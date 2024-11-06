Неприятный подарок Microsoft. Новую Windows против воли установили тем, кому она не полагается. Теперь у них дорогая пиратская ОС

Компании, чьи серверы работают на Windows Server 2022, внезапно обновились до Windows Server 2025, которая вышла в ноябре 2024 г. Это не было санкционировано ни компаниями, ни Microsoft, и теперь это чревато большими проблемами, потому что компании не приобретали лицензию на версию 2025, то есть, по сути, их серверы работают на нелегальном ПО.

Апдейт, которому никто не рад

Корпоративные клиенты Microsoft столкнулись с несанкционированной установкой на их серверы ОС Windows Server 2025, пишет профильный портал Windows Latest. До этого они работали на Windows Server 2022, и такое обновление в планы ИТ-отделов компаний, равно как и их директоров, совершенно не входило.

Проблема затронула, по большей части, небольшие компании, которые не были готовы к обновлению, в том числе и с финансовой точки зрения. А с учетом того, что Microsoft отношения к этому, вероятнее всего, не имеет, а если имеет, то лишь косвенное, теперь у них могут возникнуть трудности с лицензиями. В отличие от пользовательской Windows, обновления для Windows Server стоят денег даже во время действия основной и расширенной технической поддержки, а не только после ее окончания.

Замена Windows Server 2022 образца 2021 г. на гораздо более современную Windows Server 2025, вышедшую в ноябре 2024 г., не является обязательной. Microsoft не рассылает соответствующий апдейт на принудительной основе, так что причина, по всей видимости, на стороне ее бизнес-клиентов.

Потенциальный ключ к разгадке

Первые сообщения о неожиданном появлении на серверах Windows Server 2025 вместо предыдущей версии ОС стали появляться в Сети 5 ноября 2024 г. жалобы поступали преимущественно от небольших фирм, в чью ИТ-инфраструктуру внедрен софт для управления обновлениями ПО, написанный не Microsoft.

Microsoft У Microsoft на пустом месте появилось множество потенциальных покупателей Windows Server 2025

Вполне возможно, что в этом и кроется причина. Microsoft не запрещает пользоваться инструментами обновления своего ПО за авторством сторонних разработчиков – у нее даже есть специализированный API для этого. Как пишет Windows Latest, в этот API, скорее всего, были внесены изменения, вследствие чего инструменты для апдейта ПО стали работать некорректно.

Эти инструменты обнаружили на серверах Microsoft файл с обновлением до Windows Server 2025 (номер патча KB5044284), но не распознали в нем апдейт до совершенно новой ОС. Они посчитали, что это очередной патч безопасности, и начали выкачивать и устанавливать его.

В большей степени повезло тем компаниям, которые хоть и оказались в числе получивших Windows Server 2025 против своей воли, но или обладают небольшим количеством серверов, или успели вовремя отменить обновление на большинстве из них. Это позволит им отделаться малой кровью, когда придется или откатывать систему до версии 2022, или платить деньги Microsoft за лицензию Windows Server 2022. При этом простых методов возвращения к прежней версии системы не существует. Если же нет актуальных резервных копий, уровень сложности этого процесса и вовсе моментально возрастает.

Но среди тех, кто пожаловался на незапланированное обновление, были и компании, которые обнаружили проблему слишком поздно. Одна из компаний пожаловалась: «Все наши серверы с Windows Server 2022 либо обновились до 2025 за одну ночь, либо собирались это сделать. Это, очевидно, стало шоком, поскольку мы еще не готовы это сделать по ряду причин, а требуемое лицензирование не будет представлено».

Другими словами, все, кто столкнулся с этой напастью, теперь имеют в своем распоряжении минимум один сервер с нелицензионным программным обеспечением.

Лучше перестраховаться

Тем компаниям, которые уже получили нежелательное обновление до Windows Server 2025, теперь поздно дуть на воду – им нужно решать вопрос с восстановлением прежней системы или налаживать контакт с Microsoft. Тем же, кто еще не перешел черту, но находится в зоне риска, эксперты Windows Latest рекомендуют как можно скорее внести апдейт KB5044284 в список заблокированных, чтобы исключить его автоматические скачивание и установку.

Разработчики инструментов администрирования обновлений со своей стороны тоже начали блокировать патч KB5044284. В числе первых на это решились авторы приложения Heimdal – среди тех, кто пожаловался на принудительную установку Windows Server 2025, были те, кто пользовались им. Пользователи ряда других инструментов такого плана обнаружили патч KB5044284 в списке рекомендованных обновлений и успели отказаться от него до установки.

Добавим также что несанкционированная установка Windows Server 2025 может «наградить» владельцев серверов проблемами не только с лицензиями, но и с совместимостью. Как сообщал CNews, у этой ОС крайне ограниченный список поддерживаемых процессоров.