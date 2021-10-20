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1С Первый Бит
1С:Бухучет и Торговля


20.10.2021 «Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU 1
20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С» 1
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1
14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 1
27.08.2021 «Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век» 1
24.08.2021 «Первый бит» представил сервис динамического ценообразования Imprice 5
13.08.2021 К «Первому биту» присоединилась белорусская компания «Кейтуби» 3
01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 2
30.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 200 рабочих мест в сети лабораторий «Бехдошти» 3
29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» 4
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 2
22.03.2021 Начинается прием заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 2021 1
05.03.2021 REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории ОЭЗ «Технополис Москва» 1
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» 2
10.12.2020 «Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп» 4
10.12.2020 «Первый бит» внедрил «1С:ERP» в ТПК «Сава» 1
10.12.2020 «Первый бит» внедрил «Бит.Финанс.Холдинг» в ГК «ТНС энерго» 2
24.11.2020 «Первый бит» внедрил «1С:ERP» в «Сибеко» 4
27.10.2020 «Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы свыше 4500 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК» 1
12.10.2020 «Первый бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на базе «1С:ERP» 2
09.07.2020 «Квадрум» оптимизировала управление складом с помощью «1С:ERP Управление предприятием» 3
18.06.2020 Решение для автоматизации бизнеса от резидента «Сколково» включено в реестр отечественного ПО 1
31.03.2020 Платформа Virto Commerce для онлайн-торговли в партнерстве с «Первым битом» выходит на российский рынок 5
15.01.2020 «1С:Первый Бит» внедрила «1С:Медицина. Больница» в Клиническом центре Сеченовского университета 4
23.12.2019 «Первый бит» внедрил решения «1С в компании «Феникс» 3
16.12.2019 «Первый бит» помог Philips разработать BI-систему на базе Qlik Sense 2
06.12.2019 «Первый бит» и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 2
04.12.2019 «Первый бит» открыл центр корпоративных инноваций с пилотами от 100 тысяч рублей 3
03.12.2019 «Первый бит» внедрил в «Жилстройинвесте» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия» 3
22.11.2019 «Первый бит» поможет медотрасли с маркировкой лекарств 4
17.10.2019 «Первый бит» поставил в «Перспективе» ПО для управления денежными потоками 2
14.10.2019 «Первый бит» создал единую базу для учета в ГК «Высотка» 3
08.10.2019 Conteq автоматизирует процессы бюджетного управления в группе «Пионер» на базе «БИТ.Строительство» 1
01.10.2019 «Первый бит» автоматизировал работу компании «Литрес» 4
04.09.2019 «Первый бит» автоматизировал учетную деятельность в медицинском центре «Авиценна» 2
30.08.2019 «Первый бит» открыл офис во Владивостоке 2
08.08.2019 «Первый бит» повысил эффективность работы с клиентами в «Выборе» 3
06.08.2019 «Первый бит» автоматизировал финучет в ГК «Агроэко» 2
05.08.2019 «Первый бит» займется внедрением системы «Агроаналитика-IoT» 6
16.07.2019 «Первый Бит» создал корпоративный портал для рекламной группы АДВ 5

Публикаций - 593, упоминаний - 1591

1С Первый Бит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3727 123
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 12
SAP SE 3207 9
Ростелеком НСС 48 7
СМАРТС Волгоград-GSM 15 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 5
Ланит ГК 1155 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 187 4
Крок 1219 4
1С-Рарус 535 4
Скай Линк - Skylink 498 4
Галактика - Корпорация 248 4
1С Первый Бит - FirstBIT 5 4
OLS - Original Live Systems 6 3
Maykor-GMCS 44 3
Oracle Corporation 3331 3
Yota - Скартел 623 3
Ростелеком Дальсвязь 203 3
Онланта 75 3
Kyocera 91 2
1С-Битрикс 344 2
VMware 1829 2
Прогноз 195 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 2
Facebook 3765 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 2
Корус Консалтинг ГК 804 2
Гэндальф - Gendalf 59 2
Юнисел 7 2
Telegram Group 702 2
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 2
Microsoft Corporation 11017 2
Компас 90 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Xinwei Group 9 2
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
InfoWatch - Инфовотч 603 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
Резиденс Управляющая компания 2 2
Русклимат ТПХ 6 2
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
НСТТ Белитон 7 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Газпром ПАО 518 2
Планета Суши 9 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
Россети Ленэнерго 44 1
Жилстройинвест ГК 1 1
Hyosung 2 1
Талан УК 3 1
РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
СИА Групп - Магнит фарма - СИА интернейшнл лтд 1 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Aster Aviation Services DMCC 1 1
Аргос 2003 2 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 3 1
Basalt AG - Базальт Менеджмент 1 1
Uber 257 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Fashion Retail Kazakhstan - Фэшн Ритейл Казахстан 1 1
Уралавтоприцеп ЧМЗАП - Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов 1 1
Ever Neuro Pharma GmbH - Эвер Нейро Фарма ГмбХ - Эбеве Фарма РУ 1 1
БиоВитрум - BioVitrum 3 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 3 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Автотранспортный комбинат ФГБУ 2 1
ЭКО сантехника 1 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 1
Мать и дитя 16 1
Теком Проф 1 1
Кастор 1 1
Квадрум 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 5
Федеральное казначейство России 766 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
FTA UAE - The Federal Tax Authority UAE - Федеральный налоговый орган ОАЭ 1 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Казанский кремль - музейный комплекс 2 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Конституционный суд РФ 48 1
ФРИИ Акселератор 12 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Роснано 456 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 82
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 10
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 6
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 43 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
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REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 13
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 8
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 6
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 34 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Русский язык 970 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
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N+1 - Издание 93 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
New retail 2 1
CRN 12 1
ComputerWorld 92 1
CNews Analytics 1988 3
IDC - International Data Corporation 2709 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
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Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
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РАН - Российская академия наук 316 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ФИЦ Биотехнологии РАН - Федеральный исследовательский центр - Фундаментальные основы биотехнологии РАН РФ 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Legal Run - ежегодный забег юристов 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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