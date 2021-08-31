Pay-As-You-Go

SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ 2

Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1

MerlionCloud и Business Ecosystems запустили облачный сервис для оказания техподдержки 1

Как выбрать провайдера облачных сервисов 1

Облака ищут выход из хаоса 1

Mindcore предложил сервис Online Dynamics Support для пользователей решений линейки Microsoft Dynamics 1

В столице Азербайджана появился сервер SkyparkCDN 1

SkyparkCDN ввёл в эксплуатацию новые серверы в России и Литве 1

Microsoft объявила цены на облака 1