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Мобильная версия Mobile version
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|06.12.2013
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Обновленный «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации»: онлайн-регистратура + мобильная версия
исправить, и только потом можно будет отправить корректно заполненную форму. В «Личном кабинете» пациент сможет посмотреть всю необходимую информацию о талонах и изменении или отмене времени приема. Мобильная версия сайта медицинской организации сделает его доступным более широкому кругу пользователей. Она содержит все основные разделы сайта — «Об учреждении», «Услуги», «Специалисты», «Рас
|27.05.2013
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В Азербайджане запущена мобильная версия портала электронного правительства
мационно-вычислительный центр Министерства связи и информационных технологий Азербайджана представил мобильную версию портала электронного правительства – www.e-gov.az/mini. Как сообщают в ведомстве, мобильная версия оптимизирована специально для портативных устройств, что предполагает удобство просмотра, и вместе с этим экономит интернет-трафик. На страницах сайта можно пройти регистрацию,
|16.01.2013
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Малый бизнес вынужден развивать мобильный маркетинг
пании Web.com, которые опросили более 500 владельцев малого бизнеса по всему миру. Среди опрошенных мобильная версия сайта была лишь у 26% владельцев, а отдельный сайт, созданный под мобильные
|12.10.2012
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Система «1С-Битрикс: Сайт конференции» обзавелась мобильной версией
тавляет собой готовое решение, позволяющее организациям разного профиля создать сайт мероприятия для себя или других. В решении обновлен дизайн, появились инструменты социальных коммуникаций, а также мобильная версия, включающая полный функционал сайта. По словам разработчиков, новый интерфейс версии «1С-Битрикс: Сайт конференции 11.5» соответствует современным требованиям к юзабилити сайта
|28.05.2012
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Запущена мобильная версия сайта с лотереями Гослото
Пользователям Сети стала доступна мобильная версия Лотерейного супермаркета, представленного на сайте www.gosloto.ru/shop. Для удобства пользователей мобильной версии сайт намеренно лишен информационно-справочной части. Посетит
|05.03.2012
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Вышла из беты мобильная версия «Яндекс.Видео» для iOS и Android
Компания «Яндекс» сообщила о том, что вышла из статуса бета-версии мобильная версия сервиса «Яндекс.Видео» для телефонов на базе iOS и Android. «Яндекс.Видео» для мобильного найдет и покажет только те видеоролики, формат которых поддерживается для проигрывания
|14.12.2011
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В новой версии UMI.CMS появилась мобильная версия сайта
, готовности к SEO, возможностей для интернет-магазинов, мультиязычности. Ключевая новинка релиза — мобильная версия сайта или интернет-магазина. Разработчиков и владельцев сайтов также заинтер
|17.11.2011
|Мобильная версия 2ГИС появилась в OVI Store
|26.05.2011
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Вышла мобильная версия «2ГИС Москвы»
ация о времени работы организаций, можно посмотреть те заведения, которые работают прямо сейчас. Фирмы, объекты, адреса, которые часто нужны, можно добавить в избранное, и они будут всегда под рукой. Мобильная версия «2ГИС» имеет полноценную 3D-карту и возможность выбора 2D-отображения для более быстрой работы приложения. Из карточки любой организации можно позвонить по телефону фирмы, пере
|02.04.2008
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Появилась мобильная версия «Блогов@Mail.Ru»
Компания Mail.Ru объявила о выходе мобильной версии проекта «Блоги@Mail.Ru». Мобильная версия «Блогов» доступна по адресу wap.blog.mail.ru или по ссылке с главной страницы мобильного портала – wap.mail.ru. Мобильные «Блоги@Mail.Ru» обладают основным функционалом веб-вер
|25.01.2008
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YouTube: запущена новая мобильная версия
е моделей мобильных телефонов. Напомним, что YouTube стал доступен мобильным пользователям еще в 2006 г., но тогда просматривать ролики могли лишь владельцы ограниченного количества смартфонов. Новая мобильная версия YouTube доступна по адресу
Мобильная версия и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 5
|Кулин Филипп 53 5
|Лопаткин Герман 104 4
|Жаров Александр 183 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Голубев Василий 40 3
|Рябинков Артем 19 3
|Широков Илья 37 3
|Тятюшев Максим 215 2
|Евтушенко Олег 145 2
|Ганин Егор 54 2
|Козлюк Артем 39 2
|Будин Алексей 22 2
|Иванова Елена 83 2
|Антонов Александр 77 2
|Сысоев Александр 50 2
|Нестеров Андрей 23 2
|Егоров Михаил 28 2
|Баласанян Владимир 45 2
|Бейлезон Олег 32 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Ефимов Альберт 43 2
|Лебедев Артемий 110 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Бакутеев Владимир 18 2
|Макаров Станислав 118 2
|Демидов Михаил 134 2
|Карпицкий Олег 84 2
|Ласкин Иван 13 2
|Рыжикова Анна 9 2
|Вайсман Григорий 6 2
|Sullivan Jay - Джей Салливан 9 1
|Ермолаева Юлия 1 1
|Тарасов Виталий 49 1
|Титов Владислав 1 1
|Булыгин Станислав 1 1
|Шапиро Леонид 1 1
|Наумов Владимир 18 1
|Арефьев Юрий 1 1
|Нечаев Алексей 9 1
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