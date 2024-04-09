Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190627
ИКТ 14709
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26598
Персоны 82872
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Mantis WMS LVS Mantis WMS Logistics Vision Suite Warehouse Vision


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.04.2024 Компания «АНТ Технолоджис» представляет модуль «Подтверждение доставки»

Компания «АНТ Технолоджис» в составе WMS-системы Logistics Vision Suite предлагает модуль Proof of Delivery – «Подтверждение доставки», которы
13.11.2023 Kerama Marazzi переводит склад в Малино под управление WMS Logistics Vision Suite

переводе последней площадки, расположенной в поселке Малино Московской области, под управление WMS Logistics Vision Suite. Для дальнейшей оптимизации складской деятельности и организации работ
09.10.2023 WMS Logistics Vision Suite вошла в магический квадрант Gartner для WMS-систем

я «Ант технолоджис», российский поставщик решений для складской логистики, объявила о включении WMS Logistics Vision Suite в магический квадрант Gartner 2023 для систем управления складом Магич
08.08.2022 «Ант технолоджис» устанавливает технологическое партнерство с Postgres Professional

лоджис» провела работы по подтверждению и сертификации совместимости WMS-системы управления складом Logistics Vision Suite с системой управления базами данных Postgres Pro. В результате проведе
23.06.2022 Haier оптимизирует работу склада с WMS Logistics Vision Suite

хранению производимой продукции. В качестве решения была выбрана WMS-система международного класса Logistics Vision Suite. Главными критериями выбора данного программного инструментария стали

21.01.2021 «Ант технолоджис» перевела склад Metro Group Logistics под управление WMS Logistics Vision Suite

товара складского комплекса Metro Group Logistics в Ногинске заработала под управлением WMS-системы Logistics Vision Suite. Проект был реализован в рамках подписанного соглашения, по итогам кот
26.11.2020 «АНТ технолоджис» интегрировала WMS Logistics Vision Suite с системой маркировки обуви на распределительном центре Metro Group Logistics

«АНТ технолоджис» объявила о завершении проекта интеграции WMS Logistics Vision Suite с системой цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак»

01.07.2019 «АНТ Технолоджис» внедрит WMS Logistics Vision Suite на терминале DPD в России

«АНТ Технолоджис» объявила о начале проекта по внедрению WMS-системы Logistics Vision Suite на терминале логистического оператора DPD в России. Установленное прог
03.07.2018 «АНТ Технолоджис» внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складе сети магазинов «Лантис»

«АНТ Технолоджис» сообщила о внедрении системы управления складом Logistics Vision Suite на складе сети магазинов «Лантис». В рамках развития компании, оптимиз
18.05.2018 «АНТ Технолоджис» автоматизировала работу склада «Кентавр-Логистики» при помощи WMS Logistics Vision Suite

торговых компаний, компания приняла решение о внедрении автоматизированной системы управления складом. По итогам проведенного тендера был подписан договор на внедрение WMS-системы управления складом Logistics Vision Suite между компаниями «Кентавр-Логистика» и «АНТ Технолоджис». В результате настройки Logistics Vision Suite под задачи «Кентавр-Логистики» и внедрения WMS на объекте б
07.03.2018 ant Technologies внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складах Simple

ant Technologies, российский разработчик и интегратор WMS-систем для автоматизации логистики, внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складах российского импортера и дистрибьютора алкогольной продукции Simple. Simple – российский дистрибьютор и импортер алкогольной продукции, оперирущий в 80 регионах
14.06.2017 WMS Logistics Vision Suite управляет работой склада «Пилакос»

ализации проекта по оснащению склада компании «Пилакос», расположенного в Минской области, системой Logistics Vision Suite Plus на 7 рабочих мест.Склад компании «Пилакос» снабжает продукцией ши
11.05.2017 WMS-система Logistics Vision Suite внедрена на складе дистрибьютора «Тарпан»

«АНТ Технолоджис» объявила о завершении проекта внедрения системы управления складом Logistics Vision Suite на складе чайно-кофейной дистрибьюторской компании «Тарпан». «Тарпан»

18.01.2017 ТД «Айсберри» автоматизировал работу склада на базе Logistics Vision Suite

Компания ant Technologies завершила проект внедрения системы управления складом Logistics Vision Suite на складе ТД «Асберри», российского производителя и поставщика морожен
12.09.2016 «Специальные системы и технологии» внедрили WMS-систему Logistics Vision Suite

Компания ant Technologies объявила о запуске системы управления складом Logistics Vision Suite в складском комплексе компании «Специальные системы и технологии», про
12.07.2016 Складской комплекс «Практик» автоматизирован на базе WMS Logistics Vision Suite

я ant Technologies объявила об автоматизации складского комплекса «Практик» и внедрении системы WMS Logistics Vision Suite. Об этом говорится в заявлении Ant Technologies, поступившем в редакци
06.07.2015 Dial Group Logistics внедрила WMS-систему Logistics Vision Suite

WMS-система Logistics Vision Suite была запущена на складе 3-PL оператора Dial Group Logistics. Об этом C
04.03.2015 ant Technologies выпустила модуль KPI Monitoring System для системы Logistics Vision Suite

Компания ant Technologies объявила о расширении функционала Logistics Vision Suite (LVS) и выводе на рынок модуля KPI Monitoring System. Новый инструмент позволит оценить рентабельность компании, повысить уровень сервиса, производительность работы сотру
16.02.2015 Narva Logistics работает под управлением Logistics Vision Suite

WMS-система Logistics Vision Suite запущена в промышленную эксплуатацию на складе эстонского логистическо
09.07.2014 «МПО Электромонтаж» управляет работой склада с помощью Logistics Vision Suite

монтаж», специализирующаяся на производстве и продаже электромонтажных материалов, внедрила систему Logistics Vision Suite для управления работой склада. Об этом CNews сообщили в компании ant T
05.03.2014 «Мирэкс» внедрила WMS-систему Logistics Vision Suite

с» — поставщик электротехнической продукции в Хабаровском и Приморском краях — внедрила WMS-систему Logistics Vision Suite. Об этом CNews сообщили в компании ant Technologies. Длительное партне
16.10.2013 ant Technologies внедрила Logistics Vision Suite на складском комплексе «5 Элемент»

Компания ant Technologies внедрила WMS-систему Logistics Vision Suite на складском комплексе розничной сети по продаже электроники и бытовой
10.07.2013 Новый склад «Центральной Дистрибьюторской Компании» заработал под управлением WMS Logistics Vision Suite

ила об успешном запуске склада компании «Центральная Дистрибьюторская Компания» под управлением WMS Logistics Vision Suite. «Центральная дистрибьюторская компания» является дистрибьютором и опе
01.04.2013 Logistics Vision Suite управляет работой аптечного склада «Юниверсал Лоджистик»

Компания ant Technologies объявила об успешном завершении проекта по внедрению WMS-системы Logistics Vision Suite на складе логистического подразделения украинского дистрибутора медици
19.03.2012 «Энергосистемы и Технологии» автоматизировали работу склада на базе Logistics Vision Suite

тора системы была выбрана компания ant Technologies, имеющая многолетний опыт внедрения WMS-системы Logistics Vision Suite на складах различной отраслевой направленности. Основным критерием при
18.02.2010 «Рельеф-центр» автоматизирует управление складом с помощью Logistics Vision Suite

Компания ant Technologies приступила к реализации проекта по внедрению WMS-системы Logistics Vision Suite на складе компании «Рельеф-центр» – дистрибьютора канцелярских товаров
07.07.2009 «Лоджистикс Экспресс» автоматизировал склад на базе Logistic Vision Suite

нической поддержки. В рамках проекта была произведена настройка основной системы управления складом Warehouse Vision семейства Logistic Vision Suite, поддерживающей все современные складские оп
24.03.2009 «ТБН Терминал» автоматизировал склад на базе WMS Logistic Vision Suite

