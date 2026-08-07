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Индексная книга (каталог) CNews*
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Pay-As-You-Go Оплата по фактическому потреблению

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.08.2026 Миллион токенов контекста и 753 млрд параметров: первые итоги работы новых моделей в «Турбо Облаке» 1
15.07.2026 ИИ из розетки, или как Foundation Model Hub меняет экономику работы с нейросетями, — рассказывает Дмитрий Подшибякин, «Турбо Облако» 1
02.07.2026 SpaceWeb перевел VPS и облачные сервисы на модель Pay-as-you-go 1
30.06.2026 K2 Cloud и Practico.ai запускают ИИ-консалтинг: от аудита процессов до работающего решения за 6 недель 1
26.06.2026 «Форк ИТ» обучил в облаке Cloud.ru ИИ-систему для контроля качества горнодобычи 1
11.06.2026 RETAILIQA мигрировала в Cloud.ru для масштабирования бизнеса и работы с ИИ 1
22.05.2026 M1Cloud: От затрат к инвестициям – облачная инфраструктура меняет финансовую модель ИТ в 2026 году 1
21.05.2026 Cloud.ru получил кредитный рейтинг ruAA+ от «Эксперт РА» 1
20.05.2026 ITKey и Cloud.ru расширят возможности российских компаний в гибридных облачных инфраструктурах 1
06.05.2026 Deckhouse в партнёрстве с iqData выходит на рынок СНГ с облачным Kubernetes-сервисом 1
04.05.2026 Cloud.ru начал предлагать облачные сервера с преднастроенным Keycloak 1
20.04.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг облачных провайдеров для малого и среднего бизнеса 1
09.04.2026 Selectel и Deckhouse запускают DKaaS — сервис для развертывания Deckhouse Kubernetes Platform в облаке 1
06.04.2026 Оплата по факту потребления и гибкое локальное развертывание: в BillogicPlatform появились новые функции 1
04.03.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг провайдеров резервного копирования 1
02.03.2026 Beeline Cloud представил клиентам сервис восстановления данных в облаке 1
27.02.2026 Как управлять ИT‑бюджетом: платформа «СУОС 5А.FinOps» для контроля затрат на корпоративные сервисы 1
25.02.2026 «МСтрой» перенес сервис для управления строительством в Cloud.ru и сократил расходы на инфраструктуру 1
20.02.2026 K2 Cloud запустил сервис защиты облачных ресурсов от DDoS-атак на сетевом уровне 1
13.01.2026 ActiveCloud помог АО «Пушкиногорский маслосырзавод» перейти на новый почтовый сервис 1
23.12.2025 «Рег.облако»: спрос на GPU Cloud вырос втрое 1
18.12.2025 Selectel запускает новый формат S3 — ледяное хранилище 1
16.12.2025 Cloud.ru запустил новый сервис для визуализации и анализа данных в облаке 1
12.12.2025 Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд 1
10.12.2025 MWS Cloud в 3 раза увеличила облачные мощности на Дальнем Востоке 1
13.11.2025 ГК Softline предоставила ИТ-компании облачную инфраструктуру в аренду и сервис резервного копирования данных 1
20.10.2025 Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции 1
15.10.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских облачных хранилищ S3 1
13.10.2025 Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью? 1
22.09.2025 Аренда GPU нового поколения позволит клиентам K2 Cloud снизить издержки на построение инфраструктуры для запуска ML-моделей и ИИ-проектов до 75% 1
18.09.2025 ActiveCloud запускает ActiveDisk — локальное облачное хранилище для комфортной работы без риска отключения 1
10.09.2025 Linx Cloud запустил сервис облачного объектного хранилища S3 1
08.09.2025 «Телеком биржа» автоматизировала биллинг и провижининг облачных услуг через BillogicPlatform компании «Инферит» 1
03.09.2025 Cloud.ru запускает платформу для полного цикла работ с данными Evolution Data Platform в коммерческую эксплуатацию 1
01.09.2025 MWS Cloud в 1,5 раза увеличила мощности GPU-облака для искусственного интеллекта 1
31.07.2025 «Рег.ру» привлек в S3 собственной разработки более тысячи новых клиентов за полгода 1
29.07.2025 Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений 1
09.07.2025 «Инферит» выпустил новую версию платформы для управления подписками BillogicPlatform 1
18.06.2025 Миграция в облако: «Аэрофлот», «Авито» и «Ренессанс Страхование» поделились опытом 1

