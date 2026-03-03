Kerama Marazzi - Керама Марацци

Kerama Marazzi – международный бренд, входящий в число лидеров рынка керамики. Компания основана в 1988 году. Бизнес компании охватывает весь процесс создания керамических изделий, от глиняных карьеров до фирменной розницы во всех крупных городах РФ и за рубежом. В ассортименте более 5000 товарных позиций.