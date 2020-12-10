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1С Первый Бит
БИТ.Финанс


10.12.2020 «Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп» 1
10.12.2020 «Первый бит» внедрил «Бит.Финанс.Холдинг» в ГК «ТНС энерго» 2
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 1
23.12.2019 «Первый бит» внедрил решения «1С в компании «Феникс» 2
17.10.2019 «Первый бит» поставил в «Перспективе» ПО для управления денежными потоками 2
14.10.2019 «Первый бит» создал единую базу для учета в ГК «Высотка» 1
30.08.2019 «Первый бит» открыл офис во Владивостоке 1
06.08.2019 «Первый бит» автоматизировал финучет в ГК «Агроэко» 1
28.03.2019 «Первый Бит» автоматизировал учет в ИЦ «Униматик» 1
28.12.2018 «Первый Бит» сократил время на подготовку отчетности в «Торес» 2
09.07.2018 «Первый БИТ» помог центру программ лояльности Сбербанка с отчетностью 1
25.05.2018 «Первый БИТ» автоматизировал финансовый учет в Leipurin 2
17.05.2018 «Первый БИТ» помог НПО «Стример» автоматизировать бюджетирование и казначейство 2
19.04.2018 «Первый БИТ» обеспечил автоматизацию управленческого учета в УК «Резиденс» 2
19.04.2018 «Первый БИТ» внедрил «БИТ.Финанс» для УК «Резиденс» 1
09.04.2018 «Первый БИТ» автоматизировал подготовку отчетности по МСФО в «Базальт Менеджмент» 4
05.04.2018 «Первый БИТ» внедрил систему «БИТ.Финанс.Управленческий учет» в сети аптек «Мега фарм» 1
31.01.2018 «Первый БИТ» создал систему управленческого учета для компании Lignum 1
20.12.2016 «Первый БИТ» автоматизировал бюджетирование и казначейство «Пермэнергосбыта» 1
25.07.2016 «Джили-Моторс» автоматизировал подготовку финансовой отчетности на базе «БИТ.Финанс» 1
30.10.2015 «Первый БИТ» оптимизировал управление финансами в дочернем предприятии «Ленэнерго» 1
29.09.2015 «БИТ.ГосЗаказ» заменит импортные автоматизированные системы учета на отечественных предприятиях 1
31.03.2015 «Первый БИТ» консолидировал учёт заработной платы в сети медучреждений «Мать и Дитя» 1
13.01.2015 «Первый БИТ» предлагает корпоративную поддержку ИТ-систем на базе «1С» по договору SLA 1
28.11.2014 «Первый БИТ» создал систему управления финансами сети ресторанов в Уфе 1
13.11.2014 «Первый БИТ» создал систему учета услуг и бюджетирования для StudyLab 1
25.09.2014 «Первый БИТ» создал мобильное приложение для «БИТ.Финанс» 2
09.09.2014 «Первый БИТ» интегрировал «БИТ.Финанс» с системой «1С:ERP Управление предприятием 2.0» 1
25.07.2014 УК «Новоселье» формирует сводные отчеты с помощью решения «БИТ.Финанс» 3
18.07.2014 «1С:Первый БИТ» построил для «Апогей-Металл» комплексную систему управления бизнесом 1
09.04.2014 «1С:Первый БИТ» выпустил мобильное приложение «БИТ.Финанс.Визирование» 1
27.03.2014 «1С:Первый БИТ» автоматизировал бизнес-процессы ОПИН 1
27.09.2013 «1С:Первый БИТ» создал систему сбора управленческих данных в 32 филиалах «Оренбургремдорстроя» 2
16.08.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал деятельность представительств ERIELL в России 2
10.06.2013 «Томскнефтепроект» интегрировала процессы бюджетного планирования при помощи решения «БИТ.Финанс» 1
26.04.2013 «1С:Первый БИТ» создал систему менеджмента для центра эстетической медицины «Реновацио» 1
27.03.2013 «Ост Вест Капитал» автоматизировал управление финансами с помощью «1С:Первого БИТа» 1
28.02.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал управление финансами для «Уральских пельменей» 1
03.04.2012 «Ростерминалуголь» автоматизировал управленческий учет с помощью БИТ 1
21.03.2012 Веб-сервис «Мое дело» привлек $4 млн от основателя группы ПИК 1

Публикаций - 45, упоминаний - 61

1С Первый Бит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 40
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
3779 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Yandex - Яндекс 4103 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
SAP SE 3220 1
Dream Industries 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Резиденс Управляющая компания 2 2
Высотка ГК 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Азбука-Аттикус 4 1
ТНС Энерго 3 1
Essedel Capital 2 1
UMG - Universal Music Group 86 1
WMG - Warner Music Group 71 1
СИА Групп - Магнит фарма - СИА интернейшнл лтд 1 1
Bookmate 19 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 3 1
Basalt AG - Базальт Менеджмент 1 1
Sony Music Entertainment 41 1
Агроэко ГК 1 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Формула Кино - Синема Парк 20 1
Альфа-Групп 327 1
X5 Group 600 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
О2О Delivery club 153 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Microsoft Office 1950 8
1С:Бухгалтерия 398 4
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 4 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft Excel 438 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
Java - Язык программирования 1180 1
Zvooq 31 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Князев Александр 12 2
Остроухов Алексей 1 1
Делицын Леонид 94 1
Сафиулин Алексей 3 1
Ильчиев Михаил 1 1
Султанов Искандер 1 1
Галимов Денис 1 1
Барабанова Татьяна 1 1
Карабаева Надежда 1 1
Тишина Лидия 2 1
Холявко Елена 1 1
Кочура Елена 1 1
Сотникова Елена 1 1
Баженов Иван 1 1
Шустов Евгений 3 1
Егорова Юлия 3 1
Фишелев Олег 1 1
Гаранин Николай 1 1
Сапожников Николай 1 1
Моисеев Алексей 30 1
Кузнецова Екатерина 4 1
Костыгин Дмитрий 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Кипр - Республика 248 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Япония 2811 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - Челябинская область 661 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 244 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 64 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770217, в очереди разбора - 673899.
Создано именных указателей - 46354.
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