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1С Первый Бит 1С:Бухучет и Торговля
Первый Бит – интегратор решений для учета и управления, эксперт в области автоматизации управленческого учета, внедрения ERP-, BI- и CRM-решений, отраслевой автоматизации (производство, торговля, маркетплейсы, HoReCа, строительство, логистика и др.). Компания развивает направление кибербезопасности.
Конкурирующие компании на рынке ИТ-интеграции и автоматизации:
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 73 дела, на cумму 541 150 346 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.07.2026
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«Первый Бит» автоматизировала работу с заказами в ГК «Ровен»
Компания «Первый Бит» объявила о завершении проекта по интеграции «Битрикс24» и «1С:УПП» в ГК «Ровен» —
|09.07.2026
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«Первый Бит» оцифровал склад медицинского дистрибьютора без замены учетной системы
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» объявил о завершении проекта комплексной автоматизации складских процессов компан
|08.07.2026
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Сеть клиник «Ультрамед» обновила ИТ-систему, исключила потери заявок и ускорила запись пациентов на 20%
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» модернизировал ИТ-инфраструктуру многопрофильной сети клиник «УльтраМед», работаю
|03.07.2026
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«Первый Бит» объединила учет лекарств, питания, кадров и автотранспорта Приволжского окружного медцентра
Компания «Первый Бит» объявила о завершении проекта комплексной цифровой трансформации для крупного бюд
|24.06.2026
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«Первый Бит» перевел сеть клиник Astana Vision в сквозной цифровой контур, упростив получение выплат по ОСМС и ГОБМП
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» создал единый цифровой контур медицинского, складского, бухгалтерского и управлен
|23.06.2026
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Не технологии, а доверие: «Первый Бит» выяснил, как российский бизнес выбирает облачных провайдеров в 2026 году
Интегратор «Первый Бит» (облачный сервис «БИТ.Cloud») определил актуальные факторы выбора облачной инфрас
|18.06.2026
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«Первый Бит» открывает ИИ-платформу «Бит.Фабрика Агентов»: первый шаг к системному использованию ИИ для бизнес-задач
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» открывает платформу «Бит.Фабрика Агентов» – единую среду для работы с ИИ-помощник
|09.06.2026
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«Первый Бит» и Pix Robotics представили «Pix Оператор» – ИИ-помощника для работы с корпоративными системами
ИТ-интегратор «Первый Бит» совместно с Pix Robotics выпустил «Pix Оператор» – интеллектуального цифрового по
|03.06.2026
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Программный робот от «Первого Бита» заменил ночного администратора в интернет-магазине Xcom
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал круглосуточную обработку заказов без найма дополнительного персон
|29.05.2026
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«Первый Бит» стал генеральным партнером компании «ЭлНетМед»
Российский интегратор бизнес-решений для здравоохранения «Первый Бит» стал генеральным партнером компании «ЭлНетМед», разработчика интеграционной платформы N3.Health и оператора по передаче данных в ЕГИСЗ от частной медицины. Партнерство углубляет инт
|26.05.2026
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«Первый Бит» перевел «Сантехкомплект» с решения «1С:Управление торговлей 10» на редакцию 11
ИТ-интегратор «Первый Бит» перевел оптового поставщика сантехники «Сантехкомплект» с решения «1С:Управление
|21.05.2026
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«Первый Бит» за два месяца перенес учет рыбоконсервного завода «Пролив 1873» в «1С:ERP»
ИТ-интегратор «Первый Бит» за два месяца перевел учет и управление рыбоконсервного завода «Пролив 1873» с от
|19.05.2026
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Решение от «Первого Бита» на 200% сократило путь от заказа до производства в стекольной компании «М1»
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по переходу производителя изделий из стекла «М1» с устаревшей сис
|14.05.2026
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«Первый Бит» обеспечил двухфакторную защиту информационного контура сети фитнес-центров XFit
