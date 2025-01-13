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Андриевский Сергей



13.01.2025 «Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций 1
10.01.2025 «Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре 1
23.12.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов 1
17.12.2024 Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR 1
06.12.2024 Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов 1
12.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО 1
20.09.2024 «Инферит Облако» запустила услугу автоматизированной миграции 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 1
16.07.2024 «Инферит Облако» развивает высокопроизводительную инфраструктуру совместно с «Фибо-Телеком» 1
01.07.2024 «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта» 1
24.06.2024 ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») 1
24.05.2024 «Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne 1
20.03.2024 Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Андриевский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Инферит - Инферит Облако 48 12
Softline - Софтлайн 2810 10
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Almalinux Open Source Foundation 28 1
ServiceNow 88 1
OpenText - Micro Focus 108 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
Фибо-Телеком 5 1
GitHub 814 1
Broadcom - VMware 2359 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Hystax - Хайстекс 13 1
Atlassian 118 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 21 1
Рустам Курмаев и партнеры 24 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
8213 1
Телеком Биржа 18 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Скопинфарм 7 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 13
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Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 2
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Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 28 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
Avito Tech - Aqueduct 1 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 14 1
Hystax Acura - Хайстекс Акура 10 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
2Test Профишкаф 1 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 31 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Mos.Tech - технологическая платформа 2 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
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Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 108 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
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Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 1
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Евразийский цифровой университет 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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