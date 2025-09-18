Получите все материалы CNews по ключевому слову
HEIF High Efficiency Image File Format Высокоэффективный формат графических файлов
УПОМИНАНИЯ
HEIF и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10493 3
|Meta Platforms - Facebook 4502 2
|Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
|Google LLC 12092 2
|Apple Inc 12440 2
|Huawei 4114 2
|Leica Camera 264 2
|Xiaomi 1894 1
|Microsoft Corporation 25054 1
|Nvidia Corp 3657 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3085 1
|X Corp - Twitter 2898 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4402 1
|Dropbox 506 1
|Corel Corporation 336 1
|Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
|AKG 65 1
|Victor Hasselblad AB 52 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 785 1
|Sony 6593 1
|Nikon 629 1
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 1
|Intel Corporation 12432 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 442 1
|BBK OPPO Electronics 399 1
|Fujifilm - Fuji Photo Film 335 1
|Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 125 1
|Vimeo - Видеохостинг 69 1
|IKEA - ИКЕА 162 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 314 1
|Зубарев Яков 24 1
|Добровольский Николай 14 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 387 1
|Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
|Falsetto John - Фальсетто Джон 4 1
|Мушовец Валерия 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1852 1
|HFS Research 49 1
