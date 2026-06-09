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Apple Mac Apple Macintosh

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09.06.2026 Россиянам запрещено. Новая революционная Siri не будет работать на iPhone и Mac в России

го офиса, но ее хитрый план был раскрыт. Medhat Dawoud / Unsplash Apple старательно делает вид, что России не существует Siri AI работает на смартфонах iPhone, планшетах iPad, компьютерах и ноутбуках Mac, ВР-гарнитуре Vision Pro, а также на часах Watch. Учите английский. Или китайский Как пишут «Известия», россияне не смогут получить доступ и к Siri AI, если физически будут находиться в на

15.04.2026 Такого еще не бывало. К выходу готовится сверхдешевый настольный Mac по цене старого смартфона Xiaomi

от Apple iPhone. Подобная схема оказалась вполне работоспособной – MacBook Neo раскупают как горячие пирожки, ведь он стоит всего $599 (45,4 тыс. руб.) Новый ПК, вероятно, получит такое же название (Mac Neo). Вдвое дешевле самого доступного MacBook в истории он окажется, в том числе, и потому, что в его составе нет дисплея и целого ряда других компонентов. Пользователю не придется переплач
15.04.2026 Поддельный криптокошелёк Ledger пролез в магазин приложений для Mac и украл миллионы долларов

Схема тотального обмана Поддельное приложение криптокошелька Ledger, проникшее в Apple App Store, нанесло массивный ущерб ряду пользователей, имевших неосторожность установить его на свои компьютеры Mac. Приложение Ledger Live под macOS обокрало в общей сложности 50 жертв с начала апреля 2026 г., нанеся общий урон в размере $9,5 млн. Первым делом приложение выманивало у жертв из мнемоничес
02.04.2026 Дожили. Компьютер Raspberry Pi сравнялся по цене с легендарным Mac Mini

жки местного центрального процессора. Такую цену портал Tom’s Hardware открыто называет «заоблачной» (outgoing pricing) Как пишет Tom’s Hardware, теперь Raspberry Pi 500+ стоит почти как неттоп Apple Mac Mini на процессоре М3, за который сейчас многие продавцы просят в районе $430 (34,7 тыс. руб.). Но здесь важно отметить, что Mac Mini никогда не выходил на М3 – были версии на чипах

27.03.2026 Прекращены разработка и выпуск самого мощного и дорогого ПК

Mac Pro больше не будет Apple исключила из модельного ряда выпускаемых персональных компьютеров флагман – Mac Pro. По сообщению 9to5mac, компания более не планируют выпускать своей самый дорогостоящий девайс, ориентированный на профессионалов. Информация о нем (за исключением документации) удалена

12.02.2026 Аккаунты пользователей iPhone и Mac массово банят из-за западных санкций

людей в России без объяснения причин и требуют паспорта, пишет Mash. У некоторых пользователей заморозили аккаунты с десятилетней историей и архивами в iCloud. В итоге пользователи в России iPhone и Mac теряют возможность совершать покупки в цифровом магазине приложений, автоматически прекращаются подписки на онлайн-сервисы Apple Music и iCloud+, а в учетной записи появляется запрос на пре
08.01.2026 Миллионы мышей и клавиатур по всему миру поломались из-за плохой памяти программистов

Нарушение работы ИТ-системы В Logitech забыла продлить сертификат разработчика — и миллионы мышек на Mac превратились в кирпичи, пишет The Verge. Локальное приложение для настройки кнопок на устройствах перестало работать из-за внешних причин. 6 января 2026 г. в 22:39 по Москве у Logitech исте
07.11.2025 Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов

Сингапурский ИТ-гигант Grab заменил более 200 арендованных у облачного провайдера компьютеров Apple Mac Mini на аналогичные физические. За счет этого компания рассчитывает сэкономить $2,4 млн в
28.10.2025 Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор

домости» и Черкасов не приводят название компьютера, однако редакция CNews нашла на официальном сайте Kvadra всего один мини-ПК – это TAU mini. Это неттоп, по своему форм-фактору и габаритам схожий с Apple Mac mini.На вопрос CNews, о нем ли говорил Черкасов, представители «ИКС холдинга» ответили утвердительно. Kvadra Kvadra TAU mini Пока неизвестно, сколько стоила разработка TAU mini – Дмит
22.05.2025 Microsoft добавит в Windows сверхполезную функцию, которая доступна пользователям Mac больше 10 лет

