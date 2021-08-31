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Pay-As-You-Go
Оплата по фактическому потреблению


31.08.2021 Mail.ru Group и QazCloud договорились о запуске облачной платформы на территории Республики Казахстан 1
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata 1
01.07.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем ЭДО 2021 1
16.06.2021 Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто» 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 1
14.01.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных» 1
17.12.2020 Оптимизация затрат на ИТ: делимся успешным опытом 1
15.12.2020 SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ 2
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1
02.12.2020 Cloud4Y перевела в облако телефонию «Элком-Электро» 1
28.05.2020 «Техносерв Cloud» перенес в свое облако часть инфраструктуры «Иннодрайва» 1
10.04.2020 Мультиоблачность. Рекомендации от СБКлауд: не забудьте про управление и расходы 1
03.03.2020 «Мегафон» создал многофункциональную облачную платформу 1
10.12.2019 DataLine запустила услугу аварийного восстановления (DRaaS) 1
04.12.2019 Программное обеспечение как услуга: плюсы и минусы SaaS 1
02.12.2019 Облачные вычисления IaaS (Infrastructure as a Service): о сервисе, выборе провайдера, ценах, где купить 1
06.12.2018 MerlionCloud и Business Ecosystems запустили облачный сервис для оказания техподдержки 1
15.11.2018 НПФ «Сургутнефтегаз» разместил свои интернет-проекты в облаке Activecloud 1
29.10.2018 «Системный софт» предложил заказчикам облачные сервисы Huawei 3data Cloud 1
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром 1
27.12.2017 Как выбрать провайдера облачных сервисов 1
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 1
06.10.2017 Облака ищут выход из хаоса 1
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище» 1
30.03.2017 Топ-менеджер Stack Group рассказал об «Облаке корпоративного уровня» на конференции «ИКТ в финансовом секторе» 1
28.03.2017 Stack Group на конференции «ИКТ в финансовом секторе 2017» расскажет о виртуальной ИТ-инфраструктуре M1Cloud 1
23.12.2016 ITERBI провела проект SAM для оператора дата-центров SafeData 1
26.10.2016 Comparex расширяет сотрудничество с сервис-провайдерами в рамках VMware vCAN 1
13.04.2016 Mindcore предложил сервис Online Dynamics Support для пользователей решений линейки Microsoft Dynamics 1
17.06.2015 В столице Азербайджана появился сервер SkyparkCDN 1
29.04.2015 SkyparkCDN ввёл в эксплуатацию новые серверы в России и Литве 1
12.03.2015 SkyparkCDN запустил работу серверов в Караганде, Минске и Кишиневе 1
20.01.2015 Создана CRM-система для производителей мебели 1
28.11.2014 Как совместить преимущества частного и публичного облаков? 1
27.11.2009 Россия: До платной Windows Azure не меньше года 1
15.07.2009 Microsoft объявила цены на облака 1
02.09.2008 Британский оператор O2 анонсировал iPhone 3G без контракта 1

Публикаций - 37, упоминаний - 38

Pay-As-You-Go упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 6
VK - Mail.ru Group 2492 4
G-Core Rus - Джи-Кор Рус - SkyparkCDN 12 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
VMware 1832 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
IBM 3586 1
Системный софт - SysSoft 124 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
Код Безопасности 365 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Acronis - Акронис 367 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Ланит ГК 1165 1
Ланит Интеграция 101 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
Google LLC 7210 1
Элком-Электро 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
H2O 7 1
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 5 1
Mindcore - Майндкор 13 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
SAP SE 3230 1
Huawei 2736 1
Intel Corporation 4234 1
Oracle Corporation 3389 1
SBCloud - СБКлауд 31 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
Siemens AG - Сименс Россия 688 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Cloud4Y 186 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
3data - 3дата 32 1
Rittal 24 1
Softline - Софтлайн 1482 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Альфа-Банк 1128 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Открытие ФК 539 1
Сургутнефтегаз НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
Росморпорт ФГУП 17 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
OpenStack 347 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 407 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 66 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 240 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 452 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
AWS - Amazon Web Services 569 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
Numpy - Язык программирования 7 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Microsoft Office 365 769 2
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 8 2
SberCloud ML Space 13 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 3 2
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 3 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 2
Microsoft Windows 10 6707 2
Linux OS 4296 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 1
Java - Язык программирования 1186 1
Apple macOS 936 1
Salesforce CRM 18 1
Oracle NetSuite 20 1
Siemens Teamcenter 42 1
SAP SaaS 1 1
Google Cloud Storage 14 1
Siemens MindSphere Product Intelligence 1 1
Siemens MindSphere Gateway 1 1
Siemens MindSphere Predictive Learning 1 1
Siemens MindSphere Store 1 1
IBM LPAR - IBM Logical Partition Access Resources 2 1
VMware vCloud Availability 4 1
Siemens Simatic 10 1
ИнноДрайв - InnoDrive 1 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 12 1
VMware vCloud Air Network 34 1
Акронис Защита Данных 7 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 21 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Huawei Cloud 26 1
Угай Дмитрий 11 3
Колбин Евгений 43 1
Рафаловский Давид 20 1
Хала Илья 21 1
Пярн Артур 13 1
Блинов Михаил 73 1
Салов Антон 26 1
Соколов Дмитрий 45 1
Белошапка Максим 1 1
Вишневская Валерия 1 1
Соловьев Сергей 25 1
Шингаров Аслан 1 1
Хлебородов Денис 4 1
Шалагинов Алексей 13 1
Зубов Евгений 12 1
Байков Александр 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Казахстан - Республика 2665 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Европа 3804 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 6
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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