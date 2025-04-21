Провайдер «Инферит Облако» перевел облачную платформу в ЦОДе «Фрязино» на ОС «МСВСфера»

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) завершил перевод облачной платформы в ЦОДе «Фрязино» на российскую операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС». Публичное облако на базе ОС уже доступно для клиентов.

ОС «МСВСфера Сервер 9» является универсальной платформой для развертывания контейнеров, баз данных, информационных систем и интернет-сервисов. Её использование повысило производительности систем хранения. Это связано с тем, что операционные системы класса Enterprise Linux, к которым относится решение «Инферит ОС», оптимизированы для серверных и корпоративных нагрузок. Таким образом переход на ОС «МСВСфера Сервер 9» положительно влияет на общую стабильность работы облака и скорость загрузки сайтов, что в комплексе улучшает пользовательский опыт клиентов.

В ЦОДе «Фрязино» доступно публичное облако на базе «МСВСфера». При необходимости клиенты могут организовать частные или гибридные облачные среды. Стоимость облачных услуг остается неизменной: клиенты, использующие инфраструктуру провайдера, не несут дополнительных расходов из-за смены ОС. Однако в случае развертывания собственной инфраструктуры на базе «МСВСфера» внутри облака лицензия на ОС оплачивается отдельно.

Внедрение ОС «МСВСфера Сервер 9» связано с развитием собственного облака и стремлением поддерживать технологическую независимость от зарубежных решений.

«Мы последовательно развиваем независимую облачную платформу без риска Vendor lock-in в рамках экосистемы "Инферит". Переход на "МСВСфера 9" — это следующий шаг в нашей стратегии. Мы рассматриваем операционную систему как фундамент для миграции в российскую, импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. Важно, что "МСВСфера" разрабатывалась с учетом запроса на замещение систем уровня Enterprise Unix-based ОС. Поэтому сейчас при переходе на нее системным администраторам и разработчикам все так же комфортно работать», — сказал технический директор к«Инферит Облако» Сергей Андриевский.

«"МСВСфера" разработана с акцентом на совместимость с текущим технологическим парком. Она легко адаптируется под любые инфраструктурные задачи – от работы с виртуализацией до организации работы высоконагруженных сервисов. Сегодня, когда вопрос перехода дата-центров на российское ПО особенно актуален, такие продукты помогают не только снизить зависимость от зарубежных решений, но и оптимизировать ИТ-системы», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

ОС «МСВСфера» — российская альтернатива зарубежным операционным системам RHEL, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Alma Linux OS и Rocky Linux. Она совместима с корпоративными сервисами и приложениями указанных платформ. Это позволяет компании перейти на новую операционную систему, сохраняя непрерывность бизнес-процессов. Система оптимизирована для широкой линейки устройств — от обычных настольных ПК и моноблоков до современных ноутбуков-трансформеров с сенсорными экранами.

ОС «МСВСфера» обеспечивает совместимость с российскими программными решениями, что может быть важно для компаний, ориентированных на импортозамещение. В частности, группа компаний Softline переводит несколько тысяч рабочих мест сотрудников на платформу от «Инферит ОС».