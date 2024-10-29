Axoft стала дистрибьютором системы управления рабочими местами «Колибри-АРМ» ает Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM), Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Ivanti Unified Endpoint Management (UEM); позволяет управлять рабочими станциями и сер

Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой ованного управления ИТ-инфраструктурой. Программное решение позиционируется в качестве альтернативы Microsoft System Center Configuration Manager (MSCCM), которая может быть использована совмес

Решение Microsoft Endpoint DLP стало доступно для корпоративных клиентов Microsoft объявила, что решение для защиты от утечек данных на конечных устройствах Microsoft Endpoint Data Loss Prevention (DLP) стало доступно для корпоративных клиентов. Поли

Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM редставила новую версию Parallels Mac Management для Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Подключаемый модуль расширяет возможности Microsoft SCCM, позволяя управлять ко

«Алан-ИТ» внедрил System Center Configuration Manager 2012R2 в «Пилкингтон Гласс» инструмента по управлению инфраструктурой - Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 (SCCM). В дальнейшем планируется полноценное внедрение SCCM как инструмента по создани

Softline развернула облачный сервис Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик» омпания Softline завершила пилотный проект по развертыванию и настройке облачного сервиса Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик». В результате заказчик получил возможность протест

TeamViewer упрощает удаленное предоставление поддержки в рамках Microsoft Intune и совместной работы в режиме онлайн, объявила о совместимости своей технологии со службой Microsoft Intune, что упростит удаленное предоставление помощи пользователям компьютеров под управление

«Ровезе Рус» внедрила Microsoft Intune для управления мобильными устройствами торговых представителей Специалисты компании «Алан» завершили проект по внедрению Microsoft Intune на 50 мобильных устройствах в компании «Ровезе Рус». Об этом CNews сообщили в «Алан».

«Алан-ИТ» внедрила System Center Configuration Manager и Operations Manager в «Кристалле» ть эффективность уже имеющихся сотрудников», — убежден Сергей Коробов, начальник отдела консалтинга «Алан-ИТ». На первом этапе с целью оптимизации и автоматизации управления ИТ-структурой был внедрен Microsoft System Center Configuration Manager. Configuration Manager обеспечил ИТ-специалистам «Кристалла» полный контроль за использованием программных продуктов: проведение аналитики активов,

Softline внедрила систему управления ИТ-инфраструктурой в О1 Properties Компания Softline объявила о внедрении System Center Configuration Manager в компании О1 Properties. В рамках проекта было централизовано управление ИТ-инфраструктурой, в результате чего компании удалось минимизировать время и усили

«Алан-ИТ» внедрила систему управления ИТ-инфраструктурой в «Русагро-Инвест» и «Агротехнологиях» ормационные Технологии» завершила проект по внедрению системы управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center 2012 R2 в компаниях «Русагро-Инвест» и «Агротехнологии». Главной цель

«Алан-ИТ» создала централизованную систему управления ИТ-инфраструктурой в «Лицее № 1828 «Сабурово» ормационные Технологии» завершила проект по внедрению системы управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center 2012 R2 в ГБОУ «Лицей № 1828 «Сабурово». Главной целью проекта стало

«Татфондбанк» внедрил решение для управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2012 Microsoft компании Softline подготовили подробное техническое задание, на шести серверах развернули SCCM 2012 (центральный сайт, четыре сервера на каждой площадке и сервер баз данных) и настрои

«Северный банк Сбербанка России» оптимизировал ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft «Северный банк Сбербанка России» внедрил решение Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 с целью оптимизации работы серверов, контроля над обновлениями систем, упрощения отчетности и сокращения расходов на поддержку ИТ- инфраструктуры. Об

Softline оптимизировала систему поддержки пользователей КАМАЗ ть — посредством служебных записок, остальные — через диспетчерскую службу), отсутствовало разделение заявок по типам. Кроме того, система не была интегрирована с базой данных конфигурационных единиц SCCM. Руководство, в свою очередь, высказывало недовольство по поводу отсутствия базы знаний и отчетности по исполнению заявок службой ЦИКТ. Для оптимизации процессов и приведения ИТ к единой м

Inchcape Russia протестировал функционал Microsoft System Center Configuration Manager 2012 в Softline, проект позволит заказчику протестировать функционал и в полной мере оценить возможности SCCM. Международная компания Inchcape специализируется на розничной продаже новых и подержанн

Microsoft представила Cloud OS в России риложения для работы на мобильных устройствах и выпустила новый релиз Windows Intune. В сочетании с System Center Configuration Manager эта облачная служба позволит ИТ-подразделениям предостави

