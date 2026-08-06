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Индексная книга (каталог) CNews*
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SFTP Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов

SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 BI.Zone PAM теперь поддерживает беспарольную аутентификацию 1
22.07.2026 Новая база знаний и поддержка внешних LLM: «Лаборатория Касперского» расширила возможности своей SIEM-системы 1
13.07.2026 Российский разработчик ПО для удаленного администрирования «АБП2Б» полностью переписал клиент МС22 на языке Rust 1
26.05.2026 «Гарда» ускорила маскирование и внедрила ИИ-поиск персональных данных 1
04.05.2026 Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков 1
28.04.2026 Система мониторинга «ДатаМист Мониторинг» включена в реестр российского ПО 1
16.04.2026 Innostage PAM обновлен до версии 1.6.0 3
05.03.2026 Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги 1
04.02.2026 «Хайстекс» анонсировал нативную поддержку бэкапа PostgreSQL в новом релизе «Акура» 4.5 1
23.01.2026 «АБП2Б» обновила SSH-клиент MC22 1
27.11.2025 «АБП2Б» обновила SSH-клиент MС22 до версии 1.4 1
19.11.2025 Treolan начинает поставки Uvatron 1
15.10.2025 Компания Uvatron и SNK-S объединяют усилия для развития российского ProAV-рынка 1
15.10.2025 Positive Technologies: 85% компаний используют незащищенные протоколы передачи данных 1
15.08.2025 «Октава ДМ» разработала четырехканальный аудиорегистратор для профессиональных решений «АРД-4-USB» 1
29.07.2025 «СерчИнформ FileAuditor» поддержала вычитку «облаков» по протоколу S3 1
23.07.2025 «Айти Таск» расширил портфель PAM-решением JumpServer 1
14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
22.04.2025 Innostage обновила In PAM 2
26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ 1
26.02.2025 Handy Backup успешно прошел сертификацию и теперь поддерживает «ОСнова» для эффективного резервного копирования 1
06.02.2025 Обновленная версия Handy Backup 8: Теперь поддерживает резервное копирование фалов для «ОСнова», «Альт» и «Ред ОС» 8 1
19.09.2024 «Почта банк» потратит почти 2 миллиарда на автоматического коллектора и робота для спам-обзвонов 1
05.09.2024 Система «Синоникс» получила новые функции 1
31.07.2024 «АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22 1
04.07.2024 Через «дыру» в OpenSSH любой желающий может получить админские права на серверах под ОС Linux 1
24.04.2024 «СерчИнформ FileAuditor» поддержал классификацию файлов в облаках 1
21.12.2023 Handy Backup – обновление сертификата совместимости с «1С» 1
12.12.2023 «Первый бит» разработал сервис «единого окна» горного курорта «Роза Хутор» 1
11.12.2023 Как правильно и безопасно обмениваться файлами внутри компании и с внешними контрагентами 2
30.10.2023 «Билайн» инвестировал в компанию Platformcraft 1
11.10.2023 Eltex начала серийное производство высокопроизводительного L3-коммутатора для дата-центров MES5500-32 1
28.08.2023 Расширение функционала телефонных аппаратов AudioCodes для коммуникационной платформы ФЛАТ 1
22.06.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с СРК «Кибер бэкап 16» 1
27.04.2023 Телефонные мошенники, обманывающие россиян, изгнаны в WhatsApp. «Билайн» призывает к блокировкам 1
26.04.2023 «Кибер бэкап 16» расширяет возможности резервного копирования СУБД и виртуальных сред 1
26.04.2023 Российский разработчик представил новую версию системы резервного копирования 1
02.02.2023 Utrace обновила решение для анализа данных маркировки 1
01.11.2022 «Киберпротект» выпустила новую версию системы защиты от утечки данных Cyber Protego 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1

Публикаций - 85, упоминаний - 92

SFTP и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 8
Microsoft Corporation 25775 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 5
Novosoft - Новософт 49 4
ABP2B - АБП2Б 13 4
Broadcom - VMware 2610 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Forcepoint - Websense 140 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telegram Group 2940 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 3
АйТи 1519 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Accellion 6 2
Box inc - box.com - box.net 375 2
Jive Software 24 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
Uvatron - АВИ 8 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4676 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
9594 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Naumen - Наумен 752 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
Фора Банк 86 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 12 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Абсолют Банк 249 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 36
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 35
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 15
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 12
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 11
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Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 549 11
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Оповещение и уведомление - Notification 5943 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 440 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 9
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 9
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 9
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 8
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 8
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 7
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Linux OS 11533 28
Microsoft Windows 16882 28
Apple macOS 2419 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 8
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 5
Linux - Debian GNU 567 4
Novosoft - Handy Backup - программа для резервного копирования и восстановления данных 23 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Apple iOS 8583 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
Apple iPhone 6 4861 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
FileZilla - FTP-клиент 26 4
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 47 3
Putty - свободный клиент управления удаленными узлами 12 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
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ABP2B - МС22 - менеджер соединений 4 3
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PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
Microsoft Outlook 1506 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
OpenSSH - Open Secure Shell 40 3
GZIP - GNU Zip 31 3
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 2
OpenText eDOCS 2 2
ETegro Fastor - серия СХД 9 2
Amazon Web Services - AWS S3 V4SIG - AWS S3 Signature Version 4 algorithm 2 2
Accellion kiteworks 5 2
Eltex ECCM - Eltex Cloud Configuration Manager - Eltex Configuration and Control Manager 22 2
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Хамзин Надир 3 1
Трушков Роман 7 1
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Дашкевич Иван 5 1
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