оятно, будет полностью совместима лишь с устройствами экосистем Windows и Android. Фото: Clint Patterson / Unsplash В Windows 11 появится полезная функция, аналог которой давно доступен пользователям Mac Не каждую задачу можно будет перенести на другой девайс посредством Cross Device Resume. Для работоспособности функции ее поддержка должна быть реализована не только на стороне Windows, но

12.03.2025 Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках»

дюймов первого поколения и более поздние версии; iPad Air третьего поколения и более поздние версии; iPad седьмого поколения и более поздние версии; iPad mini пятого поколения и более поздние версии; Mac под управлением macOS Sequoia; Apple Vision Pro. По информации Apple, хакеры могут эксплуатировать уязвимость, используя вредоносный веб-контент, чтобы выйти из песочницы. Проблему записи з
07.03.2025 Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ

Компания Apple представила обновленные iPad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4. Также в линейке появился новый Mac Studio — самый мощный Mac в истории Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. У российских пользователей есть возможность уже сейчас оставить предзаказы на технику ч
06.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые компьютеры Apple — MacBook Air и Mac Studio

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новые MacBook Air и Mac Studio. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» стартует от 144,99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-
06.03.2025 Сеть Restore: открыла предзаказ на новые MacBook Air и Mac Studio  

MacBook Air с чипом M4 и Mac Studio с чипами M4 Max и M3 Ultra уже доступны для предзаказа на сайте сети Restore:. Ожи
30.01.2025 Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud

ская группа из Технологического университета Джорджии, Мичиганского университета и Рурского университета в Бохуме обнаружила два серьезных недостатка в процессорах Apple серий A и M, использующихся в Mac, iPhone и iPad. Как пишет Ars Technica, проблемы в кибербезопасности позволяют похищать конфиденциальные данные из браузеров и получить доступ к секретам iCloud, Google Maps и Gmail и т.п.

02.11.2024 Новинки Apple уже доступны для предзаказа в сети «М.Видео-Эльдорадо»

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новинки Apple – MacBook Pro, Mac Mini и моноблоки iMac на процессоре M4. Стоимость устройств составляет от 89 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Apple Mac Mini M4: 16/256 ГБ – 89 999

10.07.2024 Господство Windows дало трещину? Мировые продажи Mac бьют рекорды роста – конкуренты безнадежно отстали

мировом рынке компьютеров замечен резкий рост интереса потребителей к компьютерам на базе macOS. Согласно статистике исследовательской компании IDC, во II квартале 2024 г. (1 марта – 30 июня) продажи Mac во всех модификациях подскочили почти на 21% год к году, и это абсолютный рекорд среди всех игроков рынка. Исследование включает как десктопы, так и мобильные ПК и рабочие станции. Для срав
19.03.2024 Apple одним махом расправилась с «хакинтошами», с которыми боролась 20 лет. Пиратские аналоги компьютеров Mac при смерти

инской платы, состоит из компонентов, которые ранее устанавливались в настольные компьютеры Apple – Mac, которые раньше назывались Macintosh или «Макинтош». Такие ПК собираются для того, чтобы

10.08.2023 МТС открыла продажи новых Mac Studio

МТС открыла продажи компактных компьютеров Mac Studio M2 Max и M2 Ultra. Товары уже доступны в интернет-магазине МТС. Mac Studio M2 Max имеет 12-ядерный центральный процессор, 38-ядерный графический процессор, до 96 ГБ унифициров
04.04.2023 Apple тайно остановила выпуск чипов для Mac. Ее ноутбуки и ПК никто не покупает

х локдаунов в Китае, которые вводились на протяжении почти всего 2022 г. Под них попадала и компания Foxconn — крупнейший производитель iPhone в мире. Свою лепту в падение выручки внесли и компьютеры Mac наряду с носимыми устройствами — Watch и AirPods. Судя по всему, их отгрузка сократилась ощутимее, чем предполагали аналитики, поскольку даже успех планшетов iPad не смог вывести итоговую в
25.01.2023 Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping

московскому времени стартовали продажи новых моделей ноутбуков MacBook Pro и настольных компьютеров Mac mini на базе процессоров M2 Pro и M2 Max от Apple. В России оформить заказ уже сейчас мож
13.12.2022 Xiaomi выпустила свой первый мини-ПК. Он похож на Mac mini, но мощнее и в полтора раза дешевле. Цена, видео

На замену Mac mini Компания Xiaomi вышла на новый для себя рынок компактных настольных ПК. Она анонсировала свой первый неттоп, пишет Gizmochina, который по своему внешнему виду и габаритам напоминает Ap
20.09.2022 Пользователям «маков» начали официально продавать LibreOffice, который всем вокруг доступен бесплатно

