Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С Первый Бит
БИТ.Финанс
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Публикаций - 45, упоминаний - 61
1С Первый Бит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 40
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|1С 3779 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|SAP SE 3220 1
|Dream Industries 8 1
|Князев Александр 12 2
|Остроухов Алексей 1 1
|Делицын Леонид 94 1
|Сафиулин Алексей 3 1
|Ильчиев Михаил 1 1
|Султанов Искандер 1 1
|Галимов Денис 1 1
|Барабанова Татьяна 1 1
|Карабаева Надежда 1 1
|Тишина Лидия 2 1
|Холявко Елена 1 1
|Кочура Елена 1 1
|Сотникова Елена 1 1
|Баженов Иван 1 1
|Шустов Евгений 3 1
|Егорова Юлия 3 1
|Фишелев Олег 1 1
|Гаранин Николай 1 1
|Сапожников Николай 1 1
|Моисеев Алексей 30 1
|Кузнецова Екатерина 4 1
|Костыгин Дмитрий 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770217, в очереди разбора - 673899.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770217, в очереди разбора - 673899.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru