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«Калашников» рассекретил комплекс «Зверобой» для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА

Концерн «Калашников» впервые публично показал комплекс противовоздушной обороны «Зверобой», выпускающий FPV-дроны для уничтожения беспилотников противника. Оружием «Зверобоя» являются высокоскоростные перехватчики «Кракены» - FPV-дроны мультироторного типа (по три штуки в каждом контейнере), снаряженные специальной боевой частью. Система доступна в стационарном и мобильном вариантах и может работать как днем, так и в ночное время суток с помощью тепловизионной камеры.

Публично представлен

Концерн «Калашников» впервые в сентябре 2026 г. показал комплекс защиты от дронов «Зверобой», об этом сообщили в пресс-службе концерна. Его оружием являются высокоскоростные перехватчики «Кракены».

Система «Зверобой» предназначена для круглосуточной защиты важных объектов от разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе типов «Лелека», «Лютый», «Бобер» и «Hornet-XR» управляемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Комплекс обеспечивает их своевременное обнаружение и поражение на заданных дальностях.

В состав «Зверобоя» входят: автоматизированное рабочее место наземной станции управления; система оптического целеуказания; три контейнера пусковых установок; цифровой ретранслятор; технический отсек со щитом распределительным и блоком коммутации; компас на раздвижной штанге; радиолокационная система.

Средства поражения

Основным оружием комплекса являются высокоскоростные перехватчики «Кракены» - first person view (FPV)-дроны мультироторного типа. В каждом пусковом контейнере размещается по три таких дрона, снаряженных специальной боевой частью.

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Концерн «Калашников»
Комплекс защиты от дронов «Зверобой»

Сами же перехватчики, со слов разработчиков, могут применяться как днем, так и ночью. Для работы в темное время суток предусмотрена модификация «Кракен-Н» с тепловизионной камерой.

Варианты исполнения

Заказчику предлагаются два варианта комплекса: стационарный; мобильный - на шасси серийного пикапа.

Мобильная версия позволяет быстрее перебрасывать систему и упрощает ее маскировку. Кроме того, «Зверобой» может быть интегрирован с уже существующими системами наблюдения и охраны периметра защищаемого объекта.

Комментарий руководства

Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников отметил, что стратегия компании по борьбе с БПЛА строится на принципе эшелонированной обороны. Она включает различные средства обнаружения, подавления и физического уничтожения дронов разного класса на разных расстояниях. В рамках этого подхода новейший комплекс «Зверобой» с помощью высокоскоростных дронов-перехватчиков способен поражать воздушные цели на своей дистанции и обеспечивать безопасность охраняемого объекта.

Российский производитель

Российский производитель «Калашников» - крупнейший российский разработчик и производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, широкого спектра гражданской продукции: охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента.

Сегмент гражданской продукции предприятия включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций «Калашникова» принадлежит государственной корпорации «Ростех», 49% были выкуплены частными инвесторами. Продукция поставляется более чем в 27 стран мира.

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Антон Денисенко

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