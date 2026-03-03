Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kerama Marazzi Керама Марацци
Kerama Marazzi – международный бренд, входящий в число лидеров рынка керамики. Компания основана в 1988 году. Бизнес компании охватывает весь процесс создания керамических изделий, от глиняных карьеров до фирменной розницы во всех крупных городах РФ и за рубежом. В ассортименте более 5000 товарных позиций.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Kerama Marazzi и организации, системы, технологии, персоны:
|Анциферов Олег 1 1
|Тиняков Андрей 1 1
|Парфентьев Алексей 172 1
|Лобанов Александр 1 1
|Велесевич Евгений 13 1
|Бутягин Иван 4 1
|Камко Алексей 4 1
|Чуриков Леонид 14 1
|Медведева Наталья 7 1
|Валуйский Александр 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422833, в очереди разбора - 726561.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.