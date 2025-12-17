Против воли пользователей в Windows включили сомнительную функцию. Она тормозит ПК, разряжает батарею и почти никому не нужна

Очередной апдейт для Windows 11 сделал функцию развертывания приложений из магазина Microsoft Store активной всегда. Она сильно нагружает компьютер и заставляет ноутбук меньше работать от батареи, хотя Microsoft Store сам по себе непопулярен. На пиратских версиях Windows он и вовсе часто не работает, хотя и есть в системе. Нововведение затронуло не только Windows 11, но также Windows 10 и даже Windows Server 2025.

Зачем вам быстрый компьютер

Корпорация Microsoft нашла новый способ, как в период невероятной дороговизны оперативной памяти, ПК и серверов замедлить эту технику. Как пишет портал Neowin, теперь Windows автоматически запускает функцию, отвечающую за развертывание приложений из магазина Microsoft Store.

Раньше эта функция, она же – служба AppX (Appxsvc), запускалась только по требованию – когда пользователю нужно было открыть приложение из магазина Microsoft. Теперь же она активна всегда. Другими словами, раньше тип запуска у нее стоял «Вручную», а теперь будет «Автоматически».

Казалось, бы, в этом нет ничего такого – если дать Windows волю, она будет держать в оперативной памяти свыше сотни служб. Но на деле Appxsvc существенно снижает производительность ПК, а в случае с ноутбуками еще и негативно влияет на автономность. Согласно отзывам пользователей, она приводит к повышенной загрузке центрального процессора, что увеличивает расход заряда, а также занимает место в оперативной памяти и иногда начинает потреблять много дискового пространства – вероятно, под кэш.

Не баг, а фича

Можно было бы предположить, что перманентная работа Appxsvc – это результат установки очередного кривого обновления Windows, и это было бы правдой, но лишь отчасти. Как правило, сломать систему новым апдейтом у Microsoft получается случайно, но в данном случае она перевела службу Appxsvc в перечень постоянно активных специально, о чем даже написала на своем сайте.

Rui Silvestre / Unsplash Microsoft сделала пользователям Windows предновогодний подарок. Вероятно, не последний

Изменения в ОС вносит патч KB5072033. Системным администраторам, по той или иной причине еще не перешедшим на Linux и все еще работающим с Windows Server, тоже не повезло – этот апдейт доберется и до них.

Правда, в их случае это затронет только Windows Server 2025 – более старые версии системы пока вне зоны риска. Впрочем, версия 2025 умеет устанавливаться фоном, даже если у компании нет на нее лицензии, что сразу провоцирует проблемы с уголовным кодексом.

Microsoft не уточнила, зачем вносит эти изменения. В то же время ранее она сообщила, что вскоре начнет распространять обновления Microsoft Store через канал Windows Update. Вероятно, это как-то связано.

Коснется всех и одновременно не всех

Нововведение изменит работу компьютеров и серверов всех пользователей Windows 11 и Windows Server 2025, не успевших вовремя отключить автоматические обновления системы. Но в полной мере последствия постоянного присутствия Appxsvc в оперативной памяти ощутят на себе владельцы не очень мощных компьютеров, пишет Neowin.

Appxsvc будет находиться в памяти всегда, сразу же после загрузки Windows.

На деле сама по себе эта служба нужна далеко не всем пользователям. Подавляющее большинство людей буквально десятилетиями устанавливают программы на ПК под управлением Windows из самых разных источников. Поначалу у Microsoft не было своего магазина приложений – он появился лишь в конце 2012 г. и поначалу назывался Windows Store.

За 13 лет Microsoft так и не приучила пользователей пользоваться этим магазином. К тому же он есть далеко не во всех существующих модификациях Windows, а в тех, то есть, не всегда работает. Последнее касается в первую очередь пиратских версий ОС, широко распространенных в России.

Все будет работать

Сотрудник редакции CNews на своем опыте убедился, что принудительное отключение службы Appxsvc никоим образом не влияет на работу ПК, если на нем нет установленных из Microsoft Store программ. Отключить ее можно через разными способами, и самый простой из них – это оснастка «Службы» (services.msc). Там нужно найти Appxsvc, выбрать режим «Вручную» или «Отключена», после чего нажать ОК, проигнорировав предупреждение Microsoft о возможной некорректной работе системы.

Второй способ подойдет тем, у кого заблокирована оснастка «Службы». Потребуется открыть редактор реестра (regedit), пройти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AppXSvc и поменять значение параметра Start на 4. Потребуется перезагрузка ПК.

Напомним, что любое изменение реестра Windows может полностью уничтожить систему, если сделать что-то неправильно. Рекомендуем перед внесением коррективов сделать резервную копию всей ОС.