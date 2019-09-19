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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.09.2019
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Oracle представила автономную операционную систему
астройку без вмешательства человека. Для этого используются предварительно сконфигурированный образ Oracle Linux, автоматические ежедневные пакетные обновления, улучшенная настройка параметров
|14.09.2017
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Oracle присоединяется к Cloud Native Computing Foundation
в организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Кроме того, Oracle выпустила Kubernetes на Oracle Linux и представила Terraform Kubernetes Installer с открытым исходным кодом для Oracl
|09.02.2015
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Oracle Linux доступен в репозитории Docker Hub Registry
Образы Oracle Linux стали доступны в Docker Hub Registry — репозитории компонентов на основе Docker,
|26.09.2014
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Дистрибутив Oracle OpenStack для Oracle Linux доступен для загрузки
Дистрибутив Oracle OpenStack для Oracle Linux, уже доступный для загрузки, позволяет пользователям управлять Oracle Linux
|31.07.2014
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Oracle Linux 7 предлагает операционную платформу для критически важных бизнес-приложений в ЦОДах и облачных средах
Дистрибутив Oracle Linux 7 доступен для загрузки. Об этом CNews сообщили в Oracle. Linux 7 — операционная
|16.05.2014
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Oracle анонсировала поддержку облачной платформы OpenStack для Oracle Linux и Oracle VM
едварительную ознакомительную версию дистрибутива OpenStack, который дает возможность пользователям Oracle Linux и Oracle VM работать с открытым (open source) программным обеспечением для облач
|13.12.2013
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Доступна новая версия дистрибутива Oracle Linux
Корпорация Oracle сообщила о выпуске Oracle Linux 6.5. Обновленный дистрибутив включает устанавливаемое по умолчанию инновационное
|23.03.2012
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Oracle выпустила Unbreakable Enterprise Kernel R2 для Oracle Linux
Корпорация Oracle объявила о выпуске ядра Unbreakable Enterprise Kernel Release 2 для Oracle Linux. Созданное на базе стандартного ядра Linux Kernel 3.0.16, Unbreakable Enterprise
|22.09.2010
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Oracle выпускает собственное ядро Linux
Компания Oracle опубликовала пресс-релиз, где анонсировала выпуск собственной сборки ядра Linux – Unbreakable Enterprise Kernel (“неуязвимое ядро для корпоративного использования”). Это следу
|27.02.2007
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IBM не гарантирует совместимость своих программ с Oracle Linux
е время под Red Hat Enterprise Linux сертифицировано 2,755 продуктов. Сертификация от IBM важна для Oracle Linux, поскольку компания продаёт программы, широко используемые в крупных корпоративн
Oracle EL и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1784 4
|ZDnet 663 2
|Chicago Sun-Times 10 1
|Silicon 494 1
|DistroWatch 13 1
|The Verge - Издание 619 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Phoronix 59 1
|Известия ИД 770 1
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