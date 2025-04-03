Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172234
ИКТ 13401
Организации 10512
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3412
Системы 25355
Персоны 73885
География 2789
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2600
Мероприятия 849

Microsoft Windows Server 2022



03.04.2025 «Киберпротект» выпустила систему защиты данных от потери «Кибер Бэкап Малый Бизнес» 1
03.04.2025 Вышло решение для защиты данных малого бизнеса 1
13.11.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость нулевого дня в Windows 1
06.11.2024 Неприятный подарок Microsoft. Новую Windows против воли установили тем, кому она не полагается. Теперь у них дорогая пиратская ОС 1
02.11.2024 Монополия Microsoft и Intel действует. Новейшую серверную Windows научили работать даже на хилом двухъядерном Pentium, но забыли про ARM 1
25.09.2024 SpaceWeb запустил сервис для работы с «1С» 1
25.05.2023 СЗИ Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock прошли процедуру испытаний ФСТЭК России 1
17.04.2023 Система обнаружения вторжений UserGate выявляет попытку эксплуатации уязвимости QueueJumper в сервисе Message Queuing для Windows 1
30.03.2023 Система обнаружения вторжений UserGate детектирует уязвимость в реализации ICMP для ОС Windows 1
01.11.2022 «Киберпротект» выпустила новую версию системы защиты от утечки данных Cyber Protego 1
07.09.2022 Вышла обновленная версия ПО Timex 22.2 с поддержкой 64-битной архитектуры и проверкой дубликатов лиц 1
09.08.2022 Windows 11 безвозвратно повреждает файлы на ПК с современными процессорами. Исправление заставляет их «тормозить» 1
08.08.2022 Российская программа «Астер» будет использоваться в учебных организациях Южной Кореи 1
27.05.2022 Обновление Windows поломало защиту от вымогательского ПО Trend Micro 1
07.02.2022 Подтверждена совместимость Secret Net Studio с Windows 11, 10 21H2 и Server 2022 1
14.12.2021 В России резко подорожает ПО Microsoft 1
26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft 1
25.11.2021 Microsoft не сумела залатать поданную ей на блюдечке брешь в Windows. В нее хлынули хакеры 1
23.11.2021 Обиженный Microsoft хакер опубликовал секрет превращения любого пользователя в админа. Работает во всех Windows 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Microsoft Windows Server 2022 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24746 12
AMD - Advanced Micro Devices 4273 2
8356 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 615 2
Trend Micro 607 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 328 2
Код Безопасности 635 1
ESET - ESET Software 1135 1
Softline - Софтлайн 2900 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1468 1
GitHub 850 1
Apple Inc 12203 1
X Corp - Twitter 2874 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 297 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 209 1
Linkable Technology 1 1
ИБИК 6 1
Defender 134 1
Cisco Talos 43 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 15 1
Arduino Software 65 1
Smartec 144 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 1
Конфидент ЦЗИ 111 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 33 1
Intel Corporation 12252 1
Gigabyte Technology 373 1
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 32 1
Ampere Computing 52 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1240 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4266 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25732 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 9
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2589 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6295 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21001 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12841 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2955 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2032 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24497 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21532 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 547 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7484 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4019 3
Оповещение и уведомление - Notification 4751 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 837 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11219 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3793 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2986 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3952 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12736 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5814 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16270 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 296 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 227 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4965 2
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 20 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 294 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 983 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3188 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9280 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7273 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6861 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2505 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 229 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1775 1
Microsoft Windows 15811 14
Microsoft Windows 11 589 12
Microsoft Windows 10 1786 8
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 793 7
Microsoft Windows Server 2019 36 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4598 6
Microsoft Windows Server 2016 54 3
Microsoft Windows Server 2012 197 3
Microsoft Windows Installer 19 3
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 400 2
Linux OS 10124 2
Microsoft Windows Server 2008 479 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 629 1
Microsoft Windows 7 1982 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
Google Chrome - браузер 1576 1
WhatsApp Messenger 1099 1
Google Android 14157 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1349 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2991 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 150 1
Microsoft Office 365 951 1
Microsoft Edge - браузер 1998 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 56 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 244 1
Google Gmail 951 1
Киберпротект - Кибер Протего - Cyber Protego DLP-комплекс 11 1
Discord 125 1
Microsoft Windows PowerShell 183 1
Proton Technologies - ProtonVPN 21 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Microsoft AutoUpdate 6 1
Trend Micro Deep Security 34 1
Microsoft Edge Elevation Service 1 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 81 1
Linux - Debian GNU 478 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 997 1
Зайцев Михаил 275 1
Лобанова Анна 6 1
Вахонин Сергей 18 1
Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 6 1
Шашкин Алексей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 1
Япония 13333 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Южная Корея - Республика 6692 1
Европа Центральная 266 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17273 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52380 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 2
Аудит - аудиторский услуги 2743 2
Blacklist - Чёрный список 629 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18912 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10004 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6287 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6254 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8793 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2154 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4050 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2778 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6483 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3279 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 784 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11101 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13844 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 1
BleepingComputer - Издание 364 4
Neowin 145 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153