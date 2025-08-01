Разделы

ПО Софт
|

Средство управления звонками «Бит.Phone» от «Первого Бита» подтвердило совместимость с «1С»

Компания «Первый Бит» официально подтвердила совместимость своего решения «Бит.Phone» с экосистемой «1С». Сертификат, выданный фирмой «1С», гарантирует безопасную и бесперебойную работу программы с платформой «1С:Предприятие» вплоть до 25 июля 2027 г. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

«Интеграция с любыми системами «» — одно из ключевых преимуществ нашего решения, наравне с удобством использования и гибкостью адаптации под бизнес-процессы. Статус «1С:Совместимо очень важен для нас, так как он официально подтверждает совместимость «Бит.Phone» с экосистемой 1С», — сказал руководитель направления «Бит.Phone» в компании «Первый Бит» Максим Горин.

«Бит.Phone» позволяет осуществлять звонки клиентам и партнерам в один клик прямо из окна «1С». Решение поддерживает работу с внешними телефонами и гарнитурами, функцию конференций, отправку SMS, определение местоположения входящих звонков и автоматическую переадресацию на закрепленных менеджеров.

Автоматизация против хаоса: как навести порядок в производственном графике
Цифровизация

Система автоматизирует документооборот: создает в «1С» карточки событий и новых клиентов, прикладывает аудиозаписи переговоров. Это помогает сотрудникам меньше тратить времени на рутинные задачи и эффективнее взаимодействовать с клиентами.

Продукт «Бит.Phone» прошел сертификацию «1С:Совместимо!» в качестве дополнения к решению «1С:Управление торговлей». Фирма «1С» также отмечает возможность интеграции «Бит.Phone» в любые типовые конфигурации «1С:Предприятие 8».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов

Екатерина Колесникова, «Т1»: Основной компетенцией становится способность к непрерывному обучению

Таинственный российский Linux Сбербанка научили работать с процессорами архитектуры RISC-V

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще