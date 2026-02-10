Получите все материалы CNews по ключевому слову
Опанасенко Всеволод
СОБЫТИЯ
|10.02.2026
|
МВД хочет получить 357 миллионов от создателя процессоров «Байкал»
а и Великобритании о предоставлении сведений о должнике и принадлежащем ему имуществе. Чем известен Всеволод Опанасенко Всеволод Опанасенко в 2002 г. создал российского интегратора суперкомпьют
|16.10.2024
|
Создателя российских суперкомпьютеров заново арестовали и увеличили срок заключения
алобу, Мосгорсуд увеличил приговор основателю производителя суперкомпьютров «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко с двух лет и четырех месяцев до пяти лет колонии общего режима, пишет ТАСС, ссылая
|10.05.2023
|
Создателю российских суперкомпьютеров дали два года общего режима
и четырем месяцам колонии общего режима. Об этом сообщил TAdviser со ссылкой на пресс-службу суда. Всеволод Опанасенко проходил по уголовному делу о мошенничестве, связанному с поставкой техни
|21.03.2023
|
Загадочный разработчик «железа» на «Байкалах» не прижился в «Ростехе». Его накажут на 540 миллионов
ю рынок связывает с подследственным основателем суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволодом Опанасенко, рискует остаться без 544,6 млн руб. Иск на такую сумму к ней подало входящее в «Р
|26.08.2022
|
ИТ-бизнесмен, задолжавший государству миллиарды, попросил признать себя банкротом
о Как выяснил CNews, находящийся под следствием основатель суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко решил сам себя обанкротить. Как следует из базы данных арбитражных судов,
|20.06.2022
|
Создателю российских суперкомпьютеров придется заплатить гигантский штраф в пользу ВЭБ
ил CNews, находящемуся под следствием основателю суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволоду Опанасенко не удалось убедить служителей Фемиды в несправедливости судебного решения о взыска
|31.03.2022
|
Подследственного основателя «Т-платформ» взяли в «Ростех». Приписываемую ему компанию возглавил топ-менеджер госкорпорации
тало известно CNews, находящийся под следствием основатель суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко начал работать на высокой позиции в одной из структур госкорпорации «Рост
|25.01.2022
|
Создателя российских суперкомпьютеров отпустили из-под ареста под подписку о невыезде
под домашним арестом, он почти год провел в СИЗО. Из камеры его выпустили в середине марта 2020 г. Всеволод Опанасенко вышел из-под домашнего ареста Уголовное дело в отношении бизнесмена продо
|23.12.2021
|
Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай
Банкротство Всеволода Опанасенко К многочисленным проблемам основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Все
|09.03.2021
|
Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда
по искам к физическим лицам, за исключением отдельных случаев, к каковым данное дело не относится. Всеволод Опанасенко проиграл судебное разбирательство по огромному иску ВЭБа Свой иск к бизне
|13.07.2020
|
Подсудимый Всеволод Опанасенко: Поставленное в МВД оборудование было лучше заявленного в техническом задании ведомства
андрова. Опанасенко и Александров обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ. По утверждению следствия, Всеволод Опанасенко поставил для нужд МВД РФ оборудование, которое не соответствовало заявлен
|09.07.2020
|
Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ»
доставленного ВЭБом финансирования и начисленных в соответствии с заключенным договором удорожания. Всеволод Опанасенко в осаде Передача дела по иску ВЭБа из одного суда в другой состоялось бук
|15.06.2020
|
Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая
состоявшемся первом заседании суда из обвинительного заключения прокурора следовало, что в 2015 г. Всеволод Опанасенко и Александр Александров вступили в сговор, чтобы похитить государственные
|18.03.2020
|
Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы
вала об изменении меры пресечения на более мягкую, но безуспешно. Основатель компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко В конце сентября 2019 г. за главу «Т-платформ» вступился Борис Титов, при
|19.02.2020
|
ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ»
Претензии к Опанасенко на 1,5 миллиарда Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэконом
|23.10.2019
|
Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме
Всеволод Опанасенко останется в камере Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей основателю
|30.09.2019
|
Началась кампания за освобождение арестованного основателя «Т-платформ»
рава занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Всеволод Опанасенко, основатель «Т-платформ» Позже стало известно, что арест был связан с кон
|17.09.2019
|
ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД
д следствием Напомним, в конце марта 2019 г. CNews писал, что основатель и гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко был задержан в Москве и отправлен под арест. Его обвиняют в подстрекатель
|27.03.2019
|
Арестован хозяин «Т-платформ» и разработчика процессоров «Байкал». Ему грозит 10 лет тюрьмы
Арестован Всеволод Опанасенко В отношении гендиректора и основателя российской суперкомпьютерной компан
|27.01.2011
|
Суперкомпьютеры: Россиянин вошел в десятку самых влиятельных специалистов мира
ссийской компании – генеральный директор отечественного разработчика суперкомпьютеров «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко. Список публикуется ежегодно на протяжении почти десяти лет, и в него поп
|04.06.2008
|
Игровые процессоры IBM вставят в российские серверы
еистой» архитектуры. Собственные решения на базе Cell-процессоров генеральный директор «Т-Платформ» Всеволод Опанасенко планирует вывести в продажу уже в этом году. Как обещают «Т-Платформы», к
Опанасенко Всеволод и организации, системы, технологии, персоны:
|Александров Александр 86 13
|Алифанов Кирилл 84 12
|Титов Борис 64 11
|Абрамов Сергей 76 11
|Евдокимов Андрей 95 10
|Александрова Александра 10 9
|Путин Владимир 3454 8
|Грищенков Александр 17 7
|Махсон Михаил 14 6
|Пахоменкова Зинаида 6 6
|Болотская Мария 5 5
|Лигачев Глеб 120 4
|Ермолаев Артем 379 4
|Елистратов Николай 90 4
|Опанасенко Евгения 4 4
|Фролов Денис 73 4
|Бокова Оксана 4 4
|Захаров Юрий 15 3
|Комков Алексей 16 3
|Безруков Андрей 33 3
|Ляшков Дмитрий 3 3
|Тихонов Андрей 43 3
|Малахов Михаил 10 3
|Мурашов Александр 4 3
|Шилов Дмитрий 13 3
|Воеводин Владимир 19 3
|Слепухин Андрей 6 3
|Эйхлер Ольга 5 3
|Иванов Геннадий 4 3
|Холодкова Наталья 3 3
|Шадаев Максут 1210 2
|Филатов Андрей 117 2
|Бойко Елена 152 2
|Богачев Игорь 183 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Митрофанов Андрей 9 2
|Фадеев Валерий 12 2
|Кучерена Анатолий 5 2
|Сивцев Илья 174 2
|Курбанов Тимур 13 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.