Apple Mac - Apple Macintosh

Россиянам запрещено. Новая революционная Siri не будет работать на iPhone и Mac в России го офиса, но ее хитрый план был раскрыт. Medhat Dawoud / Unsplash Apple старательно делает вид, что России не существует Siri AI работает на смартфонах iPhone, планшетах iPad, компьютерах и ноутбуках Mac, ВР-гарнитуре Vision Pro, а также на часах Watch. Учите английский. Или китайский Как пишут «Известия», россияне не смогут получить доступ и к Siri AI, если физически будут находиться в на

Такого еще не бывало. К выходу готовится сверхдешевый настольный Mac по цене старого смартфона Xiaomi от Apple iPhone. Подобная схема оказалась вполне работоспособной – MacBook Neo раскупают как горячие пирожки, ведь он стоит всего $599 (45,4 тыс. руб.) Новый ПК, вероятно, получит такое же название (Mac Neo). Вдвое дешевле самого доступного MacBook в истории он окажется, в том числе, и потому, что в его составе нет дисплея и целого ряда других компонентов. Пользователю не придется переплач

Поддельный криптокошелёк Ledger пролез в магазин приложений для Mac и украл миллионы долларов Схема тотального обмана Поддельное приложение криптокошелька Ledger, проникшее в Apple App Store, нанесло массивный ущерб ряду пользователей, имевших неосторожность установить его на свои компьютеры Mac. Приложение Ledger Live под macOS обокрало в общей сложности 50 жертв с начала апреля 2026 г., нанеся общий урон в размере $9,5 млн. Первым делом приложение выманивало у жертв из мнемоничес

Дожили. Компьютер Raspberry Pi сравнялся по цене с легендарным Mac Mini жки местного центрального процессора. Такую цену портал Tom’s Hardware открыто называет «заоблачной» (outgoing pricing) Как пишет Tom’s Hardware, теперь Raspberry Pi 500+ стоит почти как неттоп Apple Mac Mini на процессоре М3, за который сейчас многие продавцы просят в районе $430 (34,7 тыс. руб.). Но здесь важно отметить, что Mac Mini никогда не выходил на М3 – были версии на чипах

Прекращены разработка и выпуск самого мощного и дорогого ПК Mac Pro больше не будет Apple исключила из модельного ряда выпускаемых персональных компьютеров флагман – Mac Pro. По сообщению 9to5mac, компания более не планируют выпускать своей самый дорогостоящий девайс, ориентированный на профессионалов. Информация о нем (за исключением документации) удалена

Аккаунты пользователей iPhone и Mac массово банят из-за западных санкций людей в России без объяснения причин и требуют паспорта, пишет Mash. У некоторых пользователей заморозили аккаунты с десятилетней историей и архивами в iCloud. В итоге пользователи в России iPhone и Mac теряют возможность совершать покупки в цифровом магазине приложений, автоматически прекращаются подписки на онлайн-сервисы Apple Music и iCloud+, а в учетной записи появляется запрос на пре

Миллионы мышей и клавиатур по всему миру поломались из-за плохой памяти программистов Нарушение работы ИТ-системы В Logitech забыла продлить сертификат разработчика — и миллионы мышек на Mac превратились в кирпичи, пишет The Verge. Локальное приложение для настройки кнопок на устройствах перестало работать из-за внешних причин. 6 января 2026 г. в 22:39 по Москве у Logitech исте

Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов Сингапурский ИТ-гигант Grab заменил более 200 арендованных у облачного провайдера компьютеров Apple Mac Mini на аналогичные физические. За счет этого компания рассчитывает сэкономить $2,4 млн в

Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор домости» и Черкасов не приводят название компьютера, однако редакция CNews нашла на официальном сайте Kvadra всего один мини-ПК – это TAU mini. Это неттоп, по своему форм-фактору и габаритам схожий с Apple Mac mini.На вопрос CNews, о нем ли говорил Черкасов, представители «ИКС холдинга» ответили утвердительно. Kvadra Kvadra TAU mini Пока неизвестно, сколько стоила разработка TAU mini – Дмит

Microsoft добавит в Windows сверхполезную функцию, которая доступна пользователям Mac больше 10 лет оятно, будет полностью совместима лишь с устройствами экосистем Windows и Android. Фото: Clint Patterson / Unsplash В Windows 11 появится полезная функция, аналог которой давно доступен пользователям Mac Не каждую задачу можно будет перенести на другой девайс посредством Cross Device Resume. Для работоспособности функции ее поддержка должна быть реализована не только на стороне Windows, но

Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках» дюймов первого поколения и более поздние версии; iPad Air третьего поколения и более поздние версии; iPad седьмого поколения и более поздние версии; iPad mini пятого поколения и более поздние версии; Mac под управлением macOS Sequoia; Apple Vision Pro. По информации Apple, хакеры могут эксплуатировать уязвимость, используя вредоносный веб-контент, чтобы выйти из песочницы. Проблему записи з

Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ Компания Apple представила обновленные iPad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4. Также в линейке появился новый Mac Studio — самый мощный Mac в истории Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. У российских пользователей есть возможность уже сейчас оставить предзаказы на технику ч

«М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые компьютеры Apple — MacBook Air и Mac Studio Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новые MacBook Air и Mac Studio. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» стартует от 144,99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-

Сеть Restore: открыла предзаказ на новые MacBook Air и Mac Studio MacBook Air с чипом M4 и Mac Studio с чипами M4 Max и M3 Ultra уже доступны для предзаказа на сайте сети Restore:. Ожи

Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud ская группа из Технологического университета Джорджии, Мичиганского университета и Рурского университета в Бохуме обнаружила два серьезных недостатка в процессорах Apple серий A и M, использующихся в Mac, iPhone и iPad. Как пишет Ars Technica, проблемы в кибербезопасности позволяют похищать конфиденциальные данные из браузеров и получить доступ к секретам iCloud, Google Maps и Gmail и т.п.

Новинки Apple уже доступны для предзаказа в сети «М.Видео-Эльдорадо» «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новинки Apple – MacBook Pro, Mac Mini и моноблоки iMac на процессоре M4. Стоимость устройств составляет от 89 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Apple Mac Mini M4: 16/256 ГБ – 89 999

Господство Windows дало трещину? Мировые продажи Mac бьют рекорды роста – конкуренты безнадежно отстали мировом рынке компьютеров замечен резкий рост интереса потребителей к компьютерам на базе macOS. Согласно статистике исследовательской компании IDC, во II квартале 2024 г. (1 марта – 30 июня) продажи Mac во всех модификациях подскочили почти на 21% год к году, и это абсолютный рекорд среди всех игроков рынка. Исследование включает как десктопы, так и мобильные ПК и рабочие станции. Для срав

Apple одним махом расправилась с «хакинтошами», с которыми боролась 20 лет. Пиратские аналоги компьютеров Mac при смерти инской платы, состоит из компонентов, которые ранее устанавливались в настольные компьютеры Apple – Mac, которые раньше назывались Macintosh или «Макинтош». Такие ПК собираются для того, чтобы

МТС открыла продажи новых Mac Studio МТС открыла продажи компактных компьютеров Mac Studio M2 Max и M2 Ultra. Товары уже доступны в интернет-магазине МТС. Mac Studio M2 Max имеет 12-ядерный центральный процессор, 38-ядерный графический процессор, до 96 ГБ унифициров

Apple тайно остановила выпуск чипов для Mac. Ее ноутбуки и ПК никто не покупает х локдаунов в Китае, которые вводились на протяжении почти всего 2022 г. Под них попадала и компания Foxconn — крупнейший производитель iPhone в мире. Свою лепту в падение выручки внесли и компьютеры Mac наряду с носимыми устройствами — Watch и AirPods. Судя по всему, их отгрузка сократилась ощутимее, чем предполагали аналитики, поскольку даже успех планшетов iPad не смог вывести итоговую в

Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping московскому времени стартовали продажи новых моделей ноутбуков MacBook Pro и настольных компьютеров Mac mini на базе процессоров M2 Pro и M2 Max от Apple. В России оформить заказ уже сейчас мож

Xiaomi выпустила свой первый мини-ПК. Он похож на Mac mini, но мощнее и в полтора раза дешевле. Цена, видео На замену Mac mini Компания Xiaomi вышла на новый для себя рынок компактных настольных ПК. Она анонсировала свой первый неттоп, пишет Gizmochina, который по своему внешнему виду и габаритам напоминает Ap

Пользователям «маков» начали официально продавать LibreOffice, который всем вокруг доступен бесплатно ользователи операционной системы macOS компании Apple отныне при желании смогут приобрести LibreOffice по цене в 8,99 евро (около 540 руб. по курсу ЦБ на 20 сентября 2022 г.) через магазин приложений Mac App Store. Желающие смогут заплатить за LibreOffice через Mac App Store В организации свое решение брать деньги за продукт объясняют заботой о «конечных пользователях, желающих получ

Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox ым, как неизвестно, кого злоумышленники выбирают в качестве жертв. «В целом качество кода и отсутствие обфускации свидетельствует о том, что авторы вредоноса плохо знакомы с разработкой под платформу Mac и не обладают высоким уровнем технической подготовки, — отметил исследователь ESET Марк-Этьен Левей (Marc-Etienne Léveillé), — И тем не менее немало ресурсов было вложено в то, чтобы превра

