Гигантская российская ИТ-компания потратит сотни миллионов на серверы с американскими процессорами

«Группа Астра» собирается закупить серверы для своего облачного сервиса Astra Cloud на 1 млрд руб. Почти вся эта сумма пойдет на устройства с процессорами Intel и AMD, а примерно 50 млн руб. будут потрачены на серверы с российскими «Байкалами».

Миллиард на серверы

Отечественный ИТ-гигант «Группа Астра» собирается инвестировать в собственный облачный сервис Astra Cloud 1 млрд руб., пишут «Ведомости « со ссылкой гендиректора Astra Cloud Константин Анисимов и коммерческого директора компании «Байкал электроникс» (разработчик процессоров Baikal) Артема Огурцова. Деньги пойдут на приобретение массива серверов для внедрения в платформу.

Компания собирается закупить серверы как на иностранных, так и на отечественных процессорах, но модели с российским чипом внутри будет выделена лишь совсем небольшая часть инвестиций – 5% или 50 млн руб. Известно, что выбор пал на процессоры Baikal-S. Их разработка началась в далеком 2016 г., а производились они с 2021 г. по 16-нанометровому техпроцессу на фабрике TSMC, покуда власти США не запретили ей выпускать чипы «Байкал Электроникс» в феврале 2022 г. Однако новые партии процессоров импортируются в Россию до сих пор, хотя компания и не сообщает, кто сейчас занимается их выпуском. У самой «Байкал Электроникс» собственных фабрик нет, а в России нет ни одного завода, способного выпускать микросхемы с таким техпроцессом.

Главный поставщик

Оставшиеся 950 млн руб. «Группа Астра» потратит преимущественно на отечественные серверы с иностранной электроникой внутри. Выбор основного производителя сделан – это компания Yadro, но в ее ассортименте на момент выхода материала отсутствовали серверы на отечественных процессорах, подчеркнули «Ведомости».

photogenica-phx28028689_1.jpg
© kjekol / Фотобанк Фотодженика
Без иностранных процессоров производители российских серверов обойтись пока не могут

«Мы действительно выступаем ключевым технологическим партнером проекта Astra Cloud», – сообщил изданию коммерческий директор Yadro Александр Бакулин. Точный объем закупок, в деньгих или числе серверов, он не раскрыл, сославшись на то, что он будет «уточняться по мере реализации проекта».

Редакция CNews выяснила, что все представленные на сайте Yadro серверы построены на базе процессоров американской компании Intel.

Количество и назначение

К моменту выхода материала конфигурация серверов на базе отечественного Baikal-S, которые закупает «Группа Астра», известна не была. По предположению «Ведомостей», каждый такой сервер оценивается приблизительно в 1,5 млн руб., следовательно, на выделенные 50 млн руб. получится приобрести лишь около 30 таких устройств.

А вот назначение такой закупки с высокой степенью вероятности уже известно. 11 сентября 2025 г. представители «Группы Астра» сообщили CNews о запуске в рамках сервиса Astra Cloud нового предложения – аренды выделенных серверов на базе чипов Baikal-S. Как отметили в компании, это предложение ориентировано в первую очередь на предприятия критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также на госорганизации.

«Сейчас весь массовый спрос сфокусирован на архитектуре х86 от Intel/AMD. На ней работают все массовые системы – "", ERP, базы данных и т.п., – сказал CNews Константин Анисимов, заместитель генерального директора Astra Cloud. – При этом, в стране существует программа перехода на отечественные процессорные системы. Есть две архитектуры, с которыми работают наши разработчики – ARM и RISC-V. Но прежде чем массовый рынок начнет их потреблять, необходимо, чтобы разработчики адаптировали под них свои приложения. Поэтому сейчас мы фокус на разработчиков. Мы целенаправленно и системно с этим работаем – адаптируем облако, выпустили машину баз данных XData и систему хранения, которые работают на процессоре Baikal. Производитель также не может сразу выйти на большие объемы производства процессоров. Мы в начале этого пути и важно, что мы тут пионеры».

Производитель серверов в сообщении «Группы Астра» указан не был. По словам источников «Ведомостей», это компания «Элпитех», единственный владелец – фирма ООО «Салютдевайсы» (бренд SberDevices), которая до января 2023 г. принадлежала Сбербанку, отмечено в сервисе «Контур.Фокус» и в ЕГРЮЛ. Уставный капитал компании – 10 тыс. руб., она основана в июле 2021 г., а ее генеральный директор не менялся с момента основания, и это – Александр Грищенков.

Важно отметить, что финансовые показатели юрлица «Элпитеха» (ООО «Элпитех» засекречены с 2021 г., то есть с момента основания.

Первый опыт

У «Элпитеха» есть опыт по выпуску «железа» на процессорах Baikal. В частности, в январе 2023 г., спустя полтора года с момента основания компания презентовала свои первые системы хранения данных на базе этих чипов.

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания
Цифровизация

Как сообщал CNews, спустя еще два года, в апреле 2025 г., «Элпитех» выпустила первые экземпляры серверов на «Байкалах». На тот период они проходили через процесс внесения в реестр российской электроники Минпромторга, Анисимов сообщил «Ведомостям», что процедура завершилась успехом.

При этом в России в целом почти нет компаний, собирающих серверы на отечественных процессорах – подавляющее большинство выбирают проверенные десятилетиями и всем миром решения компаний AMD и Intel. С ними совместимы почти все современные серверные ОС, да и программное обеспечение пишется в первую очередь именно под них.

Геннадий Ефремов

