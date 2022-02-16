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QNAP Systems Quality Network Appliance Provider
УПОМИНАНИЯ
|16.02.2022
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TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe
Компания QNAP представляет сетевое хранилище класса All‑Flash TDS‑h2489FU с двумя центральными процессорами, оперативной ECC‑памятью типа DDR4 объемом до 1 ТБ и 24 отсеками для твердотельных накопителей
|02.09.2021
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Вымогательская программа прицельно атакует накопители QNAP и Synology
Два в одном Шифровальщик eCh0raix начал атаковать сетевые накопители QNAP и Synology одновременно. Вредонос ранее специализировался только на устройствах QNAP. С тех пор как eCh0raix (также известный как QNAPCrypt) впервые обнаружили в 2016 г. Эксперты от
|07.02.2018
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QNAP начала поставки 4-дискового NAS TS-431XeU с портом SFP+ 10GbE
Российское представительство QNAP сообщило о начале поставок четырехдискового сетевого накопителя TS‑431XeU в компактном корпусе с малой глубиной и встроенным портом SFP+ 10GbE. Новинка имеет стандартный форм‑фактор 1U для
|24.01.2018
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QNAP начинает продажи 4-ядерных NAS TS-x31P2 и TS-431X2 в России
Российское представительство QNAP сообщило о начале поставок сетевых хранилищ TS‑231P2 и TS‑431P2 на два и четыре диска, а также четырехдискового TS‑431X2. Благодаря четырехъядерному процессору Annapurna Labs AL‑314 1,7 ГГ
|17.01.2018
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QNAP начала российские продажи 4-дискового Thunderbolt 3 NAS TS-453BT3
Российское представительство QNAP объявило о начале поставок четырехдискового сетевого хранилища TS‑453BT3, оснащенного двумя портами Thunderbolt 3 (40 Гбит/c) и картой расширения QM2 PCIe с одним интерфейсом 10GbE и двумя
|12.01.2018
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QNAP представила операционную систему QTS версии 4.3.4
апшоты для NAS на базе ARM: мгновенные снимки на уровне блоков обеспечивают быстрое и простое резервирование и восстановление информации для защиты от потери и вредоносных атак. Доступно для хранилищ QNAP на базе процессоров Annapurna Labs и оперативной памятью объемом 1 ГБ и более.Общая папка для снапшотов: на одном томе содержится только один общий каталог для снапшотов, что сокращает вре
|01.12.2017
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QNAP начинает российские продажи локализованных NAS D2 Pro и D4 Pro. Цены
Российское представительство QNAP сообщило о расширении локализованной линейки сетевых хранилищ двумя производительными моделями: двухдисковой D2 Pro и четырехдисковой D4 Pro. Новинки адресованы требовательным домашним пол
|22.06.2017
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QNAP начала российские продажи сетевых хранилищ TS-253B, TS-453B и TS-653B
Российское представительство QNAP сообщило о начале поставок сетевых хранилищ TS-253B, TS-453B и TS-653B с двумя, четырьмя или шестью дисковыми отсеками соответственно и слотом PCIe для установки опциональных карт расширен
|22.05.2017
|QNAP представила новую версию ОС QTS 4.3 для сетевых хранилищ
|12.05.2017
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QNAP представила новую линейку настольных NAS. Цены
Российское представительство QNAP объявило о начале продаж новой линейки сетевых накопителей в настольном исполнении: D1, D2 и D4 на один, два и четыре диска соответственно, а также бесшумный двухдисковый S2.Система D1 име
|11.04.2017
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QNAP представила корпоративные хранилища TES-x85U с опцией выбора операционной системы
Российское представительство QNAP объявило о доступности сетевых хранилищ корпоративного уровня из серии TES-x85U с возможностью выбора операционной системы QES или QTS на этапе инициализации. Как рассказали CNews в компан
|17.02.2017
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Qnap начинает российские продажи универсальных NAS-систем NAP TS-251A и TS-451A. Цены
Российское представительство Qnap объявило о поступлении в продажу сетевых накопителей TS-251A и TS-451A для домашних пользователей, IT-энтузиастов, фотографов и коллекционеров мультимедиа. Как рассказали CNews в компании,
|19.12.2016
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Cетевой накопитель QNAP — друг смартфона и планшета
ешний вид Стоит немного рассказать о самом NAS, который побывал у нас на тестировании. Итак, модель QNAP TS-453mini — действительно относительно миниатюрная, если вы только когда-нибудь видели