Публикаций - 206, упоминаний - 208

Pay-As-You-Go и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 35
Microsoft Corporation 25775 30
9594 30
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 24
Selectel - Селектел 544 22
Softline - Софтлайн 3743 21
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 17
Yandex - Яндекс 9216 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
VK - Mail.ru Group 3602 11
Cloud4Y 311 11
Ростелеком 10948 10
SAP SE 5601 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Oracle Corporation 7074 10
МегаФон 10742 9
Google LLC 12688 8
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Nvidia Corp 4002 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 7
Cisco Systems 5372 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 7
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 7
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 6
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 5
Flant - Флант 213 5
Рунити 114 5
Huawei 4676 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Крок - Croc 1964 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Абсолют Банк 249 3
Фаберлик - Faberlic 115 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 2
Caterpillar - 93 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Zeppelin Cat - Zeppelin Russland - Цеппелин Русланд 6 2
Leomax - Леомакс 11 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Альфа-Банк 1979 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Югория - страховая компания 44 2
Восток-Сервис ГК 57 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Сургутнефтегаз НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ADA - American Dental Association - Американская стоматологическая ассоциация 2 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 165
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 138
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 120
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 88
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 82
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 69
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 51
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 50
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 49
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 45
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 43
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 42
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 39
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 38
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 38
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 37
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 37
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 35
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 34
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 33
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 28
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 27
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 23
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 21
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 21
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 274 21
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 19
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 18
Apple iPhone 6 4861 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 13
Linux OS 11533 12
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 10
Microsoft Azure 1526 9
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 9
Microsoft Windows 16882 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 81 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 6
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 6
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 6
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 6
Microsoft Office 365 1042 6
Apache Hadoop 470 6
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 37 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 6
Docker - Платформа распределённых приложений 543 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 6
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 43 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 5
Trino - PrestoSQL 41 5
Google Android 15243 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Nvidia Tesla GPU 198 5
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 5
НКТ - Р7-Офис 543 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 5
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 4
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 4
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 47 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 70 4
Никитин Андрей 64 4
Ансимов Константин 37 4
Теплицкий Дмитрий 88 4
Джабиев Георгий 56 4
Шаев Виталий 59 4
Мартынов Евгений 42 4
Натрусов Артем 313 4
Шадаев Максут 1210 4
Чаркин Евгений 317 4
Абакумов Евгений 227 4
Любимов Олег 57 4
Лазаренко Дмитрий 108 3
Чурсин Дмитрий 87 3
Угай Дмитрий 11 3
Абрамова Анна 8 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Летунов Илья 49 3
Зинкевич Сергей 77 3
Захаров Павел 60 3
Осипов Александр 96 3
Дергилёв Никита 44 3
Никитин Сергей 96 2
Кузнецова Ирина 31 2
Новикова Елена 105 2
Тугов Александр 25 2
Кирьянова Александра 169 2
Богданов Андрей 47 2
Свинцов Андрей 55 2
Пономарев Андрей 27 2
Меденцев Константин 106 2
Шляпнев Максим 11 2
Волков Михаил 70 2
Ульянов Николай 176 2
Соловьев Дмитрий 84 2
Трофимов Дмитрий 43 2
Колегов Иван 5 2
Воронин Павел 196 2
Слесаренко Марина 23 2
Александров Александр 86 2
Горбачевский Никита 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Казахстан - Республика 6048 10
Европа 24964 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
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Африка Северная 262 2
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
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Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
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Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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