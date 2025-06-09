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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Астра Облако Astra AIC Astra Infrastructure Cloud Облачный ПАК Группы Астра

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра

Облачная платформа Astra Infrastructure Cloud (AIC) - защищенное модульное решение предназначено для создания и управления ИТ-инфраструктурой частного облака.

 

 

Данные 2024 года

 

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 «1С-Битрикс» и «Астра Облако» договорились развивать ИИ в облаках 1
03.06.2025 «МойОфис» и «Группа Астра» создадут совместное решение для крупных организаций 2
03.04.2025 Выручка «Группы Астра» выросла на 80% в 2024 году на фоне трехкратного повышения продаж продуктов экосистемы 1
Рынок ПАК 2024 1
11.02.2025 Новый релиз Astra Infrastructure Cloud: быстрое развертывание и расширенные возможности управления частным облаком 1
21.01.2025 «ВИЛО Беларусь» локализовала ИТ-инфраструктуру с помощью продуктов «Группы Астра» 1
18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 1
05.12.2024 К «Группе Астра» присоединилась компания «Платформа Боцман» 2
21.11.2024 «Аквариус» и «Группа Астра» выпустили ПАК облачной инфраструктуры 1
19.11.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 84% по итогам девять месяцев 2024 года 1
22.10.2024 ПК «СВ Брест» получил сертификат ФСТЭК России по второму классу защиты и уровню доверия и «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации» 1
16.10.2024 Новая концепция виртуализации – «Группа Астра» заявляет о трансформации одного из ключевых направлений бизнеса 2
14.10.2024 Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2024 г. показали рост на 98% год к году 1
04.10.2024 «Группа Астра» выводит на рынок три программных комплекса с универсальной установкой в среды виртуализации 1
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 2
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке 2
02.09.2024 Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облаков 1
29.08.2024 В России заработала суверенная замена облаков Microsoft, Google и Amazon 2
27.08.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 58% в первом полугодии 2024 года 1
22.08.2024 Импортозамещение систем виртуализации: что происходит на российском рынке? 1
07.06.2024 В экосистеме ПО «Группы Астра» появилась платформа для управления данными 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 2

Публикаций - 22, упоминаний - 29

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2097 21
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Microsoft Corporation 24870 5
Broadcom - VMware 2409 4
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 106 4
ICL Astra Services 13 4
Dell EMC 5053 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 903 3
ICL ГК 411 3
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Google LLC 11967 2
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Скала^р - ранее InterLab IBS 209 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 462 1
SAS Institute 996 1
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DataPro - ДатаПро 94 1
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Talend 13 1
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Telegram Group 2234 1
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Эшелон НПО 132 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7635 2
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