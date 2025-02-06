WebDAV Web Distributed Authoring and Versioning набор расширений и дополнений к протоколу HTTP
WebDAV и организации, системы, технологии, персоны:
|Бутенко Владимир 23 2
|Игнатьков Кирилл 11 2
|Тен Антон 34 2
|Ганин Егор 54 1
|Малышев Александр 37 1
|Фенюшин Евгений 26 1
|Чижиков Михаил 21 1
|Климов Евгений 18 1
|Никитин Олег 34 1
|Абрамов Никита 13 1
|Осипов Ефим 3 1
|Тихонова Анастасия 4 1
|Киселёв Андрей 12 1
|Chiang Chad - Джанг Чад 3 1
|Цирульников Дмитрий 2 1
|Купин Дмитрий 1 1
|Парфентьев Алексей 129 1
|Бибиков Андрей 4 1
|Денисов Денис 6 1
|Зонов Александр 13 1
|Дырмовский Дмитрий 130 1
|Welsh Jim - Уэлш Джим 6 1
|ComputerWorld 144 1
|Inquirer 463 1
|Reddit 313 1
|Infosan 75 1
|Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
|HFS Research 48 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1521 1
|Т1 Цифровая академия 44 1
|МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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