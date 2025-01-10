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«Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре

Российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) на фоне масштабирования и развития своего продукта кратно повысила эффективность разработки после перевода тестовых сред на мощности провайдера «Инферит Облако».

«Инферит ИТМен» — российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. Решение помогает навести порядок в хаотичных и разрозненных данных об ИТ-активах и является агрегатором «очищенных» данных для ITSM, ITAM, SAM. Система применяется в комплексных проектах с 2011 г. и является альтернативой зарубежным продуктам по инвентаризации и учету, ушедших с российского рынка Lansweeper, FusionInventory и другим.

В связи с быстрым масштабированием и ускорением развития продукта, команде «Инферит ИТМен» потребовалось расширение и модификации сред для разработки и тестирования. Существующая инфраструктура целиком закрывала потребности бизнеса, однако разработчик хотел масштабироваться еще быстрее с учетом будущих релизов.

В качестве оптимального решения была выбрана облачная инфраструктура, предоставляющая высокую гибкость и масштабируемость. Ключевыми критериями выбора облачного провайдера стали: масштабируемость. Возможность быстрого и гибкого наращивания или сокращения объема потребляемых ресурсов; широкие возможности подключения. Наличие дополнительных каналов связи для интеграции с облачной инфраструктурой; поддержка Kubernetes. Обеспечение совместимости с используемыми инструментами оркестрации контейнеров; модель оплаты по факту использования (Pay-as-you-go). Оптимизация затрат за счет оплаты только фактически потребленных ресурсов; оптимальное соотношение цены и качества. Получение максимальной производительности при минимальных затратах.

Направление «Инферит ИТМен» приняло решение развивать инфраструктуры внутри собственной экосистемы, поэтому команда обратилась к провайдеру «Инферит Облако». Представленная инфраструктура IaaS полностью соответствовала требованиям «Инферит ИТМен» и обеспечила надежную и масштабируемую платформу для разработки и тестирования.

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После перехода тестовых сред в облако «Инферит ИТМен» выделил следующие результаты: гибкость облачной модели предоставляет нужную скорость для распределения нагрузок на ИТ при реализации задач бизнеса; ИТ-команда получила возможность быстрого доступа к вычислительным ресурсам, необходимым для разработки, а также к использованию дополнительных сервисов, доступных по модели подписки; повысилась надежность и доступность тестовых сред для разработки за счет отказоустойчивой архитектуры инфраструктуры облачного провайдера; скорость развертывания новых ресурсов значительно выросла: с 4-6 в неделю до 3-4 в день.

«Команда разработчиков практически сразу отметила преимущество облачного сервиса — аренду инфраструктуры любой конфигурации с посекундным биллингом. Платить нужно только за те вычислительные ресурсы, которые реально использовались. Возможность мгновенного масштабирования ресурсов в облаке в большую и меньшую сторону позволяет быстро развертывать среды только на нужное время и утилизировать арендованные мощности практически на 100%», — отметил технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

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