|08.12.2016
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QNAP представил корпоративное ZFS-хранилище ES1640dc c двумя контроллерами
Российское представительство QNAP объявило о начале поставок 2-контроллерной системы хранения данных ES1640dc корпоративного уровня для критически важных задач и интенсивной виртуализации. Как рассказали CNews в компании,
|06.09.2016
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«Вологодское Мороженое» модернизировало систему видеонаблюдения на базе решений QNAP
Российское представительство QNAP объявило о внедрении сетевых накопителей серии TVS-x71 в обновленную систему охранного видеонаблюдения на предприятии «Вологодское Мороженое». Разработка и запуск проекта выполнены системн
|22.08.2016
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QNAP начала продажи NAS серии TS-x53A с аудиоразъемами и двумя HDMI
Российское представительство QNAP объявило о поступлении в продажу сетевых накопителей серии TS-x53A с расширенными возможностями для применения в малом и среднем бизнесе, а также системах мультирум. Модели на два, четыре,
|16.10.2015
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Qnap обновила ОС QTS для сетевых накопителей Turbo NAS
Компания Qnap представила официальный выпуск QTS 4.2 — операционной системы для сетевых накопителей Turbo NAS с обновленным дизайном веб-интерфейса и расширенными функциональными возможностями для приме
|22.09.2015
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Qnap начала поставки сетевых хранилищ TVS-x63 на платформе AMD для СМБ
Представительство Qnap в России и странах СНГ объявило о начале поставок сетевых хранилищ из серии TVS-x63 на платформе AMD и с поддержкой интерфейса 10GbE. В решениях используется 4-ядерный процессор AMD G-сери
|03.06.2015
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Qnap представила ОС QTS 4.2 и Thunderbolt NAS
Компания Qnap представила на выставке Computex 2015 первый Thunderbolt NAS и микропрограмму QTS версии
|15.01.2015
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Однокристальные встраиваемые процессоры AMD G-серии ускоряют работу сетевого хранилища QNAP NAS
ния AMD объявила об использовании встраиваемых однокристальных процессоров AMD G-серии в платформах QNAP TVS-863+ и TVS-x63, которые были разработаны специально для малого и среднего бизнеса (S
|11.11.2013
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QTS 4.0 оптимизирует управление сетевыми накопителями QNAP
Компания QNAP предлагает микропрограммное обеспечение QTS 4.0 для настольных сетевых накопителей Turbo NAS из серий x10–x69 с оптимизированными принципами управления для более удобного использования бол
|02.09.2013
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Домашний хранитель файлов: сетевой накопитель QNAP TS-221
остаточно мощный процессор, обеспечивающий быструю работу сервисов, и новая операционная система для сетевых накопителей QTS 4.0. Если вам нравится такое сочетание, рассмотрим продукт повнимательнее. QNAP TS-221 Конструкция накопителя Девайс выполнен в корпусе из полированного металла, и только лицевая панель из пластика. Одной рукой его лучше не поднимать, хотя компактные размеры словно б
|18.09.2012
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Компания QNAP отметила 3 года российского представительства
Российское отделение компании QNAP провело пресс-конференцию, посвященную трёхлетию со для начала работы на отечественном рынке. Подвести первые итоги работы в России приехал президент компании QNAP Ричард Ли. Пользу
|20.06.2012
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Добро пожаловать в матрицу: обзор сетевого накопителя QNAP TS-419P II
ильмов, все тома крупнейших национальных библиотек, отчётную документацию небольшого мегаполиса и музыкальные произведения последнего становилась крупным козырем в маркетинговой игре многих компаний. QNAP TS-419P II Вместе с тем, информационная революция в мире продолжается. А с ней увеличивается и объём имеющейся доступной информации. При этом прогресс в этом деле только усугубляет ситуаци
|09.11.2011
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QNAP выпустила новые сетевые хранилища класса High-End SMB
Компания QNAP объявила о выпуске четырех сетевых хранилищ корпоративного класса (High-End SMB) с максимальной емкостью до 36 Тбайт. Аппаратные возможности новых устройств предназначены для решения таких
|04.10.2011
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QNAP выпускает десятидисковый сетевой накопитель
