Киберпротект Кибер Протего Cyber Protego DLP-комплекс
Кибер Протего — решение корпоративного класса, которое обеспечивает комплексную защиту от утечки данных с компьютеров, серверов и виртуальных сред организаций. Одна из ключевых возможностей, реализованных в новой версии — контроль доступа и событийное протоколирование при использовании USB-устройств и съемных накопителей для рабочих станций Linux.
Киберпротект и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
|Вахонин Сергей 16 6
|Варнавская Дарья 2 2
|Романова Ирина 6 2
|Щеглов Петр 54 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
|Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
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