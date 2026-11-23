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Qlik NPrinting
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.11.2026
|Qlever Solutions модернизировала корпоративную аналитическую платформу для ресторанов IRB Family 1
|07.12.2018
|«Первый Бит» разработал систему бизнес-аналитики на базе Qlik Sense для ресторанов «Папа Джонс» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Qlik NPrinting и организации, системы, технологии, персоны:
|Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37290 1
|Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1855 1
|Qlik Sense 54 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170177 1
|Европа 25093 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.