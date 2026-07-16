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1С Первый Бит 1С:Бухучет и Торговля

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля

Первый Битинтегратор решений для учета и управления, эксперт в области автоматизации управленческого учета, внедрения ERP-, BI- и CRM-решений, отраслевой автоматизации (производство, торговля, маркетплейсы, HoReCа, строительство, логистика и др.). Компания развивает направление кибербезопасности.

Конкурирующие компании на рынке ИТ-интеграции и автоматизации:

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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16.07.2026 «Первый Бит» автоматизировала работу с заказами в ГК «Ровен»

Компания «Первый Бит» объявила о завершении проекта по интеграции «Битрикс24» и «1С:УПП» в ГК «Ровен» —
09.07.2026 «Первый Бит» оцифровал склад медицинского дистрибьютора без замены учетной системы

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» объявил о завершении проекта комплексной автоматизации складских процессов компан
08.07.2026 Сеть клиник «Ультрамед» обновила ИТ-систему, исключила потери заявок и ускорила запись пациентов на 20%

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» модернизировал ИТ-инфраструктуру многопрофильной сети клиник «УльтраМед», работаю
03.07.2026 «Первый Бит» объединила учет лекарств, питания, кадров и автотранспорта Приволжского окружного медцентра

Компания «Первый Бит» объявила о завершении проекта комплексной цифровой трансформации для крупного бюд
24.06.2026 «Первый Бит» перевел сеть клиник Astana Vision в сквозной цифровой контур, упростив получение выплат по ОСМС и ГОБМП

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» создал единый цифровой контур медицинского, складского, бухгалтерского и управлен
23.06.2026 Не технологии, а доверие: «Первый Бит» выяснил, как российский бизнес выбирает облачных провайдеров в 2026 году

Интегратор «Первый Бит» (облачный сервис «БИТ.Cloud») определил актуальные факторы выбора облачной инфрас
18.06.2026 «Первый Бит» открывает ИИ-платформу «Бит.Фабрика Агентов»: первый шаг к системному использованию ИИ для бизнес-задач

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» открывает платформу «Бит.Фабрика Агентов» – единую среду для работы с ИИ-помощник
09.06.2026 «Первый Бит» и Pix Robotics представили «Pix Оператор» – ИИ-помощника для работы с корпоративными системами

ИТ-интегратор «Первый Бит» совместно с Pix Robotics выпустил «Pix Оператор» – интеллектуального цифрового по
03.06.2026 Программный робот от «Первого Бита» заменил ночного администратора в интернет-магазине Xcom

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал круглосуточную обработку заказов без найма дополнительного персон
29.05.2026 «Первый Бит» стал генеральным партнером компании «ЭлНетМед»

Российский интегратор бизнес-решений для здравоохранения «Первый Бит» стал генеральным партнером компании «ЭлНетМед», разработчика интеграционной платформы N3.Health и оператора по передаче данных в ЕГИСЗ от частной медицины. Партнерство углубляет инт
26.05.2026 «Первый Бит» перевел «Сантехкомплект» с решения «1С:Управление торговлей 10» на редакцию 11

ИТ-интегратор «Первый Бит» перевел оптового поставщика сантехники «Сантехкомплект» с решения «1С:Управление

21.05.2026 «Первый Бит» за два месяца перенес учет рыбоконсервного завода «Пролив 1873» в «1С:ERP»

ИТ-интегратор «Первый Бит» за два месяца перевел учет и управление рыбоконсервного завода «Пролив 1873» с от
19.05.2026 Решение от «Первого Бита» на 200% сократило путь от заказа до производства в стекольной компании «М1»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по переходу производителя изделий из стекла «М1» с устаревшей сис
14.05.2026 «Первый Бит» обеспечил двухфакторную защиту информационного контура сети фитнес-центров XFit

ИТ-интегратор «Первый Бит» защитил корпоративные системы федеральной сети фитнес-клубов XFit от несанкционир
12.05.2026 «Первый Бит» обновил ERP-систему завода «Вириал» и внедрил единый расчет зарплаты

ИТ-интегратор «Первый Бит» сообщил о завершении проекта по переводу компании «Вириал», российского производи
30.04.2026 «Первый Бит» автоматизировал управление проектами для производителя композитов «Карбоним Инжиниринг»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал управление проектным производством и продажами для компании «Карб
24.04.2026 Автоматизация от «Первого Бита» помогла Финансовому университету сократить расходы и двукратно ускорить подготовку отчетов

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил крупный проект по централизации учетных систем 27 филиалов Финансового у
23.04.2026 «Первый Бит» рассказал о типичных ошибках бизнеса при работе с персональными данными в 2026 году

Более 80% компаний в 2026 г. допускают критические ошибки при обработке персональных данных, следует из обобщённых результатов аудитов, проведённых ИТ-интегратором «Первый Бит». Как отмечают эксперты, в ряде случаев бизнес формально выполняет требования законодательства, ограничиваясь разработкой организационно-распорядительной документации (ОРД), однако н
20.04.2026 «Первый Бит» протестировал российские СУБД для «1С» и подтвердил их готовность к Enterprise‑нагрузкам

ИТ‑компания «Первый Бит» (офис «Спортивная») сообщила о проведении комплексного нагрузочного тестирования российских СУБД на базе PostgreSQL в реальных условиях эксплуатации «1С:ERP» с учетом боевых сценари
10.04.2026 «Первый Бит» автоматизировал сеть медцентров «Совермед» на базе «БИТ.Управление медицинским центром»

Интегратор эффективный ИТ-решений «Первый Бит» завершил масштабный проект цифровой трансформации сети клинических центров «Совер
08.04.2026 «Первый Бит» помог повысить прибыльность фармдистрибьютора «Здравсервис»

Интегратор «Первый Бит» сообщил о завершении проекта для крупного фармацевтического дистрибьютора «Здравс
26.03.2026 Агрофирма сократила время обработки заявок на 30% и в четыре раза ускорила работу с клиентами

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по внедрению CRM-системы и автоматизации работы с клиентами в ЗАО
24.03.2026 «Первый Бит» завершила проект автоматизации для компании «Видеоглаз Центр»

Компания «Первый Бит» объявила о завершении масштабного проекта автоматизации для «Видеоглаз Центр» – к
23.03.2026 «Первый Бит» завершила проект по экспресс-внедрению системы «1С» в компании «Медицина»

Компания «Первый Бит» завершила проект по экспресс-внедрению системы «1С:ERP Управление предприятием» в
12.03.2026 «Первый Бит» помог застройщику L-Town автоматизировать контроль себестоимости проектов и сократить ручной ввод на 30%

ИТ-интегратор «Первый Бит» реализовал управление стоимостью проектов для компании «Эльтаун Девелопмент» – де
04.03.2026 Автоматизация от «Первого Бита» на 15% повысила эффективность управления учебным процессом вуза и колледжа

Интегратор «Первый Бит» завершил масштабный проект по созданию цифровой экосистемы для Волжского государс
11.02.2026 «Первый Бит» помог объединить в единую цифровую систему три филиала медцентра Екатеринбурга

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по цифровизации Екатеринбургского медицинского центра (ЕМЦ), одно
06.02.2026 «Первый Бит» за три месяца перевел 28 бюджетных учреждений Арзамаса на облачный сервис «1С:Фреш»

ИТ-интегратор «Первый Бит» осуществил полномасштабный переход департамента финансов администрации городского
27.01.2026 «Первый Бит» перевел БЭТ на «1С:ERP УПП»

ИТ-интегратор «Первый Бит» (офис «Спортивная») объявил о завершении проекта по переходу с устаревшей платформы «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») на современную систему «1С:ERP Управлени
21.01.2026 «Первый Бит» автоматизировал маркировку моторных масел на 30 производственных линиях «ВМПАвто»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» объявил о завершении внедрения промышленной маркировки на 30 производственных лин
19.01.2026 «Кропс Групп» увеличил производительность склада на 40%

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал складские процессы компании «Кропс Групп» – поставщика импортной

14.01.2026 «Первый Бит» автоматизировал кадры и финансы компании «Серконс»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по внедрению решения «1С:Документооборот» в работу группы компани
13.01.2026 «Первый Бит» провёл эксперимент по маркировке удобрений на производстве ГК «Фаско»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил эксперимент по внедрению цифровой маркировки на площадке ООО «Гарден Ритейл Сервис» (ГК «Фаско»). Проведённый в конце декабря 2025 г. эксперимент стал первым в товарной гру
12.01.2026 «Первый Бит» внедрил КЭДО для 2,5 тыс. сотрудников франчайзинговой сети «Сицилия»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по переводу на электронный кадровый документооборот (КЭДО) во фра
26.12.2025 «Первый Бит» представила специализированную ECM-систему для строительного бизнеса

ИТ-компания «Первый Бит» в конце декабря 2025 г. выпустила на рынок новое отраслевое решение «БИТ.Строительство/Документооборот». Специализированная ECM-система (Enterprise Content Managmement) позволяет ав
22.12.2025 «Первый Бит» автоматизировала управленческий учет для «Рельеф-центра» на базе ПО «1С:Управление холдингом 3.2»

Интегратор ИТ-решений компания «Первый Бит» успешно завершила проект по цифровой трансформации управленческого учета в компан
19.12.2025 «Бит.Аутентификатор» от «Первого Бита» стал поддерживать безопасную mfa-авторизацию через мессенджер Max

Компания «Первый Бит», российский разработчик и интегратор ИТ-решений для предприятий различного масштаба, представила ключевое обновление продукта для многофакторной аутентификации «Бит.Аутентификатор».
17.12.2025 «Первый Бит» внедрил сквозное планирование на производстве «ОБО Беттерманн»

ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил проект по переводу производителя электромонтажной продукции «ОБО Беттерм
10.12.2025 «Первый Бит» внедрила динамическое ценообразование для управления прибылью в белорусской розничной сети «Три цены»

ИТ-интегратор «Первый Бит» объявил об успешном завершении проекта по внедрению динамического ценообразования
05.12.2025 Робот от «Первого Бита» в шесть раз ускорил бухгалтерский процесс сети «Подружка» в Казахстане

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по роботизации бизнес-процессов для сети магазинов косметики и па

Публикаций - 971, упоминаний - 2284

1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:

9594 715
SAP SE 5601 23
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 18
1С-Рарус 982 16
Meta Platforms - Facebook 4621 14
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 16 13
1С Первый Бит - FirstBIT 13 12
X Corp - Twitter 2938 12
VK - Mail.ru Group 3602 12
1С-Битрикс - Bitrix 675 12
Telegram Group 2940 11
Softline - Софтлайн 3743 9
Oracle Corporation 7074 9
Крок - Croc 1964 9
UIPath 119 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Imprice - Импрайс 12 7
Ростелеком 10948 7
Qlik - QlikTech 173 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 6
Системы документооборота 522 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 6
Галактика - Корпорация 1545 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Штрих-М НТЦ 65 5
Cleverence - Клеверенс 31 5
DORS 15 5
1С Первый Бит - ПиБи 6 5
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 30
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 17
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 17
Ру-Веб. Инвестиции 15 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Газпром ПАО 1493 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 3
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
Альфа-Капитал УК 155 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Joom - маркетплейс 20 2
LabQuest - ЛабКвест - ЛабКвест-Генетика - Медицинская лаборатория 11 2
Резиденс Управляющая компания 2 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 2
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 7 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Газпром трансгаз 157 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Федеральное казначейство России 1949 85
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 5
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Ассоциация производителей пива 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 657
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 429
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 215
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 161
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 141
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 138
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 122
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 114
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 99
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 97
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 92
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 80
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 67
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 66
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 61
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 51
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 50
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 49
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 47
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 46
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 46
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 45
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 44
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 42
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 41
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 37
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 36
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 33
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 33
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 33
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 32
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 31
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 29
Управление финансами - Financial management 646 28
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 27
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 222
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 201
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 132
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 128
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 107
1С:ERP Управление предприятием 841 93
Microsoft Office 4170 75
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 61
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 49
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 33
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 30
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 30 28
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 25
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 23
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 22
1С:Розница 110 22
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 22
1С Первый Бит - БИТ.Красота 22 22
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 34 18
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 17
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 16
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 16
1С:Бухгалтерия КОРП 58 15
АТОЛ ForPOSt 22 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 15
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 14
АТОЛ Frontol 65 13
Honeywell Metrologic 54 13
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 13
1С Первый Бит - БИТ.ЖКХ 13 13
Google Android 15243 13
1С Первый Бит - БИТ.УМЦ - БИТ.Управление медицинским центром 12 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 22 11
1С Первый Бит - БИТ.Ресторан - БИТ.Аппетит.Ресторан - БИТ.Аппетит.Официант.Бармен 11 11
1С:Документооборот КОРП 90 10
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 10
1С:Торговля и Склад 91 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Posiflex Aura 9 9
Долгов Антон 20 20
Горин Максим 14 14
Калинкин Роман 14 13
Улановский Андрей 7 7
Олефиренко Борис 6 6
Замерчук Антон 5 5
Агличев Виктор 5 5
Пастощук Евгений 5 5
Князев Александр 17 4
Соколов Анатолий 5 4
Ложкин Сергей 49 4
Вересов Сергей 4 4
Смолянинов Александр 5 4
Дмитриева Екатерина 11 4
Павлова Анна 7 4
Мусолов Вячеслав 15 4
Черников Александр 32 4
Иткин Владимир 12 4
Диркс Артем 4 4
Кущев Дмитрий 4 4
Скворцов Андрей 15 3
Денисов Алексей 21 3
Опилкин Максим 8 3
Макаров Дмитрий 33 3
Медведкова Ольга 3 3
Шустов Евгений 3 3
Сырцов Игорь 27 3
Сирина Екатерина 10 3
Саяпин Олег 3 3
Постоюк Сергей 3 3
Алексеев Виктор 5 3
Аверьянов Иван 3 3
Ильясов Самир 4 3
Елин Алексей 3 3
Левитиан Константин 3 3
Иванищев Петр 3 3
Балакина Ирина 3 3
Нуралиев Борис 298 3
Белов Александр 76 2
Пушкарев Александр 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 360
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 138
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 101
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 51
Казахстан - Республика 6048 48
Украина 7928 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 34
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 27
Европа 24964 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 21
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Россия - СФО - Новосибирск 4876 19
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 12
Канада 5081 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 12
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 10
Украина - Киев 1151 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 10
Узбекистан - Республика 2005 10
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 9
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 8
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 339
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 255
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 230
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 156
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 100
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 88
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 85
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 78
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 74
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 72
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 72
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 70
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 65
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 64
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 55
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 50
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 48
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 47
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 45
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 38
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 38
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 37
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 33
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 33
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 32
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 32
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 30
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 29
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 25
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 22
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 21
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 19
Ведомости 1466 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
23ABC News 183 2
Финансовая газета 24 2
N+1 - Издание 188 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Эксперт ГК 26 1
Врачи РФ 2 1
Центр Красноярск - телеканал 2 1
За рулем 2 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Dow Jones - VentureSource 6 1
Российский рынок ERP 24 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 8
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 3
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 9 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
РАН ФИЦ Биотехнологии - Федеральный исследовательский центр - Фундаментальные основы биотехнологии РАН РФ - Институт биоинженерии им. К.Г. Скрябина 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Центр оперного пения Галины Вишневской 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 1
ЧГУ - Чеченский государственный университет 7 1
МГУ НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского - НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 3 1
МНЭПУ АНО ВО - Международный независимый эколого-политологический университет 1 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
РАН ГЕОХИ - Институт Геохимии и Аналитической Химии имени В.И. Вернадского 6 1
ВГУВТ - Волжский государственный университет водного транспорта - Институт кораблестроения и инфраструктуры водного транспорта 4 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 12 1
МГИ имени Е.Р. Дашковой - Московский гуманитарный институт имени Екатерины Романовны Дашковой 2 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
StudyLab Group - СтадиЛабГруп 1 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 1
МАБиУ - Международная академия бизнеса и управления - МУБИУ - Международный университета бизнеса и управления 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Legal Run - ежегодный забег юристов 1 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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