ИТ-интегратор «Первый Бит» защитил корпоративные системы федеральной сети фитнес-клубов XFit от несанкционир
|12.05.2026
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«Первый Бит» обновил ERP-систему завода «Вириал» и внедрил единый расчет зарплаты
ИТ-интегратор «Первый Бит» сообщил о завершении проекта по переводу компании «Вириал», российского производи
|30.04.2026
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«Первый Бит» автоматизировал управление проектами для производителя композитов «Карбоним Инжиниринг»
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал управление проектным производством и продажами для компании «Карб
|24.04.2026
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Автоматизация от «Первого Бита» помогла Финансовому университету сократить расходы и двукратно ускорить подготовку отчетов
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил крупный проект по централизации учетных систем 27 филиалов Финансового у
|23.04.2026
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«Первый Бит» рассказал о типичных ошибках бизнеса при работе с персональными данными в 2026 году
Более 80% компаний в 2026 г. допускают критические ошибки при обработке персональных данных, следует из обобщённых результатов аудитов, проведённых ИТ-интегратором «Первый Бит». Как отмечают эксперты, в ряде случаев бизнес формально выполняет требования законодательства, ограничиваясь разработкой организационно-распорядительной документации (ОРД), однако н
|20.04.2026
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«Первый Бит» протестировал российские СУБД для «1С» и подтвердил их готовность к Enterprise‑нагрузкам
ИТ‑компания «Первый Бит» (офис «Спортивная») сообщила о проведении комплексного нагрузочного тестирования российских СУБД на базе PostgreSQL в реальных условиях эксплуатации «1С:ERP» с учетом боевых сценари
|10.04.2026
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«Первый Бит» автоматизировал сеть медцентров «Совермед» на базе «БИТ.Управление медицинским центром»
Интегратор эффективный ИТ-решений «Первый Бит» завершил масштабный проект цифровой трансформации сети клинических центров «Совер
|08.04.2026
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«Первый Бит» помог повысить прибыльность фармдистрибьютора «Здравсервис»
Интегратор «Первый Бит» сообщил о завершении проекта для крупного фармацевтического дистрибьютора «Здравс
|26.03.2026
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Агрофирма сократила время обработки заявок на 30% и в четыре раза ускорила работу с клиентами
Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по внедрению CRM-системы и автоматизации работы с клиентами в ЗАО
|24.03.2026
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«Первый Бит» завершила проект автоматизации для компании «Видеоглаз Центр»
Компания «Первый Бит» объявила о завершении масштабного проекта автоматизации для «Видеоглаз Центр» – к
|23.03.2026
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«Первый Бит» завершила проект по экспресс-внедрению системы «1С» в компании «Медицина»
Компания «Первый Бит» завершила проект по экспресс-внедрению системы «1С:ERP Управление предприятием» в
|12.03.2026
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«Первый Бит» помог застройщику L-Town автоматизировать контроль себестоимости проектов и сократить ручной ввод на 30%
ИТ-интегратор «Первый Бит» реализовал управление стоимостью проектов для компании «Эльтаун Девелопмент» – де
|04.03.2026
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Автоматизация от «Первого Бита» на 15% повысила эффективность управления учебным процессом вуза и колледжа
Интегратор «Первый Бит» завершил масштабный проект по созданию цифровой экосистемы для Волжского государс
|11.02.2026
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«Первый Бит» помог объединить в единую цифровую систему три филиала медцентра Екатеринбурга
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по цифровизации Екатеринбургского медицинского центра (ЕМЦ), одно
|06.02.2026
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«Первый Бит» за три месяца перевел 28 бюджетных учреждений Арзамаса на облачный сервис «1С:Фреш»
ИТ-интегратор «Первый Бит» осуществил полномасштабный переход департамента финансов администрации городского
|27.01.2026
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«Первый Бит» перевел БЭТ на «1С:ERP УПП»
ИТ-интегратор «Первый Бит» (офис «Спортивная») объявил о завершении проекта по переходу с устаревшей платформы «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») на современную систему «1С:ERP Управлени
|21.01.2026
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«Первый Бит» автоматизировал маркировку моторных масел на 30 производственных линиях «ВМПАвто»
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» объявил о завершении внедрения промышленной маркировки на 30 производственных лин
|19.01.2026
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«Кропс Групп» увеличил производительность склада на 40%
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал складские процессы компании «Кропс Групп» – поставщика импортной
|14.01.2026
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«Первый Бит» автоматизировал кадры и финансы компании «Серконс»
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по внедрению решения «1С:Документооборот» в работу группы компани
|13.01.2026
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«Первый Бит» провёл эксперимент по маркировке удобрений на производстве ГК «Фаско»
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил эксперимент по внедрению цифровой маркировки на площадке ООО «Гарден Ритейл Сервис» (ГК «Фаско»). Проведённый в конце декабря 2025 г. эксперимент стал первым в товарной гру
|12.01.2026
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«Первый Бит» внедрил КЭДО для 2,5 тыс. сотрудников франчайзинговой сети «Сицилия»
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по переводу на электронный кадровый документооборот (КЭДО) во фра
|26.12.2025
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«Первый Бит» представила специализированную ECM-систему для строительного бизнеса
ИТ-компания «Первый Бит» в конце декабря 2025 г. выпустила на рынок новое отраслевое решение «БИТ.Строительство/Документооборот». Специализированная ECM-система (Enterprise Content Managmement) позволяет ав
|22.12.2025
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«Первый Бит» автоматизировала управленческий учет для «Рельеф-центра» на базе ПО «1С:Управление холдингом 3.2»
Интегратор ИТ-решений компания «Первый Бит» успешно завершила проект по цифровой трансформации управленческого учета в компан
|19.12.2025
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«Бит.Аутентификатор» от «Первого Бита» стал поддерживать безопасную mfa-авторизацию через мессенджер Max
Компания «Первый Бит», российский разработчик и интегратор ИТ-решений для предприятий различного масштаба, представила ключевое обновление продукта для многофакторной аутентификации «Бит.Аутентификатор».
|17.12.2025
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«Первый Бит» внедрил сквозное планирование на производстве «ОБО Беттерманн»
ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил проект по переводу производителя электромонтажной продукции «ОБО Беттерм
|10.12.2025
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«Первый Бит» внедрила динамическое ценообразование для управления прибылью в белорусской розничной сети «Три цены»
ИТ-интегратор «Первый Бит» объявил об успешном завершении проекта по внедрению динамического ценообразования
|05.12.2025
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Робот от «Первого Бита» в шесть раз ускорил бухгалтерский процесс сети «Подружка» в Казахстане
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по роботизации бизнес-процессов для сети магазинов косметики и па
1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:
|Долгов Антон 20 20
|Горин Максим 14 14
|Калинкин Роман 14 13
|Улановский Андрей 7 7
|Олефиренко Борис 6 6
|Замерчук Антон 5 5
|Агличев Виктор 5 5
|Пастощук Евгений 5 5
|Князев Александр 17 4
|Соколов Анатолий 5 4
|Ложкин Сергей 49 4
|Вересов Сергей 4 4
|Смолянинов Александр 5 4
|Дмитриева Екатерина 11 4
|Павлова Анна 7 4
|Мусолов Вячеслав 15 4
|Черников Александр 32 4
|Иткин Владимир 12 4
|Диркс Артем 4 4
|Кущев Дмитрий 4 4
|Скворцов Андрей 15 3
|Денисов Алексей 21 3
|Опилкин Максим 8 3
|Макаров Дмитрий 33 3
|Медведкова Ольга 3 3
|Шустов Евгений 3 3
|Сырцов Игорь 27 3
|Сирина Екатерина 10 3
|Саяпин Олег 3 3
|Постоюк Сергей 3 3
|Алексеев Виктор 5 3
|Аверьянов Иван 3 3
|Ильясов Самир 4 3
|Елин Алексей 3 3
|Левитиан Константин 3 3
|Иванищев Петр 3 3
|Балакина Ирина 3 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Белов Александр 76 2
|Пушкарев Александр 2 2
|Ведомости 1466 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
|23ABC News 183 2
|Финансовая газета 24 2
|N+1 - Издание 188 1
|Комсомольская правда ИД 83 1
|Эксперт ГК 26 1
|Врачи РФ 2 1
|Центр Красноярск - телеканал 2 1
|За рулем 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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