Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С Первый Бит
1С:Бухучет и Торговля
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 593, упоминаний - 1591
1С Первый Бит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинкин Роман 10 8
|Улановский Андрей 4 4
|Горин Максим 5 4
|Князев Александр 12 4
|Денисов Алексей 15 3
|Смолянинов Александр 4 3
|Опилкин Максим 8 3
|Шустов Евгений 3 3
|Мордашов Алексей 29 3
|Медведкова Ольга 2 2
|Маркова Екатерина 2 2
|Провоторов Александр 146 2
|Ройтман Евгений 34 2
|Коновалов Олег 11 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Вересов Сергей 2 2
|Копейка Ольга 2 2
|Носков Михаил 21 2
|Замерчук Антон 2 2
|Тишина Лидия 2 2
|Пушкарев Александр 2 2
|Реброва Екатерина 2 2
|Дорохина Юлия 42 1
|Данилов Сергей 13 1
|Сахаров Александр 30 1
|Попов Андрей 72 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Калугин Сергей 162 1
|Таврин Иван 83 1
|Яковлев Александр 21 1
|Вахмянин Иван 20 1
|Делицын Леонид 94 1
|Генс Георгий 62 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Коновалов Роман 20 1
|Носков Константин 201 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Жаров Александр 165 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 6
|N+1 - Издание 93 1
|Комсомольская Правда - Газета 22 1
|New retail 2 1
|CRN 12 1
|ComputerWorld 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756502, в очереди разбора - 660192.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756502, в очереди разбора - 660192.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru