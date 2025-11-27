Разделы

Бутягин Иван


СОБЫТИЯ


27.11.2025 Группа компаний «Б1» перешла на CRM компании BPMSoft 1
05.08.2024 «Первый БИТ», разработчик линейки решений «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1» заключили соглашение о сотрудничестве 1
05.04.2024 «Ланит Омни» и Б1 займутся цифровизацией продаж, маркетинга и сервиса 1
25.01.2018 Kerama Marazzi внедряет Anaplan для прогнозирования спроса и планирования производства 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бутягин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2250 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 899 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Thoma Bravo - Anaplan 74 1
Б1 Информационные технологии 7 1
EY - Эрнст энд Янг 80 2
Kerama Marazzi - Керама Марацци 8 1
Федеральное казначейство России 1877 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72814 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33862 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3526 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 618 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1575 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57027 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7559 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11387 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7061 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22955 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1957 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 247 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 183 1
Велесевич Евгений 13 1
Лобанов Александр 1 1
Солодкова Анна 1 1
Чанышев Владимир 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 156284 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14473 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8227 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1704 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1674 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51138 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
Gartner - Гартнер 3604 1
