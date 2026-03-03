Разделы

Kerama Marazzi Керама Марацци

Kerama Marazzi - Керама Марацци

Kerama Marazzi – международный бренд, входящий в число лидеров рынка керамики. Компания основана в 1988 году. Бизнес компании охватывает весь процесс создания керамических изделий, от глиняных карьеров до фирменной розницы во всех крупных городах РФ и за рубежом. В ассортименте более 5000 товарных позиций.

СОБЫТИЯ

03.03.2026 ГК «Оптимакрос» представляет финансовые результаты за 2025 год 1
22.10.2025 Kerama Marazzi завершила проект по переходу на платформу Optimacros 1
02.10.2024 Kerama Marazzi выбрала ИБ-решения «СерчИнформ» для защиты бизнеса 2
26.06.2024 Веб-интегратор «Факт» запустил единую CRM-систему в пилотном подразделении Kerama Marazzi 1
13.11.2023 Kerama Marazzi переводит склад в Малино под управление WMS Logistics Vision Suite 1
25.01.2018 Kerama Marazzi внедряет Anaplan для прогнозирования спроса и планирования производства 2
09.09.2014 Softline провела аудит службы домена Active Directory для Kerama Marazzi 2
23.11.2012 Бонусы «Спасибо» от «Сбербанка» теперь можно обменивать на авиа и ж/д-билеты 1

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 482 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14736 1
InfoWatch - Инфовотч 1117 1
Softline - Софтлайн 3359 1
9126 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
Thoma Bravo - Anaplan 75 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 76 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 2
Санрайз тур - Sunrise tour 2 1
НЗМУ - Находкинский завод минеральных удобрений 2 1
Связной ГК 1385 1
Евросеть 1417 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1711 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 1
Sapato.ru 21 1
ЭПЛ. Якутские бриллианты - Бриллианты Якутии - ЭПЛ Даймонд - EPL Diamond 4 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12462 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7711 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3586 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1847 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13154 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 482 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6306 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12150 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2822 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11552 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2059 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 645 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 635 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13097 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5325 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8571 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32097 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7725 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8857 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23156 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26244 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5739 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1913 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2268 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 383 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 654 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7152 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3617 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4387 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4547 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 372 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1906 1
Управляемость - Manageability 1986 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 510 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1051 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 325 2
Optimacros CPM - Optimacros Corporate Performance Management 6 1
Linux OS 11070 1
Microsoft Windows 16471 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 856 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 658 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1562 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 59 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 134 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 1
Анциферов Олег 1 1
Тиняков Андрей 1 1
Парфентьев Алексей 172 1
Лобанов Александр 1 1
Велесевич Евгений 13 1
Бутягин Иван 4 1
Камко Алексей 4 1
Чуриков Леонид 14 1
Медведева Наталья 7 1
Валуйский Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159109 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 2
Япония 13584 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8256 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14565 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1260 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26154 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6993 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1315 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9756 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2578 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5926 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 901 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1687 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 301 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6317 1
Паспорт - Паспортные данные 2746 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2604 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 671 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 335 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 1
Gartner - Гартнер 3625 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 173 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
