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SFTP Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 85, упоминаний - 92
SFTP и организации, системы, технологии, персоны:
|Дергилёв Никита 44 4
|Самборский Дмитрий 7 3
|Дородных Дмитрий 5 2
|Полозова Анна 2 2
|Еньков Игорь 8 2
|Парфентьев Алексей 183 2
|Шилак Ксения 28 1
|Плотко Сергей 12 1
|Степанов Антон 71 1
|Пашинин Олег 10 1
|Кибалко Кирилл 46 1
|Чернов Иван 40 1
|Павлов Никита 146 1
|Скулова Ольга 26 1
|Львов Александр 7 1
|Шлюфман Олег 4 1
|Кузнецова Татьяна 6 1
|Павлишин Сергей 3 1
|Сергиенко Эдуард 2 1
|Бориславский Даниил 33 1
|Лебедева Ольга 21 1
|Sintonen Harry - Синтонен Харри 1 1
|Гусейнов Тимур 6 1
|Земсков Григорий 2 1
|Чунижеков Федор 10 1
|Семенчук Константин 4 1
|Маркелов Илья 9 1
|Кильдюшев Артем 1 1
|Семенников Антон 35 1
|Комягин Артем 1 1
|Громова Марина 10 1
|Хван Артём 12 1
|Кириенко Андрей 1 1
|Хамзин Надир 3 1
|Трушков Роман 7 1
|Исаченкова Ольга 5 1
|Назаретян Артем 10 1
|Farrell Ted - Фаррел Тед 8 1
|Дашкевич Иван 5 1
|Субачев Сергей 16 1
|Gartner - Гартнер 3658 4
|Forrester Wave 45 2
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.