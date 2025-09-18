Разделы

HEIF High Efficiency Image File Format Высокоэффективный формат графических файлов


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 ActiveCloud запускает ActiveDisk — локальное облачное хранилище для комфортной работы без риска отключения 1
10.02.2022 Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM 1
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 1
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1
25.03.2020 Xiaomi выпустила самые дешевые флагманы 2020 года. Цена. Видео 1
20.02.2020 Выпущен Android 11. Что в нем нового? Видео 1
26.09.2019 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10: юбилейный флагман 1
23.07.2019 Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac 1
07.11.2018 Parallels представила Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac 1
20.09.2017 Вышла новая ОС для iPhone и iPad: Новый дизайн, функции и баги 1
06.06.2017 Apple обновила макбуки, планшеты и четыре операционные системы 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

HEIF и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10493 3
Meta Platforms - Facebook 4502 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Google LLC 12092 2
Apple Inc 12440 2
Huawei 4114 2
Leica Camera 264 2
Xiaomi 1894 1
Microsoft Corporation 25054 1
Nvidia Corp 3657 1
Amazon Inc - Amazon.com 3085 1
X Corp - Twitter 2898 1
AMD - Advanced Micro Devices 4402 1
Dropbox 506 1
Corel Corporation 336 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
AKG 65 1
Victor Hasselblad AB 52 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 785 1
Sony 6593 1
Nikon 629 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 1
Intel Corporation 12432 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 442 1
BBK OPPO Electronics 399 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 335 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 125 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
IKEA - ИКЕА 162 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 314 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5111 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25185 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3644 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6262 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1143 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8015 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21507 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10042 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9701 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12770 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2306 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11063 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12801 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7550 3
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 349 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1283 3
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 183 3
RAW - Формат цифровых файлов изображения 594 3
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 730 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8029 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4814 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12561 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25532 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2427 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26654 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8232 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7615 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1930 3
Наушники - Headphones 4192 3
Аксессуары 4051 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10448 3
Оповещение и уведомление - Notification 5191 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1902 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2298 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10228 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 458 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 305 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2204 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6142 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1043 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2084 2
Google Android 14494 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3026 3
Apple iPad 3901 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7252 3
Microsoft Windows 16138 3
Google YouTube - Видеохостинг 2850 2
Apple macOS 2184 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 502 2
Apple Safari - браузер 867 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 2
Parallels Toolbox 28 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5081 2
Apple iOS 8127 2
Samsung Galaxy Note 696 2
Apple iPad mini 423 2
Apple iPad Pro 299 2
Apple iPhone 5 774 2
Apple - App Store 2974 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2304 2
Apple Siri - Голосовой помощник 410 2
Apple Pay 500 2
Apple iMessage - Мессенджер 163 2
Samsung S-Pen - Стилус 139 2
Apple iPod Touch 747 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 442 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 813 2
Apple Pencil 112 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 696 2
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 428 2
Microsoft Windows 10 1849 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 490 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 271 1
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 36 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 217 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 229 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 401 1
Apple macOS Mojave 29 1
Red Hat RPM - Package Manager 164 1
Зубарев Яков 24 1
Добровольский Николай 14 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 387 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Falsetto John - Фальсетто Джон 4 1
Мушовец Валерия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17828 4
Германия - Федеративная Республика 12861 4
Франция - Французская Республика 7943 3
Италия - Итальянская Республика 4409 3
Испания - Королевство 3747 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53005 2
Япония 13439 2
Бразилия - Федеративная Республика 2426 1
Польша - Республика 1996 1
Чехия - Чешская Республика 1328 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 404 1
Нидерланды 3590 1
Швеция - Королевство 3658 1
Турция - Турецкая республика 2457 1
Английский язык 6824 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5191 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25424 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1635 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6245 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5800 2
Видеокамера - Видеосъёмка 703 2
Зоология - наука о животных 2749 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1306 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2217 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11292 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5180 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3243 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7202 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1014 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5187 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 536 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 645 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3628 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5492 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3113 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
HFS Research 49 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 173 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 112 1
