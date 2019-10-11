Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM

Parallels представила новую версию Parallels Mac Management для Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Подключаемый модуль расширяет возможности Microsoft SCCM, позволяя управлять компьютерами Mac так же, как и ПК под управлением Windows.

Parallels Mac Management 8 для Microsoft SCCM получил поддержку Apple Volume Purchase Program (VPP), позволяющую автоматизировать развертывание и инвентаризацию принадлежащих компании приложений AppStore, управляя ими с помощью знакомой платформы развертывания приложений SCCM.

Кроме того, новинка позволяет администраторам адаптировать данные инвентаризации для комплексного управления активами, расширяя детализацию управления ИТ-активами за счет предоставления более подробной информации. Теперь сценарии можно развертывать на компьютерах Mac для сбора и передачи пользовательских данных инвентаризации в SCCM, устраняя громоздкие шаги проверки для ИТ-администраторов.

Поддержка IPv6 позволяет администраторам воспользоваться преимуществами современной сетевой архитектуры и оперативно идентифицировать компьютеры на SCCM, а также сократить время обработки маршрутизатором. Чтобы сохранить гибкость для клиентов, Parallels поддерживает поддержку смешанных сетей IPv6 и IpV4.

«Microsoft SCCM является золотым стандартом для ИТ-лидеров по контролю и управлению средами ПК. Parallels Mac Management 8 для SCCM приносит ИТ-администраторам новые возможности автоматизации процессов, дополнительную функциональность и расширенные настройки, которые еще больше упрощают управление и управление компьютерами Mac и ПК через одно окно», – сказал Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels.

«Продукт System Center Configuration Manager создавался как расширяемое решение, и подключаемый модуль Parallels Mac Management предназначен именно для того, чтобы расширить возможности System Center по управлению компьютерами Mac в корпоративной среде», – отметил Эндрю Конуэй (Andrew Conway), старший директор по маркетингу продуктов, Microsoft.