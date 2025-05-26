Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания

X5 Media и Mediascope заключили соглашение о сотрудничестве в области измерения эффективности ритейл-медиа X5 Media и Mediascope запускают независимое измерение эффективности ритейл-медиа в области аудиорекламы

Mediascope посчитает аудиторию медиа в «Дзене» «Дзен» и Mediascope запустили бета-версию нового инструмента подсчета аудиторных метрик. Медиа впервые увидят свои суммарные охваты на платформе — в «Новостях» и блогах. В основе инструмента лежит метод

Mediascope: RuStore стал первым по аудитории среди отечественных магазинов приложений Исследовательская компания Mediascope провела анализ месячной аудитории российских магазинов приложений. По итогам августа RuStore занял первое место в рейтинге российских магазинов приложений (сторов), его аудитория сос

Современный кадровый документооборот на базе Directum в компании Mediascope в три раза быстрее благодаря внедрению КЭДО. Для того чтобы заверить заявление или акт, сотрудникам Mediascope больше не нужно ходить в офис. Об этом CNews сообщили представители Directum. В пе

Mediascope при поддержке Neoflex запустила новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения Исследовательская компания Mediascope запустила в промышленную эксплуатацию Data Science платформу для разработки и внед

Softline повысила уровень защищенности нового сервиса Mediascope Softline провела аудит кластера Hadoop для новой дата-платформы исследовательской компании Mediascope. В рамках проведенного аудита заказчику удалось не только исследовать возможные уг

Mediascope рассказала об онлайн-оплатах россиян в 2020 году Исследовательская компания Mediascope изучила, как и за что жители крупных городов России платили онлайн в 2020 году. Товары или услуги хотя бы раз в год оплачивают в интернете 93,7% респондентов. Чаще всего россияне пла

Большие данные Mediascope переезжают в дата-центр IXcellerate IXcellerate и Mediascope подписали соглашение о размещении ИТ-инфраструктуры Mediascope в дата-центр

«Неофлекс» разработал новую дата-платформу для Mediascope «Неофлекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, объявил о реализации проекта по созданию дата-платформы для исследовательской компании Mediascope. В основу платформы легли решения «Неофлекса» для работы с большими данными на базе технологий семейства Hadoop. Проект запущен в промышленную эксплуатацию. Mediascope Data Pl

GPMD покажет рекламу в мобильных приложениях сети Hyper GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК) продаст рекламный инвентарь первой в России мобильной видеосети, охват которой будет подтвержден Mediascope. С марта 2020 г. Mediascope начинает поставку данных об аудитории мобильной рекламной сети Hyper (партнер GPMD) по крупным городам России. Доля мобильного видеоинвентаря в рек

Исследование Mediascope: россияне стали чаще оплачивать услуги такси через интернет в группе от 25 до 34 лет. Samsung Pay традиционно замыкает тройку лидеров. У людей от 35 до 44 лет корейский сервис оказался популярнее, чем Apple Pay, но он не смог обогнать Google Pay. Исследование Mediascope проводилось в апреле — мае 2018 и июне — июле 2019 г. В онлайн-опросе участвовали россияне 12-55 лет из городов с населением от 700 тыс. человек (в шести федеральных округах) и город

«Яндекс» и Mediascope договорились о расширении сотрудничества обсуждаемых вариантов сотрудничества – измерение охвата видеорекламы на основе user-centric панели Mediascope (через специальное программное обеспечение, которое анализирует активность респонд

Единым телеизмерителем выбран «ТНС Гэллап Медиа» организацией по исследованию объема зрительской аудитории телеканалов в России единогласно выбран «ТНС Гэллап Медиа». Согласно принятым поправкам в федеральные законы «О СМИ» и «О рекламе», с

«TNS Россия» исследовала онлайн-платежи по ЖКУ, штрафам ГИБДД и налогам «TNS Россия» изучила, как через интернет жители крупных городов оплачивают коммунальные услуги, а также погашают штрафы ГИБДД и налоги. В целом по стране ЖКУ оплачивают онлайн 60% жителей крупны

Mail.Ru Group с помощью «TNS Россия» синхронизирует рекламу в интернете и на ТВ Mail.Ru Group запускает синхронизацию показов рекламы в интернете и по телевидению на основе данных «TNS Россия» в режиме реального времени. Интернет-реклама размещается в лентах новостей двух российских социальных сетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники» — одновременно с выходом ролика на ТВ. Пе

Больше половины россиян согласны на аудиорекламу в обмен на доступ к качественному музыкальному контенту Исследовательская компания «TNS Россия» по заказу компании Unisound (входит в холдинг Dream Industries), селлера онлайн-аудиорекламы, тестирует измерение аудиоформатов в Рунете. Исследователь рассматривает возможность вкл

«Ростелеком» разработал комплексное решение для «TNS Россия» «Ростелеком» разработал комплексное решение для «TNS Россия», исследовательской компании в области измерений аудитории СМИ, мониторинга рекламы и заказных маркетинговых исследований. Комплексное решение предполагает подключение к услугам инте

«TNS Россия» будет работать в системе Directum Компания «Танаис» объявила о начале проекта внедрения системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в «TNS Россия» – исследовательской компании в области СМИ и рекламы. Группа компаний TNS предоставляет комплексную медиа- и маркетинговую информацию, осуществляя исследования в более чем 80 страна