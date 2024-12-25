Кибер Протего — решение корпоративного класса, которое обеспечивает комплексную защиту от утечки данных с компьютеров, серверов и виртуальных сред организаций. Одна из ключевых возможностей, реализованных в новой версии — контроль доступа и событийное протоколирование при использовании USB-устройств и съемных накопителей для рабочих станций Linux.