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Айсберри ТД Iceberry

Айсберри ТД - Iceberry

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «К2Тех» перевел компанию «Айсберри» на «1С:ERP» 1
18.01.2017 ТД «Айсберри» автоматизировал работу склада на базе Logistics Vision Suite 3
20.10.2016 X-Com помог «Айсберри» модернизировать систему охранного видеонаблюдения 2
30.06.2016 Через сервис SignEx за 6 месяцев передано свыше 1 млн счетов-фактур 2
04.09.2015 E-Com запустил новое интеграционное решение — SignEx 2

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Айсберри ТД и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 184 2
Zebra Technologies 145 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
ZyXEL Communications 299 1
Hyperline - Гиперлайн 9 1
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X-Com - Икс ком 150 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 72 1
Coca-Cola Company 256 2
Союзпищепром - КХП им. Григоровича - Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича - Варна ОП - Чебаркульская птица - Павловское Агрофирма 5 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12031 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 2
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Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2476 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3713 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12831 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6851 1
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Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 2
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 2
СКБ Контур - Docrobot SignEx 5 2
Cryptex 7 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 1
Кишковский Эдуард 17 2
Бочаров Олег 28 1
Дзлиев Артур 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148874 3
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1546 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3205 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4063 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2812 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3085 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 392 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 909 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 414 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5589 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7347 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7161 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
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