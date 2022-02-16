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QNAP Systems Quality Network Appliance Provider

QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider

УПОМИНАНИЯ


16.02.2022 TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe

Компания QNAP представляет сетевое хранилище класса All‑Flash TDS‑h2489FU с двумя центральными процессорами, оперативной ECC‑памятью типа DDR4 объемом до 1 ТБ и 24 отсеками для твердотельных накопителей
02.09.2021 Вымогательская программа прицельно атакует накопители QNAP и Synology

Два в одном Шифровальщик eCh0raix начал атаковать сетевые накопители QNAP и Synology одновременно. Вредонос ранее специализировался только на устройствах QNAP. С тех пор как eCh0raix (также известный как QNAPCrypt) впервые обнаружили в 2016 г. Эксперты от
07.02.2018 QNAP начала поставки 4-дискового NAS TS-431XeU с портом SFP+ 10GbE

Российское представительство QNAP сообщило о начале поставок четырехдискового сетевого накопителя TS‑431XeU в компактном корпусе с малой глубиной и встроенным портом SFP+ 10GbE. Новинка имеет стандартный форм‑фактор 1U для
24.01.2018 QNAP начинает продажи 4-ядерных NAS TS-x31P2 и TS-431X2 в России

Российское представительство QNAP сообщило о начале поставок сетевых хранилищ TS‑231P2 и TS‑431P2 на два и четыре диска, а также четырехдискового TS‑431X2. Благодаря четырехъядерному процессору Annapurna Labs AL‑314 1,7 ГГ
17.01.2018 QNAP начала российские продажи 4-дискового Thunderbolt 3 NAS TS-453BT3

Российское представительство QNAP объявило о начале поставок четырехдискового сетевого хранилища TS‑453BT3, оснащенного двумя портами Thunderbolt 3 (40 Гбит/c) и картой расширения QM2 PCIe с одним интерфейсом 10GbE и двумя
12.01.2018 QNAP представила операционную систему QTS версии 4.3.4

апшоты для NAS на базе ARM: мгновенные снимки на уровне блоков обеспечивают быстрое и простое резервирование и восстановление информации для защиты от потери и вредоносных атак. Доступно для хранилищ QNAP на базе процессоров Annapurna Labs и оперативной памятью объемом 1 ГБ и более.Общая папка для снапшотов: на одном томе содержится только один общий каталог для снапшотов, что сокращает вре
01.12.2017 QNAP начинает российские продажи локализованных NAS D2 Pro и D4 Pro. Цены

Российское представительство QNAP сообщило о расширении локализованной линейки сетевых хранилищ двумя производительными моделями: двухдисковой D2 Pro и четырехдисковой D4 Pro. Новинки адресованы требовательным домашним пол
22.06.2017 QNAP начала российские продажи сетевых хранилищ TS-253B, TS-453B и TS-653B

Российское представительство QNAP сообщило о начале поставок сетевых хранилищ TS-253B, TS-453B и TS-653B с двумя, четырьмя или шестью дисковыми отсеками соответственно и слотом PCIe для установки опциональных карт расширен
22.05.2017 QNAP представила новую версию ОС QTS 4.3 для сетевых хранилищ
12.05.2017 QNAP представила новую линейку настольных NAS. Цены

Российское представительство QNAP объявило о начале продаж новой линейки сетевых накопителей в настольном исполнении: D1, D2 и D4 на один, два и четыре диска соответственно, а также бесшумный двухдисковый S2.Система D1 име
11.04.2017 QNAP представила корпоративные хранилища TES-x85U с опцией выбора операционной системы

Российское представительство QNAP объявило о доступности сетевых хранилищ корпоративного уровня из серии TES-x85U с возможностью выбора операционной системы QES или QTS на этапе инициализации. Как рассказали CNews в компан
17.02.2017 Qnap начинает российские продажи универсальных NAS-систем NAP TS-251A и TS-451A. Цены

Российское представительство Qnap объявило о поступлении в продажу сетевых накопителей TS-251A и TS-451A для домашних пользователей, IT-энтузиастов, фотографов и коллекционеров мультимедиа. Как рассказали CNews в компании,
19.12.2016 Cетевой накопитель QNAP — друг смартфона и планшета

ешний вид Стоит немного рассказать о самом NAS, который побывал у нас на тестировании. Итак, модель QNAP TS-453mini — действительно относительно миниатюрная, если вы только когда-нибудь видели

08.12.2016 QNAP представил корпоративное ZFS-хранилище ES1640dc c двумя контроллерами

Российское представительство QNAP объявило о начале поставок 2-контроллерной системы хранения данных ES1640dc корпоративного уровня для критически важных задач и интенсивной виртуализации. Как рассказали CNews в компании,

06.09.2016 «Вологодское Мороженое» модернизировало систему видеонаблюдения на базе решений QNAP

Российское представительство QNAP объявило о внедрении сетевых накопителей серии TVS-x71 в обновленную систему охранного видеонаблюдения на предприятии «Вологодское Мороженое». Разработка и запуск проекта выполнены системн
22.08.2016 QNAP начала продажи NAS серии TS-x53A с аудиоразъемами и двумя HDMI

Российское представительство QNAP объявило о поступлении в продажу сетевых накопителей серии TS-x53A с расширенными возможностями для применения в малом и среднем бизнесе, а также системах мультирум. Модели на два, четыре,
16.10.2015 Qnap обновила ОС QTS для сетевых накопителей Turbo NAS

Компания Qnap представила официальный выпуск QTS 4.2 — операционной системы для сетевых накопителей Turbo NAS с обновленным дизайном веб-интерфейса и расширенными функциональными возможностями для приме
22.09.2015 Qnap начала поставки сетевых хранилищ TVS-x63 на платформе AMD для СМБ

Представительство Qnap в России и странах СНГ объявило о начале поставок сетевых хранилищ из серии TVS-x63 на платформе AMD и с поддержкой интерфейса 10GbE. В решениях используется 4-ядерный процессор AMD G-сери
03.06.2015 Qnap представила ОС QTS 4.2 и Thunderbolt NAS

Компания Qnap представила на выставке Computex 2015 первый Thunderbolt NAS и микропрограмму QTS версии
15.01.2015 Однокристальные встраиваемые процессоры AMD G-серии ускоряют работу сетевого хранилища QNAP NAS

ния AMD объявила об использовании встраиваемых однокристальных процессоров AMD G-серии в платформах QNAP TVS-863+ и TVS-x63, которые были разработаны специально для малого и среднего бизнеса (S
11.11.2013 QTS 4.0 оптимизирует управление сетевыми накопителями QNAP

Компания QNAP предлагает микропрограммное обеспечение QTS 4.0 для настольных сетевых накопителей Turbo NAS из серий x10–x69 с оптимизированными принципами управления для более удобного использования бол
02.09.2013 Домашний хранитель файлов: сетевой накопитель QNAP TS-221

остаточно мощный процессор, обеспечивающий быструю работу сервисов, и новая операционная система для сетевых накопителей QTS 4.0. Если вам нравится такое сочетание, рассмотрим продукт повнимательнее. QNAP TS-221  Конструкция накопителя Девайс выполнен в корпусе из полированного металла, и только лицевая панель из пластика. Одной рукой его лучше не поднимать, хотя компактные размеры словно б
18.09.2012 Компания QNAP отметила 3 года российского представительства

Российское отделение компании QNAP провело пресс-конференцию, посвященную трёхлетию со для начала работы на отечественном рынке. Подвести первые итоги работы в России приехал президент компании QNAP Ричард Ли. Пользу
20.06.2012 Добро пожаловать в матрицу: обзор сетевого накопителя QNAP TS-419P II

ильмов, все тома крупнейших национальных библиотек, отчётную документацию небольшого мегаполиса и музыкальные произведения последнего становилась крупным козырем в маркетинговой игре многих компаний. QNAP TS-419P II Вместе с тем, информационная революция в мире продолжается. А с ней увеличивается и объём имеющейся доступной информации. При этом прогресс в этом деле только усугубляет ситуаци
09.11.2011 QNAP выпустила новые сетевые хранилища класса High-End SMB

Компания QNAP объявила о выпуске четырех сетевых хранилищ корпоративного класса (High-End SMB) с максимальной емкостью до 36 Тбайт. Аппаратные возможности новых устройств предназначены для решения таких
04.10.2011 QNAP выпускает десятидисковый сетевой накопитель

