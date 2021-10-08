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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Опанасенко Всеволод
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 101, упоминаний - 291
Опанасенко Всеволод упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Титов Борис 27 10
|Александров Александр 18 9
|Александрова Александра 8 8
|Евдокимов Андрей 54 7
|Путин Владимир 1824 6
|Махсон Михаил 13 5
|Елистратов Николай 90 4
|Ляшков Дмитрий 3 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Малахов Михаил 10 3
|Безруков Андрей 26 3
|Фадеев Валерий 6 2
|Кучерена Анатолий 4 2
|Докучаев Дмитрий 14 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Опанасенко Евгения 3 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Сивцев Илья 13 1
|Минеева Татьяна 3 1
|Фролов Денис 8 1
|Огурцов Артем 5 1
|Рыбкин Андрей 2 1
|Курбанов Тимур 7 1
|Бокова Оксана 1 1
|Серебренников Кирилл 2 1
|Притула Павел 31 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Бетсис Павел 84 1
|Гольденберг Леонид 15 1
|Мурашов Александр 1 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Соколов Алексей 121 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Терещенко Денис 38 1
|Иванов Алексей 76 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Алифанов Кирилл 56 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
|Forbes - Форбс 442 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1988 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761598, в очереди разбора - 665287.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761598, в очереди разбора - 665287.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru