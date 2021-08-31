Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Pay-As-You-Go
Оплата по фактическому потреблению
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Публикаций - 37, упоминаний - 38
Pay-As-You-Go упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
|Альфа-Банк 1128 2
|СберЗдоровье - DocDoc 37 1
|Открытие ФК 539 1
|Сургутнефтегаз НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
|Konecranes - Конекрейнс 3 1
|Росморпорт ФГУП 17 1
|Угай Дмитрий 11 3
|Колбин Евгений 43 1
|Рафаловский Давид 20 1
|Хала Илья 21 1
|Пярн Артур 13 1
|Блинов Михаил 73 1
|Салов Антон 26 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Белошапка Максим 1 1
|Вишневская Валерия 1 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Шингаров Аслан 1 1
|Хлебородов Денис 4 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Зубов Евгений 12 1
|Байков Александр 4 1
|CNews Analytics 1996 2
|Gartner 2201 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|CNews SaaS рейтинг 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772132, в очереди разбора - 675814.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772132, в очереди разбора - 675814.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru