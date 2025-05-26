Получите все материалы CNews по ключевому слову
Mediascope Медиаскоп TNS Россия, ТНС Гэллап Admetrix Эд Метрикс Исследовательская компания
Mediascope – технологичная исследовательская компания, участник российского рынка медиаисследований, мониторинга рекламы и СМИ. Mediascope измеряет аудиторию всех медиа в России - ТВ, интернета, радио и прессы, а также проводит индустриальные исследования потребительских предпочтений жителей страны. Под брендом Mediascope работают АО «Медиаскоп» и ее дочерняя компания АО «ЭДФАКТ».
СОБЫТИЯ
|26.05.2025
|
X5 Media и Mediascope заключили соглашение о сотрудничестве в области измерения эффективности ритейл-медиа
X5 Media и Mediascope запускают независимое измерение эффективности ритейл-медиа в области аудиорекламы
|25.12.2024
|
Mediascope посчитает аудиторию медиа в «Дзене»
«Дзен» и Mediascope запустили бета-версию нового инструмента подсчета аудиторных метрик. Медиа впервые увидят свои суммарные охваты на платформе — в «Новостях» и блогах. В основе инструмента лежит метод
|29.09.2022
|
Mediascope: RuStore стал первым по аудитории среди отечественных магазинов приложений
Исследовательская компания Mediascope провела анализ месячной аудитории российских магазинов приложений. По итогам августа RuStore занял первое место в рейтинге российских магазинов приложений (сторов), его аудитория сос
|16.08.2022
|
Современный кадровый документооборот на базе Directum в компании Mediascope
в три раза быстрее благодаря внедрению КЭДО. Для того чтобы заверить заявление или акт, сотрудникам Mediascope больше не нужно ходить в офис. Об этом CNews сообщили представители Directum. В пе
|08.02.2022
|
Mediascope при поддержке Neoflex запустила новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения
Исследовательская компания Mediascope запустила в промышленную эксплуатацию Data Science платформу для разработки и внед
|22.10.2020
|
Softline повысила уровень защищенности нового сервиса Mediascope
Softline провела аудит кластера Hadoop для новой дата-платформы исследовательской компании Mediascope. В рамках проведенного аудита заказчику удалось не только исследовать возможные уг
|16.07.2020
|
Mediascope рассказала об онлайн-оплатах россиян в 2020 году
Исследовательская компания Mediascope изучила, как и за что жители крупных городов России платили онлайн в 2020 году. Товары или услуги хотя бы раз в год оплачивают в интернете 93,7% респондентов. Чаще всего россияне пла
|01.06.2020
|
Большие данные Mediascope переезжают в дата-центр IXcellerate
IXcellerate и Mediascope подписали соглашение о размещении ИТ-инфраструктуры Mediascope в дата-центр
|12.03.2020
|
«Неофлекс» разработал новую дата-платформу для Mediascope
«Неофлекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, объявил о реализации проекта по созданию дата-платформы для исследовательской компании Mediascope. В основу платформы легли решения «Неофлекса» для работы с большими данными на базе технологий семейства Hadoop. Проект запущен в промышленную эксплуатацию. Mediascope Data Pl
|13.02.2020
|
GPMD покажет рекламу в мобильных приложениях сети Hyper
GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК) продаст рекламный инвентарь первой в России мобильной видеосети, охват которой будет подтвержден Mediascope. С марта 2020 г. Mediascope начинает поставку данных об аудитории мобильной рекламной сети Hyper (партнер GPMD) по крупным городам России. Доля мобильного видеоинвентаря в рек
|20.08.2019
|
Исследование Mediascope: россияне стали чаще оплачивать услуги такси через интернет
в группе от 25 до 34 лет. Samsung Pay традиционно замыкает тройку лидеров. У людей от 35 до 44 лет корейский сервис оказался популярнее, чем Apple Pay, но он не смог обогнать Google Pay. Исследование Mediascope проводилось в апреле — мае 2018 и июне — июле 2019 г. В онлайн-опросе участвовали россияне 12-55 лет из городов с населением от 700 тыс. человек (в шести федеральных округах) и город
|10.06.2019
|
«Яндекс» и Mediascope договорились о расширении сотрудничества
обсуждаемых вариантов сотрудничества – измерение охвата видеорекламы на основе user-centric панели Mediascope (через специальное программное обеспечение, которое анализирует активность респонд
|11.10.2018
|Mediascope представила исследование «Онлайн-платежи в России»
|15.12.2016
|
Единым телеизмерителем выбран «ТНС Гэллап Медиа»
организацией по исследованию объема зрительской аудитории телеканалов в России единогласно выбран «ТНС Гэллап Медиа». Согласно принятым поправкам в федеральные законы «О СМИ» и «О рекламе», с
|14.06.2016
|
«TNS Россия» исследовала онлайн-платежи по ЖКУ, штрафам ГИБДД и налогам
«TNS Россия» изучила, как через интернет жители крупных городов оплачивают коммунальные услуги, а также погашают штрафы ГИБДД и налоги. В целом по стране ЖКУ оплачивают онлайн 60% жителей крупны
|28.03.2016
|
Mail.Ru Group с помощью «TNS Россия» синхронизирует рекламу в интернете и на ТВ
Mail.Ru Group запускает синхронизацию показов рекламы в интернете и по телевидению на основе данных «TNS Россия» в режиме реального времени. Интернет-реклама размещается в лентах новостей двух российских социальных сетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники» — одновременно с выходом ролика на ТВ. Пе
|15.12.2014
|
Больше половины россиян согласны на аудиорекламу в обмен на доступ к качественному музыкальному контенту
Исследовательская компания «TNS Россия» по заказу компании Unisound (входит в холдинг Dream Industries), селлера онлайн-аудиорекламы, тестирует измерение аудиоформатов в Рунете. Исследователь рассматривает возможность вкл
|09.07.2013
|
«Ростелеком» разработал комплексное решение для «TNS Россия»
«Ростелеком» разработал комплексное решение для «TNS Россия», исследовательской компании в области измерений аудитории СМИ, мониторинга рекламы и заказных маркетинговых исследований. Комплексное решение предполагает подключение к услугам инте
|24.11.2011
|
«TNS Россия» будет работать в системе Directum
Компания «Танаис» объявила о начале проекта внедрения системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в «TNS Россия» – исследовательской компании в области СМИ и рекламы. Группа компаний TNS предоставляет комплексную медиа- и маркетинговую информацию, осуществляя исследования в более чем 80 страна
|29.09.2011
|
Зевание охлаждает мозг. Проверено экспериментом
о делают все позвоночные. Только на вопрос, по какой причине это происходит, ответа пока нет. Эндрю Гэллап убежден, что зевание необходимо для охлаждения нашего мозга. Он давно разрабатывает эт
Mediascope и организации, системы, технологии, персоны:
|Галкин Николай 121 6
|Нецветаев Тимофей 6 6
|Махалин Тимур 25 5
|Беляев Владислав 97 4
|Челидзе Джимшер 42 4
|Голубушин Иван 7 4
|Кириенко Владимир 143 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 3
|Коренков Сергей 12 3
|Казарян Карен 80 3
|Гришин Дмитрий 210 3
|Айвазов Александр 31 3
|Кириенко Сергей 149 3
|Габриелян Владимир 28 3
|Стрелкова Александра 7 3
|Дмитриева Наталья 6 3
|Анисимов Никита 16 3
|Кузьмин Василий 11 3
|Тагиев Руслан 11 3
|Чегодаев Станислав 20 3
|Гордин Михаил 14 3
|Яковлева Наталья 5 3
|Rinaldini Riccardo - Ринальдини Риккардо 3 3
|Duke Simon - Дьюк Саймон 3 3
|Дуров Павел 309 3
|Волин Алексей 122 2
|Горелкин Антон 108 2
|Плуготаренко Сергей 88 2
|Сергеев Дмитрий 61 2
|Ишунькина Инесса 3 2
|Ульданов Сергей 8 2
|Устинов Антон 8 2
|Бурмистров Михаил 39 2
|Третьяков Алексей 16 2
|Степанов Павел 35 2
|Куприянов Сергей 14 2
|Чудаков Дмитрий 2 2
|Тушинский Станислав 2 2
|Антонова Ульяна 2 2
|van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.