Apple спешно залатала «дыры» в ПО для iPhone, iPad и Mac, в которые уже ринулись хакеры Соблюдайте пределы Компания Apple выпустила экстренные патчи к двум уязвимостям, которые затрагивали программные оболочки новейших версий iPhone, iPad и Mac. Первая, CVE-2022-22674 обнаружилась в графическом драйвере Intel: она относится к типу out-of-bondsread — считывание данных вне пределов выделенного диапазона памяти. С ее помощью можно сч

«Идеальное» средство безопасности Apple низвержено. Легальный инструмент подберет пароль к Mac за 10 часов енькая микросхема может доставить пользователю массу проблем Однако полностью обойти Т2 у Passware пока не получается, чем и вызвана крайне низкая скорость работы переборщика. Для сравнения, в старых Mac без Т2 на борту брутфорсер мог разгоняться до десятков тысяч паролей в секунду. Ломают все Passware не намерена продавать свое новое детище «из-под полы». Компания собирается реализовывать

Apple готовит рекордное число новинок. Грядут iPhone, Mac и нечто уникальное ию ноутбука MacBook Pro и моноблочный настольный ПК iMac с увеличенной диагональю экрана. Нынешний вышел в апреле 2021 г. и располагает дисплеем на 24 дюйма. Компанию им могут составить новый десктоп Mac Pro (в последний раз он обновлялся в 2019 г.), новый лэптоп MacBook Air, беспроводные наушники AirPods Pro второго поколения, сразу трое часов Apple Watch (Series 8, SE и модель часов в уси

Apple завалит рынок десятками новых устройств. Среди них будет одно уникальное щийся в касающихся Apple вопросах, пользователей будут ждать не только как минимум четыре новых iPhone, но также три новых модели часов Watch, переработанная линейка планшетов iPad и новые компьютеры Mac и MacBook на более современных процессорах. Список дополнит гарнитура смешанной реальности, считает Гурман. Это новый продукт для Apple, в своей современной истории она не выпускала ничего

Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят Осторожно, inetloc В операционной системе macOS обнаружилась серьёзная уязвимость, позволяющая запускать произвольные команды на компьютерах Mac. В том числе, под управлением последней версии macOS - Big Sur. Как выяснил независимый эксперт по информационной безопасности Пак Минь-Чань (Park Minchan), проблема заключается в том, как

Платформа Tarantool от Mail.ru Group заработала на новом поколении Mac Разработчики получили возможность создавать кластерные приложения на Tarantool на чипах M1 от Apple. Теперь платформу in-memory вычислений можно запускать на компьютерах Mac нового поколения. В Tarantool появилась нативная поддержка чипов M1 – самых мощных ARM процессорах Apple, созданных специально для Mac. Владельцы новых Apple M1 MacBook Air, MacBook

Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac Parallels объявляет о выпуске Parallels Desktop 17 для Mac, новой версии утилиты для запуска собственных приложений Windows на компьютерах Mac

Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды Parallels выпустила версию 5.0 своего набора инструментов Parallels Toolbox , доступного для Mac и Windows . В текущей версии программного обеспечения добавлено пять новых сервисов для пользователей Mac и четыре новые функции под Windows. Генератор штрих-кода и считыватель штрих

Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac Компания Parallels выпустила версию Parallels Desktop 16.5 для Mac с полноценной встроенной поддержкой компьютеров Mac на базе процессоров Apple M1 и

Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 одуктов CorelDRAW 2021, в состав которой входит профессиональное программное обеспечение для графического дизайна — CorelDRAW Graphics Suite 2021. Новый пакет, функционирующий на платформах Windows и Mac, делает ставку на совместную работу и содержит принципиально новые инструменты, направленные на оптимизацию процессов разработки и рецензирования материалов проектов. Гибкая дизайн-среда, о

Макбуки на процессоре М1, который всем очень нравится, молниеносно портят и уничтожают SSD SSD как расходник В компьютерах и ноутбуках Mac на новом процессоре Apple M1 обнаружился серьезный недостаток. Устройства на этом чипе планомерно уничтожают штатный SSD-накопитель без ведома пользователя, чрезмерно нагружая его и впустую

Новый кошмар владельцев MacBook: Им запретят устанавливать сторонние программы ла 9to5Mac обнаружили доказательства того, что на новых компьютерах и ноутбуках Apple может появиться запрет на установку сторонних программ. Пользователей могут обязать ставить только ПО из каталога Mac App Store. Подтверждение новых грядущих ограничений они нашли в коде ОС macOS Big Sur 11.2, вторая бета-версия которой стала доступна для разработчиков 13 января 2021 г. Ограничения касаютс

Microsoft представила новые возможности Microsoft 365 для Mac Microsoft анонсировала ряд улучшений для Mac, в частности новые версии приложений Microsoft 365 для компьютеров Mac на базе про