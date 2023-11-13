Kerama Marazzi переводит склад в Малино под управление WMS Logistics Vision Suite

Компания «Ант технолоджис» объявила о завершении проекта модернизации всех складских площадей хранения готовой продукции Kerama Marazzi и переводе последней площадки, расположенной в поселке Малино Московской области, под управление WMS Logistics Vision Suite.

Для дальнейшей оптимизации складской деятельности и организации работы складских площадей под управлением единой системы Kerama Marazzi тиражирует WMS Logistics Vision Suite, работающую на основном производстве в городе Орле, на вторую производственную площадку, расположенную в поселке Малино Московской области. Стимулом для унифицирования схемы работы складских площадей стало невозможность развернутой на тот момент сторонней системы управления складом решать текущие задачи. Решение о тиражировании WMS Logistics Vision Suite было принято на основе многолетнего положительного опыта использования LVS на производственно-складских площадках в Орле. Система полностью справляется с поставленными задачами по поддержке текущих процессов по управлению работой складского комплекса, контролю выполнения заданий персоналом.

На новой автоматизируемой площадке в Малино, как и на складе в Орле, WMS Logistics Vision Suite развернуто на всех участках складского комплекса готовой продукции, задействованы все процессы склада: приемка с производства, перемещение, пополнение, размещение, отбор, упаковка, маркировка, отгрузка.

WMS Logistics Vision Suite централизовано управляет складами готовой продукции при производстве, работает в единой БД, использует общие мастер-данные и унифицированный для всех складских площадок интерфейс обмена с хост-системой.

Подобная реализация позволяет, с одной стороны, выполнять обработку продукции различного ассортимента с использованием разных сценариев обработки товаров и системных алгоритмов, пользователей ограничивать по областям видимости информации и доступу к данным, с другой – независимо и с низкими рисками влияния друг на друга модифицировать, развивать и удобно поддерживать функциональность складских локаций в будущем.

Приемка продукции на склад настроена в автоматизированном режиме по схеме, не требующей предварительного создания или импортирования документов. На новую продукцию, поступающую c производства, печатается паспорт палеты, который на автоматизированной линии сканируется промышленным сканером Hik Robots, упаковывается и далее аппликатором наносится этикетка с использованием QR-кода. В дальнейшем этот QR-код используется в процессах WMS Logistics Vision или конечными клиентами для получения и автоматизированного контроля всей необходимой информации по выпущенной продукции: дате производства, номере партии, тоне, калибре, смене, количестве и других свойств.

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При размещении принятой готовой продукции в ячейки склада учитываются ее весогабаритные характеристики и свойства, применяются различные правила и алгоритмы складирования в зависимости от группы товара.

В процессе тиражирования системы была настроена и реализована дополнительная функциональность, в том числе, добавлены новые группы товаров, возможность учета больших палет, быстрая перенастройка под 2 или 3 палетоместа, использование промежуточных буферных зон между производством и зоной хранения, реализованы новые правила предупаковки и т.д.

На склад Kerama Marazzi в Малино вместе с новой WMS-системой были внесены лучшие практики, наработанные и усовершенствованные на производственном предприятии в Орле. Тиражирование Logistics Vision Suite позволило предприятию в Малино оптимизировать места хранения под различные типы упаковок и паллет, организовать оптимальные сценарии отбора и движения продукции с учетом весо-объемных ограничений, настроить полную и сквозную прослеживаемость движения продукции. Оптимизация складских процессов позволяет эффективнее управлять работой склада, снижать издержки, предоставлять высокий уровень сервиса потребителям.