Компания QNAP пополнила семейство сетевых накопителей Turbo NAS топовыми настольными моделями TS-879 Pro и TS-1079 Pro. Они предназначены для сегмента СМБ. Обе новинки построены на основе мощного двухъя
|14.10.2010
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QNAP выпустила новый NMP-1000P сетевой медиаплеер
Производитель сетевых хранилищ QNAP объявил об обновлении своего медиаплеера NMP-1000, вышедшего год назад на рынок устройств для мультирума. Новая модель NMP-1000P оснащена процессором от Sigma Designs, который поддерживает
|20.08.2010
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Владельцы накопителей QNAP могут получать данные на Android-устройства в любой точке мира
Компания QNAP, поставщик сетевых накопителей и домашних медиаплееров, объявила о выпуске версии приложения QMobile для операционной системы Android. Таким образом, вслед за пользователями Apple iPad, iP
|16.02.2010
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QNAP выпустила новые сетевые накопители Turbo NAS для малых и средних офисов
Компания QNAP сообщила о пополнении линейки сетевых накопителей Turbo NAS двумя новыми моделями для малых и средних офисов. Двухдисковая модель TS-239 Pro II и четырехдисковая TS-439 Pro II оснащены все
|25.11.2009
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QNAP открывает доступ к системам видеонаблюдения с мобильных телефонов
Компания QNAP сообщила о выпуске приложения VSMobile, обеспечивающего мобильный доступ к системам сете
|16.10.2009
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Новый двухдисковый сетевой накопитель от QNAP для дома
Компания QNAP Systems пополнила линейку Turbo NAS моделью TS-210, сменяющей сетевой накопитель TS-209
|08.10.2009
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QNAP представила 4-дисковый сетевой накопитель для дома и малого бизнеса
Компания QNAP Systems, производитель сетевых накопителей, систем IP-видеонаблюдения и мультимедиаустро
|06.10.2009
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QNAP представила гибрид мультимедиаприставки для ТВ и сетевого накопителя
Компания QNAP Systems, производитель сетевых накопителей, представила сетевое мультимедийное устройств
|14.09.2009
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Известный NAS-вендор пришел в Россию
Тайваньская QNAP Systems открыла свое представительство в Москве. Общество с ограниченной ответственность
|11.09.2009
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QNAP открыла представительство в России и странах СНГ
Компания QNAP Systems объявила об открытии представительства в России и странах СНГ. Как отметили в QN
|06.02.2009
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QNAP представил 4-дисковый сетевой накопитель на базе Intel Atom
Компания QNAP Systems объявила о выпуске сетевого накопителя нового поколения на базе Intel для корпор
|11.02.2008
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QNAP представил устройство для автоматического резервного копирования
Компания QNAP представила SATA бокс из линейки QBack - QBack-25S. Это устройство для автоматического и безопасного резервного копирования данных под Windows. Программа QBack предлагает несколько удобных
|22.01.2008
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QNAP представила 4-дисковое NAS-решение
Компания QNAP Systems представила 4-дисковый TS-409 Pro Turbo NAS нового поколения с возможностью горя
|21.12.2007
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Система слежения от QNAP «опутала» крупнейший торговый центр в Азии
Компания QNAP, поставщик сетевых устройств, сегодня запустила цифровую систему слежения в самом большо
|13.11.2007
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QNAP представил однодисковое NVR-решение
им диском с интерфейсом eSATA, увеличив общую емкость до 2 ТБ. Однодисковый сетевой видеомагнитофон Qnap VioStor-101 Кроме того, линейка VioStor предоставляет гибкие возможности по контролю дос
QNAP Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Андрей 24 3
|Chang Meiji - Чанг Мэйдзи 2 2
|Кирюхин Дмитрий 86 2
|Галушкин Олег 182 1
|Fochtman Jeff - Фотчман Джефф 3 1
|Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
|Кривошеев Антон 1 1
|Зайцев Михаил 283 1
|Ширшов Павел 76 1
|Блохнин Сергей 10 1
|Li Richard - Ли Ричард 15 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 363 1
|Мельникова Анастасия 411 1
|Белоусова Марина 1 1
|Aylor Scott - Эйлор Скотт 8 1
|Прохоренко Михаил 2 1
|Селин Андрей 4 1
|Костюрин Павел 2 1
|Наумов Максим 98 1
|Зайцев Алексей 15 1
|Абрамов Никита 13 1
|Святенко Инна 10 1
|HFS Research 49 1
|IMS Research 31 1
|Juniper Research 530 1
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