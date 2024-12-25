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Киберпротект Кибер Протего Cyber Protego DLP-комплекс


Кибер Протего — решение корпоративного класса, которое обеспечивает комплексную защиту от утечки данных с компьютеров, серверов и виртуальных сред организаций. Одна из ключевых возможностей, реализованных в новой версии — контроль доступа и событийное протоколирование при использовании USB-устройств и съемных накопителей для рабочих станций Linux


25.12.2024 10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник 1
30.05.2024 Обновление «Кибер Протего 10.2.1» расширяет возможности работы с отечественными ОС 1
02.04.2024 Обновление «Кибер Протего» 10.2: развитие аналитических инструментов и интеграция с «Кибер Файлами» 2
28.03.2024 «Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и обмена файлами «Кибер Файлы 9.0» 1
20.10.2023 «Киберпротект» — участник конференции «Информационная безопасность 2023» 1
20.09.2023 «Киберпротект» — участник конференции CNews «Информационная безопасность 2023» 1
24.07.2023 «Мой офис Почта 2» совместима с DLP-системой «Кибер протего» 1
30.05.2023 Состоялся релиз новой версии DLP-комплекса «Кибер протего» 2
01.11.2022 «Киберпротект» выпустила новую версию системы защиты от утечки данных Cyber Protego 3

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Киберпротект и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Microsoft Corporation 24625 1
Intel Corporation 12197 1
Web Control - Вэб Контрол ДК 14 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 189 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 58 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
File Manager - Файловый менеджер 346 1
UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей, работающих за одним компьютером 8 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 1
Linux OS 9937 4
Киберпротект - Кибер Файлы - Cyber Files - Акронис файлы 7 4
Microsoft Windows 15657 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 2
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 14 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 2
Microsoft Windows 11 537 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Google Gmail 946 1
Microsoft Windows Server 2022 17 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 78 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Kaspersky Scan Engine 3 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 1
Microsoft SQL Server Express 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 8 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Вахонин Сергей 16 6
Варнавская Дарья 2 2
Романова Ирина 6 2
Щеглов Петр 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 5
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Металлы - Золото - Gold 1135 2
White list - Белый список 102 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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