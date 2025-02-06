Обновленная версия Handy Backup 8: Теперь поддерживает резервное копирование фалов для «ОСнова», «Альт» и «Ред ОС» 8

Handy Backup 8.5.9 предоставляет поддержку Linux-дистрибутивов «Ред ОС» 8, Основа 2.11 и «Альт» 10, доступную в рамках серверной версии программы. Пользователи могут выполнять резервное копирование файловых систем, облачных сервисов, таких как Amazon S3 и других S3-совместимых сервисов, а также баз данных PostgreSQL для всех трех дистрибутивов, и дополнительно баз данных MySQL для «Альт» 10. Для настройки резервного копирования необходимо установить Панель управления на Windows и агент на соответствующий Linux-дистрибутив. Об этом CNews сообщили представители компании «Новософт».

Кроме того, логи плагина WebDAV стали более понятными и удобными для чтения. Обновление позволяет пользователям лучше понимать процесс резервного копирования и эффективно контролировать успешность операций. Также была оптимизирована работа с системным кэшем при использовании плагина Disk Image, что позволяет отключить буфер обмена, снижая нагрузку на систему, экономя место на диске и ускоряя процесс создания образа диска.

«В условиях современных реалий, когда все больше российских пользователей переходят на Linux, для нас особенно важно повышать совместимость именно с данной операционной системой. В новой версии мы добавили поддержку новых дистрибутивов: к уже поддерживаемым Debian, Ubuntu и «Ред ОС» 7 теперь присоединились «Ред ОС» 8, «ОСнова» и «Альт». В будущем мы планируем добавить поддержку других дистрибутивов, а также предложить дополнительные плагины для работы с Linux-системами. Кроме того, в новой версии мы оптимизировали логи плагина WebDAV, сделав их более понятными и удобными, а также ускорили процесс резервного копирования через плагин создания образа диска. Хочу подчеркнуть, что работа над совместимостью с Linux-системами и производительностью программы останутся нашим приоритетом и в следующих обновлениях», — сказал Дмитрий Самборский, директор по развитию Handy Backup.

Handy Backup Server Network обеспечивает резервное копирование серверов для Windows и Linux-систем, предлагая гибкость настроек и большой выбор хранилищ. Задачи бэкапа можно запускать по расписанию: в указанное время, по событию или с регулярными интервалами. Решение поддерживает различные режимы бэкапа, включая полный, дифференциальный, инкрементальный и смешанные, а также позволяет сохранять несколько версий с временными метками для удобного восстановления.

Резервные копии могут храниться на FTP/SFTP, NAS, локальных или сетевых дисках. Также доступны облачные хранилища, среди которых «Яндекс Диск», «Яндекс Облако», VK Cloud, Mail.ru Hotbox/Icebox, Amazon S3 и др.