ant Technologies АНТ Технолоджис Муравьиная логистика

ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика

«АНТ-Технолоджис» – российский ИТ-интегратор в области разработки, адаптации и внедрения решений для управления складскими ресурсами в логистических, розничных, оптовых и промышленных предприятиях. Представляет на рынке WMS-систему международного класса Logistics Vision Suite, включающую в себя комплекс программных продуктов, которые позволяют управлять бизнес-процессами склада, системы для бронирования перевозчиком времени приезда на склад с целью доставки или вывоза товара "Управление временными интервалами ПРР / ant Time Slot Management"

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.05.2025 «АНТ Технолоджис» зарегистрировала систему управления складским двором в Роспатенте

Компания «АНТ Технолоджис» объявляет об официальной регистрации программного обеспечения — системы управления складским двором ant Yard Management System (ant YMS) — в реестре программ для ЭВМ Федерально
19.11.2024 «Ант Технолоджис» разработала облачную систему для управления контейнерным железнодорожным терминалом

Специалистами «Ант Технолоджис» была проделана работа по настройке и отладке облачной платформы «Управление временными интервалами погрузочно-разгрузочных работ на складе – ant Time Slot Management» под управ
21.06.2024 «АНТ Технолоджис» зарегистрировала в реестре российского ПО систему управления складом WMS ant LVision

«АНТ Технолоджис» объявила о внесении в реестр российских программ для ЭВМ системы управления складом WMS ant LVision, регистрационный №2024660443 от 6 мая 2024 г. WMS-система ant LVision разраб
09.04.2024 Компания «АНТ Технолоджис» представляет модуль «Подтверждение доставки»

Компания «АНТ Технолоджис» в составе WMS-системы Logistics Vision Suite предлагает модуль Proof of Delivery – «Подтверждение доставки», который позволяет автоматизировать процесс передачи покупателю зака
20.03.2023 «Ант технолоджис» представила систему «Управление временными интервалами ПРР / ant Time Slot Management»

«Ант технолоджис» объявила о выводе на рынок системы «Управление временными интервалами ПРР –

26.01.2023 «Ант технолоджис» представила систему ant Time Slot Management для автоматизации работы с перевозчиками

«Ант технолоджис» выводит на рынок систему «Управление временными интервалами ПРР – ant Time Slot Management», разработанную специалистами компании. Программа может использоваться на любом склад
08.08.2022 «Ант технолоджис» устанавливает технологическое партнерство с Postgres Professional

Компания «Ант технолоджис» провела работы по подтверждению и сертификации совместимости WMS-системы управления складом Logistics Vision Suite с системой управления базами данных Postgres Pro. В результат
21.01.2021 «Ант технолоджис» перевела склад Metro Group Logistics под управление WMS Logistics Vision Suite

ite. Проект был реализован в рамках подписанного соглашения, по итогам которого все платформы распределительного центра Metro Group Logistics последовательно переводятся в работу с WMS LVS. Компания «Ант технолоджис» продолжает выполнять свои обязательства перед Metro Group Logistics по автоматизации складских площадок в Ногинске. Перед командой внедрения стояла задача тиражирования Logisti
26.11.2020 «АНТ технолоджис» интегрировала WMS Logistics Vision Suite с системой маркировки обуви на распределительном центре Metro Group Logistics

«АНТ технолоджис» объявила о завершении проекта интеграции WMS Logistics Vision Suite с системой цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» на платформе распределительного центра
01.07.2019 «АНТ Технолоджис» внедрит WMS Logistics Vision Suite на терминале DPD в России

«АНТ Технолоджис» объявила о начале проекта по внедрению WMS-системы Logistics Vision Suite на терминале логистического оператора DPD в России. Установленное программное обеспечение позволяет уп
03.07.2018 «АНТ Технолоджис» внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складе сети магазинов «Лантис»

«АНТ Технолоджис» сообщила о внедрении системы управления складом Logistics Vision Suite на складе сети магазинов «Лантис». В рамках развития компании, оптимизации деятельности, построения принц
18.05.2018 «АНТ Технолоджис» автоматизировала работу склада «Кентавр-Логистики» при помощи WMS Logistics Vision Suite

тизированной системы управления складом. По итогам проведенного тендера был подписан договор на внедрение WMS-системы управления складом Logistics Vision Suite между компаниями «Кентавр-Логистика» и «АНТ Технолоджис». В результате настройки Logistics Vision Suite под задачи «Кентавр-Логистики» и внедрения WMS на объекте были автоматизированы все бизнес-процессы, организована работа склада п
07.03.2018 ant Technologies внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складах Simple

степени соответствовала система Logistics Vision Suite, представленная ее интегратором,  компанией «Ант Технолоджис», с которой была продолжена работа.    В ходе реализации проекта специалистам
18.01.2017 ТД «Айсберри» автоматизировал работу склада на базе Logistics Vision Suite

Компания ant Technologies завершила проект внедрения системы управления складом Logistics Vision Suite на складе ТД «Асберри», российского производителя и поставщика мороженого. Об этом CNews сообщили в
12.07.2016 Складской комплекс «Практик» автоматизирован на базе WMS Logistics Vision Suite

Компания ant Technologies объявила об автоматизации складского комплекса «Практик» и внедрении системы WMS Logistics Vision Suite. Об этом говорится в заявлении Ant Technologies, поступившем в ре
04.03.2015 ant Technologies выпустила модуль KPI Monitoring System для системы Logistics Vision Suite

Компания ant Technologies объявила о расширении функционала Logistics Vision Suite (LVS) и выводе на рынок модуля KPI Monitoring System. Новый инструмент позволит оценить рентабельность компании, повыси
16.10.2013 ant Technologies внедрила Logistics Vision Suite на складском комплексе «5 Элемент»

Компания ant Technologies внедрила WMS-систему Logistics Vision Suite на складском комплексе розничной сети по продаже электроники и бытовой техники «5 Элемент» на территории Беларуси. Торговая сеть «5

19.03.2012 «Энергосистемы и Технологии» автоматизировали работу склада на базе Logistics Vision Suite

Компания ant Technologies сообщила о завершении проекта по комплексной автоматизации склада компании «Энергосистемы и Технологии». Компания «Энергосистемы и Технологии» — это российский производитель св
16.09.2009 ant Technologies автоматизирует склад «Модного континента»

Компания ant Technologies объявила о старте проекта по внедрению системы управления складом Logistics Vision Suite в холдинговой компании «Модный континент», представляющей сеть магазинов одежды под тор
13.01.2009 FWH автоматизировал склад на базе Logistic Vision Suite

Компания ant Technologies завершила работы по комплексной автоматизации на базе WMS-системы Logistic V
23.09.2008 ant Technologies автоматизировала складской комплекс «Хенкель»

Компания ant Technologies объявила об успешном завершении проекта по автоматизации складского комплекс
16.09.2008 «Транс Логистик Консалт Групп» автоматизирует склады с помощью Logistic Vision Suite

Компания ant Technologies и компания «Транс Логистик Консалт Групп», предоставляющая широкий спектр услуг логистического оператора, объявили о начале сотрудничества по автоматизации сети складских компл
07.08.2008 Logistic Vision Suite внедрят в украинском складском комплексе

Компания ant Technologies сообщила о старте проекта по автоматизации нового склада украинской дистрибуторской компании «Логистик Плюс» на базе системы класса WMS Logistic Vision Suite. Текущий проект ст
31.07.2008 ant Technologies открыла представительство в Украине

Компания ant Technologies объявила об открытии представительства в Киеве и начале активного продвижения своих продуктов и услуг на рынке Украины. Решение о создании представительства стало следствием вы
22.07.2008 WMS Logistic Vision Suite внедряют в складском комплексе Direct Logistics

Компания ant Technologies объявила о старте очередного проекта в секторе 3PL по автоматизации логистического центра «Воронежской логистической компании» (торговая марка Direct Logistics). Управление пер
15.07.2008 Logistic Vision Suite внедрили в складском комплексе «SLG-Домодедово»

Компания ant Technologies и российский сетевой логистический оператор Smart Logistic Group (SLG) объяв
06.06.2008 На новых складах «Русской логистической службы» внедрили Logistic Vision Suite

Компания ant Technologies сообщила об успешном завершении масштабного проекта по комплексной автоматиз
31.03.2008 SELA выбрала Logistic Vision Suite для автоматизации склада

Компания ant Technologies приступила к реализации проекта по внедрению автоматизированной системы управления складом Logistic Vision Suite в корпорации по производству и продаже одежды SELA, обладающей

23.01.2008 ant Technologies: итоги работы в 2007 г.

Компания ant Technologies подвела итоги своей деятельности на рынке автоматизации логистики в 2007 г. 2007 г. был успешным для компании в целом и, в первую очередь, в области автоматизации складов. По и
25.12.2007 iMaint внедрили в логистическом парке «Северное Домодедово»

Компания ant Technologies завершила пилотный проект по внедрению системы управления техническим обслуж
11.12.2007 Ant Technologies стала стратегическим партнером Smart Logistic Group

Компания ant Technologies, работающая на российском рынке ИТ-решений для логистики, и российский сетевой логистический оператор Smart Logistic Group (SLG) объявили о начале стратегического партнерства,

18.09.2007 Ant Technologies автоматизировала распределительный центр «Домоцентра»

Компания ant Technologies, работающая на российском рынке решений для управления и оптимизации цепочки поставок, успешно осуществила внедрение комплексного решения на базе WMS-системы Logistic Vision Su
21.08.2007 ant Technologies расширяет спектр решений для управления логистикой

Компания ant Technologies (ГК «Пилот»), работающая на российском рынке решений для управления и оптимизации цепочки поставок, представляет новое логистическое решение Inventory Vision, предназначенное д
19.07.2007 «Дистрибутивный центр» управляет складом с Logistic Vision Suite

Компания ant Technologies, лидер российского рынка решений для управления и оптимизации цепочки постав
15.01.2007 «ЮниТранс Логистик» автоматизирует складское хозяйство

Компания ant Technologies, работающая на российском рынке решений для управления и оптимизации цепочки поставок, завершила проект по внедрению системы Logistic Vision Suite — Warehouse Vision на складе

12.01.2006 ant Technologies внедрила CRM-систему

Компания SoftLine Solutions, входящая в группу компаний SoftLine, объявляет о завершении проекта внедрения Microsoft CRM в ant Technologies, производителе решений для управления и оптимизации цепочек поставки. Компания ant Technologies входит в группу компаний «Пилот», поставщика прикладных и мобильных инфор

