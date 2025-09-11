Разделы

Грищенков Александр


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Гигантская российская ИТ-компания потратит сотни миллионов на серверы с американскими процессорами 1
06.12.2023 Массовый «российский» ПК из реестра отечественного «железа» собран из иностранных комплектующих. Минпромторг проведет проверку 1
19.01.2023 Сбежав из Сбербанка, SberDevices начала выпускать планшеты и ноутбуки 1
09.01.2023 Сбербанк продал SberDevices, а тот купил разработчика «железа» на российских процессорах 1
12.04.2022 «Ростех» купил блокирующую долю в таинственном разработчике «железа» на процессорах «Байкал» 1
16.12.2021 Сверхзагадочную ИТ-компанию из России завалили судебными исками ее бывшие ключевые сотрудники 1
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 1
08.10.2021 Вaikal Electronics заключила партнерское соглашение с дизайн-центрами для производства материнских плат в России 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 2
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 2
26.04.2021 «Тионикс» и «Эдельвейс» подтвердили техническую совместимость своих продуктов 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
09.10.2020 В России строится транзакционная СХД на «Байкале» — для тех, кто попал под санкции 1
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 1
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч 1
22.07.2020 В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена 1
19.02.2020 ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Грищенков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Edelweiss - Эдельвейс 61 13
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 431 11
СалютДевайсы - Элпитех 27 9
Т-Платформы - T-Platforms 397 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 6
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 112 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2261 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 4
Базальт СПО - BaseALT 741 3
Meta Platforms - Facebook 4501 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1201 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 932 3
Lagrange Project - Проект Лагранж 5 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 361 3
Dr.Web - Доктор Веб 1270 2
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 2
Basis - Tionix - Тионикс - 82 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1194 2
Intel Corporation 12421 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 332 2
Цифровые активы 140 2
Digt - Цифровые технологии 13 2
Dannie Group - Gaodi - Гаоди Рус 6 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 97 1
Омега 85 1
Ростелеком 10107 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5136 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4341 1
Ред Софт - Red Soft 894 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1539 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 984 1
TrueConf - ТруКонф 416 1
Mali 36 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 225 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 463 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 50 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 46 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 975 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7892 2
Чип и Дип 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1295 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3265 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3407 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1043 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 66 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 813 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12521 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4660 1
Судебная власть - Judicial power 2369 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21946 16
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21487 11
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1547 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14356 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31284 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 7
Моноблок - Monoblock PC 1022 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70613 6
DDR - Double data rate 2847 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3389 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 5
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 4
ARM - Advanced RISC Machine 451 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 4
Desktop computer - Системный блок - системник 453 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10219 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 737 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1366 3
ARMv8 - Архитектура процессора 100 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1288 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 512 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14236 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6199 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5079 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11674 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26572 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5376 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1779 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4016 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55156 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 609 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3965 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 319 13
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 228 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1173 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 176 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 4
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 143 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1153 3
Intel x86 - архитектура процессора 1948 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1171 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 91 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 64 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 234 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
Linux - Debian GNU 514 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 233 1
Новые облачные технологии - МойОфис 845 1
Linux OS 10626 1
Oracle Java - язык программирования 3282 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 903 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 592 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1492 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 321 1
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 1
НКТ - Р7-Офис 441 1
КриптоПро CSP СКЗИ 224 1
InfoTeCS - ViPNet Client 92 1
Lagrange Sarmah SoM - промышленные компьютеры 1 1
Basis - Tionix Cloud Platform - Tionix Облачная платформа 16 1
Basis - Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 21 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 81 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 942 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 314 1
Baikal Electronics - Байкал-MS - Baikal-MS - Микропроцессор для микросерверов 5 1
Intel Core - Семейство процессоров 1228 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1396 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Опанасенко Всеволод 135 7
Болотская Мария 5 5
Опанасенко Евгения 4 3
Алифанов Кирилл 69 3
Пахоменкова Зинаида 6 3
Линева Ольга 2 2
Дорошенко Елена 3 2
Боярков Федор 25 2
Корнев Александр 6 2
Мурашов Александр 4 2
Манасуев Александр 1 1
Коган Алексей 11 1
Евдокимов Андрей 86 1
Титов Борис 59 1
Богданов Виталий 12 1
Кузьмин Максим 9 1
Сивцев Илья 162 1
Лебединец Антон 1 1
Жарких Роман 2 1
Петров Антон 17 1
Щеглов Петр 65 1
Синельников Евгений 8 1
Белкин Сергей 11 1
Едокимов Андрей 1 1
Гитин Олег 1 1
Евлампиев Роман 1 1
Пашнин Александр 2 1
Черкасов Дмитрий 26 1
Власов Вадим 2 1
Иванов Геннадий 4 1
Драгомиров Игорь 2 1
Карпова Дарья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152966 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44968 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
Китай - Тайвань 4086 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 883 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1365 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Казахстан - Республика 5729 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Армения - Республика 2352 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 878 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18224 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53879 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6520 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8829 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50258 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8159 4
Английский язык 6820 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2963 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7215 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2635 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2830 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7710 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3540 2
Аудит - аудиторский услуги 2952 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3636 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9712 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14640 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5235 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31064 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1323 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10438 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25380 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2652 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8103 1
Национальный проект 353 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1147 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Reference - Референс 193 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6178 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1550 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 81 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9379 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 819 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 261 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2067 2
Forbes - Форбс 887 1
Ведомости 1147 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3407 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383352, в очереди разбора - 733703.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