ользователи операционной системы macOS компании Apple отныне при желании смогут приобрести LibreOffice по цене в 8,99 евро (около 540 руб. по курсу ЦБ на 20 сентября 2022 г.) через магазин приложений Mac App Store. Желающие смогут заплатить за LibreOffice через Mac App Store В организации свое решение брать деньги за продукт объясняют заботой о «конечных пользователях, желающих получ
13.09.2022 Если забыли — как подсмотреть пароль от Wi-Fi в Windows и на Mac
22.07.2022 Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox

ым, как неизвестно, кого злоумышленники выбирают в качестве жертв. «В целом качество кода и отсутствие обфускации свидетельствует о том, что авторы вредоноса плохо знакомы с разработкой под платформу Mac и не обладают высоким уровнем технической подготовки, — отметил исследователь ESET Марк-Этьен Левей (Marc-Etienne Léveillé), — И тем не менее немало ресурсов было вложено в то, чтобы превра
06.04.2022 Apple спешно залатала «дыры» в ПО для iPhone, iPad и Mac, в которые уже ринулись хакеры

Соблюдайте пределы Компания Apple выпустила экстренные патчи к двум уязвимостям, которые затрагивали программные оболочки новейших версий iPhone, iPad и Mac. Первая, CVE-2022-22674 обнаружилась в графическом драйвере Intel: она относится к типу out-of-bondsread — считывание данных вне пределов выделенного диапазона памяти. С ее помощью можно сч
18.02.2022 «Идеальное» средство безопасности Apple низвержено. Легальный инструмент подберет пароль к Mac за 10 часов

енькая микросхема может доставить пользователю массу проблем Однако полностью обойти Т2 у Passware пока не получается, чем и вызвана крайне низкая скорость работы переборщика. Для сравнения, в старых Mac без Т2 на борту брутфорсер мог разгоняться до десятков тысяч паролей в секунду. Ломают все Passware не намерена продавать свое новое детище «из-под полы». Компания собирается реализовывать

24.01.2022 Apple готовит рекордное число новинок. Грядут iPhone, Mac и нечто уникальное

ию ноутбука MacBook Pro и моноблочный настольный ПК iMac с увеличенной диагональю экрана. Нынешний вышел в апреле 2021 г. и располагает дисплеем на 24 дюйма. Компанию им могут составить новый десктоп Mac Pro (в последний раз он обновлялся в 2019 г.), новый лэптоп MacBook Air, беспроводные наушники AirPods Pro второго поколения, сразу трое часов Apple Watch (Series 8, SE и модель часов в уси
07.12.2021 Apple завалит рынок десятками новых устройств. Среди них будет одно уникальное

щийся в касающихся Apple вопросах, пользователей будут ждать не только как минимум четыре новых iPhone, но также три новых модели часов Watch, переработанная линейка планшетов iPad и новые компьютеры Mac и MacBook на более современных процессорах. Список дополнит гарнитура смешанной реальности, считает Гурман. Это новый продукт для Apple, в своей современной истории она не выпускала ничего

27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят

Осторожно, inetloc В операционной системе macOS обнаружилась серьёзная уязвимость, позволяющая запускать произвольные команды на компьютерах Mac. В том числе, под управлением последней версии macOS - Big Sur. Как выяснил независимый эксперт по информационной безопасности Пак Минь-Чань (Park Minchan), проблема заключается в том, как

27.08.2021 Платформа Tarantool от Mail.ru Group заработала на новом поколении Mac

Разработчики получили возможность создавать кластерные приложения на Tarantool на чипах M1 от Apple. Теперь платформу in-memory вычислений можно запускать на компьютерах Mac нового поколения. В Tarantool появилась нативная поддержка чипов M1 – самых мощных ARM процессорах Apple, созданных специально для Mac. Владельцы новых Apple M1 MacBook Air, MacBook

10.08.2021 Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac

Parallels объявляет о выпуске Parallels Desktop 17 для Mac, новой версии утилиты для запуска собственных приложений Windows на компьютерах Mac

29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды

Parallels выпустила версию 5.0 своего набора инструментов Parallels Toolbox , доступного для Mac и Windows . В текущей версии программного обеспечения добавлено пять новых сервисов для пользователей Mac и четыре новые функции под Windows. Генератор штрих-кода и считыватель штрих
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac

Компания Parallels выпустила версию Parallels Desktop 16.5 для Mac с полноценной встроенной поддержкой компьютеров Mac на базе процессоров Apple M1 и
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021

одуктов CorelDRAW 2021, в состав которой входит профессиональное программное обеспечение для графического дизайна — CorelDRAW Graphics Suite 2021. Новый пакет, функционирующий на платформах Windows и Mac, делает ставку на совместную работу и содержит принципиально новые инструменты, направленные на оптимизацию процессов разработки и рецензирования материалов проектов. Гибкая дизайн-среда, о
24.02.2021 Макбуки на процессоре М1, который всем очень нравится, молниеносно портят и уничтожают SSD

SSD как расходник В компьютерах и ноутбуках Mac на новом процессоре Apple M1 обнаружился серьезный недостаток. Устройства на этом чипе планомерно уничтожают штатный SSD-накопитель без ведома пользователя, чрезмерно нагружая его и впустую
02.02.2021 Создан квантовый компьютер дешевле Mac Pro и «Лады Гранты». Он умещается на столе
15.01.2021 Новый кошмар владельцев MacBook: Им запретят устанавливать сторонние программы

ла 9to5Mac обнаружили доказательства того, что на новых компьютерах и ноутбуках Apple может появиться запрет на установку сторонних программ. Пользователей могут обязать ставить только ПО из каталога Mac App Store. Подтверждение новых грядущих ограничений они нашли в коде ОС macOS Big Sur 11.2, вторая бета-версия которой стала доступна для разработчиков 13 января 2021 г. Ограничения касаютс
16.12.2020 Microsoft представила новые возможности Microsoft 365 для Mac

Microsoft анонсировала ряд улучшений для Mac, в частности новые версии приложений Microsoft 365 для компьютеров Mac на базе про
08.12.2020 Apple выпускает монструозные процессоры, которые перевернут отрасль вверх дном

ссоре Компания Apple работает над сразу несколькими новыми процессорами для компьютеров и ноутбуков Mac. По информации Bloomberg, они смогут не только догнать, но и перегнать самые производител

