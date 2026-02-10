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Опанасенко Всеволод

СОБЫТИЯ


10.02.2026 МВД хочет получить 357 миллионов от создателя процессоров «Байкал»

а и Великобритании о предоставлении сведений о должнике и принадлежащем ему имуществе. Чем известен Всеволод Опанасенко Всеволод Опанасенко в 2002 г. создал российского интегратора суперкомпьют
16.10.2024 Создателя российских суперкомпьютеров заново арестовали и увеличили срок заключения

алобу, Мосгорсуд увеличил приговор основателю производителя суперкомпьютров «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко с двух лет и четырех месяцев до пяти лет колонии общего режима, пишет ТАСС, ссылая
10.05.2023 Создателю российских суперкомпьютеров дали два года общего режима

и четырем месяцам колонии общего режима. Об этом сообщил TAdviser со ссылкой на пресс-службу суда. Всеволод Опанасенко проходил по уголовному делу о мошенничестве, связанному с поставкой техни
21.03.2023 Загадочный разработчик «железа» на «Байкалах» не прижился в «Ростехе». Его накажут на 540 миллионов

ю рынок связывает с подследственным основателем суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволодом Опанасенко, рискует остаться без 544,6 млн руб. Иск на такую сумму к ней подало входящее в «Р
26.08.2022 ИТ-бизнесмен, задолжавший государству миллиарды, попросил признать себя банкротом

о Как выяснил CNews, находящийся под следствием основатель суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко решил сам себя обанкротить. Как следует из базы данных арбитражных судов,
20.06.2022 Создателю российских суперкомпьютеров придется заплатить гигантский штраф в пользу ВЭБ

ил CNews, находящемуся под следствием основателю суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволоду Опанасенко не удалось убедить служителей Фемиды в несправедливости судебного решения о взыска
31.03.2022 Подследственного основателя «Т-платформ» взяли в «Ростех». Приписываемую ему компанию возглавил топ-менеджер госкорпорации

тало известно CNews, находящийся под следствием основатель суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко начал работать на высокой позиции в одной из структур госкорпорации «Рост
25.01.2022 Создателя российских суперкомпьютеров отпустили из-под ареста под подписку о невыезде

под домашним арестом, он почти год провел в СИЗО. Из камеры его выпустили в середине марта 2020 г. Всеволод Опанасенко вышел из-под домашнего ареста Уголовное дело в отношении бизнесмена продо
23.12.2021 Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай

Банкротство Всеволода Опанасенко К многочисленным проблемам основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Все
09.03.2021 Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда

по искам к физическим лицам, за исключением отдельных случаев, к каковым данное дело не относится. Всеволод Опанасенко проиграл судебное разбирательство по огромному иску ВЭБа Свой иск к бизне
13.07.2020 Подсудимый Всеволод Опанасенко: Поставленное в МВД оборудование было лучше заявленного в техническом задании ведомства

андрова. Опанасенко и Александров обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ. По утверждению следствия, Всеволод Опанасенко поставил для нужд МВД РФ оборудование, которое не соответствовало заявлен
09.07.2020 Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ»

доставленного ВЭБом финансирования и начисленных в соответствии с заключенным договором удорожания. Всеволод Опанасенко в осаде Передача дела по иску ВЭБа из одного суда в другой состоялось бук
15.06.2020 Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая

состоявшемся первом заседании суда из обвинительного заключения прокурора следовало, что в 2015 г. Всеволод Опанасенко и Александр Александров вступили в сговор, чтобы похитить государственные
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы

вала об изменении меры пресечения на более мягкую, но безуспешно. Основатель компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко В конце сентября 2019 г. за главу «Т-платформ» вступился Борис Титов, при
19.02.2020 ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ»

Претензии к Опанасенко на 1,5 миллиарда Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэконом
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме

Всеволод Опанасенко останется в камере Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей основателю

30.09.2019 Началась кампания за освобождение арестованного основателя «Т-платформ»

рава занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Всеволод Опанасенко, основатель «Т-платформ» Позже стало известно, что арест был связан с кон
17.09.2019 ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД

д следствием Напомним, в конце марта 2019 г. CNews писал, что основатель и гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко был задержан в Москве и отправлен под арест. Его обвиняют в подстрекатель
27.03.2019 Арестован хозяин «Т-платформ» и разработчика процессоров «Байкал». Ему грозит 10 лет тюрьмы

Арестован Всеволод Опанасенко В отношении гендиректора и основателя российской суперкомпьютерной компан
27.01.2011 Суперкомпьютеры: Россиянин вошел в десятку самых влиятельных специалистов мира

ссийской компании – генеральный директор отечественного разработчика суперкомпьютеров «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко. Список публикуется ежегодно на протяжении почти десяти лет, и в него поп
04.06.2008 Игровые процессоры IBM вставят в российские серверы

еистой» архитектуры. Собственные решения на базе Cell-процессоров генеральный директор «Т-Платформ» Всеволод Опанасенко планирует вывести в продажу уже в этом году. Как обещают «Т-Платформы», к

Публикаций - 139, упоминаний - 267

Опанасенко Всеволод и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 412 138
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 48
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 18
Intel Corporation 12811 17
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Edelweiss - Эдельвейс 71 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 8
СалютДевайсы - Элпитех 41 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 7
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 7
HP Inc. 5883 7
9594 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 6
Varton - Вартон ТПК - Gauss 53 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Nvidia Corp 4002 4
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Microsoft Corporation 25775 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 3
TrueConf - ТруКонф 454 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 66 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
Астерос Сервис 10 3
Atrinity - Атринити 21 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 26
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 3
Чип и Дип 12 3
Tesla Motors 461 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Верный - торговая сеть 326 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
BLF Partners 13 2
Буревестник ЦНИИ 8 2
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 2
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 2
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 2
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Русагро Группа Компаний 379 1
Boeing 1031 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Резонанс НПП 407 1
Серния Инжиниринг 6 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 1
Газпром ПАО 1493 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 50
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 39
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 30
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 15
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 12
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 3
Районные суды РФ 196 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
Правительство Челябинской области 78 2
Союзное государство России и Белоруссии 56 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 1
PRACE - Partnership for Advanced Computing in Europe - Ассоциация по строительству европейской суперкомпьютерной инфраструктуры 1 1
НОСПС - Национальный общественный суперкомпьютерный профессиональный союз - Суперкомпьютерный союз 2 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 68
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 65
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 36
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 31
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 18
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 14
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 13
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InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 11
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 44
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 37
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 24
Intel x86 - архитектура процессора 2151 17
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 14
Т-Платформы - T-Blade 30 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
Linux OS 11533 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 8
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 7
Nvidia Tesla GPU 198 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 6
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 6
Intel Xeon E 197 5
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 5
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 15 5
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 4
Jureca - Суперкомпьютер 7 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Microsoft Windows 16882 4
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 3
Microsoft Office 365 1042 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 3
Intel Itanium 649 3
GS Nanotech - SiP Amber 5 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 2
Т-Платформы - Таволга терминал 27 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 39 2
Baikal Electronics - Байкал-MS - Baikal-MS - Микропроцессор для микросерверов 5 2
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 2
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 24 2
IBM PowerXCell 10 2
Александров Александр 86 13
Алифанов Кирилл 84 12
Титов Борис 64 11
Абрамов Сергей 76 11
Евдокимов Андрей 95 10
Александрова Александра 10 9
Путин Владимир 3454 8
Грищенков Александр 17 7
Махсон Михаил 14 6
Пахоменкова Зинаида 6 6
Болотская Мария 5 5
Лигачев Глеб 120 4
Ермолаев Артем 379 4
Елистратов Николай 90 4
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Фролов Денис 73 4
Бокова Оксана 4 4
Захаров Юрий 15 3
Комков Алексей 16 3
Безруков Андрей 33 3
Ляшков Дмитрий 3 3
Тихонов Андрей 43 3
Малахов Михаил 10 3
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Европа 24964 17
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Европа Восточная 3138 6
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
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Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 155 3
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Кипр - Республика 636 2
Европа Западная 1496 2
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Россия - ЮФО - Севастополь 613 2
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
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