В Центральном аппарате «Сбербанка России» завершено внедрение системы управления компьютерами интернет-сегмента бочими местами, расположенными в интернет-сегменте корпоративной сети. Решение, развернутое на базе Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, позволило автоматизировать управление и о

Вышла новая версия Veeam Management Pack для Microsoft System Center 2012 ver Hyper-V и VMware, объявила о выпуске пакета Veeam Management Pack (MP) v6 для VMware. Новый пакет Veeam Management Pack предоставляет ИТ-подразделениям крупных и средних организаций, использующим Microsoft System Center, дополнительные инструменты для прогнозирования и планирования, которые помогут оптимизировать управление средами Vmware. Как рассказали CNews представители Veeam Softwa

Parallels выпустила решение по централизованному управлению «Маками» для больших компаний орпоративную ИТ-инфраструктуру. Parallels Management Suite представляет собой плагин, совместимый с Microsoft System Center Configuration Manager — платформой для централизованного управления п

«АйТи» обновила систему управления лицензиями на базе Microsoft SCCM 2012 Компания «АйТи» выпустила обновленную версию системы управления лицензиями (СУЛ) на базе решения Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Это решение позволяет автоматизировать процессы учета лицензий на ПО и наладить эффективное управление данной информацией на всех этапах жизн

Мила Шилина: Windows Intune интересен не только СМБ 8. В новой версии также будет реализована более глубокая интеграция с System Center – возможность с SCCM консоли видеть как SCCM- , так и Intune-управляемые ПК и устройства. Для компаний

«АК Барс» банк внедрил систему управления инцидентами на основе Microsoft System Center 2012 «АК Барс» банк завершил внедрение системы управления инцидентами на основе Microsoft System Center Service Manager 2012. Решение позволило обеспечить исполнение и автом

«ТатАвтоматизация» внедрила систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой с помощью Softline ктуры заказчика. В ходе второго этапа были произведены развертывание и настройка центрального сайта SCCM в головном домене в городе Альметьевск, а также двух вторичных сайтов SCCM в доче

Microsoft выпустила новую версию сервиса Intune для удаленного управления компьютерами Спустя примерно семь месяцев после выпуска первой версии Windows Intune, Microsoft представила следующую версию облачной службы для централизованного управлен

Softline построила систему управления ИТ-инфраструктурой в Уфимском юридическом институте МВД России дрению системы управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 R2 в Уфимском юридическом институте МВД России (УЮИ МВД РФ). УЮИ МВД РФ — образова

Softline стандартизировала ПО для «Юнимилк» ение двух месяцев. После первичной настройки конфигурации сервера на стенде и развертывания агентов SCCM 2007 на компьютерах пилотной зоны специалисты Softline собрали сведения о ПК и составили

Softline внедрила систему управления конфигурацией рабочих станций для «Виктории» ованного обслуживания парка ПК на основе Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP2 R2 (SCCM 2007 SP2 R2), говорится в сообщении Softline. Архитектура системы SCCM 2007 SP2 R

Microsoft представила облачную платформу для администрирования ПК Microsoft объявила о завершении бета-тестирования и о начале коммерческой эксплуатации сервиса Intune, представляющего собой “облачный” инструмент администрирования ПК. Начиная с 23 марта, пробный месячный доступ к сервису доступен бесплатно, а коммерческая подписка, согласно ранее опубл

Система управления лицензиями от «АйТи» внедрена в технологическом центре Microsoft лицензиями — в технологическом центре Microsoft (MTC). Программное решение, созданное на платформе Microsoft System Center Configuration Manager, позволяет оптимизировать затраты, снизить юрид

APC и Microsoft представили совместное решение для управления ЦОД бъявила о реализации совместного проекта с компанией Microsoft — интеграции двух платформ программного управления: пакета программных инструментов APC для управления центром обработки данных и пакета Microsoft System Center Operations Manager 2007. Интеграция решений двух компаний предоставит специалистам, обслуживающим центры обработки данных, расширенные функции мониторинга и управления в

«АйТи» модернизировала ИТ-инфраструктуру «ИжАвто» лены услуги по развитию и сопровождению службы каталогов Active Directory, а также внедрены решения Microsoft System Center Configuration Manager 2007 и System Center Operations Manager 2007. Э

«Балтика» оптимизирует инфраструктуру с помощью Microsoft SCCM ивший производственные площадки во всех регионах присутствия компании в России. Внедрение Microsoft SCCM 2007 стало одним из ключевых этапов преобразования IT-инфраструктуры компании в связи с