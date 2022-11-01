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Безопасность Администратору
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«Киберпротект» выпустила новую версию системы защиты от утечки данных Cyber Protego

«Киберпротект» представила новую версию системы защиты от утечки данных «Кибер протего 9.4» (Cyber Protego). Решение класса DLP (Data Leak Prevention) в этом обновлении получило новые возможности в части контроля работы пользователей, обеспечивает официальную поддержку новейших версий ОС Microsoft, а также реализует более гибкую политику управления доступом, включая разделение элементов управления и рассылок уведомлений.

Среди наиболее значимых улучшений – востребованная клиентами возможность контроля протокола SFTP, широко используемого сетевыми администраторами и почтового протокола IMAP. Детальное протоколирование почты, получаемой по протоколу IMAP, позволит существенно расширить возможность расследования инцидентов информационной безопасности за счет анализа как исходящих, так и входящих почтовых коммуникаций.

Продукт также получил ряд общих улучшений. Начиная с версии 9.4, объявлена официальная поддержка операционных систем Windows 11 и Windows Server 2022 (до версии 22H2 включительно), что позволяет провести обновление на новейшие ОС Microsoft на рабочих станциях сотрудников без снижения уровня защищенности организации.

Улучшения коснулись системы логирования. В частности, администратор Cyber Protego может выборочно определять список событий, информация о которых будет записываться в журнале сервера. Из набора инструментов управления комплексом удалена устаревшая консоль управления агентами, при этом вся работа с агентами централизована и ведется на уровне серверных задач управления или посредством групповых политик домена Active Directory.

В числе прочего в новой версии оптимизирован контроль использования почтового веб-сервиса Gmail и мессенджера WhatsApp, улучшен механизм контроля SSL-соединений, а также внесен ряд прочих улучшений и обновлений.

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«Мы продолжаем работать над развитием DLP-комплекса Cyber Protego, и в релизе 9.4 большое внимание было уделено расширению возможностей контроля сетевых коммуникаций, повышению стабильности работы продукта, а также оптимизации централизованного управления решением, — отметил Сергей Вахонин, директор направления систем ИБ компании «Киберпротект». — Одновременно с этим официальная поддержка новых версий ОС Windows и актуализация контроля пользовательских коммуникаций позволяют использовать Cyber Protego для комплексной защиты конфиденциальных данных в современной организации».

В числе функциональных возможностей Cyber Protego — гибкие возможности настройки разрешений и запретов для всех актуальных каналов передачи данных, развитые функции мониторинга и тревожные оповещения, подкрепленные контентной фильтрацией в режиме реального времени. Решение поставляется в модульном виде, чтобы каждый заказчик мог выбрать необходимую ему функциональность в соответствии с потребностями по защите данных и реальным бюджетом на информационную безопасность.

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