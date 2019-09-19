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Индексная книга (каталог) CNews*
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Oracle EL Oracle Enterprise Linux Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux Oracle Unbreakable Enterprise Kernel Oracle Public Yum Server

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.09.2019 Oracle представила автономную операционную систему

астройку без вмешательства человека. Для этого используются предварительно сконфигурированный образ Oracle Linux, автоматические ежедневные пакетные обновления, улучшенная настройка параметров

14.09.2017 Oracle присоединяется к Cloud Native Computing Foundation

в организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Кроме того, Oracle выпустила Kubernetes на Oracle Linux и представила Terraform Kubernetes Installer с открытым исходным кодом для Oracl
09.02.2015 Oracle Linux доступен в репозитории Docker Hub Registry

Образы Oracle Linux стали доступны в Docker Hub Registry — репозитории компонентов на основе Docker,
26.09.2014 Дистрибутив Oracle OpenStack для Oracle Linux доступен для загрузки

Дистрибутив Oracle OpenStack для Oracle Linux, уже доступный для загрузки, позволяет пользователям управлять Oracle Linux

31.07.2014 Oracle Linux 7 предлагает операционную платформу для критически важных бизнес-приложений в ЦОДах и облачных средах

Дистрибутив Oracle Linux 7 доступен для загрузки. Об этом CNews сообщили в Oracle. Linux 7 — операционная
16.05.2014 Oracle анонсировала поддержку облачной платформы OpenStack для Oracle Linux и Oracle VM

едварительную ознакомительную версию дистрибутива OpenStack, который дает возможность пользователям Oracle Linux и Oracle VM работать с открытым (open source) программным обеспечением для облач
13.12.2013 Доступна новая версия дистрибутива Oracle Linux

Корпорация Oracle сообщила о выпуске Oracle Linux 6.5. Обновленный дистрибутив включает устанавливаемое по умолчанию инновационное
23.03.2012 Oracle выпустила Unbreakable Enterprise Kernel R2 для Oracle Linux

Корпорация Oracle объявила о выпуске ядра Unbreakable Enterprise Kernel Release 2 для Oracle Linux. Созданное на базе стандартного ядра Linux Kernel 3.0.16, Unbreakable Enterprise
22.09.2010 Oracle выпускает собственное ядро Linux

Компания Oracle опубликовала пресс-релиз, где анонсировала выпуск собственной сборки ядра Linux – Unbreakable Enterprise Kernel (“неуязвимое ядро для корпоративного использования”). Это следу
27.02.2007 IBM не гарантирует совместимость своих программ с Oracle Linux

е время под Red Hat Enterprise Linux сертифицировано 2,755 продуктов. Сертификация от IBM важна для Oracle Linux, поскольку компания продаёт программы, широко используемые в крупных корпоративн

Публикаций - 177, упоминаний - 210

Oracle EL и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 110
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 35
Softline - Софтлайн 3743 32
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 29
Almalinux Open Source Foundation 46 25
Microsoft Corporation 25775 24
Red Hat 1378 24
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Broadcom - VMware 2610 13
Intel Corporation 12811 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Dell EMC 5180 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
CloudLinux 25 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 6
HP Inc. 5883 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 5
Cisco Systems 5372 5
Apple Inc 13156 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 5
Google LLC 12690 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Check Point Software Technologies 829 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Canonical 221 4
Nginx - Энджайникс 209 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 4
Cloudera 65 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 4
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 3
Defender 159 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
SAP SE 5601 3
Yandex - Яндекс 9216 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Почта России ПАО 2370 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Наукоград - технопарк 156 1
Северная Венеция 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Лизинг - РБ Лизинг 3 1
CIG - Cambridge Information Group - Emerald Group Publishing - ASLIB - Association for Information Management - Association of Special Libraries and Information Bureaux 1 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Транснефть 335 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 130
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 112
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 68
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 64
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 39
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 37
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 15
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OpenStack 560 15
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Repository - Репозиторий 1176 12
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 10
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 10
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 9
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
Linux OS 11533 113
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 69
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 57
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 54
Microsoft Windows 16882 49
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 41
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 38
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 35
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 33
Intel x86 - архитектура процессора 2151 31
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 30
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 23
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 38 20
Oracle Java - язык программирования 3469 20
Linux - Debian GNU 567 19
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 19
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 16
Oracle Exalogic 73 16
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 13
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 12
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 12
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
Docker - Платформа распределённых приложений 543 11
Oracle Applications 90 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 10
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 9
C/C++ - Язык программирования 894 9
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
Apple macOS 2419 8
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 8
Oracle Premier Support 11 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 7
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 16
Мирзоев Мурад 34 14
Баранов Дмитрий 25 8
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 7
Залманова Александра 8 5
Alasti Ali - Аласти Али 4 4
Назаренко Ирина 50 4
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 3
Андриевский Сергей 24 3
Кузнецов Андрей 115 3
Швецов Александр 10 3
Селецкий Игорь 7 2
Wilson Steve - Уилсон Стив 15 2
Лановенко Валерий 46 2
Penumatcha Raju - Пенуматча Раджу 4 2
Screven Edward - Скривен Эдвард 8 2
Кадомский Вячеслав 107 2
Gorti Bhaskar - Горти Бхаскар 11 2
Haas Marius - Хаас Мариус 6 2
Борняков Илья 52 2
Tonas Chris - Тонас Крис 5 2
Flierl Markus - Флирль Маркус 4 2
Ulin Tomas - Улин Томас 8 2
Collier Mark - Кольер Марк 5 2
Мельникова Анастасия 440 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Hurd Mark - Херд Марк 97 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
Кузнецов Александр 162 2
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
Ларин Дмитрий 46 1
Члек Сергей 27 1
Кукин Александр 12 1
Щербаков Борис 47 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Юсупов Ренат 125 1
Протасов Станислав 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Европа 24964 5
Украина 7928 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 4
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
США - Калифорния 4829 3
США - Вашингтон - Редмонд 238 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Италия - Венеция 78 1
США - Вашингтон штат 128 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Канада 5082 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 41
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 11
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
White list - Белый список 162 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 2
The Register - The Register Hardware 1784 4
ZDnet 663 2
Chicago Sun-Times 10 1
Silicon 494 1
DistroWatch 13 1
The Verge - Издание 619 1
Wikipedia - Википедия 650 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Phoronix 59 1
Известия ИД 770 1
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Oracle Academy 8 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
Oracle OpenWorld 65 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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