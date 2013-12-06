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Мобильная версия Mobile version



06.12.2013 Обновленный «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации»: онлайн-регистратура + мобильная версия
27.05.2013 В Азербайджане запущена мобильная версия портала электронного правительства
16.01.2013 Малый бизнес вынужден развивать мобильный маркетинг
12.10.2012 Система «1С-Битрикс: Сайт конференции» обзавелась мобильной версией
28.05.2012 Запущена мобильная версия сайта с лотереями Гослото
05.03.2012 Вышла из беты мобильная версия «Яндекс.Видео» для iOS и Android
14.12.2011 В новой версии UMI.CMS появилась мобильная версия сайта
17.11.2011 Мобильная версия 2ГИС появилась в OVI Store
26.05.2011 Вышла мобильная версия «2ГИС Москвы»
02.04.2008 Появилась мобильная версия «Блогов@Mail.Ru»
25.01.2008 YouTube: запущена новая мобильная версия

Публикаций - 334, упоминаний - 341
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
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