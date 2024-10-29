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Microsoft MECM Microsoft Endpoint Configuration Manager Microsoft SCCM Microsoft System Center Configuration Manager Microsoft Endpoint Manager Microsoft Intune Endpoint Protection Microsoft Endpoint Protection Microsoft Endpoint DLP



29.10.2024 Axoft стала дистрибьютором системы управления рабочими местами «Колибри-АРМ»

ает Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM), Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Ivanti Unified Endpoint Management (UEM); позволяет управлять рабочими станциями и сер
14.05.2024 Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой

ованного управления ИТ-инфраструктурой. Программное решение позиционируется в качестве альтернативы Microsoft System Center Configuration Manager (MSCCM), которая может быть использована совмес
13.11.2020 Решение Microsoft Endpoint DLP стало доступно для корпоративных клиентов

Microsoft объявила, что решение для защиты от утечек данных на конечных устройствах Microsoft Endpoint Data Loss Prevention (DLP) стало доступно для корпоративных клиентов. Поли
11.10.2019 Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM

редставила новую версию Parallels Mac Management для Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Подключаемый модуль расширяет возможности Microsoft SCCM, позволяя управлять ко
19.12.2016 «Алан-ИТ» внедрил System Center Configuration Manager 2012R2 в «Пилкингтон Гласс»

инструмента по управлению инфраструктурой - Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 (SCCM).  В дальнейшем планируется полноценное внедрение SCCM как инструмента по создани
01.09.2016 Softline развернула облачный сервис Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик»

омпания Softline завершила пилотный проект по развертыванию и настройке облачного сервиса Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик». В результате заказчик получил возможность протест
09.08.2016 TeamViewer упрощает удаленное предоставление поддержки в рамках Microsoft Intune

и совместной работы в режиме онлайн, объявила о совместимости своей технологии со службой Microsoft Intune, что упростит удаленное предоставление помощи пользователям компьютеров под управление
05.07.2016 «Ровезе Рус» внедрила Microsoft Intune для управления мобильными устройствами торговых представителей

Специалисты компании «Алан» завершили проект по внедрению Microsoft Intune на 50 мобильных устройствах в компании «Ровезе Рус». Об этом CNews сообщили в «Алан».

10.02.2016 «Алан-ИТ» внедрила System Center Configuration Manager и Operations Manager в «Кристалле»

ть эффективность уже имеющихся сотрудников», — убежден Сергей Коробов, начальник отдела консалтинга «Алан-ИТ». На первом этапе с целью оптимизации и автоматизации управления ИТ-структурой был внедрен Microsoft System Center Configuration Manager. Configuration Manager обеспечил ИТ-специалистам «Кристалла» полный контроль за использованием программных продуктов: проведение аналитики активов,
15.12.2015 Softline внедрила систему управления ИТ-инфраструктурой в О1 Properties

Компания Softline объявила о внедрении System Center Configuration Manager в компании О1 Properties. В рамках проекта было централизовано управление ИТ-инфраструктурой, в результате чего компании удалось минимизировать время и усили
22.10.2015 «Алан-ИТ» внедрила систему управления ИТ-инфраструктурой в «Русагро-Инвест» и «Агротехнологиях»

ормационные Технологии» завершила проект по внедрению системы управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center 2012 R2 в компаниях «Русагро-Инвест» и «Агротехнологии». Главной цель
09.10.2015 «Алан-ИТ» создала централизованную систему управления ИТ-инфраструктурой в «Лицее № 1828 «Сабурово»

ормационные Технологии» завершила проект по внедрению системы управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center 2012 R2 в ГБОУ «Лицей № 1828 «Сабурово». Главной целью проекта стало

15.01.2015 «Татфондбанк» внедрил решение для управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2012

Microsoft компании Softline подготовили подробное техническое задание, на шести серверах развернули SCCM 2012 (центральный сайт, четыре сервера на каждой площадке и сервер баз данных) и настрои
14.08.2014 «Северный банк Сбербанка России» оптимизировал ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft

«Северный банк Сбербанка России» внедрил решение Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 с целью оптимизации работы серверов, контроля над обновлениями систем, упрощения отчетности и сокращения расходов на поддержку ИТ- инфраструктуры. Об
14.07.2014 Softline оптимизировала систему поддержки пользователей КАМАЗ

