ActiveCloud запускает ActiveDisk — локальное облачное хранилище для комфортной работы без риска отключения

ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга в России и Белоруссии, объявляет о запуске облачного хранилища ActiveDisk. Оно обеспечит компаниям хранение данных, контролируемый обмен файлами, а также совместную работу как внутри команды, так и с партнерами и клиентами. Функционал ActiveDisk позволит развернуть виртуальный офис на собственной инфраструктуре без риска потери данных. Хранилище подходит для различных задач бизнеса и предусматривает возможность увеличения объема под текущие нужды компании. Стоимость ActiveDisk рассчитывается по модели Pay-as-you-go — только за объем ресурсов, которые были использованы. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud.

Хранилище ActiveDisk было разработано ActiveCloud с учетом специфики локального рынка. По функциональности оно не уступает популярным зарубежным аналогам, таким как Google Disk, Dropbox и iCloud. При этом вся его инфраструктура расположена в России, а оплата возможна посредством российских платежных систем. Таким образом, компании полностью застрахованы от рисков отключения сервиса, как в случае с иностранными продуктами, а также от потери данных или трудоемкого переноса информации в другое хранилище.

ActiveDisk подойдет широкому кругу пользователей — от ИТ-специалистов и администраторов, оценивающих контроль над инфраструктурой и безопасность, до фрилансеров и небольших команд.

Безопасность данных является приоритетом для ActiveCloud, поэтому в ActiveDisk доступ к информации строго регулируется с помощью современных механизмов аутентификации и гибких политик контроля. Это защищает от несанкционированного доступа и утечек, что особенно важно в условиях растущих киберугроз. Хранилище также поддерживает интеграцию с системами безопасности и сервисами (Active Directory, многофакторная аутентификация), что обеспечивает комплексную защиту данных и соответствие отраслевым стандартам.

ActiveDisk предусматривает расширенные возможности брендирования и кастомизации интерфейса. Благодаря полнофункциональной панели администратора, компания может настроить платформу в соответствии с корпоративным стилем: разместить собственный логотип, добавить слоган, изменить цветовую схему (фон, заголовок страницы, кнопки, страницу авторизации), а также добавить ссылки на юридические документы и ресурсы организации. Функция настройки стилей и тем доступна по умолчанию. Такая возможность ActiveDisk позволяет клиентам поддерживать корпоративную идентичность и повысить уровень доверия пользователей, обеспечивая единообразие визуальной коммуникации.

Клиенты смогут подобрать оптимальную конфигурацию хранилища, ориентируясь на три базовых тарифных плана. Каждый из них для наглядности рассчитан на ориентировочное количество пользователей и определенную стоимость. Хранилище предусматривает масштабируемость: компания может создать неограниченное число учетных записей, оплачивая только фактически используемые ресурсы в соответствии с моделью Pay-as-you-go. Дополнительное пространство на диске или расширенные опции (например, многофакторная аутентификация или премиальная поддержка) можно оперативно подключить в личном кабинете. Стоимость пересчитывается автоматически, а списание средств происходит ежечасно, что обеспечивает максимальную гибкость и контроль над расходами.

Для задач, требующих более гибкой настройки вычислительных мощностей, ActiveDisk доступен для развертывания в частном облаке — на платформах CloudServer или ActiveWare. Это позволяет создавать масштабируемую инфраструктуру с неограниченным количеством виртуальных машин, а их связь с общедоступной сетью происходит через выделенный виртуальный роутер.

ActiveDisk предоставляет полноценный виртуальный офис в облаке, включая контакты, календари, канбан-доски, трекеры задач, видеоконференции и опросы — все эти инструменты доступны бесплатно для самостоятельной настройки. Решение также включает офисный пакет Collabora с возможностью совместного редактирования документов в реальном времени и поддержкой всех основных форматов (.docx, .xlsx, .pptx, .pdf и т.д.). Этот функционал работает во всех современных браузерах, не требуя установки дополнительного ПО, что обеспечивает кроссплатформенную совместимость и удобство использования как для локальных, так и для распределенных команд.

Платформа также предоставляет и права доступа: клиент может детально настраивать правила чтения, редактирования и управления файлами как для групп сотрудников, так и для каждого пользователя индивидуально — для высокого уровня контроля и безопасности данных. Все это позволяет компаниям легко встраивать решение в существующую ИТ-инфраструктуру без необходимости кардинального изменения рабочих процессов.

ActiveDisk также включает дополнительные функции, такие как: Full-text search — поиск по названию и содержанию документов; сервис Imaginary для предпросмотра популярных форматов изображений: heic, heif, illustrator, pdf, svg, tiff и webp.

«Мы рады представить ActiveDisk — полноценную альтернативу зарубежным облачным хранилищам для бизнеса любого масштаба, предусматривающую хранение данных на локальных серверах с круглосуточной поддержкой. Наши клиенты смогут оценить и неограниченный объем облачного хранилища без ограничений по скорости загрузки — загружать можно как отдельные файлы, так и целые папки любого размера, используя столько пространства, сколько необходимо. ActiveDisk обеспечивает полный доступ к хранилищу с любого устройства (веб, iOS, Android) без потери функциональности. Все это выгодно отличает наше решение от других облачных хранилищ, а гибкие настройки позволяют адаптировать интерфейс под конкретные задачи и роли сотрудников, что делает работу с сервисом еще более комфортной и эффективной», — отметила Валерия Мушовец, менеджер по продукту компании ActiveCloud.