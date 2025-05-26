Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания

Разделы

Mediascope

Mediascope – технологичная исследовательская компания, участник российского рынка медиаисследований, мониторинга рекламы и СМИ.  Mediascope измеряет аудиторию всех медиа в России - ТВ, интернета, радио и прессы, а также проводит индустриальные исследования потребительских предпочтений жителей страны. Под брендом Mediascope работают АО «Медиаскоп» и ее дочерняя компания АО «ЭДФАКТ».

26.05.2025 X5 Media и Mediascope заключили соглашение о сотрудничестве в области измерения эффективности ритейл-медиа

X5 Media и Mediascope запускают независимое измерение эффективности ритейл-медиа в области аудиорекламы

25.12.2024 Mediascope посчитает аудиторию медиа в «Дзене»

«Дзен» и Mediascope запустили бета-версию нового инструмента подсчета аудиторных метрик. Медиа впервые увидят свои суммарные охваты на платформе — в «Новостях» и блогах. В основе инструмента лежит метод
29.09.2022 Mediascope: RuStore стал первым по аудитории среди отечественных магазинов приложений

Исследовательская компания Mediascope провела анализ месячной аудитории российских магазинов приложений. По итогам августа RuStore занял первое место в рейтинге российских магазинов приложений (сторов), его аудитория сос
16.08.2022 Современный кадровый документооборот на базе Directum в компании Mediascope

в три раза быстрее благодаря внедрению КЭДО. Для того чтобы заверить заявление или акт, сотрудникам Mediascope больше не нужно ходить в офис. Об этом CNews сообщили представители Directum. В пе
08.02.2022 Mediascope при поддержке Neoflex запустила новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения

Исследовательская компания Mediascope запустила в промышленную эксплуатацию Data Science платформу для разработки и внед
22.10.2020 Softline повысила уровень защищенности нового сервиса Mediascope

Softline провела аудит кластера Hadoop для новой дата-платформы исследовательской компании Mediascope. В рамках проведенного аудита заказчику удалось не только исследовать возможные уг
16.07.2020 Mediascope рассказала об онлайн-оплатах россиян в 2020 году

Исследовательская компания Mediascope изучила, как и за что жители крупных городов России платили онлайн в 2020 году. Товары или услуги хотя бы раз в год оплачивают в интернете 93,7% респондентов. Чаще всего россияне пла
01.06.2020 Большие данные Mediascope переезжают в дата-центр IXcellerate

IXcellerate и Mediascope подписали соглашение о размещении ИТ-инфраструктуры Mediascope в дата-центр
12.03.2020 «Неофлекс» разработал новую дата-платформу для Mediascope

«Неофлекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, объявил о реализации проекта по созданию дата-платформы для исследовательской компании Mediascope. В основу платформы легли решения «Неофлекса» для работы с большими данными на базе технологий семейства Hadoop. Проект запущен в промышленную эксплуатацию. Mediascope Data Pl
13.02.2020 GPMD покажет рекламу в мобильных приложениях сети Hyper

GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК) продаст рекламный инвентарь первой в России мобильной видеосети, охват которой будет подтвержден Mediascope. С марта 2020 г. Mediascope начинает поставку данных об аудитории мобильной рекламной сети Hyper (партнер GPMD) по крупным городам России. Доля мобильного видеоинвентаря в рек
20.08.2019 Исследование Mediascope: россияне стали чаще оплачивать услуги такси через интернет

в группе от 25 до 34 лет. Samsung Pay традиционно замыкает тройку лидеров. У людей от 35 до 44 лет корейский сервис оказался популярнее, чем Apple Pay, но он не смог обогнать Google Pay. Исследование Mediascope проводилось в апреле — мае 2018 и июне — июле 2019 г. В онлайн-опросе участвовали россияне 12-55 лет из городов с населением от 700 тыс. человек (в шести федеральных округах) и город
10.06.2019 «Яндекс» и Mediascope договорились о расширении сотрудничества

обсуждаемых вариантов сотрудничества – измерение охвата видеорекламы на основе user-centric панели Mediascope (через специальное программное обеспечение, которое анализирует активность респонд
11.10.2018 Mediascope представила исследование «Онлайн-платежи в России»
15.12.2016 Единым телеизмерителем выбран «ТНС Гэллап Медиа»

организацией по исследованию объема зрительской аудитории телеканалов в России единогласно выбран «ТНС Гэллап Медиа». Согласно принятым поправкам в федеральные законы «О СМИ» и «О рекламе», с

14.06.2016 «TNS Россия» исследовала онлайн-платежи по ЖКУ, штрафам ГИБДД и налогам

«TNS Россия» изучила, как через интернет жители крупных городов оплачивают коммунальные услуги, а также погашают штрафы ГИБДД и налоги. В целом по стране ЖКУ оплачивают онлайн 60% жителей крупны
28.03.2016 Mail.Ru Group с помощью «TNS Россия» синхронизирует рекламу в интернете и на ТВ

Mail.Ru Group запускает синхронизацию показов рекламы в интернете и по телевидению на основе данных «TNS Россия» в режиме реального времени. Интернет-реклама размещается в лентах новостей двух российских социальных сетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники» — одновременно с выходом ролика на ТВ. Пе
15.12.2014 Больше половины россиян согласны на аудиорекламу в обмен на доступ к качественному музыкальному контенту

Исследовательская компания «TNS Россия» по заказу компании Unisound (входит в холдинг Dream Industries), селлера онлайн-аудиорекламы, тестирует измерение аудиоформатов в Рунете. Исследователь рассматривает возможность вкл
09.07.2013 «Ростелеком» разработал комплексное решение для «TNS Россия»

«Ростелеком» разработал комплексное решение для «TNS Россия», исследовательской компании в области измерений аудитории СМИ, мониторинга рекламы и заказных маркетинговых исследований. Комплексное решение предполагает подключение к услугам инте
24.11.2011 «TNS Россия» будет работать в системе Directum

Компания «Танаис» объявила о начале проекта внедрения системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в «TNS Россия» – исследовательской компании в области СМИ и рекламы. Группа компаний TNS предоставляет комплексную медиа- и маркетинговую информацию, осуществляя исследования в более чем 80 страна
29.09.2011 Зевание охлаждает мозг. Проверено экспериментом

29.09.2011 Зевание охлаждает мозг. Проверено экспериментом

о делают все позвоночные. Только на вопрос, по какой причине это происходит, ответа пока нет. Эндрю Гэллап убежден, что зевание необходимо для охлаждения нашего мозга. Он давно разрабатывает эт

