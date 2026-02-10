Опанасенко Всеволод

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Арестован хозяин «Т-платформ» и разработчика процессоров «Байкал». Ему грозит 10 лет тюрьмы Арестован Всеволод Опанасенко В отношении гендиректора и основателя российской суперкомпьютерной компан

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