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Айвазов Александр

СОБЫТИЯ


04.06.2026 Производитель народного электромобиля Umo 5 на заводе «Москвич» получил 4 миллиарда от учредителей и почти миллиард убытка 1
04.09.2023 VK объявила о назначениях и изменении организационной структуры 1
20.02.2023 VK купила образовательную платформу для школьников «Учи.ру» 1
10.11.2022 Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции 1
10.11.2022 Prosus вышла из состава акционеров VK 1
25.05.2022 VK будет контролировать многолетний пресс-секретарь главы «Газпрома» 1
01.04.2022 Ректоры «Вышки» и «Бауманки» заменили иностранцев в VK 1
31.03.2022 Совет директоров VK усилен представителями научного сообщества 1
23.02.2022 Глава VK попал под американские санкции из-за своего отца 1
08.02.2022 VK усиливает команду 1
02.11.2021 Сын Кириенко покидает «Ростелеком» 1
22.07.2021 СП ВТБ и Ростелекома завершило тестирование новой технологии защиты Big Data 1
27.04.2021 Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» войдет в капитал рекламной платформы MediaSniper 1
23.03.2021 ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных» 1
11.08.2020 Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» внедряет первую в России универсальную платформу геоаналитики 1
22.05.2020 Компания ВТБ и «Ростелекома» запустит коммерческие Big Data-проекты в 2020 году 1
30.03.2020 ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными 1
30.03.2020 ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали СП по работе с большими данными 1
02.03.2020 ВТБ разработал банковское мобильное приложение для ОС «Аврора» 1
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 1
09.04.2019 Дмитрий Спиридонов -

Эквайринг-стартап за 5 лет превратился в успешную финтех-компанию

 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
24.09.2018 «Ростелеком» и Nokia создали совместное предприятие для развития инновационных технологий 1
26.02.2018 «Ростелеком» и «Петер-Сервис» начали внедрение единой BSS-системы 1
19.02.2018 «Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы 1
13.10.2017 Тинькофф банк купил компанию, основанную сыном Сергея Кириенко 1
10.10.2017 «Ростелеком», ФРИИ и Фонд «Сколково» начинают набор технологических стартапов 1
26.06.2017 В «Ростелекоме» назначен новый вице-президент по развитию бизнеса 3
25.01.2016 Titanium Investments профинансировал израильскую компанию Feedvisor 1
08.12.2015 Российские партнеры фонда Titanium Investments вложились в израильского разработчика finger-point-устройств MUV Interactive 1
30.09.2014 Израильское спортивное мобильное приложение 365Scores получило $5,5 млн инвестиций 1
25.03.2013 Торговая площадка «МартМания» получила инвестиции от западных бизнес-ангелов 1

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Айвазов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10775 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4816 9
VK - Mail.ru Group 3581 8
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 62 7
Titanium 88 4
Yandex - Яндекс 9012 3
МФ технологии - МФТ 37 3
Stafory - Стафори 16 2
Google LLC 12564 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - UBIC Technologies - Убик 7 2
Naver 26 2
МегаФон 10511 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 357 2
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 51 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
Stripe 31 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 52 1
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 1
Ростелеком - РТК СТ - РТК Сетевые технологии 4 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Radario - Радарио 8 1
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 91 1
Т1 Интеграция - Техносерв - Технософт 6 1
Platforma - MediaSniper - МедиаСнайпер 3 1
VK - Учи.ру - Тетрика 19 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 488 1
X Corp - Twitter 2928 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15391 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 276 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 1
AMD - Advanced Micro Devices 4601 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1658 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 364 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9412 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1897 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 10
Titanium Investments 7 6
Naspers - Prosus Ventures 21 4
Газпром ПАО 1457 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 271 3
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1478 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 3
Naspers 85 3
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 2
VK - Сингулярити Лаб 3 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1184 2
ГПБ - Газпромбанк 1250 2
Visa International 1986 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 193 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 307 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Stada 27 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
ЯКласс 69 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 67 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Puma - Пума 50 1
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 1
Papa John’s - Папа Джонс 18 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
Enel Group 40 1
Etsy 21 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
ПСБ ИИ - ПСБ Инновации и инвестиции 5 1
Саровбизнесбанк 6 1
Восток Капитал - Vostock Capital 1 1
Kima Ventures 5 1
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1098 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8650 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 399 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 205 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 52 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 243 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
Федеральное казначейство России 1928 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 99 1
ФРИИ Инвест 11 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1396 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7736 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77378 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60414 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6366 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13615 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21142 6
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13411 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23918 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8451 4
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11613 4
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6384 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 2
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HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2619 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5002 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7266 2
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17801 2
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6991 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13743 2
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3528 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2074 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1946 5
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1312 2
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 110 1
Сбер - AutoML - LightAutoML 9 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1004 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 10 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Кнопка жизни 21 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 83 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 88 1
Мобильный обходчик 26 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 275 1
VK RuStore - Рустор 595 1
VK Клипы 68 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 88 1
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 1
Google Android 15093 1
Apple iOS 8502 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 418 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3516 1
Apple - App Store 3071 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1000 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 872 1
VK - Mail.Ru Почта 410 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 238 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 128 1
VK - My.Games 80 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 1
VK - Яндекс.Дзен 246 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 969 1
Кириенко Владимир 148 7
Кириенко Сергей 149 6
Кулик Вадим 205 6
Осеевский Михаил 346 5
Габриелян Владимир 28 3
Анисимов Никита 16 3
Гордин Михаил 17 3
Яковлева Наталья 5 3
van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 3
Searle Charles Leger - Сеарл Чарльз Легер 5 3
Ян Константин 24 2
Устинов Антон 9 2
Куприянов Сергей 14 2
Чудаков Дмитрий 2 2
Ковальчук Степан 2 2
Антонова Ульяна 2 2
Сулькис Игорь 3 2
Buné Jan - Буне Жан 5 2
Костин Андрей 68 2
Спиридонов Дмитрий 28 2
Гришин Дмитрий 210 2
Верхошинский Владимир 19 1
Шумейко Анна 20 1
Сиренко Ирина 7 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
Костин Алексей 3 1
Агапкин Алексей 39 1
Фролков Алексей 1 1
Миллер Алексей 21 1
Каштанов Алексей 10 1
Ананьев Алексей 110 1
Фролов Антон 28 1
Мильнер Юрий 137 1
Горьков Игорь 19 1
Гндолян Роберт 3 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Иванов Евгений 46 1
Шалаев Сергей 8 1
Туркевич Дмитрий 2 1
Коновалихин Максим 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 163461 25
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47062 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 4
Нидерланды 3703 3
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Казахстан - Республика 5969 2
Европа 24869 2
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 258 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 954 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18843 1
Азия - Азиатский регион 5868 1
Япония 13725 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 1
Сингапур - Республика 1933 1
Европа Восточная 3135 1
Америка - Американский регион 2201 1
Ближний Восток 3122 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1498 1
Китай - Тайвань 4219 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3115 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2794 1
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