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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Астра Облако Astra AIC Astra Infrastructure Cloud Облачный ПАК Группы Астра
Облачная платформа Astra Infrastructure Cloud (AIC) - защищенное модульное решение предназначено для создания и управления ИТ-инфраструктурой частного облака.
Данные 2024 года
УПОМИНАНИЯ
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
|Шмаков Антон 47 3
|Бородкина Елена 13 3
|Прянишников Николай 306 2
|Яценко Вадим 68 2
|Мухин Денис 26 2
|Самерханов Айдар 1 1
|Мылицын Роман 111 1
|Владышев Алексей 5 1
|Благоразумов Андрей 19 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Андрианов Андрей 8 1
|Криштоп Алексей 2 1
|Потапов Алексей 9 1
|Кот Олег 24 1
|Сорокин Игорь 15 1
|Железнов Николай 3 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Яценко Виктор 21 1
|Карасев Антон 21 1
|Члек Сергей 25 1
|Скида Максим 8 1
|Евсеев Артем 30 1
|Урусов Виктор 131 1
|Фильченков Александр 15 1
|Могилевкин Константин 1 1
|Султангалиев Тимурбулат 13 1
|Мухамадуллин Ильяс 1 1
|Сивцев Илья 157 1
|Закоржевский Вячеслав 45 1
|Анисимов Константин 37 1
|Воеводин Александр 6 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3311 2
|Fortune Business Insights 16 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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