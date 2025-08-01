Средство управления звонками «Бит.Phone» от «Первого Бита» подтвердило совместимость с «1С»

Компания «Первый Бит» официально подтвердила совместимость своего решения «Бит.Phone» с экосистемой «1С». Сертификат, выданный фирмой «1С», гарантирует безопасную и бесперебойную работу программы с платформой «1С:Предприятие» вплоть до 25 июля 2027 г. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

«Интеграция с любыми системами «1С» — одно из ключевых преимуществ нашего решения, наравне с удобством использования и гибкостью адаптации под бизнес-процессы. Статус «1С:Совместимо очень важен для нас, так как он официально подтверждает совместимость «Бит.Phone» с экосистемой 1С», — сказал руководитель направления «Бит.Phone» в компании «Первый Бит» Максим Горин.

«Бит.Phone» позволяет осуществлять звонки клиентам и партнерам в один клик прямо из окна «1С». Решение поддерживает работу с внешними телефонами и гарнитурами, функцию конференций, отправку SMS, определение местоположения входящих звонков и автоматическую переадресацию на закрепленных менеджеров.

Система автоматизирует документооборот: создает в «1С» карточки событий и новых клиентов, прикладывает аудиозаписи переговоров. Это помогает сотрудникам меньше тратить времени на рутинные задачи и эффективнее взаимодействовать с клиентами.

Продукт «Бит.Phone» прошел сертификацию «1С:Совместимо!» в качестве дополнения к решению «1С:Управление торговлей». Фирма «1С» также отмечает возможность интеграции «Бит.Phone» в любые типовые конфигурации «1С:Предприятие 8».