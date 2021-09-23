Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SFTP
Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов
Публикаций - 37, упоминаний - 39
SFTP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 5
|Jive Software 19 2
|SAP SE 3347 2
|InfoWatch - Инфовотч 739 2
|Microsoft Corporation 12409 2
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 166 1
|Lenovo EMC - Iomega 47 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
|VK - Mail.ru Group 2568 1
|Fortinet 295 1
|Acronis - Акронис 374 1
|Yandex - Яндекс 4188 1
|АйТи Бастион 13 1
|DigitalOcean 16 1
|Winnum 8 1
|Alibaba Cloud 26 1
|F-Secure 110 1
|G-Core Labs 65 1
|Canon 636 1
|Инфосистемы Джет 698 1
|Citrix Systems 609 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 1080 1
|Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5939 1
|Самошкин Дмитрий 19 1
|Михеев Дмитрий 14 1
|Фомиченко Сергей 3 1
|Шматова Елена 20 1
|Московченко Александр 3 1
|Chazelas Stephane - Чазелас Стефан 2 1
|Sintonen Harry - Синтонен Гарри 3 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Плотко Сергей 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru