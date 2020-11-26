«АНТ технолоджис» интегрировала WMS Logistics Vision Suite с системой маркировки обуви на распределительном центре Metro Group Logistics

«АНТ технолоджис» объявила о завершении проекта интеграции WMS Logistics Vision Suite с системой цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» на платформе распределительного центра Metro Group Logistics, работающей по системе кросс-докинга. Внедренное решение позволяет вести контроль поступающей и отгружаемой маркированной продукции и передавать сведения в систему «Честный знак».

С первого июля 2020 г. вступило в действие постановление о запрете оборота немаркированных обувных товаров. Таким образом, все перемещения обувной продукции должны регистрироваться в системе «Честный знак». В соответствии с новыми требованиями, игроки рынка обязаны модернизировать внутреннюю инфраструктуру для возможности выполнения требований по передаче сведений в систему маркировки.

Компания «АНТ технолоджис» была привлечена для внесения в работающую на складской платформе Metro Group Logistics WMS-систему необходимых доработок. В результате был написан и внедрен программный модуль, позволяющий WMS через интеграционный шлюз взаимодействовать с системой цифровой маркировки и прослеживаемости товаров.

Большинство товаров, представленных в Metro, поступают в ТЦ через распределительный центр в Ногинске, это огромное количество паллет. Чтобы товар долго не задерживался при приеме специалистами «АНТ технолоджис» была настроена возможность частичной проверки корректности кодов маркировки. На входе оператор сканирует агрегированные коды маркировки транспортных упаковок или коробов, выполняется частичный контроль кодов маркировки при вскрытии заводского короба. Отбор и отгрузка может производиться целыми коробами без сканирования кодов маркировки и поштучно, со сканированием каждого кода.

«Благодаря высокой гибкости WMS-системы Logistics Vision Suite мы можем реализовать все необходимые для нас задачи, что позволяет нам получить высокую эффективность и адаптивность в работе. Интеграция взаимодействия системы управления складом с системой маркировки на площадке, работающей по кросс-докингу, это первый этап в оптимизации работы складского комплекса. В дальнейшем, это решение будет перенесено на остальные склады распределительного центра в Ногинске», - отметили в Metro Group Logistics.