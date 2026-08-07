Индексная книга (каталог) CNews*
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Pay-As-You-Go Оплата по фактическому потреблению
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 206, упоминаний - 208
Pay-As-You-Go и организации, системы, технологии, персоны:
|Никитин Андрей 64 4
|Ансимов Константин 37 4
|Теплицкий Дмитрий 88 4
|Джабиев Георгий 56 4
|Шаев Виталий 59 4
|Мартынов Евгений 42 4
|Натрусов Артем 313 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Чаркин Евгений 317 4
|Абакумов Евгений 227 4
|Любимов Олег 57 4
|Лазаренко Дмитрий 108 3
|Чурсин Дмитрий 87 3
|Угай Дмитрий 11 3
|Абрамова Анна 8 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Летунов Илья 49 3
|Зинкевич Сергей 77 3
|Захаров Павел 60 3
|Осипов Александр 96 3
|Дергилёв Никита 44 3
|Никитин Сергей 96 2
|Кузнецова Ирина 31 2
|Новикова Елена 105 2
|Тугов Александр 25 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Богданов Андрей 47 2
|Свинцов Андрей 55 2
|Пономарев Андрей 27 2
|Меденцев Константин 106 2
|Шляпнев Максим 11 2
|Волков Михаил 70 2
|Ульянов Николай 176 2
|Соловьев Дмитрий 84 2
|Трофимов Дмитрий 43 2
|Колегов Иван 5 2
|Воронин Павел 196 2
|Слесаренко Марина 23 2
|Александров Александр 86 2
|Горбачевский Никита 12 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.