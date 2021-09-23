Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

SFTP
Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов



23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode 1
13.04.2021 Всеобщая цифровизация: система хранения данных — основа инфраструктуры любого бизнеса 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации 1
29.10.2020 Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum 1
09.07.2020 Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6 1
11.02.2020 Корпорация МСП и «Инфосистемы джет» реализовали совместный проект по защите активов от инсайдерских угроз 1
29.08.2019 G-Core Labs представила интегрированный с CDN сервис облачного объектного хранения данных 1
15.01.2019 В популярной утилите для Linux и Windows 36 лет «живет» опасная уязвимость 1
21.12.2017 Техносерв Cloud запустил облачный файлообменник для корпоративных клиентов 1
20.12.2017 «Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox 1
19.12.2017 Brother представила новую линейку сканеров для бизнеса 1
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище» 2
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе 1
24.03.2016 Вышли новые версии решений Acronis Backup и Acronis Backup Advanced 1
24.04.2015 «Яндекс» выпустил новый антивирус для сайтов — Manul 1
04.12.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2013 1
31.08.2012 Synology обновила операционную систему DiskStation Manager до версии 4.1 1
29.12.2011 Iomega оснастила сетевые хранилища Iomega StorCenter новой версией ОС EMC LifeLine 1
30.03.2011 «Облачный» сервис конвертации видео и аудио Aviberry оснащён поддержкой WebM 1
28.05.2009 Вышел Linux Mint 7 на базе Ubuntu Jaunty 1
29.05.2008 Core FTP Lite 2.1.1568: бесплатный FTP-клиент 1
22.05.2008 FileZilla 3.0.10: бесплатный FTP-клиент 1
14.05.2008 Core FTP Lite 2.1.1565: бесплатный FTP-клиент 1
21.04.2008 muCommander 0.8.2: кросс-платформенный файл-менеджер 1
08.04.2008 Core FTP Lite 2.1.1553: бесплатный FTP-клиент 1
01.04.2008 Вышел OpenSSH версии 4.9: исправлено более 20 ошибок 1
13.03.2008 Вышла новая версия графической рабочей среды GNOME 1
06.03.2008 Анонсирована новая версия свободного клиента WinSCP 2
25.01.2008 FileZilla 3.0.5.2: загрузка по FTP и организация сервера 1
11.01.2008 FileZilla 3.0.5: FTP-клиент с открытым исходным кодом 1
28.12.2007 Core FTP Lite 2.0.1537: бесплатный FTP-клиент 1
30.11.2007 muCommander 0.8.1: кросс-платформенный файл-менеджер 1
28.11.2007 Core FTP Lite 2.0.1530: бесплатный FTP-клиент 1
21.11.2007 FileZilla 3.0.4 RC1: новая версия FTP-клиента 1
07.11.2007 Core FTP 2.0.1527: бесплатный FTP-клиент 1
08.10.2007 muCommander 0.8 – кросс-платформенный файл-менеджер 1

Публикаций - 37, упоминаний - 39

SFTP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 5
Jive Software 19 2
SAP SE 3347 2
InfoWatch - Инфовотч 739 2
Microsoft Corporation 12409 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 166 1
Lenovo EMC - Iomega 47 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
VK - Mail.ru Group 2568 1
Fortinet 295 1
Acronis - Акронис 374 1
Yandex - Яндекс 4188 1
АйТи Бастион 13 1
DigitalOcean 16 1
Winnum 8 1
Alibaba Cloud 26 1
F-Secure 110 1
G-Core Labs 65 1
Canon 636 1
Инфосистемы Джет 698 1
Citrix Systems 609 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5939 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 454 12
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 164 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 640 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1052 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 175 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 185 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 358 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 227 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 1
Flash 509 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 55 1
Shellshock - серия уязвимостей 23 1
YCbCr - Y′CbCr или Y Pb/Cb Pr/Cr - Y’CBCR или YCBCR - семейство цветовых пространств 3 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 539 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
Linux Secure Copy Protocol - SCP 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1697 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3955 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 483 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 142 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 334 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2574 1
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 93 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 333 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 183 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 98 1
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 67 1
Linux OS 4553 5
Microsoft Windows 10 7196 5
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 131 5
Apple iOS 5750 3
OpenText eDOCS 2 2
OpenText Content Server 4 2
OpenText Documentum 215 2
Oracle Siebel CRM 177 2
Google Android 10773 2
AWS - Amazon Web Services 570 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 315 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 125 2
AMT InfoDiode 14 1
АйТи Бастион СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 10 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 485 1
Acronis AnyData Engine 13 1
Linux - Debian GNU 283 1
Putty - свободный клиент управления удаленными узлами 7 1
AWS S3 - Amazon S3 REST API 9 1
Java - Язык программирования 1258 1
Apple macOS 957 1
Nvidia GeForce GTX 2213 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple Mac 1535 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 569 1
Acronis Backup Advanced 14 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 278 1
Raidix ERA Engine - СХД 18 1
Acronis Backup 28 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 102 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 23 1
OpenSSH - Open Secure Shell 16 1
Google Photos 51 1
Canon EOS R - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 9 1
Bash-скрипт 28 1
Adobe Creative Cloud 52 1
Самошкин Дмитрий 19 1
Михеев Дмитрий 14 1
Фомиченко Сергей 3 1
Шматова Елена 20 1
Московченко Александр 3 1
Chazelas Stephane - Чазелас Стефан 2 1
Sintonen Harry - Синтонен Гарри 3 1
Андрияшин Алексей 13 1
Плотко Сергей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 1
США - Хилсборо 4 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 314 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 333 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 300 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 273 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 405 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 1
Россия - СФО - Новосибирск 2140 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 1
США - Майами 78 1
США - Ашберн 10 1
Великое Герцогство Люксембург 223 1
Нидерланды - Амстердам 290 1
Сингапур - Республика 855 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 111 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 136 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 1
Gartner 2285 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото
Показать еще