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Индексная книга (каталог) CNews*
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WebDAV Web Distributed Authoring and Versioning набор расширений и дополнений к протоколу HTTP



06.02.2025 Обновленная версия Handy Backup 8: Теперь поддерживает резервное копирование фалов для «ОСнова», «Альт» и «Ред ОС» 8 1
21.10.2024 Secret Technologies выпустила новую версию Secret Cloud Enterprise 1
25.09.2024 Протоколы для современных почтовых систем: виды, задачи, сфера применения 1
28.08.2024 Ваша DCAP не справляется: что требовать у вендора системы файлового аудита 1
01.08.2024 «Почта Mail.ru» обновила механизм генерации паролей для внешних приложений 1
29.07.2024 Ошибка во встроенном антивирусе Windows позволяет заражать ПК с минимальными усилиями 1
24.04.2024 «СерчИнформ FileAuditor» поддержал классификацию файлов в облаках 1
07.02.2024 «T1 Cloud» запустил ««Т1 Диск»» с повышенным уровнем защищенности данных 1
13.12.2023 NextBox — безопасное хранение данных и удобная работа с файлами 1
04.10.2022 Positive Technologies помогла устранить уязвимость в сетевых хранилищах ASUSTOR 1
10.08.2022 «Диск-О:» сохранит файлы и документы из сторонних облаков 1
28.04.2022 Компания iFellow объявила о переходе на российскую платформу Communigate Pro 1
04.04.2022 10 простых шагов: как импортозаместить коммуникационную платформу 1
16.03.2022 «Диск-О:» стал бесплатным для пользователей 1
02.01.2022 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
25.12.2021 Как сделать бэкап своего облачного хранилища  1
05.08.2021 Китайские хакеры в течение года атаковали российские госорганы. Это прямое нарушение договора между странами 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
29.07.2020 «Диск-О:» защитит от поломки компьютера и случайного удаления файлов 1
27.01.2020 «Диск-О:» запустил клиент для протокола S3 1
21.05.2019 «МойОфис» получил более 70 новых функций и улучшений 1
05.02.2019 CommuniGate Systems и ОМП создают инфраструктуру для российской мобильной ОС 1
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
30.08.2018 В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета 1
17.04.2018 Mail.Ru Group добавила в «Диск-О:» поддержку главных облачных сервисов мира 1
09.10.2017 Eset: мошенники заработали $63 тыс. на вредоносном майнере криптовалюты Monero 1
17.04.2017 «Информзащита» представила перечень действий по обеспечению ИБ в связи с возможной утечкой инструментария АНБ 1
26.07.2016 В CommuniGate Pro появилась функциональность контакт-центра 1
18.02.2016 В сети всё сохранится 1
18.02.2016 Western Digital представила новые сетевые хранилища WD My Cloud EX2 Ultra для специалистов творческих профессий 1
27.02.2015 LinkServer от Edisoft передаёт 3 тыс. документов за один клик 1
11.11.2014 Qsan предложила новые системы унифицированного хранения данных TrioNAS LX U300 для СМБ 1
08.09.2014 РЖД меняет Microsoft Exchange и Lync на продукт, созданный россиянином 1
27.01.2014 Wexler начала предустанавливать Kingsoft Office на все свои планшеты и смартфоны 1
20.12.2012 «Роса» представила некоммерческую ОС для опытных Linux-пользователей 1
09.10.2012 ZOOM.CNews рекомендует: обзор сетевого хранилища WD Sentinel DX4000 1
20.06.2012 Добро пожаловать в матрицу: обзор сетевого накопителя QNAP TS-419P II 1
07.06.2012 Обзор сетевого накопителя Synology 412+ 1
12.01.2011 Synology выпустила новый 4-дисковый NAS-сервер RackStation RS411 1
16.02.2010 QNAP выпустила новые сетевые накопители Turbo NAS для малых и средних офисов 1