Компания QNAP пополнила семейство сетевых накопителей Turbo NAS топовыми настольными моделями TS-879 Pro и TS-1079 Pro. Они предназначены для сегмента СМБ. Обе новинки построены на основе мощного двухъя
14.10.2010 QNAP выпустила новый NMP-1000P сетевой медиаплеер

Производитель сетевых хранилищ QNAP объявил об обновлении своего медиаплеера NMP-1000, вышедшего год назад на рынок устройств для мультирума. Новая модель NMP-1000P оснащена процессором от Sigma Designs, который поддерживает
20.08.2010 Владельцы накопителей QNAP могут получать данные на Android-устройства в любой точке мира

Компания QNAP, поставщик сетевых накопителей и домашних медиаплееров, объявила о выпуске версии приложения QMobile для операционной системы Android. Таким образом, вслед за пользователями Apple iPad, iP
16.02.2010 QNAP выпустила новые сетевые накопители Turbo NAS для малых и средних офисов

Компания QNAP сообщила о пополнении линейки сетевых накопителей Turbo NAS двумя новыми моделями для малых и средних офисов. Двухдисковая модель TS-239 Pro II и четырехдисковая TS-439 Pro II оснащены все
25.11.2009 QNAP открывает доступ к системам видеонаблюдения с мобильных телефонов

Компания QNAP сообщила о выпуске приложения VSMobile, обеспечивающего мобильный доступ к системам сете
16.10.2009 Новый двухдисковый сетевой накопитель от QNAP для дома

Компания QNAP Systems пополнила линейку Turbo NAS моделью TS-210, сменяющей сетевой накопитель TS-209

08.10.2009 QNAP представила 4-дисковый сетевой накопитель для дома и малого бизнеса

Компания QNAP Systems, производитель сетевых накопителей, систем IP-видеонаблюдения и мультимедиаустро
06.10.2009 QNAP представила гибрид мультимедиаприставки для ТВ и сетевого накопителя

Компания QNAP Systems, производитель сетевых накопителей, представила сетевое мультимедийное устройств
14.09.2009 Известный NAS-вендор пришел в Россию

Тайваньская QNAP Systems открыла свое представительство в Москве. Общество с ограниченной ответственность
11.09.2009 QNAP открыла представительство в России и странах СНГ

Компания QNAP Systems объявила об открытии представительства в России и странах СНГ. Как отметили в QN
06.02.2009 QNAP представил 4-дисковый сетевой накопитель на базе Intel Atom

Компания QNAP Systems объявила о выпуске сетевого накопителя нового поколения на базе Intel для корпор
11.02.2008 QNAP представил устройство для автоматического резервного копирования

Компания QNAP представила SATA бокс из линейки QBack - QBack-25S. Это устройство для автоматического и безопасного резервного копирования данных под Windows. Программа QBack предлагает несколько удобных
22.01.2008 QNAP представила 4-дисковое NAS-решение

Компания QNAP Systems представила 4-дисковый TS-409 Pro Turbo NAS нового поколения с возможностью горя
21.12.2007 Система слежения от QNAP «опутала» крупнейший торговый центр в Азии

Компания QNAP, поставщик сетевых устройств, сегодня запустила цифровую систему слежения в самом большо
13.11.2007 QNAP представил однодисковое NVR-решение

им диском с интерфейсом eSATA, увеличив общую емкость до 2 ТБ. Однодисковый сетевой видеомагнитофон Qnap VioStor-101 Кроме того, линейка VioStor предоставляет гибкие возможности по контролю дос

Публикаций - 68, упоминаний - 84

QNAP Systems и организации, системы, технологии, персоны:

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Synology Inc - SLMP PTE 138 7
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Франция - Французская Республика 7897 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11235 22
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5018 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 5
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11126 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5009 3
Физика - Градус Цельсия 290 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5986 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6418 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 991 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7161 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5087 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3047 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 934 2
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 26 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Ergonomics - Эргономика 1624 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5066 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1773 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5667 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1270 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5589 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1078 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2289 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 186 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7347 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 853 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 636 1
BleepingComputer - Издание 370 2
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 1
Reddit 326 1
Ars Technica 428 1
Expreview 5 1
HFS Research 49 1
IMS Research 31 1
Juniper Research 530 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 287 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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