Публикаций - 3114, упоминаний - 3684

Apple Mac и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 1455
Microsoft Corporation 25775 594
Intel Corporation 12811 308
Google LLC 12688 255
Adobe Systems 1597 123
Samsung Electronics 11064 120
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 104
IBM - International Business Machines Corp 9699 98
HP Inc. 5883 96
Meta Platforms - Facebook 4621 91
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 90
Nvidia Corp 4002 87
Sony 6739 86
Dell EMC 5180 84
AMD - Advanced Micro Devices 4641 80
Oracle Corporation 7074 69
X Corp - Twitter 2938 68
Huawei 4676 55
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 52
Cisco Systems 5372 48
Dr.Web - Доктор Веб 1294 47
Yandex - Яндекс 9216 46
Broadcom - VMware 2610 45
Spirit DSP - Спирит Корп 482 42
Lenovo Group 2446 41
VK - Mail.ru Group 3602 40
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 40
Otello Corporation - Opera Software 340 38
Amazon Inc - Amazon.com 3277 38
Toshiba Corporation 2980 37
VideoMost - ВидеоМост 285 37
Dropbox 527 37
HP - Hewlett-Packard 3662 37
LG Electronics 3735 37
Corel Corporation 341 35
Microsoft Corporation - GitHub 1075 33
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 33
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 32
Yahoo! 3726 32
Acer Group - Acer Inc 2776 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 39
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
Visa International 1993 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 17
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 12
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 11
eBay Inc 1640 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 9
Microsoft - LinkedIn 699 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 8
Связной ГК 1401 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
Tata Motors - Jaguar Cars 126 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
Совкомбанк Совесть 279 6
Walmart - Wal-Mart Stores 405 6
Альфа-Банк 1979 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Walt Disney Company 647 5
Vimeo - Видеохостинг 71 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
KGI Securities 50 5
101Hotels.com 456 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 31
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
Apache Software Foundation - ASF 231 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Демократическая политическая партия США 122 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 2
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1043
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 650
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 490
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 485
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 484
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 458
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 433
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 410
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 388
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 374
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 326
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 287
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 283
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 266
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 229
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 210
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 210
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 208
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 196
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 193
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 192
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 192
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 191
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 189
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 188
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 181
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 178
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 176
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 170
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 170
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 169
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 166
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 160
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 154
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 151
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 141
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 140
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 139
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 135
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 132
Microsoft Windows 16882 1303
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 643
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 617
Linux OS 11533 581
Apple macOS 2419 567
Apple iOS 8583 509
Apple iPad 4011 504
Google Android 15243 434
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 271
Apple iPod 1553 201
Apple - App Store 3109 190
Apple Safari - браузер 896 189
Apple MacBook Pro 559 169
Apple iMac - Серия моноблоков 468 168
Apple iPhone 6 4861 164
Apple iTunes Store 1118 148
Google Chrome - браузер 1701 135
Mozilla Firefox - браузер 1951 134
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 132
Microsoft Office 4170 132
Apple Mac mini - неттоп 207 127
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 118
Apple iPod Touch 747 115
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 112
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 110
Microsoft Windows XP 2431 98
Microsoft Windows 10 1938 97
Oracle Java - язык программирования 3469 94
Microsoft Windows 7 2007 93
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 91
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 89
Apple macOS Snow Leopard 152 87
Opera Browser - Браузер 1050 84
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 83
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 83
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 82
Microsoft Outlook 1506 81
Apple iCloud 310 80
Microsoft Windows 2000 8678 78
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 77
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 199
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 90
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 31
Белоусов Сергей 254 29
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 20
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 18
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 17
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 17
Свириденко Андрей 99 16
Зубарев Яков 24 15
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 13
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 12
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 12
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 10
Касперский Евгений 337 9
Brunner Kornelius - Бруннер Корнелиус 14 9
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 9
Munster Gene - Манстер Джин 60 9
Добровольский Николай 14 8
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 8
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 8
Mansfield Bob - Мансфилд Боб 20 8
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 7
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 14 7
Водясов Алексей 222 6
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 6
Голованов Сергей 77 6
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 6
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 6
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 11 6
Maestri Luca - Маэстри Лука 16 6
Ксенин Алекс 311 6
Serlet Bertrand - Серле Бертран 7 6
Cue Eddy - Кью Эдди 36 6
Мельникова Анастасия 440 5
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 5
Зубарев Илья 27 5
Steen Birger - Стен Биргер 72 5
Evans Scott - Эванс Скотт 12 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 783
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 543
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 174
Европа 24964 154
Япония 13807 129
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 112
Германия - Федеративная Республика 13221 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 102
Франция - Французская Республика 8177 77
США - Калифорния 4829 60
Южная Корея - Республика 7052 55
Китай - Тайвань 4245 52
Канада 5081 51
Италия - Итальянская Республика 4508 51
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 48
Испания - Королевство 3840 45
Азия - Азиатский регион 5920 41
США - Калифорния - Купертино 281 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 35
Индия - Bharat 5869 33
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 29
США - Нью-Йорк 3180 28
Земля - планета Солнечной системы 10865 28
Ближний Восток 3154 27
Нидерланды 3746 27
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 24
Африка - Африканский регион 3641 23
Бразилия - Федеративная Республика 2520 23
Украина 7928 23
Швеция - Королевство 3782 23
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 22
Португалия - Португальская Республика 956 21
Польша - Республика 2031 21
Турция - Турецкая республика 2620 20
Америка - Американский регион 2206 19
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Норвегия - Королевство 1858 19
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 252
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 201
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 160
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 159
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 133
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 118
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 105
Английский язык 7030 101
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 91
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 55
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 50
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 50
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 49
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 49
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 48
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 48
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 46
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 45
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 44
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 43
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 43
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 38
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 34
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 33
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 33
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 32
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 32
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 32
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 31
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 29
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 29
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 28
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 28
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 28
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 26
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 25
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 25
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 64
AppleInsider 400 60
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MacWorld 134 49
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TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 30
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CNET Networks - CNET News 1643 19
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 15
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 14
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BleepingComputer - Издание 458 10
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Forrester Research 834 8
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 7
NPD Group 140 7
Needham & Company 36 7
NetMarketShare Web Analytics 29 5
Counterpoint Research 110 5
AV-Comparatives 28 5
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Mercury Research 73 4
IDC Russia - IDC Россия 183 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Fortune Global 500 295 3
TrendForce 187 3
AV-Test Institute 41 3
Google Threat Analysis Group 18 3
W3Techs 14 3
Gartner - Dataquest 353 3
ChangeWave Research 10 3
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 3
Creative Strategies 17 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Tolly Group 14 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Мишень 186 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 2
Harris Interactive 81 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 2
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 2
Virginia Tech College - Технический колледж штата Вирджиния 6 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 51
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 45
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 43
MacWorld Expo 35 19
Intel Developer Forum - IDF 317 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
CeBIT 614 5
Apple Expo 11 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 4
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Black Hat - Конференция 120 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
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Citrix Synergy 6 2
Photokina 60 2
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
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Oracle OpenWorld 65 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Silicon Valley Insiders 20 1
Today at Apple 1 1
Red Dot Design Award 57 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
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