Публикаций - 58, упоминаний - 58

WebDAV и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24649 13
VK - Mail.ru Group 3456 8
Dropbox 498 8
CommuniGate Systems - СталкерСофт 178 6
Box inc - box.com - box.net 359 5
Google LLC 11805 5
Amazon Inc - Amazon.com 3006 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 3
Intel Corporation 12207 3
Apple Inc 12118 3
Western Digital Corporation - WDC 550 3
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 3
Yandex - Яндекс 7378 3
Broadcom - VMware 2365 2
Meta Platforms - Facebook 4442 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 341 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 2
OpenText - Micro Focus - Novell 871 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
Stalker Software GmbH 7 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 409 2
Nextcloud 25 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Telegram Group 2009 1
Базальт СПО - BaseALT 659 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 58 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
HackerOne 32 1
pCloud AG 8 1
Samsung Electronics 10273 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 1
Ростелеком 9720 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
8246 1
Oracle Corporation 6702 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Dell EMC 5033 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
РЖД - Российские железные дороги 1906 1
eBay Inc 1622 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 276 1
Meta Group 54 1
TuneIn Radio 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11683 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3338 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 554 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5455 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 26
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 854 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24197 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25436 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27589 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 13
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 440 12
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9202 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5734 10
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2224 10
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 783 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20835 9
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1565 9
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 413 8
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3212 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6154 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12662 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4089 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16168 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12566 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7434 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9301 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11021 7
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 6
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 179 6
IETF - CalDAV - Calendaring Extensions to WebDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 21 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 6
DDR - Double data rate 2735 6
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 90 6
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 234 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14414 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4235 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7414 5
Microsoft Windows 15696 21
Linux OS 9986 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1330 9
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 9
Apple macOS 2067 8
Google Android 14028 7
Microsoft Exchange 1717 7
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 174 7
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 239 6
Apple iOS 7826 6
VK - Mail.ru Диск-О 15 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4480 6
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 5
Microsoft Outlook 1392 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 4
Intel x86 - архитектура процессора 1859 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 4
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 4
Новые облачные технологии - МойОфис 782 3
Microsoft Windows 7 1979 3
Microsoft Office 3739 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 3
Apple iTunes Store 1068 3
Microsoft ActiveX 151 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 3
Microsoft Windows 10 1764 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 200 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 2
Microsoft Office Excel 1200 2
Google Play - Google Store - Android Market 3297 2
Microsoft Windows XP 2400 2
Mozilla Firefox - браузер 1891 2
Бутенко Владимир 23 2
Игнатьков Кирилл 11 2
Тен Антон 34 2
Ганин Егор 54 1
Малышев Александр 37 1
Фенюшин Евгений 26 1
Чижиков Михаил 21 1
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Никитин Олег 34 1
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Chiang Chad - Джанг Чад 3 1
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Welsh Jim - Уэлш Джим 6 1
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Германия - Федеративная Республика 12697 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 2
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Ближний Восток 2948 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 2
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2879 1
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Чехия - Чешская Республика 1310 1
Африка - Африканский регион 3482 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 390 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 1
Китай - Тайвань 3992 1
Япония 13295 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1735 1
Франция - Французская Республика 7856 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1118 1
Европа 21786 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 1
Южная Корея - Республика 6655 1
Америка Латинская 1815 1
Китай - Шанхай 787 1
Сингапур - Республика 1852 1
Куба - Республика 363 1
Дания - Королевство 1298 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10970 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51212 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8480 6
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6093 4
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5436 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13565 2
Английский язык 6645 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10974 2
Энергетика - Energy - Energetically 5098 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 934 2
Аудит - аудиторский услуги 2673 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3492 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8649 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1252 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3665 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2819 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18571 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29171 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3648 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5842 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9844 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1750 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5988 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 179 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 885 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5769 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3170 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2659 1
ComputerWorld 144 1
Inquirer 463 1
Reddit 313 1
Infosan 75 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
HFS Research 48 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1521 1
Т1 Цифровая академия 44 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 35 1
CNews AWARDS - награда 521 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2431 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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