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Papa John’s Папа Джонс
УПОМИНАНИЯ
Papa John’s и организации, системы, технологии, персоны:
|Фролов Алексей 22 1
|Романов Илья 32 1
|Марков Дмитрий 57 1
|Волож Аркадий 254 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Тиньков Олег 47 1
|Айвазов Александр 31 1
|Егоров Евгений 27 1
|Соцки Григорий 1 1
|Гончаренко Егор 2 1
|Фитисов Андрей 8 1
|Щербаков Александр 9 1
|Ян Константин 20 1
|Фадеева Элина 1 1
|Братишкин Владимир 1 1
|Сычев Игорь 1 1
|РИА Новости 942 1
|Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1150 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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