ствии с современными стандартами качества компания запустила проект по автоматизации склада на базе WMS-системы Logistic Vision Suite. «ТБН Терминал» сделал выбор в пользу Logistic Vision Suite
13.02.2009 «Трансазия Лоджистик» внедряет Logistic Vision Suite

Компания ant Technologies приступила к внедрению WMS-системы Logistic Vision Suite в дистрибьюторской компании «Трансазия Лоджистик», работающ
13.01.2009 FWH автоматизировал склад на базе Logistic Vision Suite

В ходе проекта специалисты ant Technologies внедрили центральный компонент Logistic Vision - модуль Warehouse Vision, обеспечив решение всех вышеперечисленных задач и осуществив автоматизацию с
18.11.2008 WMS Logistic Vision Suite внедрена на складе 3PL-оператора «Бразис Логистика»

проекта специалисты ant Technologies внедрили центральный компонент Logistic Vision Suite - модуль Warehouse Vision (20 пользовательских лицензий), осуществляющий полнофункциональное управлени
23.09.2008 ant Technologies автоматизировала складской комплекс «Хенкель»

кам системы. Далее специалисты ant Technologies произвели установку программного комплекса – модуля Warehouse Vision системы Logistic Vision Suite и осуществили настройку интерфейса со стороны

16.09.2008 «Транс Логистик Консалт Групп» автоматизирует склады с помощью Logistic Vision Suite

рудников заказчика, гарантийное и постгарантийное обслуживание. В ходе проекта будет внедрен модуль Warehouse Vision - ядро программного продукта Logistic Vision Suite. Учитывая разноплановые б
19.08.2008 Logistic Vision Suite поможет Карагандинскому аэропорту управлять карго-терминалом

ных способов хранения грузов (стеллажи, авиаконтейнеры, холодильные камеры). Помимо базового модуля Warehouse Vision, обеспечивающего автоматизацию всех складских операций, предполагается внедр
07.08.2008 Logistic Vision Suite внедрят в украинском складском комплексе

ты над проектом специалисты ant Technologies внедрят центральный компонент Logistic Vision - модуль Warehouse Vision, произведут разработку и настройку интерфейса для обмена данными между WMS-с
22.07.2008 WMS Logistic Vision Suite внедряют в складском комплексе Direct Logistics

MS. В логистическом центре специалисты ant Technologies внедрят основную систему управления складом Warehouse Vision семейства Logistic Vision Suite. На последующем этапе проекта запланировано

15.07.2008 Logistic Vision Suite внедрили в складском комплексе «SLG-Домодедово»

а специалисты ant Technologies совместно со специалистами SLG осуществили внедрение базовой системы Warehouse Vision семейства Logistic Vision Suite, обеспечивающей автоматизацию всех складских
06.06.2008 На новых складах «Русской логистической службы» внедрили Logistic Vision Suite

системы. На всех складах сети РЛС специалистами ant Technologies был установлен функциональный блок Warehouse Vision – центральный компонент системы управления складом Logistic Vision Suite. Фу
16.05.2008 РЦ «Виктория» будет управлять складом с помощью Logistic Vision Suite

«Виктория». В рамках текущего проекта ant Technologies осуществит внедрение базового модуля системы Warehouse Vision, а также двух дополнительных модулей – Logistics Billing и Logistics Link Ma
16.04.2008 Logistic Vision Suite помогает ABX Logistics управлять складскими операциями

ant Technologies и логистический оператор ABX Logistics объявили о результатах проекта по внедрению WMS-системы Logistic Vision Suite. Первые месяцы эксплуатации новой системы управления складо

Публикаций - 59, упоминаний - 147

Mantis WMS LVS и организации, системы, технологии, персоны:

ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 76 58
Zebra Technologies 147 13
9116 11
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 9
Lenovo Motorola 3531 8
Mantis International - Mantis Informatics 4 4
IBM - International Business Machines Corp 9566 3
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 2
Haier Group 211 1
5 элемент - Патио - Прадиус Нова 5 1
Системы и Технологии ГК 114 1
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 505 1
Логистические системы ООО 1 1
ССТ - Специальные системы и технологии 20 1
SAP SE 5466 1
Oracle Corporation 6903 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2602 1
Русская логистическая служба - РЛС 7 3
SLG - Smart Logistic Group - Смарт Лоджистик Групп 3 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 3
MLP - Multinational Logistics Partnership - МЛП - Международное Логистическое Партнерство - Северное Домодедово - складской комплекс 6 2
Евросиб 16 2
Кредос 2 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 2
Haier - Candy Group - Канди 100 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 91 1
Stockmann - Стокманн 17 1
Рельеф-центр 5 1
Воронежская логистическая компания 1 1
InCity - Модный континент 14 1
Haier - GE Appliances - General Electric Appliances 7 1
Haier - Fisher & Paykel 2 1
Айсберри ТД - Iceberry 7 1
Kerama Marazzi - Керама Марацци 8 1
Сары-Арка (аэропорт) - KASE: ARSA, ИАТА: KGF, ИКАО: UAKK - Карагандинский международный аэропорт 1 1
Andreas STIHL AG&Co. KG - Андреас Штиль Маркетинг 3 1
ЮЛК - Юниверсал Логистик Компани - Universal Logistics 1 1
МПО Электромонтаж 3 1
Юнифуд 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 325 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 1
Coca-Cola Company 260 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2653 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 43
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11488 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73867 14
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 13
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7353 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11601 11
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 508 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4698 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6281 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12365 7
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1447 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13069 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12419 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26126 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6645 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 4
Маркировка - Marking 1239 4
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 4
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 636 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32001 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4520 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23255 3
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 558 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12358 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3613 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 903 2
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 189 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6024 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 915 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1041 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2044 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3198 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 257 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1571 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 883 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 2
Apple iPhone 6 4862 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 228 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
ant Technologies - ant Time Slot Management - Управление временными интервалами ПРР 13 1
Haier - Casarte 5 1
ant Technologies - ant Voice Connector 1 1
ant Technologies - ant LVision WMS 1 1
Linux OS 11027 1
Microsoft Windows 16440 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1275 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 136 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 140 1
Усов Александр 23 6
Комиссаров Роман 2 2
Дроздовский Борис 1 1
Исаев Андрей 22 1
Смирнов Михаил 70 1
Острик Олег 1 1
Лисиченко Александр 1 1
Александров Борис 1 1
Кудрявцев Сергей 23 1
Елин Владимир 11 1
Соколовский Петр 1 1
Власов Кирилл 8 1
Романова Анастасия 3 1
Селиванов Аркадий 1 1
Кругляк Михаил 1 1
Брылкин Владимир 1 1
Билык Александр 1 1
Чиненова Наталья 1 1
Савская Александра 1 1
Орловский Виктор 401 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Бочаров Олег 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 158515 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46140 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8230 8
Европа 24686 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 6
Украина 7816 5
Казахстан - Республика 5849 4
Беларусь - Белоруссия 6084 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2948 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1256 3
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 127 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3428 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 792 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 903 2
Украина - Киев 1141 2
Россия - ЦФО - Брянская область 387 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 159 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 67 1
Беларусь - Минская область 16 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 32 1
Россия - Урало-Сибирский регион 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18372 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1312 1
Япония 13570 1
Словения - Республика 251 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Польша - Республика 2004 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1336 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3213 1
Италия - Итальянская Республика 4439 1
Россия - СФО - Новосибирск 4707 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8158 20
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 354 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26037 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8244 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2800 5
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 557 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5916 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1557 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2181 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2186 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10469 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20425 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55097 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11454 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2327 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5317 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 242 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1050 1
Fashion industry - Индустрия моды 323 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31980 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6145 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3701 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Паспорт - Паспортные данные 2738 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Аренда 2582 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419642, в очереди разбора - 726176.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще