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Мобильная версия Mobile version

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.12.2013 Обновленный «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации»: онлайн-регистратура + мобильная версия

исправить, и только потом можно будет отправить корректно заполненную форму. В «Личном кабинете» пациент сможет посмотреть всю необходимую информацию о талонах и изменении или отмене времени приема. Мобильная версия сайта медицинской организации сделает его доступным более широкому кругу пользователей. Она содержит все основные разделы сайта — «Об учреждении», «Услуги», «Специалисты», «Рас
27.05.2013 В Азербайджане запущена мобильная версия портала электронного правительства

мационно-вычислительный центр Министерства связи и информационных технологий Азербайджана представил мобильную версию портала электронного правительства – www.e-gov.az/mini. Как сообщают в ведомстве, мобильная версия оптимизирована специально для портативных устройств, что предполагает удобство просмотра, и вместе с этим экономит интернет-трафик. На страницах сайта можно пройти регистрацию,
16.01.2013 Малый бизнес вынужден развивать мобильный маркетинг

пании Web.com, которые опросили более 500 владельцев малого бизнеса по всему миру. Среди опрошенных мобильная версия сайта была лишь у 26% владельцев, а отдельный сайт, созданный под мобильные

12.10.2012 Система «1С-Битрикс: Сайт конференции» обзавелась мобильной версией

тавляет собой готовое решение, позволяющее организациям разного профиля создать сайт мероприятия для себя или других. В решении обновлен дизайн, появились инструменты социальных коммуникаций, а также мобильная версия, включающая полный функционал сайта. По словам разработчиков, новый интерфейс версии «1С-Битрикс: Сайт конференции 11.5» соответствует современным требованиям к юзабилити сайта
28.05.2012 Запущена мобильная версия сайта с лотереями Гослото

Пользователям Сети стала доступна мобильная версия Лотерейного супермаркета, представленного на сайте www.gosloto.ru/shop. Для удобства пользователей мобильной версии сайт намеренно лишен информационно-справочной части. Посетит
05.03.2012 Вышла из беты мобильная версия «Яндекс.Видео» для iOS и Android

Компания «Яндекс» сообщила о том, что вышла из статуса бета-версии мобильная версия сервиса «Яндекс.Видео» для телефонов на базе iOS и Android. «Яндекс.Видео» для мобильного найдет и покажет только те видеоролики, формат которых поддерживается для проигрывания
14.12.2011 В новой версии UMI.CMS появилась мобильная версия сайта

, готовности к SEO, возможностей для интернет-магазинов, мультиязычности. Ключевая новинка релиза — мобильная версия сайта или интернет-магазина. Разработчиков и владельцев сайтов также заинтер
17.11.2011 Мобильная версия 2ГИС появилась в OVI Store
26.05.2011 Вышла мобильная версия «2ГИС Москвы»

ация о времени работы организаций, можно посмотреть те заведения, которые работают прямо сейчас. Фирмы, объекты, адреса, которые часто нужны, можно добавить в избранное, и они будут всегда под рукой. Мобильная версия «2ГИС» имеет полноценную 3D-карту и возможность выбора 2D-отображения для более быстрой работы приложения. Из карточки любой организации можно позвонить по телефону фирмы, пере
02.04.2008 Появилась мобильная версия «Блогов@Mail.Ru»

Компания Mail.Ru объявила о выходе мобильной версии проекта «Блоги@Mail.Ru». Мобильная версия «Блогов» доступна по адресу wap.blog.mail.ru или по ссылке с главной страницы мобильного портала – wap.mail.ru. Мобильные «Блоги@Mail.Ru» обладают основным функционалом веб-вер
25.01.2008 YouTube: запущена новая мобильная версия

е моделей мобильных телефонов. Напомним, что YouTube стал доступен мобильным пользователям еще в 2006 г., но тогда просматривать ролики могли лишь владельцы ограниченного количества смартфонов. Новая мобильная версия YouTube доступна по адресу

Публикаций - 387, упоминаний - 394

Мобильная версия и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 51
Yandex - Яндекс 9216 48
Microsoft Corporation 25775 44
Apple Inc 13156 42
VK - Mail.ru Group 3602 27
9594 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
Samsung Electronics 11065 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Ростелеком 10948 15
Intel Corporation 12811 15
Telegram Group 2940 15
X Corp - Twitter 2938 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Meta Platforms - Facebook 4621 13
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 11
Nvidia Corp 4002 10
МегаФон 10742 9
SAP SE 5601 9
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
HP Inc. 5883 8
Adobe Systems 1597 8
Huawei 4677 7
1С-Битрикс - Bitrix 675 7
LG Electronics 3735 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Dell EMC 5180 5
Lenovo Group 2447 5
Oracle Corporation 7074 5
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HTC Corporation 1512 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
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Qualcomm Technologies 1974 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Почта России ПАО 2370 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Альфа-Банк 1979 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Южный ИТ-парк - Южный IT-Парк 7 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Связной ГК 1401 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Hyundai Motor Company 436 2
Visa International 1993 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
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Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
Совкомбанк Совесть 279 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 2
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Знание - Российское общество 10 1
Symbian Foundation 38 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 125
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 82
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 81
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 74
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Google Chrome - браузер 1701 17
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Opera Browser - Браузер 1050 12
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 12
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 11
Apple iPhone 6 4861 11
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 10
Apple Safari - браузер 896 10
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 10
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
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Microsoft Windows 2000 8678 8
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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