Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021

Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021, в состав которой входит профессиональное программное обеспечение для графического дизайна — CorelDRAW Graphics Suite 2021. Новый пакет, функционирующий на платформах Windows и Mac, делает ставку на совместную работу и содержит принципиально новые инструменты, направленные на оптимизацию процессов разработки и рецензирования материалов проектов.

Гибкая дизайн-среда, обеспечивающая высокий уровень контроля при работе с ресурсами и проектами, способствует повышению производительности труда. Расширенные возможности создания изображений и редактирования фотографий позволяют дизайнерам быстрее, чем когда-либо, реализовать свое уникальное творческое видение. А чтобы в условиях постоянно меняющихся понятий и определений рабочего места обеспечить графических специалистов средствами для работы в любой точке мира и практически с любого устройства, CorelDRAW.app был оптимизирован под сенсорные экраны и теперь доступен в формате совершенно нового приложения для iPad.

«Формат нашей работы меняется быстрее, чем кто-либо мог себе представить, и CorelDRAW Graphics Suite 2021 с готовностью принимает вызов. Никогда ранее задача поддерживать связь друг с другом не была такой сложной и такой важной, и наши инструменты для совместной работы позволяют членам команды обмениваться идеями и вдохновением в режиме реального времени и независимо от того, где они находятся — в одном и том же городе или на противоположных полушариях, — говорит Джон Фальсетто, старший директор по производству графических и офисных приложений. — Заново анализируя рабочие процессы пользователей и внедряя кардинальные усовершенствования в масштабах всего пакета, мы помогаем дизайнерам ускорить реализацию проектов — от начального формирования идеи до вывода готовых материалов».

CorelDRAW Graphics Suite 2021 включает в себя обширный набор инструментов для создания векторной графики, макетирования страниц, типографики, фоторедактирования и много другого. Пакет упрощает сложные рабочие процессы и предоставляет дизайнерам полную свободу в выборе методов и приемов воплощения в жизнь их творческих замыслов — в веб-формате, на Windows и Mac или на мобильных устройствах.

Принципиально новые инструменты для совместной работы позволяют членам команды взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени (вне зависимости от местоположения) и эффективно придерживаться установленного графика работы.

Информационная панель. Информационная панель, представленная в CorelDRAW 2021 и CorelDRAW.app, играет роль командного центра: здесь хранятся все облачные файлы дизайна, отображается превью, регистрируется текущий статус проекта, подсчитываются комментарии и ведется учет членов команды. Функции прямого обмена дизайн-файлами из CorelDRAW 2021 устраняют необходимость открывать каждый файл по отдельности.

Комментарии в реальном времени. Участники проекта, ответственные за рецензирование и утверждение материалов, теперь могут через CorelDRAW.app. добавлять в рабочий документ свои комментарии и аннотации, которые сразу появляются в рабочем файле дизайнера в приложении CorelDRAW 2021 (Windows или Mac). Отображение примечаний в режиме реального времени устраняет любые задержки в процессе доработки и ускоряет утверждение материалов проектов.

Интеграция с Microsoft Teams. Корпоративные клиенты могут просматривать и редактировать дизайн-файлы при помощи CorelDRAW.app для Teams. Для создания новых проектов предусмотрен вход через корпоративный пользовательский аккаунт Microsoft 365. Для обсуждения проектных материалов с членами команды можно воспользоваться каналами Teams.

Многостраничный просмотр. Этот режим позволяет решать задачи просмотра, управления и редактирования всех цифровых ресурсов проекта на одном экране. Здесь можно копировать и перемещать объекты по страницам, пользоваться параллельными окнами для сравнения изображений и свободно располагать страницы в нужном порядке.

Окно настройки «Страницы» позволяет перемещаться по проекту, добавлять, удалять и переименовывать страницы, а также мгновенно переключаться между одностраничным режимом просмотра и новым многостраничным форматом. Новый режим отображения всех страниц проекта в виде сетки эскизов облегчает управление и сортировку.

Экспорт нескольких ресурсов. Гибкие опции вывода объектов и страниц в различные стандартные отраслевые форматы, включая PDF, а также функция мгновенного создания пользовательских списков ресурсов для экспорта позволяют экономить ценное рабочее время. Экспорт одного и того же элемента дизайна в разных размерах, форматах и разрешениях (или, как вариант, различных элементов с одинаковыми настройками) незаменим при разработке дизайна веб-приложений и мобильных приложений.

Рисунок в перспективе. Создание объектов и композиций в перспективе стало максимально простым и быстрым. Программа позволяет проектировать изображения в перспективе с одной, двумя и тремя точками схода, создавать с нуля или добавлять готовые группы объектов на общую плоскость перспективы, а также свободно перемещать и редактировать объекты, не влияя при этом на саму перспективу.

Направляющие и опция «Привязка к себе». При работе с направляющими переключение между режимом просмотра в реальном масштабе и превью по размеру страницы осуществляется в один клик. Новая опция «Привязка к себе» включает и отключает функцию привязки объектов к их собственным точкам привязки, позволяя быстро и точно перемещать и модифицировать элементы дизайна.

Представленные в Corel PHOTO-PAINT 2021 передовые функции фоторедактирования проложат для вас быстрый и простой путь к безупречным фотографиям, которые превзойдут ожидания клиентов.

Окно настройки «Настройки». Это окно настройки предоставляет доступ к наиболее часто используемым фильтрам и позволяет редактировать изображения в недеструктивном формате, в режиме реального времени и в соответствии с контекстом документа. Здесь также представлены экономящие время при работе над будущими проектами опции настройки и сохранения понравившихся фильтров и новый режим локальной регулировки, изолирующий отдельные объекты и области изображения.

Замена цветов. При помощи инструмента «Замена цветов», доступного в новом окне настройки «Настройки», можно выполнять целевое редактирование оттенка, насыщенности и осветления. Усовершенствования, внесенные в работу с цветом, позволяют не только существенно повысить скорость обработки изображений, но добиться более гармоничных и естественных результатов фоторедактирования.

Поддержка HEIF. В Corel PHOTO-PAINT и CorelDRAW 2021 обеспечена поддержка HEIF (High Efficiency Image File) — формата фотографий, снятых на iPhone.

Нативная поддержка Apple silicon. Пакет CorelDRAW Graphics Suite 2021 for Mac полностью задействует невероятную скорость и высочайшую производительность процессоров Apple M1. Дизайн меню, окон, экранов, полей, значков, кнопок и других элементов интерфейса пользователя соответствует стандартам macOS Big Sur.

Оптимизированное под сенсорные экраны приложение CorelDRAW.app. Оптимизированное под сенсорные экраны веб-приложение CorelDRAW.app позволяет эффективно использовать продукт на планшетах и других мобильных устройствах.

CorelDRAW.app для iPad. Новое приложение для iPad еще больше упрощает работу в дороге и обеспечивает все условия для проверки и рецензирования совместно используемых файлов в любой точке мира.

Скорость отображения на Windows 10. Оптимизация CorelDRAW Graphics Suite 2021 для максимально эффективного использования графического процессора (GPU) вашей системы на Windows позволила добиться значительно более равномерного панорамирования и масштабирования: скорость отображения повышена вплоть до 14,6 раз при панорамировании и в 4,4 раза при масштабировании.

Доступный для Windows и Mac, пакет CorelDRAW Graphics Suite 2021 впервые выходит на шведском языке и традиционно выпускается на русском, английском, немецком, итальянском, французском, испанском, бразильском португальском, нидерландском, польском, чешском, китайском (упрощенное и традиционное письмо), турецком и японском языках.

Подписка доступна по цене $380 в год. Рекомендуемая розничная цена бессрочной лицензии составляет $870. Цены указаны с учетом НДС.