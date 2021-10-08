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Опанасенко Всеволод


08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 3
07.10.2021 Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом 2
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 4
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 13
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 1
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» 1
18.03.2021 Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы 4
09.03.2021 Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда 15
14.12.2020 Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов 1
11.12.2020 У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты 5
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 3
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 5
02.10.2020 Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов 3
13.07.2020 Подсудимый Всеволод Опанасенко: Поставленное в МВД оборудование было лучше заявленного в техническом задании ведомства 11
09.07.2020 Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ» 12
18.06.2020 МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах» 5
15.06.2020 Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая 11
23.04.2020 РЖД отдают миллиард за ПК с российскими процессорами, которых пока нет 1
31.03.2020 МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 5
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы 10
19.02.2020 ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ» 8
13.01.2020 РЖД закупают 15 тыс. ПК на «Эльбрусах» и российской ОС 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 2
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя 8
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт 1
19.12.2019 «Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт 6
16.12.2019 В «Т-платформах» обыск. Изымаются документы 7
26.11.2019 Серверный процессор «Байкал» с господдержкой в 1,2 миллиарда обречен задержаться минимум на 1,5 года 2
31.10.2019 Андрей Евдокимов, «Байкал Электроникс»: Хотим, чтобы российские процессоры мог купить любой желающий 1
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме 16
22.10.2019 Рассекречены характеристики российского восьмиядерного процессора «Байкал». Цена 2
02.10.2019 Выпущен многострадальный отечественный процессор «Байкал» 2
30.09.2019 Началась кампания за освобождение арестованного основателя «Т-платформ» 18
17.09.2019 ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД 5
21.05.2019 ДОПОЛНЕНИЯ: Прогноз CNews сбылся. Уволился глава разработчика «Байкалов», затянувший выпуск процессора 1
16.05.2019 Второй процессор «Байкал» просрочен на год. Разработчику грозят огромные госсанкции и отставка гендиректора 1
27.03.2019 Арестован хозяин «Т-платформ» и разработчика процессоров «Байкал». Ему грозит 10 лет тюрьмы 11
21.12.2017 «Мой офис» научился работать на процессорах «Байкал» 1

Публикаций - 101, упоминаний - 291

Опанасенко Всеволод упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т-Платформы 274 29
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 17
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 10
Facebook 3765 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 5
Microsoft Corporation 11077 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Intel Corporation 4175 3
IBM 3539 3
Астерос - Asteros 531 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Samsung Electronics 5666 3
ВЭБ.РФ НМ-тех 8 2
Ангстрем-Т 95 2
Прогноз 195 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Вартон - Varton 15 2
Mali 54 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
RedSys - РедСис 67 1
Ngenix 42 1
АМДтехнологии 26 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Nvidia Corp 2019 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 1
МикроКомпонент - MicroComponent 1 1
Intermech - Интермех НПП 9 1
Элтеза - Elteza 3 1
Числовая механика 10 1
Астерос Сервис 9 1
Atrinity - Атринити 21 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Huawei 2730 1
3738 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Уралкалий ПАО 62 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
BLF Partners 4 1
Чип и Дип 5 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 8
Президент Российской Федерации 1439 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 7
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 7
Арбитражный суд города Москвы 339 6
Роснано 456 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 5
Басманный районный суд города Москвы 47 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ПФР Департамент информационных технологий 103 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 4
Правительство РФ 2203 4
Арбитражный суд Московского округа 20 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 10
ARM64 - Архитектура процессора 1018 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
ARM - Advanced RISC Machine 225 4
DDR - Double data rate 1068 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 32 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 2
ARMv8 - Архитектура процессора 60 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 35 1
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 64 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 119 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Gigabit Ethernet 358 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 32
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 16
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Linux OS 4257 6
Intel x86 - Архитектура процессора 992 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Microsoft Office 365 769 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
Nvidia GeForce GTX 2062 3
Microsoft Windows 10 6635 3
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 2
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 2
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 2
Jureca - Суперкомпьютер 7 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
Baikal Electronics - Байкал-MS - Микропроцессор для микросерверов 4 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 1
HMC - Hybrid Memory Cube - гибридный куб оперативной памяти 5 1
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров 6 1
Apple macOS X 901 1
Intel Itanium 80 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 1
Т-Платформы Таволга терминал 26 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Microsoft Excel 436 1
Infotecs - ViPNet Client 53 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 1
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Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
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