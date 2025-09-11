Получите все материалы CNews по ключевому слову
Грищенков Александр
УПОМИНАНИЯ
Грищенков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Опанасенко Всеволод 135 7
|Болотская Мария 5 5
|Опанасенко Евгения 4 3
|Алифанов Кирилл 69 3
|Пахоменкова Зинаида 6 3
|Линева Ольга 2 2
|Дорошенко Елена 3 2
|Боярков Федор 25 2
|Корнев Александр 6 2
|Мурашов Александр 4 2
|Манасуев Александр 1 1
|Коган Алексей 11 1
|Евдокимов Андрей 86 1
|Титов Борис 59 1
|Богданов Виталий 12 1
|Кузьмин Максим 9 1
|Сивцев Илья 162 1
|Лебединец Антон 1 1
|Жарких Роман 2 1
|Петров Антон 17 1
|Щеглов Петр 65 1
|Синельников Евгений 8 1
|Белкин Сергей 11 1
|Едокимов Андрей 1 1
|Гитин Олег 1 1
|Евлампиев Роман 1 1
|Пашнин Александр 2 1
|Черкасов Дмитрий 26 1
|Власов Вадим 2 1
|Иванов Геннадий 4 1
|Драгомиров Игорь 2 1
|Карпова Дарья 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2067 2
|Forbes - Форбс 887 1
|Ведомости 1147 1
