиком и интегратором высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных машин. Целью компании является создание широкой линейки вычислительной, телекоммуникационной и встраиваемой техники на основе отечественных процессоров.

Андрей Голов, «Код безопасности»: В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы Безопасность

По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Эдельвейс» по результатам 2021 г. составила 79,8 млн руб., что на 17% менее, чем по результатам 2020 г. Чистая прибыль при этом достигла 1,2 млн руб.

«Эдельвейс» и «Байкал электроникс»

Как упоминалось, возможным бенефициаром «Эдельвейса» выступает Всеволод Опанасенко. Это важно по той причине, что «Т-платформы» задолжали государству 3,1 млрд руб., которые были выданы компании в виде шести субсидий на электронные проекты по итогам тематического конкурса Минпромторга в конце 2016 г.

Рассматривая публичные данные о компании «Эдельвейс», можно обратить внимание на то, что при крайне посредственных финансовых показателях, она вела проекты, финансовая емкость которых составляла сотни миллионов, а то и миллиарды рублей. Во всяком случае, в суммы такого порядка государство оценило схожие разработки «Т-платформ», когда поддержало их субсидиями.

Вместе с тем, как уже говорилось выше, изначально совладельцем «Байкала электроникс» выступали «Т-платформы». И теперь компания сообщает о намерении обанкротить «Эдельвейс», который тесно связан с Опанасенко.