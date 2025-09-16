Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183040
ИКТ 14224
Организации 11060
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3504
Системы 26213
Персоны 78674
География 2947
Статьи 1553
Пресса 1255
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

СДЭК CDEK Pay CDEK Finance


CDEK Pay — платежный агрегатор в России, созданный логистической компанией, зарегистрирован в реестре Банка России. CDEK Pay — шаг в рамках трансформации СДЭК в мультисервисную ИТ-компанию. СДЭК перестал быть исключительно логистическим оператором для e-comm — это конструктор, куда входит логистика, фулфилмент, сервисы по заказу товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, CDEK Forward, оператор рекламы CDEK Media, система лояльности для партнеров В2В, В2С и платежный сервис, которыми можно пользоваться в любой конфигурации.

УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 СДЭК предлагает готовые подключения по модели DBS к Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» в рамках одного окна 1
10.07.2024 После продажи СДЭК в нем назначен новый генеральный директор 2
05.07.2024 СДЭК продан. От своей доли избавился основатель сервиса 2
18.09.2023 CDEK Pay подключил прием быстрых платежей в «1С» 3
18.01.2023 CDEK Pay присоединился к НСПК 2
11.10.2022 «СДЭК финанс» успешно завершил тестирование всех платежных сценариев в СБП 2
27.05.2022 До 100 тыс. интернет-магазинов смогут обслуживать клиентов с помощью «СДЭК финанс» 1
19.05.2021 СДЭК создала платежного агрегатора 2

Публикаций - 8, упоминаний - 15

СДЭК и организации, системы, технологии, персоны:

СДЭК Диджитал - CDEK Digital 4 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 198 1
8739 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 190 7
НСПК - Национальная система платежных карт 878 2
СДЭК Фулфилмент - CDEK Fulfillment 5 2
СДЭК Термо 2 2
СДЭК Маркет - CDEK Market 2 2
Почта России ПАО 2214 1
Деловые Линии ГК 76 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1103 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 912 1
Русский стандарт Банк 461 1
Альфа-Банк 1830 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5108 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1895 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5269 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12711 4
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 100 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1588 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2745 2
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 62 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 182 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8782 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14380 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2019 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4794 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 795 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2412 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1120 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4444 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5550 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5716 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 673 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16708 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3067 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12766 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11932 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33021 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7093 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25173 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 763 5
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 33 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 239 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1176 2
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 23 2
1С:РМК - 1С:Рабочее место кассира 8 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1494 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 60 1
1С:Розница 104 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 55 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 61 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 462 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 976 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2385 1
СДЭК - CDEK Media 5 1
СДЭК - CDEK Forward 4 1
Балин Дмитрий 5 4
Пиксаев Вячеслав 5 3
Гольдорт Леонид 4 2
Яковлева Инна 2 2
Цацура Евгений 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 153120 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2871 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2618 2
Израиль 2776 1
Россия - СФО - Новосибирск 4548 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 747 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50302 5
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7714 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1382 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7801 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6532 2
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 33 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 349 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2034 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11525 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 343 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1718 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2413 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 333 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53928 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 163 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1051 1
Ведомости 1152 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще