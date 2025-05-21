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Papa John’s Папа Джонс

Papa John’s - Папа Джонс

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Cloud4Y предоставил «Папа Джонс» инфраструктуру в турецком дата-центре 1
06.02.2024 В Fortnite игрокам стал доступен остров «Яндекс Еды» 1
30.11.2023 Сервис Revvy помог увеличить узнаваемость сети пиццерий «Папа Джонс» на 200% за 10 месяцев 1
29.09.2022 Group-IB обнаружила новые поддельные ресурсы популярных пиццерий 1
09.06.2022 Сеть пиццерий «Папа Джонс» перевела техподдержку партнеров на платформу ITSM 365 1
18.10.2021 Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро 1
18.09.2020 VisionLabs и сеть автозаправок Flash запустили бесконтактную систему оплаты по лицу 1
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
22.04.2019 «Яндекс.Такси» запускает программу поощрений для водителей 1
09.04.2019 Дмитрий Спиридонов -

Эквайринг-стартап за 5 лет превратился в успешную финтех-компанию

 1
07.12.2018 «Первый Бит» разработал систему бизнес-аналитики на базе Qlik Sense для ресторанов «Папа Джонс» 1
30.05.2018 Самое интересное с Yet another Conference 2018 1
29.05.2018 «Яндекс» выпустил свой первый гаджет 1
28.05.2018 В России заработала оплата покупок с помощью селфи 1
05.07.2017 Gettable представила мобильное приложение «Gettable – Скидки» по ресторанам двух столиц 1
04.04.2016 Учетная система Microsoft Dynamics NAV интегрирована с сервисом «Контур.Фокус» 1
02.10.2007 AVK-Soft автоматизирует сеть пиццерий Papa John's в Москве 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Papa John’s и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7688 6
VisionLabs - ВижнЛабс 227 3
8455 3
МегаФон 9252 2
Google LLC 11939 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
Эвотор - Evotor 188 1
1С-Рарус 898 1
Mindcore - Майндкор 13 1
iiko - айко 50 1
SAP SE 5327 1
Telegram Group 2198 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 332 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 834 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Stripe 28 1
Flowwow - Флаувау 23 1
Radario - Радарио 8 1
Microsoft Corporation 24841 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1115 1
Naumen - Наумен 646 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 644 1
Qlik - QlikTech 160 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 312 1
Fortnite 81 1
Revvy - Ревви 1 1
Meta Platforms - Facebook 4465 1
Intel Corporation 12307 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 387 1
Deutsche Telekom 911 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
АВК-Софт - AVK-Soft 6 1
Nextcloud 29 1
Cloud4Y 293 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 892 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 134 2
Лента - Утконос 177 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 49 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 2
Газпром ПАО 1364 1
Альфа-Банк 1797 1
Starbucks 89 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Планета Суши 11 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 27 1
Кейтеринбург 1 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 483 1
X5 Group - Перекрёсток 573 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 504 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Visa International 1953 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 257 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Puma - Пума 48 1
Reebok 14 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1234 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 258 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 1
IL Патио - Эль Патио 14 1
Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
Moncler 1 1
Nike 188 1
Cofix - Кофейни 4 1
FARШ 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3117 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 350 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 995 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2577 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11511 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2532 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2135 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7042 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1656 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2379 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5157 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3010 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8630 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3096 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24679 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5323 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3314 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28243 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16163 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11437 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7172 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10783 2
Микрофон - Microphone 2561 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3959 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2949 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 534 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12271 2
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 25 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 496 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12583 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7419 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3901 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12370 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1914 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4966 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 1
Oz Liveness 42 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 612 3
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
Apple iOS 7957 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 688 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 276 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 170 2
Google Play - Google Store - Android Market 3345 2
Apple - App Store 2931 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 849 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 404 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 48 1
Flash FlashID - бесконтактная система оплаты 1 1
1С-Рарус РестАрт 26 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1125 1
Google YouTube - Видеохостинг 2809 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 190 1
Yandex IoT Core 7 1
Apple Music 111 1
Яндекс.Плюс 203 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 216 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 90 1
Qlik Sense 42 1
Яндекс.Диалоги 20 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 64 1
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 47 1
Yandex IO 1 1
Gettable - Онлайн-сервис по бронированию мест в ресторанах 5 1
Qlik NPrinting 1 1
Microsoft Dynamics 1179 1
ФГИС Меркурий ВетИС.API 11 1
VisionLabs Luna POS 8 1
Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
1С-Рарус Управление рестораном 11 1
1С-Рарус Общепит 39 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 963 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5426 1
Фролов Алексей 22 1
Романов Илья 32 1
Марков Дмитрий 57 1
Волож Аркадий 254 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Тиньков Олег 47 1
Айвазов Александр 31 1
Егоров Евгений 27 1
Соцки Григорий 1 1
Гончаренко Егор 2 1
Фитисов Андрей 8 1
Щербаков Александр 9 1
Ян Константин 20 1
Фадеева Элина 1 1
Братишкин Владимир 1 1
Сычев Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 3
Европа 24371 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2305 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3078 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4055 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1716 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1050 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2037 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1870 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 826 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 482 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 425 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 536 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1581 1
Казахстан - Республика 5638 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 362 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7706 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 864 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5159 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6400 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2678 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6096 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 597 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6340 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 778 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5914 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 186 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 168 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 521 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7921 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1667 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2959 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19164 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5231 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3701 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10149 1
Английский язык 6735 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11115 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11214 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 721 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1608 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6161 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8212 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5701 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7153 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 583 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 664 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1036 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5655 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7985 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6858 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 157 1
РИА Новости 942 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1150 1
YAC - Yet Another Conference 8 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2482 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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