QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider

TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe Компания QNAP представляет сетевое хранилище класса All‑Flash TDS‑h2489FU с двумя центральными процессорами, оперативной ECC‑памятью типа DDR4 объемом до 1 ТБ и 24 отсеками для твердотельных накопителей

Вымогательская программа прицельно атакует накопители QNAP и Synology Два в одном Шифровальщик eCh0raix начал атаковать сетевые накопители QNAP и Synology одновременно. Вредонос ранее специализировался только на устройствах QNAP. С тех пор как eCh0raix (также известный как QNAPCrypt) впервые обнаружили в 2016 г. Эксперты от

QNAP начала поставки 4-дискового NAS TS-431XeU с портом SFP+ 10GbE Российское представительство QNAP сообщило о начале поставок четырехдискового сетевого накопителя TS‑431XeU в компактном корпусе с малой глубиной и встроенным портом SFP+ 10GbE. Новинка имеет стандартный форм‑фактор 1U для

QNAP начинает продажи 4-ядерных NAS TS-x31P2 и TS-431X2 в России Российское представительство QNAP сообщило о начале поставок сетевых хранилищ TS‑231P2 и TS‑431P2 на два и четыре диска, а также четырехдискового TS‑431X2. Благодаря четырехъядерному процессору Annapurna Labs AL‑314 1,7 ГГ

QNAP начала российские продажи 4-дискового Thunderbolt 3 NAS TS-453BT3 Российское представительство QNAP объявило о начале поставок четырехдискового сетевого хранилища TS‑453BT3, оснащенного двумя портами Thunderbolt 3 (40 Гбит/c) и картой расширения QM2 PCIe с одним интерфейсом 10GbE и двумя

QNAP представила операционную систему QTS версии 4.3.4 апшоты для NAS на базе ARM: мгновенные снимки на уровне блоков обеспечивают быстрое и простое резервирование и восстановление информации для защиты от потери и вредоносных атак. Доступно для хранилищ QNAP на базе процессоров Annapurna Labs и оперативной памятью объемом 1 ГБ и более.Общая папка для снапшотов: на одном томе содержится только один общий каталог для снапшотов, что сокращает вре

QNAP начинает российские продажи локализованных NAS D2 Pro и D4 Pro. Цены Российское представительство QNAP сообщило о расширении локализованной линейки сетевых хранилищ двумя производительными моделями: двухдисковой D2 Pro и четырехдисковой D4 Pro. Новинки адресованы требовательным домашним пол

QNAP начала российские продажи сетевых хранилищ TS-253B, TS-453B и TS-653B Российское представительство QNAP сообщило о начале поставок сетевых хранилищ TS-253B, TS-453B и TS-653B с двумя, четырьмя или шестью дисковыми отсеками соответственно и слотом PCIe для установки опциональных карт расширен

QNAP представила новую линейку настольных NAS. Цены Российское представительство QNAP объявило о начале продаж новой линейки сетевых накопителей в настольном исполнении: D1, D2 и D4 на один, два и четыре диска соответственно, а также бесшумный двухдисковый S2.Система D1 име

QNAP представила корпоративные хранилища TES-x85U с опцией выбора операционной системы Российское представительство QNAP объявило о доступности сетевых хранилищ корпоративного уровня из серии TES-x85U с возможностью выбора операционной системы QES или QTS на этапе инициализации. Как рассказали CNews в компан

Qnap начинает российские продажи универсальных NAS-систем NAP TS-251A и TS-451A. Цены Российское представительство Qnap объявило о поступлении в продажу сетевых накопителей TS-251A и TS-451A для домашних пользователей, IT-энтузиастов, фотографов и коллекционеров мультимедиа. Как рассказали CNews в компании,

Cетевой накопитель QNAP — друг смартфона и планшета ешний вид Стоит немного рассказать о самом NAS, который побывал у нас на тестировании. Итак, модель QNAP TS-453mini — действительно относительно миниатюрная, если вы только когда-нибудь видели

QNAP представил корпоративное ZFS-хранилище ES1640dc c двумя контроллерами Российское представительство QNAP объявило о начале поставок 2-контроллерной системы хранения данных ES1640dc корпоративного уровня для критически важных задач и интенсивной виртуализации. Как рассказали CNews в компании,

«Вологодское Мороженое» модернизировало систему видеонаблюдения на базе решений QNAP Российское представительство QNAP объявило о внедрении сетевых накопителей серии TVS-x71 в обновленную систему охранного видеонаблюдения на предприятии «Вологодское Мороженое». Разработка и запуск проекта выполнены системн

QNAP начала продажи NAS серии TS-x53A с аудиоразъемами и двумя HDMI Российское представительство QNAP объявило о поступлении в продажу сетевых накопителей серии TS-x53A с расширенными возможностями для применения в малом и среднем бизнесе, а также системах мультирум. Модели на два, четыре,

Qnap обновила ОС QTS для сетевых накопителей Turbo NAS Компания Qnap представила официальный выпуск QTS 4.2 — операционной системы для сетевых накопителей Turbo NAS с обновленным дизайном веб-интерфейса и расширенными функциональными возможностями для приме

Qnap начала поставки сетевых хранилищ TVS-x63 на платформе AMD для СМБ Представительство Qnap в России и странах СНГ объявило о начале поставок сетевых хранилищ из серии TVS-x63 на платформе AMD и с поддержкой интерфейса 10GbE. В решениях используется 4-ядерный процессор AMD G-сери

Qnap представила ОС QTS 4.2 и Thunderbolt NAS Компания Qnap представила на выставке Computex 2015 первый Thunderbolt NAS и микропрограмму QTS версии

Однокристальные встраиваемые процессоры AMD G-серии ускоряют работу сетевого хранилища QNAP NAS ния AMD объявила об использовании встраиваемых однокристальных процессоров AMD G-серии в платформах QNAP TVS-863+ и TVS-x63, которые были разработаны специально для малого и среднего бизнеса (S

QTS 4.0 оптимизирует управление сетевыми накопителями QNAP Компания QNAP предлагает микропрограммное обеспечение QTS 4.0 для настольных сетевых накопителей Turbo NAS из серий x10–x69 с оптимизированными принципами управления для более удобного использования бол

Домашний хранитель файлов: сетевой накопитель QNAP TS-221 остаточно мощный процессор, обеспечивающий быструю работу сервисов, и новая операционная система для сетевых накопителей QTS 4.0. Если вам нравится такое сочетание, рассмотрим продукт повнимательнее. QNAP TS-221 Конструкция накопителя Девайс выполнен в корпусе из полированного металла, и только лицевая панель из пластика. Одной рукой его лучше не поднимать, хотя компактные размеры словно б

Компания QNAP отметила 3 года российского представительства Российское отделение компании QNAP провело пресс-конференцию, посвященную трёхлетию со для начала работы на отечественном рынке. Подвести первые итоги работы в России приехал президент компании QNAP Ричард Ли. Пользу

Добро пожаловать в матрицу: обзор сетевого накопителя QNAP TS-419P II ильмов, все тома крупнейших национальных библиотек, отчётную документацию небольшого мегаполиса и музыкальные произведения последнего становилась крупным козырем в маркетинговой игре многих компаний. QNAP TS-419P II Вместе с тем, информационная революция в мире продолжается. А с ней увеличивается и объём имеющейся доступной информации. При этом прогресс в этом деле только усугубляет ситуаци

QNAP выпустила новые сетевые хранилища класса High-End SMB Компания QNAP объявила о выпуске четырех сетевых хранилищ корпоративного класса (High-End SMB) с максимальной емкостью до 36 Тбайт. Аппаратные возможности новых устройств предназначены для решения таких

QNAP выпускает десятидисковый сетевой накопитель Компания QNAP пополнила семейство сетевых накопителей Turbo NAS топовыми настольными моделями TS-879 Pro и TS-1079 Pro. Они предназначены для сегмента СМБ. Обе новинки построены на основе мощного двухъя

QNAP выпустила новый NMP-1000P сетевой медиаплеер Производитель сетевых хранилищ QNAP объявил об обновлении своего медиаплеера NMP-1000, вышедшего год назад на рынок устройств для мультирума. Новая модель NMP-1000P оснащена процессором от Sigma Designs, который поддерживает

Владельцы накопителей QNAP могут получать данные на Android-устройства в любой точке мира Компания QNAP, поставщик сетевых накопителей и домашних медиаплееров, объявила о выпуске версии приложения QMobile для операционной системы Android. Таким образом, вслед за пользователями Apple iPad, iP

QNAP выпустила новые сетевые накопители Turbo NAS для малых и средних офисов Компания QNAP сообщила о пополнении линейки сетевых накопителей Turbo NAS двумя новыми моделями для малых и средних офисов. Двухдисковая модель TS-239 Pro II и четырехдисковая TS-439 Pro II оснащены все

QNAP открывает доступ к системам видеонаблюдения с мобильных телефонов Компания QNAP сообщила о выпуске приложения VSMobile, обеспечивающего мобильный доступ к системам сете

Новый двухдисковый сетевой накопитель от QNAP для дома Компания QNAP Systems пополнила линейку Turbo NAS моделью TS-210, сменяющей сетевой накопитель TS-209

QNAP представила 4-дисковый сетевой накопитель для дома и малого бизнеса Компания QNAP Systems, производитель сетевых накопителей, систем IP-видеонаблюдения и мультимедиаустро

QNAP представила гибрид мультимедиаприставки для ТВ и сетевого накопителя Компания QNAP Systems, производитель сетевых накопителей, представила сетевое мультимедийное устройств

Известный NAS-вендор пришел в Россию Тайваньская QNAP Systems открыла свое представительство в Москве. Общество с ограниченной ответственность

QNAP открыла представительство в России и странах СНГ Компания QNAP Systems объявила об открытии представительства в России и странах СНГ. Как отметили в QN

QNAP представил 4-дисковый сетевой накопитель на базе Intel Atom Компания QNAP Systems объявила о выпуске сетевого накопителя нового поколения на базе Intel для корпор

QNAP представил устройство для автоматического резервного копирования Компания QNAP представила SATA бокс из линейки QBack - QBack-25S. Это устройство для автоматического и безопасного резервного копирования данных под Windows. Программа QBack предлагает несколько удобных

QNAP представила 4-дисковое NAS-решение Компания QNAP Systems представила 4-дисковый TS-409 Pro Turbo NAS нового поколения с возможностью горя

Система слежения от QNAP «опутала» крупнейший торговый центр в Азии Компания QNAP, поставщик сетевых устройств, сегодня запустила цифровую систему слежения в самом большо