ть — посредством служебных записок, остальные — через диспетчерскую службу), отсутствовало разделение заявок по типам. Кроме того, система не была интегрирована с базой данных конфигурационных единиц SCCM. Руководство, в свою очередь, высказывало недовольство по поводу отсутствия базы знаний и отчетности по исполнению заявок службой ЦИКТ. Для оптимизации процессов и приведения ИТ к единой м
06.06.2014 Inchcape Russia протестировал функционал Microsoft System Center Configuration Manager 2012

в Softline, проект позволит заказчику протестировать функционал и в полной мере оценить возможности SCCM. Международная компания Inchcape специализируется на розничной продаже новых и подержанн
24.10.2013 Microsoft представила Cloud OS в России

риложения для работы на мобильных устройствах и выпустила новый релиз Windows Intune. В сочетании с System Center Configuration Manager эта облачная служба позволит ИТ-подразделениям предостави
25.06.2013 В Центральном аппарате «Сбербанка России» завершено внедрение системы управления компьютерами интернет-сегмента

бочими местами, расположенными в интернет-сегменте корпоративной сети. Решение, развернутое на базе Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, позволило автоматизировать управление и о
12.04.2013 Вышла новая версия Veeam Management Pack для Microsoft System Center 2012

ver Hyper-V и VMware, объявила о выпуске пакета Veeam Management Pack (MP) v6 для VMware. Новый пакет Veeam Management Pack предоставляет ИТ-подразделениям крупных и средних организаций, использующим Microsoft System Center, дополнительные инструменты для прогнозирования и планирования, которые помогут оптимизировать управление средами Vmware. Как рассказали CNews представители Veeam Softwa
04.02.2013 Parallels выпустила решение по централизованному управлению «Маками» для больших компаний

орпоративную ИТ-инфраструктуру. Parallels Management Suite представляет собой плагин, совместимый с Microsoft System Center Configuration Manager — платформой для централизованного управления п
14.11.2012 «АйТи» обновила систему управления лицензиями на базе Microsoft SCCM 2012

Компания «АйТи» выпустила обновленную версию системы управления лицензиями (СУЛ) на базе решения Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Это решение позволяет автоматизировать процессы учета лицензий на ПО и наладить эффективное управление данной информацией на всех этапах жизн
01.11.2012 Мила Шилина: Windows Intune интересен не только СМБ

8. В новой версии также будет реализована более глубокая интеграция с System Center – возможность с SCCM консоли видеть как SCCM- , так и Intune-управляемые ПК и устройства. Для компаний
25.09.2012 «АК Барс» банк внедрил систему управления инцидентами на основе Microsoft System Center 2012

«АК Барс» банк завершил внедрение системы управления инцидентами на основе Microsoft System Center Service Manager 2012. Решение позволило обеспечить исполнение и автом
31.05.2012 В Microsoft System Center появится поддержка SUSE Linux
29.02.2012 «ТатАвтоматизация» внедрила систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой с помощью Softline

ктуры заказчика. В ходе второго этапа были произведены развертывание и настройка центрального сайта SCCM в головном домене в городе Альметьевск, а также двух вторичных сайтов SCCM в доче
19.10.2011 Microsoft выпустила новую версию сервиса Intune для удаленного управления компьютерами

Спустя примерно семь месяцев после выпуска первой версии Windows Intune, Microsoft представила следующую версию облачной службы для централизованного управлен
11.10.2011 Softline построила систему управления ИТ-инфраструктурой в Уфимском юридическом институте МВД России

дрению системы управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 R2 в Уфимском юридическом институте МВД России (УЮИ МВД РФ). УЮИ МВД РФ — образова
31.08.2011 Softline стандартизировала ПО для «Юнимилк»

ение двух месяцев. После первичной настройки конфигурации сервера на стенде и развертывания агентов SCCM 2007 на компьютерах пилотной зоны специалисты Softline собрали сведения о ПК и составили
31.05.2011 Softline внедрила систему управления конфигурацией рабочих станций для «Виктории»

ованного обслуживания парка ПК на основе Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP2 R2 (SCCM 2007 SP2 R2), говорится в сообщении Softline. Архитектура системы SCCM 2007 SP2 R
02.03.2011 Microsoft представила облачную платформу для администрирования ПК

Microsoft объявила о завершении бета-тестирования и о начале коммерческой эксплуатации сервиса Intune, представляющего собой “облачный” инструмент администрирования ПК. Начиная с 23 марта, пробный месячный доступ к сервису доступен бесплатно, а коммерческая подписка, согласно ранее опубл
13.07.2010 Система управления лицензиями от «АйТи» внедрена в технологическом центре Microsoft

лицензиями — в технологическом центре Microsoft (MTC). Программное решение, созданное на платформе Microsoft System Center Configuration Manager, позволяет оптимизировать затраты, снизить юрид
18.05.2009 APC и Microsoft представили совместное решение для управления ЦОД

бъявила о реализации совместного проекта с компанией Microsoft — интеграции двух платформ программного управления: пакета программных инструментов APC для управления центром обработки данных и пакета Microsoft System Center Operations Manager 2007. Интеграция решений двух компаний предоставит специалистам, обслуживающим центры обработки данных, расширенные функции мониторинга и управления в
21.10.2008 «АйТи» модернизировала ИТ-инфраструктуру «ИжАвто»

лены услуги по развитию и сопровождению службы каталогов Active Directory, а также внедрены решения Microsoft System Center Configuration Manager 2007 и System Center Operations Manager 2007. Э
06.10.2008 «Балтика» оптимизирует инфраструктуру с помощью Microsoft SCCM

ивший производственные площадки во всех регионах присутствия компании в России. Внедрение Microsoft SCCM 2007 стало одним из ключевых этапов преобразования IT-инфраструктуры компании в связи с

29.05.2008 «АйТи» автоматизирует управление ИТ-инфраструктурой «ИжАвто»

и телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизируют управление ИТ-инфраструктурой на базе системы Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Активное развитие производства на «ИжАвто

Публикаций - 294, упоминаний - 425

Microsoft MECM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24801 200
Broadcom - VMware 2402 30
Softline - Софтлайн 2948 30
HP Inc. 5713 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2021 14
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 13
Dell EMC 5047 13
Apple Inc 12237 11
Intel Corporation 12284 11
IBM - International Business Machines Corp 9466 11
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 11
Citrix Systems 821 10
АйТи 1378 10
SAP SE 5323 10
Cisco Systems 5146 9
Google LLC 11919 9
Алан-ИТ 27 9
8421 9
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 128 9
Крок - Croc 1784 8
Veeam Software 321 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5009 8
ICL ГК 403 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1691 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8858 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 7
Adobe Systems 1559 7
Dell Technologies - Dell Computer 2140 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 6
Corel Corporation 336 6
SoftwareONE Group 105 6
Yandex - Яндекс 7640 6
Oracle Corporation 6752 6
AMD - Advanced Micro Devices 4288 6
Naumen - Наумен 642 6
Sophos - SophosLabs 416 6
Gen Digital - Avast Software 176 6
OpenText - Micro Focus - Novell 872 5
SWsoft - Standard & Western Software 48 5
РЖД - Российские железные дороги 1936 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 4
Связной ГК 1373 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1097 3
ВТБ - ВТБ24 666 2
Русагро Группа Компаний 289 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 2
McDonald’s - Макдоналдс 198 2
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 2
ВТБ - Почта Банк 470 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 2
Лента - Сеть розничной торговли 2131 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
BMW Group 453 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 35 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 32 1
Venture Capital 40 1
Intel Capital 148 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
Vector Capital 15 1
Sanavo Capital Partners 2 1
Maxifield Capital 2 1
Fujian Sunner Development 1 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Hokkoku Bank 1 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2481 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 488 1
Татнефть 229 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Ак Барс Банк 273 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4333 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4918 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4605 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1400 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1233 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 320 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 757 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Петербургский метрополитен ГУП 140 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 114 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 107 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 345 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Администрация Сургутского района 3 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
Федеральное казначейство России 1807 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Роскачество - Российская система качества 37 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1448 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
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СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
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TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 743 1
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Broadcom - VMware vSphere 575 10
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Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 402 9
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Добровольский Николай 14 2
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Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
Варламова Елена 5 2
Елин Александр 7 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 2
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Маланин Василий 14 2
Козлов Михаил 175 2
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Халяпин Сергей 82 2
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 2
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Нешвеев Виталий 2 2
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Россия - РФ - Российская федерация 147961 140
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17745 9
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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